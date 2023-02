രചന: കാർത്തിക

കീർത്തിയെ ഉപദ്രവിച്ചതു മാത്രമല്ലായിരുന്നു വിമലിന്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റം. ഡ്രഗ്സ് ഏജന്റ് കൂടി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. വിമലിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു അവന്റെ അറസ്റ്റ് . അവനെ പുറത്തിറക്കുന്നതിനായി സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജിതയും അമ്മയും കൂടി അഭിയെ അന്വേഷിച്ചെത്തി പക്ഷേ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. എന്നാൽ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ അതിന്റെ ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കണമെന്ന മനോഭാവമായിരുന്നു അവരുടെ അച്ഛന് . കീർത്തിക്കും ദേവുവിനും അച്ചുവിനുമൊക്കെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പരീക്ഷ കാലമായിരുന്നു. രുദ്രന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയുണ്ടായതു കൊണ്ട് എക്സാം ഒക്കെ കീർത്തി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതി. മൂന്നാം വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു. അച്ചുവേട്ടൻ കൂടെ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് ദേവു ദു:ഖപുത്രിയായി കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ അഭിയുടെയും റിനുവിന്റേയും വിവാഹം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചിരുന്നു. അച്ചു അച്ഛനോടൊപ്പം ബിസിനസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ചേട്ടന്റെ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞാലുടാൻ ദേവുവിനെ കൂടെ കൂട്ടാനാണ് കക്ഷിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം... ഇണക്കവും പിണക്കവുമായി കീർത്തിയുടെയും രുദ്രന്റെയും പ്രണയ ജീവിതം ഒരു 💕സങ്കീർത്തനം💕

പോലെ മുന്നോട്ടു പോയി.... പതിവു പോലെ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കീർത്തിയ്ക് എന്തോ വല്ലായ്മ തോന്നിയത് .... അവൾ കഴിച്ചു മതിയാക്കി എഴുന്നേറ്റു .... "എന്താ ചിന്നു നീ കഴിയ്ക്കാത്തെ ...." "എനിയ്ക്ക് മതിയായി .... ഏട്ടാ....എന്തോ .... തല വേദനിക്കുന്നത് പോലെ ....." "എന്താ മോളെ എന്തുപറ്റി...." "അറിയില്ലമ്മേ.... പെട്ടെന്നെന്തോ ....സാരമില്ല എനിയ്ക്ക് മതിയായി നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ....." " ഇന്നിനി വയ്യെങ്കിൽ കോളെജിൽ പോകണ്ടാ കുട്ടി ... " രുദ്രന്റെ അച്ഛൻ അവളോടായി പറഞ്ഞു. "ഏയ് അത്രയ്ക്ക് ഒന്നും ഇല്ലച്ഛാ .... എക്സാം ഒക്കെ അടുത്ത് വരുവല്ലേ പോകാതിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ലാ ...." "എന്നാൽ ശരി മോളുടെ ഇഷ്ടം ....." അവൾ റെഡിയാവാനായി മുറിയിലേക്ക് പോയി . "എന്താടാ എന്തു പറ്റി ....നിന്റെ മുഖത്ത് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടല്ലോ...." "അത് ഏട്ടന് തോന്നുന്നത് ആണ് ... ചെറിയൊരു തലവേദന അത്രേയുള്ളു ...." " ഇനിയും നിന്നാൽ ലേറ്റാവും നമുക്ക് പോയാലോ ...." "മ്മ്.." രണ്ടു പേരും സ്റ്റെയർകേസ് ഇറങ്ങി വരവെ കീർത്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് രുദ്രന്റെ കൈയ്യിൽ പിടിച്ചു. "എന്ത് പറ്റി ....." "അറിയില്ല തല കറങ്ങുന്ന പോലെ ... " "വാ .... ഇവിടെ വന്നിരിക്ക് ....ഒന്നും കഴിക്കാഞ്ഞിട്ടാവും..... അമ്മേ .... ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നു വന്നെ ... "

"എന്താടാ ..." " ചിന്നുവിന് തലകറങ്ങുന്നെന്ന് ....ഞാൻ ഇവളെയും കൂട്ടി ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വരാം ....." ജഗ്ഗിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കീർത്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവൻ പറഞ്ഞു. " ആണോ മോളെ ... ഞാനും കൂടി വരാം രുദ്രാ...." "വേണ്ടമ്മേ ഞാൻ കൊണ്ടു പോവം ...." " തിരികെ എത്തുന്നത് സന്തോഷമുള്ള ഒരു വാർത്തയുമായിട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ ഏട്ടാ...." അവർ പോകുന്നതും നോക്കി രുദ്രന്റെ അമ്മ അച്ഛനോടായി പറഞ്ഞു. അയാൾ അവരെ നോക്കി ഹൃദ്യമായി ഒന്നു ചിരിച്ചു. ഹോസ്പിറ്റലിൽഎത്തിയ കീർത്തിയും രുദ്രനും ഡോക്ടറെ കണ്ടു.അവർക്കും നേരിയ ഒരു . പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ ആണ് കണ്ടത്. ഡോക്ടർ കീർത്തിയെ പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം അവരോട് സംസാരിച്ചു , ബിപിയിൽ നേരിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായതു കൊണ്ടുള്ളതലകറക്കം ആയിരുന്നു അത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുവരുടെയും മുഖം ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മങ്ങി .. അവരുടെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

തലകറക്കം മാറാൻ ഉള്ള മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ കൊടുത്തു. കീർത്തിയോട് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാനും പറഞ്ഞു. തിരികെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരോടും കാര്യം പറഞ്ഞു ഇരുവരും മുറിയിലേക്ക് പോയി . അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്കും ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസത്തെ റെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞു കീർത്തിപിന്നെയും കോളേജിൽ പോയി തുടങ്ങി. ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങളായി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഓരോ മാസവും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കും തങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് മൂന്നാമതൊരാളുടെ കടന്നു വരവിനായി ആയി . പക്ഷേ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഡിഗ്രി എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അഭിയുടെയും റിനുവിന്റേയും കല്യാണം നടന്നു. ദേവുവിൻറെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവളുടെയും അച്ചുവിൻറെയും എൻഗേജ്മെൻറ് നടത്തി. കല്യാണം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു നടത്താമെന്ന് എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു.

കീർത്തിയും ദേവും അതേ കോളേജിൽ തന്നെ എന്നെ പിജിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. അച്ചു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദേവു വിനെയും കൊണ്ട് കറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഒരു പതിവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കീർത്തിയും രുദ്രനും അവരുടെ കൂടെ കൂടി . നാല് പേരും കൂടി ബീച്ചിലേക്ക് ആണ് പോയത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കീർത്തിയും രുദ്രനും കൈകോർത്തുപിടിച്ച് കടൽത്തീരത്തു കൂടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചുദൂരം നടന്നതിനു ശേഷം അവർ അവർ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ആയി വന്നിരുന്നു. തിരമാലയിൽ കളിക്കുകയായിരുന്ന ദേവിയേയും അച്ചുവിനേയും നോക്കിയിരുന്ന കീർത്തിയുടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ആയി . അവൾ വിശ്വാസം വരാതെ ഒന്നുകൂടി നോക്കി. "കാവേരി ചേച്ചി ...." അവൾ അത്ഭുതത്തോടെ പറഞ്ഞു. "ആരാ ......" രുദ്രൻ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു. "ഏട്ടാ ... അതാ കാവേരി ചേച്ചി .... കാശിയേട്ടന്റെ പെങ്ങൾ, അഭിയേട്ടൻ കല്യാണം കഴിക്കാനിരുന്ന .... " ദൂരെ നിന്നും നടന്നു വരുന്ന രണ്ടു പേരിലേക്ക് ആയി വിരൽചൂണ്ടി അവൾ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കാതെ നിർത്തി " ഓഹ്.... അവളാണോ അത് ...." "അതെ ...." "അവരുടെ കുഞ്ഞാണോ അത് ....." "ആയിരിക്കും....." അപ്പോഴേക്കും അച്ചുവും അവരെ കണ്ടിരുന്നു. അവൻ ദേവുവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ,

തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കാവേരിയും ഒന്നു ഞെട്ടി. കീർത്തി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അച്ചുവിൻറെ മുൻപിൽ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാവേരിയെ ആണ് . അവൻറെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും മറുപടി പറയാനാകാതെ അവൾ തല കുനിച്ചു നിന്നു . പെട്ടെന്ന് തല ഉയർത്തി നോക്കിയ കാവേരി കാണുന്നത് തൻറെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുവരുന്ന കീർത്തിയെ ആണ് . "മോളെ ...." അവളെ കണ്ടപ്പോൾ കാവേരി ഇടർച്ചയോടെ വിളിച്ചു. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കാവേരിക്ക് വിഷമമായി. "നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമാണോ മോളെ .." "എനിക്ക് ചേച്ചിയോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല ...." "മോളുടെ പേരെന്താ ...." കാവേരിയുടെ കൈയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറുമ്പി പെണ്ണിനോട് ആയി കീർത്തി ചോദിച്ചു. " അനുഗ്രഹ എന്നാ .... അമ്മൂന്ന് വിളിക്കും ..... വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ, അവർക്കൊക്കെ എന്നോട് ദേഷ്യമായിരിക്കും അല്ലേടി ...." "അതിനവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചേച്ചി ... അതുപോലൊരു പ്രവൃത്തിയല്ലേ ചേച്ചിയും കാണിച്ചത് ... "

കാവേരിയുടെ കൂടെ നിന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞു. "നീ എന്തിനാ കീർത്തി ആവശ്യമില്ലാത്തവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് വന്നേ നമുക്ക് പോകാം . ഇവർ കാരണം നിനക്കു കിട്ടിയതൊന്നും നീ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ..." അച്ചു ആകെ ദേഷ്യത്തിൽ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും രുദ്രനും നടന്ന് അവർക്ക് അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. കാവേരി ഇതാരാണ് എന്ന ഭാവത്തോടെ കീർത്തിയെയും രുദ്രനെയും മാറി മാറി നോക്കി. "എൻറെ ഭർത്താവാണ് ചേച്ചി ..... രുദ്ര സംഗീത് ...." രുദ്രൻ അവരെ നോക്കി ഒന്നു ചിരിച്ചു. "മോളെ ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നീയ് ...ഇവർ പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഒക്കെയും ഞാനറിയുന്നത് ....." " ഏയ് അതൊന്നും സാരമില്ല ചേച്ചി ...." അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കാവേരിയോട് യാത്രപറഞ്ഞു കീർത്തി മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം തിരികെപ്പോയി. വീട്ടിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം അവൾ വല്ല്യേട്ടനെ വിളിച്ചു കാവേരിയെ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. അവൾ ചെയ്തതൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് അവളെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാമെന്നും കീർത്തി അഭിപ്രായ പെട്ടു. അവൾ കാരണം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായ അപമാനം ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും, പുകഞ്ഞകൊള്ളി പുറത്ത് എന്നും പറഞ്ഞു ചൂടായി കൊണ്ടാണ് ആണ് അവളുടെ വല്യേട്ടൻ ഫോൺ വെച്ചത്.

അത്താഴം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും കീർത്തിയുടെ മനസ്സിൽ കാവേരിയുടെ ഓമനത്തം തുളുമ്പുന്ന മുഖം ഉള്ള കുഞ്ഞായിരുന്നു. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കി എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ബാൽക്കണി നിൽക്കുകയായിരുന്നു കീർത്തി. പിറകിലൂടെ വന്ന് രുദ്രൻ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ അവൾ ഒന്നു ഞെട്ടി. "എന്താ എന്റെ ചിന്നുന് ഒരു ആലോചന.... " " ഒന്നൂല്ല...." "എല്ലാവരുടേയും മനസ്സിലെ സങ്കടം മാറുമ്പോൾ അവർ തന്നെ നിന്റെ കാവേരി ചേച്ചിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും ....." അവളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞതു പോലെ രുദ്രൻ പറഞ്ഞു. " മമ്...." " ഇനിയും ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ മഞ്ഞു കൊള്ളേണ്ട വന്നു കിടക്കാൻ നോക്കൂ ....." രുദ്രൻ അവളെയും കൂട്ടി അകത്തേക്ക് പോയി. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു സുപ്രഭാതം ..... "ചിന്നു നീ ഇതുവരെയും ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞില്ലേ ...." "കഴിഞ്ഞു ഏട്ടാ ഞാൻ ദാ വരുന്നു .... ദേവൂട്ടിയുടെ ഒരുക്കം എന്തായി എന്ന് ഒന്നു നോക്കട്ടെ ...." ഇന്നാണ് അച്ചുവിന്റേയും ദേവുന്റേയും വിവാഹം. ദേവുന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചാണ് വിവാഹം നടത്തുന്നത്. വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കുവാൻ രണ്ടുദിവസം മുന്നേ തന്നെ കീർത്തിയും കുടുംബവും അവിടെയെത്തിയിരുന്നു. "ആഹാ .... സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ദേവൂട്ടി ....." റൂമിൽ ബ്യൂട്ടീഷൻ സഹായത്തോടെ ഒരുങ്ങി ഇരിക്കുകയായിരുന്ന ദേവൂനെ നോക്കി കീർത്തി പറഞ്ഞു.

"നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞോ മക്കളെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായി......" അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അമ്മ റൂമിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ . അച്ചുവേട്ടനും കുടുംബവും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രുദ്രൻ ആണ് സഹോദരന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അച്ചുവിനെ എതിരേറ്റത്. ❤️അങ്ങനെ അവർക്കും പ്രണയ സാഫല്യമായി......❤️ അച്ചു ദേവുന്റെ കഴുത്തിൽ താലിചാർത്തി.. ചടങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കീർത്തിക്ക് ചെറിയ തളർച്ച തോന്നി അവളത് കാര്യമാക്കിയില്ലാ.....എന്നാൽ അവൾ പെട്ടെന്ന് ബോധ ശൂന്യയായി നിലത്തേക്കു ഊർന്നു വീണു. രുദ്രൻ പെട്ടെന്ന് അവളെ തന്റെകൈകളിൽ കോരിയെടുത്തു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പാഞ്ഞു. എല്ലാവരും എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഒരു നിമിഷം നിന്നു . കാശിയും രുദ്രനും കൂടിച്ചേർന്ന് ആയിരുന്നു അവളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. കാഷ്വാലിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ രണ്ടു പേരും ടെൻഷനോടെ നിന്നു . ഒരു നേഴ്സ് വന്ന് അവരെ ഡോക്ടർ അകത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കീർത്തിയുടെ ആരാണ് ... ടെൻഷനോടെ ഇരിക്കുന്ന അവരോട് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു. ഞാൻ കീർത്തിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് രുദ്രൻ , ഇത് കീർത്തിയുടെ ഏട്ടൻ .

"ok.....any way congrats rudran, she is pregnant.... " രുദ്രന് തന്റെ സന്തോഷം അടക്കാനാവുന്നില്ലായിരുന്നു. അവൻ കാശിയെ ഒന്നു നോക്കി അവിടേയും സന്തോഷം തന്നെയാണ്. രുദ്രന് അപ്പോൾതന്നെ കീർത്തിയെ കാണാൻ തോന്നി. കീർത്തിയെയും കൂട്ടി തിരികെ എത്തുമ്പോഴേക്കും, എല്ലാവരും ആ സന്തോഷ വാർത്ത അറിഞ്ഞിരുന്നു. ദേവു അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കവിളിലായി ഉമ്മ വച്ചു തൻറെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ ദേവുനെ അച്ചുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയാക്കി. എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹ പ്രകടനവും പരിചരണവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു രാത്രിയിൽ ആണ് രുദ്രന് കീർത്തിയെ ഒന്നു കാണാൻ കിട്ടിയതു തന്നെ .... അവളെ തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിച്ചു ആ ബാൽക്കണിയിലിരിക്കുമ്പോൾ .അവളെ കണ്ടത് മുതൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൾ ഓർമ്മവന്നു അവന്. കീർത്തി മുഖമുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ ആലോചിച്ച് ഇരിക്കുന്ന രുദ്രനെയാണ് കണ്ടത്. "എന്താ ..... ഏട്ടാ ആലോചിക്കുന്നത് ....." " ഒന്നൂല്ലടാ ...." അത്രയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവളുടെ നെറുകയിൽ ഉമ്മ വച്ചു അവൻ . " ഇനിയുള്ള എല്ല ജൻമങ്ങളിലും നീ മതി എനിയ്ക്ക് എന്റെ പ്രാണന്റെ പാതിയായി ....എന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് മരണം വരെയും എനിയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ....." ❤️ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ❤️ അവസാനിച്ചു.

