തെമ്മാടി മാഷ്: ഭാഗം 8

രചന: Killing Queen

ദിച്ചി നാളെ ആണ് വാലെന്റൈൻസ് ഡേ നീ എങ്ങനെയാ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നേ എന്തെങ്കിലും idea ഉണ്ടോ..... രാത്രി ഫോൺ വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് നന്ദു... ""ഇല്ല എല്ലാവരും നാളെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലോ മറ്റും ഒത്തു കൂടും അവിടെ വെച്ച് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാം.... ""(ദിച്ചി ) അത് വേണോ..... എല്ലാവരും കാണില്ലേ.... (നന്ദു ) അതിന് എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ച് അങ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തേക്കാം.... (ദിച്ചി ) റിസ്ക് ആണ് മോളെ... അതുമല്ല ആർഷ ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിൽ ആണെന്ന് അല്ലെ പറഞ്ഞേക്കുന്നെ... അതിനു... നാളെ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും.... (ദിച്ചി ) ഹാ നാളെ കാണാം ഗുഡ്‌നൈറ് bye (നന്ദു ) ഫോൺ വെച്ച് ദിച്ചിയും നാളെ അവൾ തെമ്മാടിയെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആലോചിച്ചു കിടന്നു.... 🌼🌼പിറ്റേ ദിവസം.. Happy വാലെന്റൈൻസ് ഡേ my ഡിയർ...... (കാർത്തി ) മീ റ്റൂ 😘.... അല്ല ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലേ..... (നന്ദു ) ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല 😁(കാർത്തി ) പോടാ ദുഷ്ട ഞാൻ പെർഫ്യൂം ആണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നേ..... (നന്ദ്യ ) "അച്ചോടാ.... ഇത് നോകിയെ....""കാർത്തി നന്ദുവിന്റെ കായിലേക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. അവൾ അത് തുറന്ന് നോക്കിയതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടരുന്നതും കാർത്തി നോക്കി നിന്നു... കാർത്തിയുടെയും നന്ദുവിന്റെയും ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഒരു പില്ലോ ആയിരുന്നു അത്.... താങ്ക്യൂ....😘 അല്ല നമ്മുടെ ദിച്ചിയെ കണ്ടില്ലല്ലോ.... (കാർത്തി ) അതെ എന്ന് ഇതിന് ഒരു തീരുമാനം അറിയാം..... (ദിച്ചി ) എങ്കിലും വേണ്ടായിരുന്നു...

അയാൾ ആർഷ ആയിട്ട് കമ്മിറ്റടല്ലേ പിന്നെ വെറുത എന്തിനാണ്... (കാർത്തി ) എന്തായാലും ഇന്ന് ഇതിനൊരു അവസാനം അവൾ കാണും..,(നന്ദു ) അല്ലടി അവിടെ എന്താ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം വേഗം വന്നേ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്.... കാർത്തി നന്ദുവിന്റര് കൈയും പിടിച്ചു ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി.... ആൾക്കൂട്ടത്തെ വകഞ്ഞു മാറ്റി അവിടത്തെ കാഴ്ച കണ്ടു അവർ ഞെട്ടി തരിച്ചു നിൽകുവാന് എല്ലാവരും..... 🌼🌼🌼 അമ്മേ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ.... ചേട്ടാ വേഗം വാ സമയം പോയി.... "ദാ വരുന്നു പെണ്ണേ...."(ദീപക് ) ദീപക് കാറിന്റെ കീയും എടുത്ത് വന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... "പോകാം...." "പോകാം വേഗം പോണം... "ഇന്ന് അറിയാം തെമ്മാടിയുടെ തീരുമാനം.... ദിച്ചി ഏതോ ഒരു ഇതിൽ അങ് പറഞ്ഞു പോയി, "ഏത് തെമ്മാടി..."(ദീപക് ) അത് ഒന്നുമില്ല വേഗം പോ അല്ലേൽ സമയം പോകും.... (ദിച്ചി ) "നീ പറയാത്തെ ഇവിടെ നിന്നും നീ പോകില്ല..... മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞോ കുറെ ദിവസമായി ഒരു ഇളക്കം...."ദീപക് അവളെ തന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞു. അവൾ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വിശദമായി അവനോട് പറഞ്ഞു.... അങ്ങനെ പറ ...എന്തായാലും എന്റെ അളിയനെ കൂടെ കണ്ടേക്കാം.... (ദീപക് ) "ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് വളച്ചൊട്ട് കുളം ആകരുത്...."ദിച്ചി അവന് നേരെ കൈ കൂപ്പി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... Ok 😁

ഒരു ചമ്മിയ ഇളിയും പാസാക്കി ദീപക് കാർ എടുത്തു... 🌼🌼 കോളേജ് എത്തിയല്ലോ.... ദിച്ചി ഞാൻ ഇവിടെ കാണും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നേക്ക്.... ദിച്ചിയോടായി ദീപക് പറഞ്ഞു.. "Ok ഉച്ച വരെ നിൽക്കുമോ.... "ദിച്ചി ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ദീപക്കിനോടായി ചോദിച്ചു. Ok... Ok bye ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ....ദിച്ചി ദീപക്കിനോടായി യാത്ര പറഞ്ഞു കോളേജിലേക്ക് കയറി... 🌼🌼 എല്ലാവരും ദിച്ചിയെ കണ്ണെടുക്കത്തെ നോക്കുവാണ്.... പ്രേതെകിച്ചു സഞ്ജു 😌 "ഇതാരാടാ കാവിലെ ഭഗവതി നേരിട്ട് വന്നതോ.."സഞ്ജുവിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവനോടായി ചോദിച്ചു... "അതേടാ അവൾ എനിക്കുള്ളതാണ്..."സഞ്ജു ഒരു റെഡ് കളർ സാരിയിൽ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ പതിപ്പിച്ച സാരി ആയിരുന്നു ദിച്ചിയുടെ വേഷം.... കാതിൽ ഒരു ചെറിയ കമ്മലും മുഖത്തു അലങ്കാരം എന്ന് പറയാൻ ഒരു ചുവന്ന പൊട്ടും ആയിരുന്നു....വേറെ യാതൊരു ചമയങ്ങളും എല്ലായിരുന്നിട്ട് കൂടി അവൾ അതിൽ അതീവ സുന്ദരി ആയിരുന്നു.... അല്ല അവിടെ എന്താ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം... നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ആണ് ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ചു പേര് കൂടി നിൽകുന്നെ കണ്ടത്... നന്ദുവും കാർത്തിയും എവിടെ ഇവിടെ നിൽകാം എന്നല്ലേ അവൾ പറഞ്ഞെ.... ആ പോയി നോകാം അവൾ ആൾക്കൂട്ടത്തെ വകഞ്ഞു മാറ്റി അകത്തേക്കു കയറിയതും കണ്ടു റെഡ് ഷർട്ട്‌ ഇട്ട് നിൽകുന്നെ അദർവിനെ..... ഒരു നിമിഷം അവൾ അവനെ നോക്കിയതിന് ശേഷം.... കൈയിലെ റോസ് ബൊക്ക എടുത്ത് അവൾ അദർവിനരികിലേക്ക് അവൾ നടന്നു...

എന്നാൽ ഒരു സൈഡിൽ നന്ദുവും കാർത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.... അവർ ആണെങ്കിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ പെട്ട് നിൽകുവാന്.... "നന്ദു ദിച്ചി ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പ്രശ്നം ആണ്..."(കാർത്തി ) "നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നും അനങ്ങുന്നേ... ഒരടി ഇവിടെ നിന്നും മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല...."നന്ദു ആളുകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ദിച്ചി.... അദർവിനരികിൽ എത്തി.... അദർവിനരികിൽ എത്തിയതും..... ദിച്ചി "You are the one I wanted to find, to tell that I need you all my life, from this day on till the rest of my life." അവന് നേരെ റെഡ് റോസ് ബൊക്ക നീട്ടി കൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു... അവന്റെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് വലിഞ്ഞു മുറുകിയിരുന്നു.... അടുത്ത് നിമിഷം തന്നെ അവൻ ആ ബൊക്ക വാങ്ങി താഴേക്ക് എറിഞ്ഞു..... അവൾ ഒരു വേദനയോടെ അത് നോക്കി.... കാരണം അവനു വേണ്ടിയാണ് അവൾ ആ റോസ് കൊണ്ട് വന്നേ അവനു മുള്ള് ഇല്ലാത്ത റോസുകൾ ആണ് ഇഷ്ട്ടം... അവനു വേണ്ടി ആണ് താൻ കഷ്ടപെട്ട് അതിലെ മുള്ളുകൾ എല്ലാം കളഞ്ഞത്.... അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി എറിഞ്ഞു.... അവൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി..... പൊടുന്നനെ അവൻ അവളെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു..... നീ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്താൽ നിന്നെ ഞാൻ അങ് സ്നേഹിക്കും എന്ന് കരുതിയോ...

നീ ഇത്ര ചീപ് ആയിരുന്നോ ചീ നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തിയെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് ഒന്നുമില്ല..... അവളുടെ ഓരോ ഭ്രാന്ത്‌.... അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞു അടിച്ചതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു..... നന്ദുവും കാർത്തിയും അവിടെ നിന്ന എല്ലാവരും ഞെട്ടിയിരുന്നു... നിങ്ങൾക്കെന്താ ഭ്രാന്ത് ആയോ.. നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതാണോ ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റം... ദിച്ചി അവന് നേരെ അലറി.. അതേടി... നിനക്ക് നല്ല ഭ്രാന്ത് തന്നെയാ.... നിനക്ക് ഉളുപ്പില്ലെടി ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ... അടർവും ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിച്ചു... ഞാൻ എന്ത് ചെയ്‌തെന്ന താൻ ഈ പറയുന്നേ.... അവൾ അവന്റെ കോളരിൽ പിടിച്ചു ഉലച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... "നോക്കടി... "അതും പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു paper അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടി... അവൾ അത് വാങ്ങി നോക്കിയതും ഒരു വേള അവളും ഞെട്ടി.... താൻ അവന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന കുറച്ചു ഫോട്ടോസും അവന്റെ ഒപ്പം അന്ന് ബൈക്കിൽ കയറിയ ഫോട്ടോസും... അതിൽ കുറെ അശ്ലീലം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു... അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ധാര ആയി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി അവൾ അത് വാശിയോട് തുടച് മാറ്റിയതിനു ശേഷം അവന് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് തെളിവിലാ എന്റെ തലയിൽ കുറ്റം ചാര്ത്തുന്നെ.... ചീ നിർത്തടി നിന്റെ അഭിനയം....

ചെയ്തിട്ടും അവൾ ഒന്നും അറിയാതെ പോലെ പറയുന്നു.... നീ അല്ലെ വരുണിനോട് ബെറ്റ് വെച്ചേ എന്നെ കൊണ്ട് ഇഷ്ട്ടം ആണെന്ന് പറയിപ്പിക്കുമെന്ന്.., (അദർവ് ) എന്നും പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല.... ചെയ്ത്തും ഇല്ല.... കൂടുതൽ നല്ല പിള്ളേചമയരുത്.... പോടീ.... (അദർവ് ) പോകുവാ... നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ ഇത് ഞാൻ അല്ല ചെയ്തത് എന് അറിയുന്ന ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വരും അന്ന് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾ എന്നെ കാണില്ല.... എന്റെ പ്രണയം ഇതോടെ അവസാനിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ആണല്ലോ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചേ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നുവാണ്.... ഒന്നും അറിയുതെ ഒരാളുടെ മേലിൽ കുറ്റം ചാർത്തരുത് അദർവ്..... അതും പറഞ്ഞു അവൾ വരുണിനെ ഒന്ന് നോക്കി അവിടെ നിന്നും പോകാൻ നിന്നതും നിലത്തു കിടക്കുന്നെ റോസാപൂക്കൾ അവൾ കൈയിൽ എടുത്തു.... അത്തിന്റെ ഇതൾ എല്ലാം അവൾ പൊഴിച്ചു ദൂരേക്ക് വലിച്ചു എറിഞ്ഞു.... നന്ദു ഒരു വേള കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു.. അവളെ കാർത്തി എങ്ങനെ ഒക്കെയോ ചേർത്ത പിടിച്ചു.... 🌼🌼 എന്താടാ മുഖം വല്ലാതെ ഉച്ചക്ക് വരത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറ്റി അരമണിക്കൂർ പോലും ആയില്ലല്ലോ..... ദിച്ചിയെ നോക്കി ദീപക് ചോദിച്ചു... "ഒന്നുമില്ല നല്ല തലവേദന.... വീട്ടിൽ പോകാം,... "

അളിയനെ കണ്ടോ.. വയ്യെല് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം... (ദീപക് ) വീട്ടിൽ പോകാം... അത്ര മാത്രം പറഞ്ഞവൾ.... സീറ്റിലേക്ക് ചാരി ഇരിന്നു.... അവളുടെ മനസ് നീറി പുകയുന്നുണ്ടായിരുന്നു..... 🌼🌼 "ഇനി എല്ലാവര്യ എന്ത് കാണന നിൽകുന്നെ പൊയ്ക്കൂടേ.... "അദർവ് അവിടെ കൂടി നില്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞത്തും എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയി. Mm. നന്ദുവും കാർത്തിയും ദിച്ചിയുടെ കാറിനരികിലേക്ക് പോയതും... കാർ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.... 🌼🌼 വീട്ടിൽ എത്തിയതും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ദിച്ചി നേരെ റൂമിൽ കയറി പോയി...... "എന്തടാ അവൾക് പറ്റിയെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ..."അമ്മ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... "അവൾക്ക് വയ്യ കുറച്ചു നേരം കിടക്കട്ടെ..."ദീപക് അവരോടായി പറഞ്ഞു.. അയ്യോ എന്റെ മോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം വിളിക്കട്ടെ അവളെ ... അവർ ദിച്ചിയുടെ റൂമിലേക്കു പോകാൻ നിന്നതും അവൻ തടഞ്ഞു... അവൾ കുറച്ചു കിടക്കട്ടമാ... (ദീപക് ) റൂമിൽ എത്തി അവൾ സാരി എല്ലാം വലിച്ചു മാറ്റി... കബോർഡിൽ നിന്നും സാരിയും എല്ലാം അവൾ വാരി നിലത്തു ഇട്ടു ശേഷം ഒരു ഷോർട് സ്കിർട്ടും... ഒരു t ഷർട്ടും ഇട്ടവൾ നിലത്തു കിടക്കുന്ന ഡ്രസ്സ്‌ എടുത്ത് അവൾ താഴേക്ക് പോയി... അവൾ അത് എല്ലാം പുറത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ട് അതിൽ തീ കൊളുത്തി.... ആ ഡ്രെസ്സുകൾ കത്തുന്നത് പോലെ അവളുടെ മനസ്സും ആളി കത്താൻ തുടങ്ങി.... ഇനി അദർവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല അവന് ഒന്ന് നോക്കി നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ ഇതൊക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരുത്തൻ.... അവനും വേറെ പെണ്ണ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അല്ലെ മണ്ടി.... ഇതോടെ അവസാനിച്ചു... ഇത് അവൾ തിരികെ റൂമിലേക്ക് കയറി പോയി ......തുടരും.........

