സഖി: ഭാഗം 9

രചന: ഹരിദ ആർ ദാസ്

തലയിലെ ഹെൽമെറ്റ് മാറ്റി ആരവ് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു........ അവൻ കണ്ണ് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പോകാനായി ആഗ്യം കാണിച്ചു..... പേടികൊണ്ട് ദയനീയതയോടെ എല്ലാവരും ആരോഹിയെ നോക്കി എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് നടന്നു..... ആരോഹിയ്ക്ക് കയ്യും കാലും തളരുന്നത് പോലെ തോന്നി..... കാലുകൊണ്ട് മുണ്ടിന്റെ തുമ്പ് മടക്കി കുത്തി അവൻ ആരോഹിയുടെ തൊട്ടടുത്തായി വന്നു നിന്നു...... "എന്റെ പൊന്നുമോൾ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ചേട്ടനോട് i love you പറഞ്ഞെ.... പിന്നെ പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഉറക്കെ പറയണം കേട്ടോ..... എല്ലാവരും കേൾക്കണ്ടേ....."അവന്റെ സ്വരത്തിൽ പരിഹാസവും ദേഷ്യവും എല്ലാം കലർന്നിരുന്നു..... " ചേട്ടാ please...... അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്.... Please എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്.... " ഉള്ളിലെ ദേഷ്യവും ഭയവും മറച്ചു വെച്ച് കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു...... എന്റെ പച്ചക്കിളി , ഇത്തിരി ഉറക്കെ i love you ആരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ.....ഏട്ടന്റെ മോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പൊയ്ക്കോ......

അവന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ആരോഹിയുടെ ഉള്ളിൽ പുച്ഛം നിറഞ്ഞു 😏 "ഓഹോ അപ്പൊ ഷോ കാണിക്കാനാണല്ലേ , അല്ലാതെ പ്രേമം മൂത്തിട്ടല്ല....." അവൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു..... ഹഹഹ🤣🤣🤣 ( ആരവ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചതാട്ടോ 😜😁) "പിന്നെ മോൾ എന്താ വിചാരിച്ചേ പ്രേമം മൂത്തിട്ടാണെന്നോ.... ഞാനും കൂട്ടുകാരും തമ്മിലൊരു ബെറ്റ് വെച്ചിരുന്നു , അതിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിന്റെ പുറകിന് നടന്നത്....അല്ലാതെ നിന്നോട് പ്രേമം മൂത്തിട്ടൊന്നുമല്ല.... അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രേമം തോന്നാൻ പറ്റിയൊരു മുതല്...."അവൻ പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു 😏 "ഓഹോ.... അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പുവശം അല്ലെ...." ബോൾ തന്റെ കോർട്ടിലാണെന്ന ഭാവത്തിൽ ആരോഹി ഇരു കൈകളും കെട്ടി അവന്റെ മുന്നിൽ നിന്നു....... "അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ.....

.അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരും കേൾക്കെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ..... ബൈക്കിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്ന് ആരവ് പറഞ്ഞു....അവന്റെ മുഖത്ത് വിജയത്തിന്റെ ചിരി പടർന്നിരുന്നു...... "Okay... ഞാൻ പറയാം , but എനിക്കൊരു condition ഉണ്ട്...." പക നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവനെ നോക്കികൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു..... എന്ത് condition? ആരോഹി ചുറ്റിനും തന്റെ കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചു..... " ദേ ആ റോസാപൂ കണ്ടോ , അത് എനിക്ക് കൊണ്ട് തരണം..... " കോളേജിലെ ഗാർഡനിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു..... എന്താ ഉദ്ദേശം? അവൻ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു..... " ചാറ്റൽ മഴ.. ..കയ്യിൽ റോസാപൂ... നല്ല ഉഗ്രൻ പ്രൊപ്പോസൽ അങ്ങ് കാച്ചിക്കോ..... "അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ആരവ് ഞെട്ടി ബൈക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു..... " what nonsense are you talking... പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാനോ ഞാനോ... നോ വേ... " അവൻ തല വെട്ടിച്ചു മാറ്റി....... ഒരു പാലമായാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണം.... ചേട്ടൻ എന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ yes പറയുന്നു..... കണ്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ഉഗ്രൻ സീനും ആകും... എനിക്ക് നാണക്കേടും ഇല്ല , ചേട്ടന് ബെറ്റും ജയിക്കാം....അവൾ പറഞ്ഞു....

.. പൊന്നു മോളെ നിന്റെ ബുദ്ധി എനിക്ക് മനസ്സിലായി.... പിന്നെ നീ ഒരു പെണ്ണ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത്..... " അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ ഗാർഡനിലേക്ക് പോയി റോസാപ്പൂ പിച്ചികൊണ്ട് അവളുടെ മുൻപിലേക്ക് വന്നു..... " I Love You Arohi... " അവൾക്ക് മുൻപിലായി മുട്ട് കുത്തിയിരുന്ന്കൊണ്ട് ആ റോസാപൂ നീട്ടി ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു...... കോളേജ് വരാന്തയിൽ നിൽക്കുന്നവരും ആരോഹിയുടെ കൂട്ടുകാരും ആകാംഷയോടെ അവരെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു..... ആരാവിന്റെ ആരാധകരൊക്കെ അവളെ അസൂയയോടെ നോക്കി.... പക്ഷെ ആരവിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഇവൻ ഇതെന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് എന്ന ഭവമായിരുന്നു..... വിജയശ്രീലാളിതയെ പോലെ ആരോഹി ഒന്ന് ചിരിച്ചു... എന്നിട്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൂ വാങ്ങി.....

" I hate you ആരവ്... " ഉച്ചത്തിൽ അവൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പൂവ് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു.... ആരവ് ഒരു നിമിഷം സ്തബ്ധനായി നിന്നു... "നീ എന്താടാ കരുതിയെ... നിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുൻപിൽ ഈ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമെന്നോ 😏 ഇത് ഇനം വേറെയാ😏 നിനക്കൊക്കെ ബെറ്റ് വെച്ച് കളിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ........ ബെറ്റ് വെച്ച് വളക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അവൻ... നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സും ബെറ്റ് വെക്കുമോ....." ആരോഹിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ആരവ് ദേഷ്യത്തോടെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി..... "ഡി........ മുൻപോട്ട് നടന്നു നീങ്ങിയ അവളുടെ കയ്യിൽ അവൻ പിടിച്ചു വലിച്ചു..... ഡി പോടീ... എന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ വിളിച്ചാൽ മതി...... അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു..... "നീ ആരാടി ഝാൻസി റാണിയോ.... നിനക്ക് ഈ ആരവിനെ ശെരിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്... നിന്നെ അപമാനിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ നിമിഷം മതി... ഒരൊറ്റ നിമിഷം....

നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടത് ഞാൻ നല്ലൊരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പിറന്നത് കൊണ്ടാണ്..... ഒരു പെണ്ണായത് കൊണ്ട് മാത്രം നീ ഇപ്പൊ ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നു ... അല്ലെങ്കിൽ ചുരുട്ടി കൂട്ടി ദേ ഈ കാലിന്റെ അടിയിൽ ഇട്ടേനെ..... ഡി പുല്ലേ കൂടുതൽ ഷോ നടത്തിയാൽ ഉണ്ടല്ലോ ചുരുട്ടി കൂട്ടി അപ്പുറത്തെ കനാലിൽ എറിയും ഞാൻ..... ദേ ഈ കൈകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ അടി മതി നീ ഇവിടെ ചോരയും ഒലിപ്പിച്ചു കിടക്കുന്നത് കാണാൻ..... പക്ഷെ , അത് വേണ്ട... പെണ്ണിനെ തല്ലി എന്നൊരു ചീത്തപ്പേര് വന്നാലേ അത് എനിക്കൊരു കൊറച്ചിലാ... അവളുടെ കയ്യിലെ കുപ്പിവളകൾ പൊട്ടി ചോര ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി..... ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി..... ദേഷ്യത്തോടെ അവന്റെ കൈകൾ മാറ്റി അവൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു..... പെട്ടന്നാണ് ആരവിന്റെ കൈകൾ അവന്റെ മുന്താണിയിൽ പെടുന്നത്.... ഒരു നിമിഷം ആരോഹിയുടെ ധൈര്യമെല്ലാം ചോർന്നു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി.... " കൂടുതൽ നെഗളിച്ചാൽ ദേ ഒരൊറ്റ വലിയാണ് , ഇവിടെ തീരും നിന്റെ അഹങ്കാരം എല്ലാം..... പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അറിയാതെ അവന്റെ കൈകൾക്ക് ബലം കൂടി.....

അവളെ സാരിയിൽ കുത്തിയിരുന്ന സേഫ്റ്റി പിൻ പൊട്ടി പോയി..... ആരോഹിയ്ക്ക് തന്നെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട പോലെ തോന്നി.... അവളുടെ കണ്ണുകൾ അപമാന ബാരത്താൽ അടഞ്ഞു.... പെട്ടന്ന് അവൾ എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അവന്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു പരസ്യമായി തന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ കൈവെച്ചവനോടുള്ള ദേഷ്യമായിരുന്നു ആരോഹിയുടെ മനസ്സിലെങ്കിൽ കോളേജിലെ സകല കുട്ടികളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് അവനെ അപമാനിച്ച പെണ്ണിനോടുള്ള പകയായിരുന്നു ആരവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ.... "you bastard" അവളുടെ കൈകൾ അവന്റെ കരണത്ത് പതിഞ്ഞു.... കണ്ട് നിന്ന എല്ലാവരും ഞെട്ടി തരിച്ചു പോയി.... അരവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ദേഷ്യം ആളിക്കത്തി.... അവന്റെ ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി..... "പുന്നാര മോളെ... നീ എന്നെ.... " അവൻ അവളുടെ കഴുത്തിനു കുത്തി പിടിച്ചു..... ആരോഹിയുടെ കാൽ പാദങ്ങൾ വായുവിൽ ആടി..... അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.... ശ്വാസമെടുക്കുവാനായി അവൾ വെപ്രാളപ്പെട്ടു..............കാത്തിരിക്കൂ.........

