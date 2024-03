സഖി: ഭാഗം 13

രചന: ഹരിദ ആർ ദാസ്

ഇത് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാം.... നിങ്ങൾ അവളെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തണം... ആരവ് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഉറപ്പിച്ചത് പോലെ മുണ്ട് മുറുക്കി കുത്തി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു..... "ദേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചാടും... നിങ്ങൾ ഇനി ജയിലിലെ ഗോതമ്പുണ്ട തിന്നുമെടോ മനുഷ്യാ...." അവളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ആരവിനെ നോക്കി വിളിച്ച് കൂവി കൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞു.... പണി പാലും വെള്ളത്തിൽ കിട്ടിയല്ലോ ദൈവമേ , അവൻ ഒരു കൂസലില്ലാതെ നടന്നു പോകുന്നു...

ഇതിപ്പോ കയിച്ചിട്ട് ഇറക്കാനും വയ്യാ മധുരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യ എന്നുള്ള അവസ്ഥ ആയല്ലോ..... ഇറങ്ങിയാൽ നാണക്കേട് താഴേക്ക് ചാടിയാൽ ഒന്നുങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകാം , അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാൾ ബെഡിൽ തന്നെ കിടക്കാം 😪 "ദേ ഞാൻ പത്ത് വരെ എണ്ണും അതിനുള്ളിൽ i love you പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴേക്ക് ചാടും......" ആരവിന്റെ കൂട്ടുകാരെ നോക്കി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ താഴേക്ക് ഒന്നൂടെ നോക്കി നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ചു....

ഇതേ സമയം ആരവ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെയറിൽ കൂടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.... പുറകിൽ അവളുടെ ഇടുപ്പിൽ ചുറ്റി എടുത്ത് കൊണ്ട് താഴേക്ക് നിർത്തി.... ഒരു നിമിഷം ആരോഹിയ്ക്ക് ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ ആയില്ല തന്നോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ആരവിനെ കണ്ടതും അവൾ അവനെ തട്ടി മാറ്റി.... "മോളെ , ഈ ഭീഷണിയും മറ്റും ഒക്കെ വേറെ ഏതേലും ലോലന്മാരുടെ അടുത്ത് ഇറക്കിയാൽ മതി... ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഇറക്കേണ്ട കേട്ടല്ലോ....

എന്താടി നിനക്ക് റാഗിങ്ങിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു no പറഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് നാണക്കേട് ആയി അല്ലേ.... അപ്പൊ അത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ എന്നെ നാണം കെടുത്തിയതോ....." " ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് ബെറ്റ് വെച്ച നിന്നോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണമായിരുന്നു എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലുമാണെങ്കിൽ നിന്റെ കരണം പുകച്ചേനെ... " "ഡി മോളെ...നീ കൂടുതൽ നിഗളിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ദേ ഞാൻ തൂക്കിയെടുത്ത് താഴെ എറിയും..."

ആരവ് പല്ല് കടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു 😬 ഡി പോടീ എന്നൊക്കെ തന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ വിളിക്കടോ.... ആരോഹി ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു😖 ഡി ആരവ് ദേഷ്യത്തോടെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു... " what nonsense is going on here" പെട്ടെന്ന് മൂന്നാമതൊരാളുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും ആരവും ആരോഹിയും ഞെട്ടി നോക്കി.... "പിള്ളേച്ചൻ " ആരവ് പതിയെ പറഞ്ഞു............കാത്തിരിക്കൂ.........

