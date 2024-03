സഖി: ഭാഗം 6

രചന: ഹരിദ ആർ ദാസ്

"ഇതിനുത്തരം ഞാൻ തന്നാൽ മതിയോ..?" കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ മാറ്റി കൊണ്ട് ആരവും കൂട്ടരും കടന്ന് വന്നു.... മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി നടന്ന് വരുന്ന അവനെ നോക്കുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെ കണ്ണിലും ആരാധന നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി നിന്നിരുന്നു.... ആരവിനെ കണ്ടതും അവളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഉയർന്നു.... ഒരു നിമിഷം എല്ലാ ധൈര്യവും ഒലിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി.... " ഇല്ല....ആരോഹി തോൽക്കരുത്... " അവൾ സ്വയമേ പറഞ്ഞു.......

എന്താടി നിന്റെ നാവ് ഇറങ്ങി പോയോ 😏 പറയടി ഉത്തരം ഞാൻ തന്നാൽ മതിയോ നിനക്ക് 😠 ആരവ് ദേഷ്യത്തോടെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു..... ഹലോ.....എടി..പോടീ എന്നൊക്കെ തന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരെയോ തന്റെ കെട്ടിയോളെയോ വിളിച്ചാൽ മതി 😏 എന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും വിളിക്കണ്ട...... You can call my name... അത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാലോ അല്ലേ.....😏പുച്ഛം കലർന്ന ചിരിയോടെ അവൾ പറഞ്ഞു.... "പുന്നാര മോളെ... നീ എന്താടി കരുതിയത്... ഞാൻ വെറും ഉണ്ണാക്കനാണെന്നോ.....

ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ലെടി... മനപ്പൂർവ്വം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് തന്നെയാ നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടത്....... എന്തായാലും നീ തന്നെ എന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് ചാടിയ സ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതൊക്ക പൊടി തട്ടി എടുക്കുകയാണ് ഈ ആരവ്...... ഈ കോളേജിലെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും നിനക്ക് നരക തുല്ല്യമായിരിക്കും.... ആരവാ പറയുന്നേ കുറിച്ചിട്ടോ നീ....." അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കൈ വിരൽ ചൂണ്ടി കോപം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവൻ പറഞ്ഞു..... "അയ്യോ😳 ഞാൻ അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി കേട്ടോ.... ഒന്നു പോടാപ്പാ..ഭീഷണിയും കൊണ്ടിറങ്ങിയേക്കുന്നു...... നിന്റെ മുൻപിൽ പേടിച്ച് വിറച്ച് നീ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും....

ഈ ആരോഹിയെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടണ്ട...... അഹ് അത് പിന്നെ നല്ലപോലെ അറിയാലോ അല്ലേ..." അവന്റെ വലത്തേ കവിളിലേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു..... "എടി....നിന്നെ ഞാൻ....." ആരവ് അവന്റെ കൈ ഉയർത്തി അവളുടെ നേരെ ആഞ്ഞു........ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ അവനെ വലിച്ചോണ്ട് പോയി.... "ഡി... ഇനി യുദ്ധമാ , നീയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം " തിരിഞ്ഞു നോക്കി കൊണ്ട് ആരവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു......

"ഒന്ന് പോടാ...."ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആരോഹി തന്റെ സീറ്റിൽ പോയി ഇരുന്നു.....ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം അതി ശയത്തോടെ ആരാധനയോടെ അവളെ നോക്കി...... " എന്റെ പൊന്നോ.... നിനക്ക് ഇത്രയും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മോളെ......" അതുല്യ അഭിമാനത്തോടെ അവളെ കെട്ടി പിടിച്ചു...... 'ഡി സത്യം പറ , നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ പരിചയം..... ഈ തവണ അതുല്യയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ ആരോഹിയ്ക്ക് അടിയറവ് പറയേണ്ടി വന്നു.... അവളുടെ ഓർമ്മകൾ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി..............കാത്തിരിക്കൂ.........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...