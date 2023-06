🌸വാകപൂത്ത വഴിയോരം🌸 : ഭാഗം 1

രചന: അനാർക്കലി

"അച്ചു..ഡി പതുകെ" പുറകിൽ നിന്നും അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.. അവൾ അതൊന്നും ചെവികൊണ്ടതെ ഇല്ലാ.. പകരം താൻ ഇതിന് വേണ്ടിയാണോ ലക്ഷ്യം വെച്ചു ഓടുന്നത് അതായിരുന്നു ഉൾ നിറയെ.. അക്ഷിത അജയൻ എന്ന അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ ആ മുഖം കാണാൻ അവൾ ആ വരാന്തയിലൂടെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു.. "ശോ.." നീരസത്തോടെ അവൾ മുഖം തിരിച്ചു.. പുറകിൽ തന്നെ നോക്കി കണ്ണുകൂർപ്പിച്ച നിൽക്കുന്ന ആറണ്ണത്തിന് കണ്ടതും അവളൊന്നു ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.. "നിന്നത് എന്തേ?പുറകിൽ ഓടാൻ മേലാഞ്ഞോ??"കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചു കലിപ്പത്തിയായ ആഹാന ജാബിർ എന്ന അനുന്റെ വാക്കുകൾ.. "നിന്റെ ഓട്ടം കണ്ടു പിള്ളേർ എല്ലാരും വാ പൊളിച്ചു നില്കുവായിരുന്നു" റിയ മാധവ് എന്ന റിയ ചുറ്റിനും നോക്കി പറഞ്ഞു.. "അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോ എന്നെ നോക്കി വായും പൊളിച്ചു നിൽക്കാൻ" മുഖം കൊട്ടി അവൾ മുന്നേ നടന്നു..

"അതൊക്കെ ഓടിപോയിട്ട എന്തായി??" സന ഷാഹിർ എന്ന സന അവളുടെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ട് ചോദിച്ചു.. അച്ചു പതിയെ തലച്ചേരിച്ചു അവളെ നോക്കി ഒന്നു നിശ്വാസിച്ചു.. "കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയില്ലേ.. ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങേര് മൈൻഡ് ചെയ്ത കാണില്ല..അല്ലേൽ" ആൻവി നക്ഷത്ര എന്ന കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിർത്തി.. "അല്ലേൽ അങ്ങേര് ഇവൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് പോയിക്കാണും" ദീപിക ദിനേശ് എന്ന ദീപു കയ്യ് മലർത്തി കാണിച്ചു.. "ഏതാ ഉണ്ടായേ??" ഐറ ഫാത്തിമ എന്ന ഐറ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ.നടത്തം നിർത്തി അവർ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു.. "Second one.." "ഞാൻ കരുതി as usual first one എന്നു പറയാൻ വന്നതാ എന്ന്" അനു പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ മുഖം വാടി.. "ഏയ്..എന്തുവാടി.. അവൾ നിന്നെ ചുമ്മാ ആക്കാൻ പറയുന്നതല്ല.. നീ ഇങ്ങനെ ഡെസ്പ് ആയാലോ" സന അവളുടെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ട് ചേർത്തു പിടിച്ചു.. "എന്തായലും ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ല.. ഒന്നേ നീ തുറന്നു പറയണം അല്ലേൽ" റിയ വലിയ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു.. "അല്ലേൽ??"

ഒരേ സ്വരത്തിൽ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവളുടെ നോട്ടം അച്ചുവിലേക്ക് തന്നെ നീണ്ടു.. "അല്ലേൽ എന്താ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകും അത്ര തന്നെ" അവരെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടു അവൾ നടന്നു.. "ഇങ്ങനെ ഒരുത്തി" അനു സ്വയം തലക്ക് അടിച്ചു.. ക്ലാസ്സിലേക് ചെന്നു കയറിയപ്പോ തന്നെ ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു.. "അഹ് എന്തിനാണാവോ ഇപ്പൊ വന്നേ..5 മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞു വന്ന പോരായിരുന്നോ" അവർ കയ്യിൽ ഉള്ള വാച്ചിലേക് നോക്കി പറഞ്ഞു.. "ടീച്ചറിനെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടികരുതല്ലോ" അനു ഇളിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് കെട്ടി അവരൊന്നും കണ്ണു കൂർപ്പിച്ചു കയറി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു.. Bsc mathematics second year സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് ആണ് ഏഴും.. ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്‌സ്..ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേർമാരുടെ കണ്ണിലെ കരട്.. ഏഴും രണ്ടു ബെഞ്ചിലായി ഇരുപ് ഉറപ്പിച്ചു.. "ഡി.. ഇന്ന് മാഹിക്ക വരുമോ??" സനയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി ഇരുന്നു ദീപു ചോദിച്ചു.. "അറിയില്ല..വരുമായിരിക്കും" അവളൊന്നു ഇളിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരാണ് സനയും കുഞ്ഞുവും.. First year വന്നപ്പോ സീനിയർ ആയിരുന്നു മാഹിർ മുബാറക് എന്ന മാഹി♥️..

കുറെ പുറകിൽ നടന്നിട്ടാണ് സന ഒന്നു സെറ്റായത്.. കുഞ്ഞുവിന്റേത് അവളുടെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പടിച്ചിരുന്നവൻ..ദീപക്♥️ ബാക്കി അഞ്ചിൽ അച്ചുവിൻ ഒഴികെ ഈ പ്രേമം ഒന്നുമില്ല.. free birds.. "ശ്രീ..ആരേലും കയറുവാണേൽ എനിക്കൊരു മിസ് കാൾ തന്ന മതി"അച്ചു ആദ്യത്തെ പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞതും വീണ്ടും ഏഴും കൂടെ പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.. കോളേജ് അയത്കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് പലരും അങ്ങും ഇങ്ങും ഇരുപ്പം ഉണ്ട്.. "ഡി" ഐറ ഒരു ദിശയിലേക്ക് നോക്കി അച്ചുനേ തട്ടി വിളിച്ചു.. അവൾ അലസതയോടെ അങ്ങോട്ടെക് നോക്കി... ക്രീം ഷർട്ടും മുണ്ടും ഉടുത്തു അവരുടെ നേർക്ക് നടന്നു വരുന്ന സഖാവിനെ കണ്ടു അവൾ പകച്ചു നിന്നു.. മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയും ആയി അവളെ ഒന്നു നോക്കാതെ അവളെ തട്ടി തട്ടിയില്ല എന്ന മട്ടിൽ അവൻ പോയി.. അവൾ കണ്ണു രണ്ടും ഇറുക്കെ അടച്ചു.. "ഇതിപ്പോ എന്താ??" അവൻ പോയ വഴിയേ അവരെല്ലാം നോക്കി നിന്നു.. തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുപ്പി നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു..

"അഖിലേട്ട" അവനോടൊപ്പം നടക്കുന്ന അഖിലിന് അനു പിടിച്ചു നിർത്തി.. "എന്താ??എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഓടിപോകുന്നേ??" "ഒന്നുല്ലടി..അവനും മനുവും തമ്മിൽ ചുമ്മാ കളിച്ചു അടിയിട്ടതാ.. കണ്ടില്ലേ അവന്റെ shirt മുഴുവൻ നനഞ്ഞു ഇരിക്കുന്നത്.." സഖാവിനെ ചൂണ്ടി അഖിൽ പറഞ്ഞു.. അനു തലയാട്ടി.. "അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഒരു കൊച്ചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വെള്ളം വാങ്ങി ഒഴിച്ചതാ മനു.. അതിന് തിരിച്ചു ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടുവാ"അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവർ നെറ്റിചുളിച്ചു നിന്നു.. "അവൻ വട്ടാ.. ചെല്ലട്ടെ ഇല്ലേൽ മനുന്റെ കാര്യം പൊക്കാ. "അശ്വി" " അഖിൽ അവന്റെ പേരും വിളിച്ചു വേഗം അവന്റെ പിന്നാലെ ഓടി.. "അങ്ങേർക് പ്രാന്താടി" കുഞ്ഞു പറയുന്നത് കേട്ട് അച്ചു അവളെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി.. "എനിക്കും തോന്നി" നഖം കടിച്ചു റിയ അതും പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടത് അവളെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്ന അച്ചുനേ ആണ്... റിയ ഒന്നു ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.. "അതേ ശ്രീ വിളിച്ചു..ക്ലാസ്സിൽ സർ കയറി" ദീപു എല്ലാരും പരസ്പരം മുഖത്തോടെ മുഖം നോക്കി..

"വാ ക്ലാസിൽ കയറാം.. പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കാണും" കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബുജി ആയത് കൊണ്ട് റിയയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച വാക്കുകൾ കേട്ട് അവർ മിണ്ടാതെ നിന്നു.. "ഇനിയിപ്പോ കയറാണോ??" സന "ഞാനില്ല" അനു അതും പറഞ്ഞു വരാന്തയിൽ കെട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന കയ്യ് വരിയിൽ ചാടി കയറി ഇരുന്നു.. "എനിക്ക് കയറണം" "നീ പോ ചെല്ല" ദീപു അതും പറഞ്ഞു അനുന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്നു.. "ഞാനും വരുന്നു" പതിവില്ലാതെ അച്ചുന്റെ വായിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒന്നു കേട്ടതും അവർ അവളെ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി.. അവളുടെ കണ്ണുകൾ വേറെ എവിടെയൊക്കെ അന്നെന് മനസിലാക്കി അവരും അങ്ങോട്ടെക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു.. അശ്വിയെ കണ്ടിട്ട് പെണ്ണ് പ്രതിമ കണക്കെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഐറ ചെന്ന് അവളെ തട്ടി വിളിച്ചു.. അപ്പോഴേക്കും അവർ നടന്നു അരികിൽ എത്തിയിരുന്നു.. "നിങ്ങളെ ഇന്നലത്തെ പോലെ get out അടിച്ചോ??" അഖിൽ കളിയാക്കി കൊണ്ടു ചോദിച്ചു.. "ഏയ്‌..ചുമ്മാ" അച്ചു ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.. എത്രയൊക്കെ നോക്കണ്ട എന്നു മനസിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചാലും അവളക്ക് അതിന് കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല..

അശ്വി അവരോട് മിണ്ടാതെ മാറി നിന്നു ഫോണിൽ കളിക്കുവായിരുന്നു.. അച്ചുന്റെ നോട്ടം മനസിലാക്കി അവൻ മുഖം ഉയർത്തി അവളെ നോക്കി.. അവൾ പെട്ടെന്ന് മുഖം തിരിച്ചു അനുന്റെ ഒപ്പം കയറി നിന്നു അഖിലിനോടെ ഓരോന്നു ചോദിച്ചു.. "എന്നാ പോകട്ടെ.." അഖിൽ അവരോട് അതും പറഞ്ഞു അശ്വിയെ നോക്കി.. ഫോൺ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവനെ കണ്ടതും അഖിലിന് ചിരി പൊട്ടി... അതു പുറത്തു എടുക്കാതെ അശ്വിയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു അവൻ അവിടുന്നു നടന്ന അകന്നു.. "നീയാ ഫോണ് ഇങ്ങു തന്നെ" പോകുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് അഖിൽ അവന് നേരെ കയ്യ് നീട്ടി.. "എന്തിന്" അവൻ ഒറ്റപ്പൂരികം പൊക്കി "സഖാവേ...."അഖിലിന്റെ നീട്ടിയുള്ള വിളി കേട്ട് അവനൊന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു ഒപ്പം നടന്നു.. ✦•✦ "അക്ഷിത!!" പുറകിൽ നിന്നും ആരുടെയോ വിളി കേട്ടാണ് അവൾ നടത്താം നിർത്തിയത്.. "നീയോ?? എന്താടാ??"

അവൾ സംശയത്തോടെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു.. "എന്തെലും പറയാൻ ഉണ്ടേൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് പറയണം..ചുമ്മ മനസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാ" അബിൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ നെറ്റി ചുളിച്ചു.. "എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല" "നിനക്ക് ഏതോ സഖാവിനോട് പ്രണയമല്ലേ??"അവൻ പുഞ്ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു.. "എന്നു നിന്നോടാരാ പറഞ്ഞേ??" "ആഹാന ഇന്നലെ status ഇട്ടല്ലോ.. സഖാവിനെ പ്രണയിച്ച വാക എന്നൊക്കെ.."അവൻ ഫോണ് എടുത്തു അവൾക് നേരെ നീട്ടി.. "ഇതിൽ ഞാനാണ് ആ വാക എന്നു പറയുന്നുണ്ടോ??"അവൾ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു.. "ഇല്ലാ.. പക്ഷെ..ഇതിന്റെ പേരിൽ അവളോട് ഇതിനെ കുറിച്ചു ചാറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞത് വെച്ചു നോക്കിയപ്പോ നീ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി" അവൻ ഫോൺ പോക്കറ്റിലേക് ഇട്ടു "ഒന്നു പോയെടാ..ചുമ്മാ വന്നെത്തു.." അവൾ അവനെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടു അവിടുന്നു ക്ലാസ്സിലേക് തിരിച്ചു പോയി.. അവൻ ശെരിക്കും അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണോ തന്നോട് അത് വന്ന ചോദിച്ചത്...?? അവളുടെ ഉള്ളിൽ ആധി പടർന്നു..

"നീ എവിടെ പോയത് ആയിരുന്നു??" കുഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നത്‌ കേട്ട് അവൾ ചിന്തയിൽ നിന്നും ഉണർന്നു അവളുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടു താഴെ അബിൻ ചോദിച്ചത് എല്ലാം അവൾ അവരോട് പങ്കുവെച്ചു.. "എടി അതിന് മാത്രം ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല.." അനു "പിന്നെ.. അവൻ ഇവളെ doubt അടിച്ചത് എന്താ??" ഐറ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് എല്ലാരും അതിനെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.. "അക്ഷിത അജയൻ" first year ലെ ഏതോ ഒരു കുട്ടി വന്ന് അവളെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവർ ചിന്തകളെ ആട്ടി പായിച്ചു.. .. "ചേച്ചിയെ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വിളിക്കുന്നു" ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി.. പരസ്പരം മുഖത്തോടെ മുഖം നോക്കി "ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം" അവരെ ഒന്നു നോക്കി അവൾ സ്റ്റാഫ് റൂം ലക്ഷ്യം വെച്ചു നടന്നു.. കുറച്ച കഴിഞ്ഞ അവൾ കുറച്ച നോട്ടീസുമായി വന്നു എല്ലാരേയും നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നു.. "ആ ചിരിയിൽ എന്തോ ഒരു പണി ഉണ്ടല്ലോ മോളെ" അനു സനയുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു.. തുടരും🍃

നോവലുകൾ ഇനി വാട്സാപ്പിലും വായിക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.