സഖി: ഭാഗം 4

രചന: ഹരിദ ആർ ദാസ്

ഞാനവളോട് ചോദിച്ചു പേര്......" ആരവ് " ശില കണക്കെ നിൽക്കുന്ന ആരോഹി പറഞ്ഞതും അതുല്യ ഞെട്ടലോടെ അവളെ നോക്കി..... അടിച്ചവശനാക്കിയവനെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൂടി വലിച്ചു വെളിയിലേക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടെ ആരോഹിയുടെ മുൻപിൽ അവന്റെ കാലുകൾ സ്തബ്ധമായി..... ഡി ദേവ് ചേട്ടനെയും ആരവ് ചേട്ടനെയും നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയികൊണ്ടിരിക്കെ അതുല്യ ആരോഹിയോട് ചോദിച്ചു..... "ഡി ഞാൻ പിന്നെ പറയാം..... ഇപ്പൊ ഒന്നും ചോദിക്കരുത്...." ആരോഹി പറഞ്ഞത് കേട്ട് അതുല്യ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു.... അവളുടെ മനസ്സിലെ കടലിരമ്പം മുഖത്ത് വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു..... ആരോഹി എന്തെന്നില്ലാതെ വിയർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു....... "ഡി are you ok..?" നടക്കുന്നതിനിടെ ആരോഹിയുടെ തോളിൽ പിടിച്ച് കൊണ്ട് അതുല്യ ചോദിച്ചു....... "Yes ഡാ.... ഫൈൻ.... ഞാൻ ആദ്യമായി ആണ് ഇങ്ങനെ അടിയൊക്കെ കാണുന്നത്......പെട്ടെന്ന് ചോരയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ പോലെ തോന്നി...... "

അതുല്യയുടെ സംശയം മാറ്റാൻ എന്ന പോലെ ആരോഹി പറഞ്ഞു...... ആഹാ അതാണോ..? നിന്റെ ഭാവം എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേറെന്തൊക്കെയോ ആയിരിക്കുമെന്ന്....... എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഇത് നിനക്ക് ആദ്യം ആയതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നതാ , പയ്യെ പയ്യെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും.... ഇവിടെ അടിയും ഇടിയുമൊക്കെ സർവ്വ സാധാരണം..... അതുല്യ ഒരു കൂസലില്ലാതെ പറഞ്ഞു....... എന്തിനാടി ഇന്ന് അടിയുണ്ടായത്.... പാവം ചേട്ടൻ 😒 എന്ത് മാത്രം വേദനിച്ചു കാണും...... എന്റെ ആരു , സാധാരണ തൊട്ടെന്നും മാന്തിയെന്നും പറഞ്ഞാണ് അടി നടക്കുന്നത് , ഇന്നത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂട മോളെ........ ചിലപ്പോൾ ആരവ് ചേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവനോട് hotspot on ആക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും... അത് അവൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു കാണില്ല..... "അത്രയും ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തല്ലുമോ...?" "കൊള്ളാം..... അവന്മാർക്ക് തല്ലുണ്ടാക്കാൻ വേറെ കാരണമൊന്നും വേണ്ട.... എന്റെ ബലമായ സംശയം അവർ അടിയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ്....." അതുല്യയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ആരോഹി ചിരിച്ചു...... ആരവ് msc ആണോ..? ആരോഹി സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു......

ഇവിടുള്ള ഹീറോസ് എല്ലാം msc ഫൈനൽ ഇയർ ആണ്... അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാർക്കും അവരെ പേടി..... പിന്നെയുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദേവ് ചേട്ടനും ആരവ് ചേട്ടനും കീരിയും പാമ്പുമാണ്.... നേരെ നേരെ നോക്കിയാൽ അപ്പൊ അടി....വിപിൻ ചേട്ടൻ പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരുമയത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നു...... ദേവ് ചേട്ടൻ പാവമാണ്... എന്ത് കാര്യത്തിനും മുൻപിൽ കാണും... എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടാ... വിപിൻ ചേട്ടനും ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെ..... പക്ഷെ ആരവ് ചേട്ടൻ തല്ലിപ്പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല്ലിപ്പൊളി..... 🙀 " അതെനിക്കും അറിയാം മോളെ......." ആരോഹി സ്വയമേ പറഞ്ഞു...... ഇതേ സമയം ക്യാമ്പസിലെ മുത്തശ്ശൻ മാവിന്റെ ചുവട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത ബൈക്കിൽ കണ്ണടച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു ആരവ്...... അവൻ ചുറ്റും അവന്റെ ഗാങ്ങും ഉണ്ട്..... ഡാ അളിയാ സത്യാണോ..?

ആ പെണ്ണാണോ അത്..? ആരവിന്റെ സുഹൃത്ത് ഫൈസൽ തന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന നിഖിലിനോട് ചോദിച്ചു.... " അതേടാ അവൾ തന്നെയാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനും ഞെട്ടിപ്പോയി.... എന്റെ പേടി ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും പറയുമോ എന്നായിരുന്നു...... എന്തായാലും തമ്പ്രാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങ് പോന്നു... കണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്ന ആരവിനെ നോക്കികൊണ്ട് നിഖിൽ പറഞ്ഞു..... എനിക്ക് കഥയൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിയെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന്.... അത് എന്തായാലും സാധിച്ചു ഞാൻ കൃതാർഥനായി.... കണ്ണുകൾ അടച്ച് മുകളിലേക്ക് നോക്കികൊണ്ട് ഫൈസൽ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എല്ലാവരും സംശയത്തോടെ പരസ്പരം നോക്കി.... എന്ത് കഥയാടാ ഫൈസലെ.... ഞങ്ങളോടും പറ... അജു ഫൈസലിന്റെ തോളിൽ തട്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞു....

"അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആരവ്......." ഫൈസൽ കഥ പറയുന്നതിന്റെ മുൻപേ ആരവ് ബൈക്കിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു..... ഇവിടെ ഒരുത്തനും ഒരു കഥയും പറയുന്നില്ല... ഇന്ന് സന്തോഷിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്... പുലിമടയിലേക്ക് ഇര തനിയെ കയറി വന്ന ദിവസം... ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലില്ല..... എന്റെ പ്രതികാരം തീരുന്നത് വരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലും...... miss ആരോഹി welcome back.... വലതുകൈകൊണ്ട് താടി തിരുമ്മി കൊണ്ട് ആരവ് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ പക ആളി കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു............കാത്തിരിക്കൂ.........

