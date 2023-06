🌸വാകപൂത്ത വഴിയോരം🌸 : ഭാഗം 12

രചന: അനാർക്കലി

"വാക" അവർക്ക് അനുവദിച്ച റൂമിലേക് കയറാൻ നിൽക്കെ അവൻ വിളിച്ചു.. അച്ചു അവനെ ഉറ്റുനോക്കി "Good night" ചേറുചിരിയോട് അവൻ പറഞ്ഞു.. "Night" അവൾ പറഞ്ഞു.. അച്ചുന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ അരികിൽ നിൽക്കാൻ കൊതിച്ചു.. "പോകുന്നില്ലേ??" അവനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അവളോട് ചോദിച്ചു.. അവൾക് എന്തോ ചടപ്പ് തോന്നി.. പെട്ടന്ന് തലയാട്ടി അകത്തേക് കയറി.. അശ്വിക് അവൾപോയതും നോക്കി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ നിന്നു.. ✦✦✦ "സംസ്‌കൃതത്തിന് കയറിയപ്പോ വലിയ ടെന്ഷന് അല്ലായിരുന്നോ.. എന്നിട്ട് എന്തായി first വാങ്ങി പൊന്നു.. Then whats the problem yaar,, chill.." കൂടെ ഉള്ള ഋതിക പറയുന്നത് കെട്ട് ടെന്ഷന് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി അവളൊന്നു ചിരിച്ചു.. പുറകിൽ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അശ്വിക്കിനെ കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. അരികിൽ നിൽക്കുന്ന അശ്വി കണ്ണുചിമ്മി കാണിച്ചു.. അവൾക് എവിടുന്നോ ഒരു ഊർജം കിട്ടിയതു പോലെ ആയിരുന്നു..എന്തോ അത്യാവിശ്യമായി ആരോ വന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ അവളെ നോക്കി തലയാട്ടി അശ്വി പോയി..

ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അവൻ മായും വരെ അച്ചു അവനെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിന്നു.. ✿ ✿ ✿ ഇരുട്ടാർന്ന ജയിൽ അറക്കുള്ളിൽ.. "എന്താടാ ചിന്തിക്കുന്നെ??" കൂടെ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അശ്വികിന്റെ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി കണ്ടു കൊണ്ടു അവനോട് ചോദിച്ചു.. അവൻ മറുപടി നൽകിയില്ല.. കൊഴിഞ്ഞു പോയ വസന്തതെ ഓർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ.. തന്നിലേക് വന്നു ചേരാൻ കൊതിച്ചവളെ ഓർത്തു അവൻ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വാകപൂ നെഞ്ചിലെക്ക് ചേർത്തു വെച്ചു.. പതിയെ കണ്ണടച്ചു.. കാതുകളിലേക് തന്നെ മറ്റൊരു ലോകത്ത കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വിധം കഴിവുള്ള അവളുടെ സ്വരങ്ങൾ മുഴങ്ങി കേട്ടു... ഓര്മകളിലേക് ചെക്കറി...🌸 നാളെയീ പീത പുഷ്പങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞിടും പാതയിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞുറങ്ങും.. അവൾ പാടി തുടങ്ങിയതും കണ്ണുകൾ അവനിൽ ചെന്നു നിന്നു.. അശ്വിക് ഒരു ചിരിയേകി അവളെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിന്നത് ഓർത്തു.. ഇഷ്ട്ടം തുറന്ന് പറയാതെ തന്നെ പറയുന്ന അവളോട് അവൻ ഉള്ളിൽ പ്രണയം കുമിഞ്ഞു കൂടി...

നാളെയീ പീത പുഷ്പങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞിടും പാതയിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞുറങ്ങും കൊല്ലപ്പരീക്ഷയെത്താറായ് സഖാവെ കൊല്ലം മുഴുക്കെ ജയിലിലാണോ?.. കൊല്ലപ്പരീക്ഷയെത്താറായ് സഖാവെ കൊല്ലം മുഴുക്കെ ജയിലിലാണോ?.. അടച്ചു വെച്ചിരുന്ന കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു അവൻ ജയില് അറകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക് നോക്കി... പതിയെ നടന്നു ചെന്നു ജയില് കമ്പിയിലൂടെ പുറത്തേക് നോക്കി നിന്നു.. എന്റെ ചില്ലയിൽ വെയിലിറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് കൊണ്ടോ പൊള്ളിടുന്നിപ്പോൾ എന്റെ ചില്ലയിൽ വെയിലിറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് കൊണ്ടോ പൊള്ളിടുന്നിപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്തായി കാണുന്ന വാക മരത്തിന്റെ ചില്ലകൾക്കിടയുലൂടെ താഴേക്ക് നിലപതിക്കുന്ന സൂര്യ പ്രകാശം അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഒപ്പിയെടുത്തു.. താഴെ നീയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനറിഞ്ഞില്ല വേനലും വെയിലും താഴെ നീയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനറിഞ്ഞില്ല വേനലും വെയിലും പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് താഴെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നപ്പോ മുകളിൽ നിന്നും അവനെ എത്തി നോക്കി കൊണ്ടിരുന്ന അച്ചുന്റെ പുഞ്ചിരിയെറിയ മുഖം ഉള്ളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു...

നിന്റെ ചങ്കുപിളർക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യമില്ലാത്ത മണ്ണിൽമടുത്തു ഞാൻ... നിന്റെ ചങ്കുപിളർക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യമില്ലാത്ത മണ്ണിൽമടുത്തു ഞാൻ... എത്ര കാലങ്ങളായ് ഞാനീവിടെ , ത്തെത്ര പൂക്കാലമെന്നെ തൊടാതെ പോയ്. എത്ര കാലങ്ങളായ് ഞാനീവിടെ , ത്തെത്ര പൂക്കാലമെന്നെ തൊടാതെ പോയ് മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക് കേറി ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി ഇരികുമായിരുന്നു അവൾ,, പക്ഷെ അറിയാതെ പോലും താൻ ഒരു നോട്ടം അവൾ കാണ്ക്കെ അവളിലേക് തൊടുത്തു വിട്ടിരുന്നില്ല എന്നു അവൻ ഓർത്തു.. നിൻറെ കൈപ്പട നെഞ്ചിൽ പടർന്ന നാൾ എൻറെ വേരിൽ പൊടിഞ്ഞു വസന്തവും. നിൻറെ കൈപ്പട നെഞ്ചിൽ പടർന്ന നാൾ എൻറെ വേരിൽ പൊടിഞ്ഞു വസന്തവും അന്ന് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയിൽ അവൾ ആലപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കവിത അവന്റെ നെഞ്ചിലേക് വന്നു പതിച്ചപ്പോ അവളെ ഒന്നു ചേർത്ത പിടിക്കാൻ അവൻ ഏറെ ആശിച്ചിരുന്നു... നീ തനിച്ചിരിക്കാറുള്ളിടത്തെന്റെ പീത പുഷ്പങ്ങൾ ആറിക്കിടക്കുന്നു..

നീ തനിച്ചിരിക്കാറുള്ളിടത്തെന്റെ പീത പുഷ്പങ്ങൾ ആറിക്കിടക്കുന്നു.. കാരിരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ കിടന്നു നീ എന്റെ പൂവിൻ ഗന്ധം കുടിക്കണം കാരിരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ കിടന്നു നീ എന്റെ പൂവിൻ ഗന്ധം കുടിക്കണം കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പൂവിലേക് നോക്കി മൂക്കോടെ അടുപ്പിച്ചു.. അവളുടെ കുട്ടിത്തം നിറഞ്ഞ മുഖം ആയിരുന്നു അവന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ.. നിന്റെ ചോരക്കണങ്ങളാണെന്നിൽ പീത പുഷ്പ്ങ്ങളൊക്കെ തൊടുത്തതും നിന്റെ ചോരക്കണങ്ങളാണെന്നിൽ പീത പുഷ്പ്ങ്ങളൊക്കെ തൊടുത്തതും ആയുധങ്ങളാണല്ലോ സഖാവേ നിന്റെ ചോര ചൂടാൻ കാത്തിരുന്നതും... ആയുധങ്ങളാണല്ലോ സഖാവേ നിന്റെ ചോര ചൂടാൻ കാത്തിരുന്നതും... തന്നെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്ന നാള് അവൻ ഏറ്റവും അധികം മിസ്സ് ചെയ്തത് അവളെ ആയിരുന്നു..ഒന്നു കാണാൻ കൊതിച്ചു ഇന്നും അവൾ തന്നെയാണ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ.. തോരണങ്ങളിൽ സന്ധ്യ ചേക്കേറുന്നു പൂമരങ്ങൾ പെയ്തു തോരുന്നു തോരണങ്ങളിൽ സന്ധ്യ ചേക്കേറുന്നു പൂമരങ്ങൾ പെയ്തു തോരുന്നു

പ്രേമമായിരുന്നെന്നിൽ സഖാവേ പേടിയായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞിടാൻ പ്രേമമായിരുന്നെന്നിൽ സഖാവേ പേടിയായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞിടാൻ വരും ജന്മമുണ്ടെങ്കിലീ പൂമരം നിന്റെ ചങ്കിലെ പെണ്ണായ് പിറന്നിടും... വരും ജന്മമുണ്ടെങ്കിലീ പൂമരം നിന്റെ ചങ്കിലെ പെണ്ണായ് പിറന്നിടും... അവൾ അന്ന് ആലപിച്ചു തീരാർ ആയപ്പോ തന്നോട് പറയുന്നത് പോലെ തോന്നിയ വാക്കുകൾ കേട്ട് അവൻ പൊന്തിവന്ന പുഞ്ചിരി ഉള്ളിൽ അടക്കി പിടിച്ചു.. കണ്ണിമ വെട്ടാതെ അവളെ നോക്കി നിന്നിരുന്നത് അവൻ ഓർത്തു.. നാളെയീ പീത പുഷ്പങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞിടും പാതയിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞുറങ്ങും കൊല്ലപ്പരീക്ഷയെത്താറായ് സഖാവെ കൊല്ലം മുഴുക്കെ ജയിലിലാണോ ?.. കൊല്ലപ്പരീക്ഷയെത്താറായ് സഖാവെ കൊല്ലം മുഴുക്കെ ജയിലിലാണോ ?.. വീണ്ടും വീണ്ടും അവൾ അന്ന് പാടിയ കവിത കാതുകൾക് കുളിർ ഏകുന്നത് പോലെ തോന്നി.. അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുഞ്ചിരി മാറ്റി അവിടെ ദേഷ്യവും വിഷമവും ഉടൽ എടുത്തു. ആരോടോ ഉള്ള പകയിൽ അവൻ ജയ്‌ലറ കമ്പികളിൽ പിടിമുറുക്കി.. ❥︎••

മത്സരം കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് അന്നൗൻസ് ചെയ്തു.... സെക്കന്റ് പ്ലസ് ആണ് അച്ചുവിന് കിട്ടിയത്.. കയ്യടികളും ആരവങ്ങൾ അവിടെല്ലാം മുഴുങ്ങിപ്പോഴും അവളുടെ നോട്ടം അവനിൽ ആയിരുന്നു.. അവൻ ഒന്നും പ്രതികരികത്തെ അവിടെ നിന്നും പുറത്ത കടക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾക് ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടായി.. പക്ഷെ അത് സമൃതാമയി ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ ഒത്തുകി അവൾ എല്ലാരേയും ഒന്നൂടെ നോക്കി അവിടുന്നു ഇറങ്ങി.. "കിടുവായിരുന്നു..." "Superb yaar.." "നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ" പലരും അവളോട് അവളെ ആശംസിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് എല്ലാം കേട്ട് അവൾ ചിരിച്ചു കൊടുത്തു... സഖാവിനെ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതിക്ഷയിൽ ചുറ്റും നോക്കി.. കണ്ടില്ല.. 'ഇനി കവിത ഇഷ്ടപെടത്തിരിന്നോ??' അവൾ സ്വയം ചോദിച്ചു.. നാന്നയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകും എന്നു അവൾ പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.. പക്ഷെ അത് നടക്കാഞ്ഞതിലും ഇപ്പൊ അവനെ കാണത്തിലും അവളുടെ ഉള്ളിൽ സങ്കടം ഉരുണ്ടു കൂടി... ✦✦✦

"നിങ്ങൾക് നാളെ രാവിലത്തെ ബസിനെ പോകാം.." അവിടെ പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന പിള്ളേരോട് പറയുന്നത് കേട്ട് ഋതികയോടെ കത്തി അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. എല്ലാർക്കുമുള്ള ഫുഡ് കൊണ്ടു വെച്ചു അവൻ തന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് കണ്ടു അവൾക് എന്തിനില്ലാതെ ദേഷ്യവും വിഷമവും വന്നു.. "വാ കഴിക്കാം" ഋതിക അവൾ നിഷേധിച്ചു തലയാട്ടി.. കുറെ നിര്ബന്ധിച്ചിട്ടും അവൾ വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞത് കൊണ്ടു എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.. അച്ചു പതിയെ ഡോറിന്റ അടുത്ത നിന്നു പുറത്തേക് നോക്കി.. സമയം ഒൻമ്പതാരയോളം ആയിട്ടുണ്ട്.. പ്രോഗ്രാം എല്ലാം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്.. നാളെ കൂടെ ഉള്ളു താനും.. അത് കഴിയാതെ അശ്വിക് വരില്ല..അവൾക് നാളെ രാവിലെ പോകുകയും വേണം.. അവനോട് ഒന്നു സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടു അവൾ പുറത്തിറങ്ങി ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു... ചൂണ്ടുവിരൽ നഖം കടിച്ചു കൊണ്ടു ചുറ്റും കണ്ണോടികവേ ഏതോ കുറച്ചു പയ്യന്മാർ അവളെ വല്ലാതെ രീതിയിൽ ഒഴുഞ്ഞു നോക്കുന്നത് കാണാൻ ഇടായായി..

അച്ചു ആകെ വല്ലാതെയായി.. പെട്ടന്ന് അവരെ മറച്ചു കൊണ്ടു അവളുടെ മുന്നിൽ ആരോ വന്നു നിന്നു.. മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി.. ഗൗരവത്തോടെ നിൽക്കുന്ന അശ്വികിനെ കണ്ടു അവൾ പകച്ചു പോയി.. "ഈ സമയത്ത നീ ഇത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു??" അവന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഗൗരവം നിറഞ്ഞു നിന്നു.. അവൾ നിന്നു പരങ്ങുന്നത് കണ്ടു അവന്റെ ദേഷ്യം എല്ലാം എങ്ങോ ഓടിപ്പോയി..അതിന് പകരം ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു.. അവൾ മുന്നോട്ട് നോക്കിയപ്പോ നേരുതെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇല്ലായിരുന്നു.. അവൾക് ചിരി വന്നു അത് കടിച്ചുപിടിച്ചു അവനെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവളോടൊന്ന് ഒന്നും പറയാതെ മുന്നോട്ട് നടന്നു തുടങ്ങി.. അച്ചു അവന്റെ അടുത്തേക് വേഗത്തിൽ നടന്നു ചെന്നു.. അവൻ അവളെ നോക്കിയില്ല.. അവൾ ഇടക്ക് അവനെ ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കി കൊണ്ടു നടന്നു.. പരസ്പരം മൗനത്തെ കൂട്ടപിടിച്ചു ആ കോളേജ് അങ്കണത്തിലൂടെ അവർ നടന്നു നീങ്ങി.. നടന്നു നടന്നു കോളേജ് ഗെറ്റിലൂടെ പുറത്ത എത്തിയതും അവൾ ഒന്നു ശങ്കിച്ചു നിന്നു..

അച്ചുവിനെ കൂടെ കാണാത്തത് കാരണം അവൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി.. ആദ്യം മടിച്ചെങ്കിൽ അവൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾ അവന്റെ അടുത്തേക് നടന്നു ചെന്നു.. അവളെ കാത്തു നിന്നത് പോലെ അവൻ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി.. ഒപ്പം അവളും.. അവർ ചെന്നു നിന്നത് ഒരു തട്ടുകടയുടെ മുന്നിൽ ആയിരുന്നു.. അവൾ മുഖം ചെരിച്ചു അവനെ നോക്കി.. "ചേട്ടാ,, രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഓംലെറ്,, മൂന്നു ദോശ വീതവും" അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.. "മ്മ്മ്"ഇരിക്കാൻ മൂളി.. അവൾ അവിടെ ഇട്ടിടുന്ന ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നു.. ചുറ്റും നോക്കി.. കുറച്ചു ആളുകൾ വന്നു കഴിക്കുന്നു പോകുന്നു... ഒരുവിധം തിരക്കുള്ള തട്ടുകടയാണ്.. "ഇതാ മോനെ.." അയാൾ അവര്ക് നേരെ പ്ലേറ്റ് നീട്ടി.. അവൻ അതു വാങ്ങി അവൾക്കുള്ളത് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നീക്കി.. കഴിചൊള്ളാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചതും അവൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങി.. ഇടക്കിടെ അവൾ ഒളികണ്ണിട്ട് അവനെ നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു. അതെല്ലാം അവൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. എന്നിട്ടും കണ്ടത് പോലെ നടിച്ചില്ല.. ഉള്ളിൽ പോന്തി വന്ന പുഞ്ചിരി അവൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു..

"പോകാം" അവൻ സമ്മതം പോലെ കയ്യ് കഴുകി തിരിഞ്ഞ അവളോട് ചോദിച്ചു... വീണ്ടും കോളേജിലേക് കടന്നു... കണ്ണിൽ ഉടക്കിയ വാകമര ചോട്ടിൽ ഇരുന്നു.. 'ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എന്നു അവൻ എങ്ങനെ മനസിലായി??' അവളുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ നേരമായി ഈ ചോദ്യം തത്തി കളിച്ചു.. അവനോട് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട്..പക്ഷെ എന്തോ വേണ്ട എന്നു മനസു പറയുന്നത് പോലെ.. പിന്നെ രണ്ട് കല്പിച്ചു ചോദിക്കാം എന്നു വെച്ചു.. "ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല എന്നു അശ്വിക്കിന്‌ എങ്ങനെ മനസിലായി??" ദൂരേക്ക് നോട്ടം നാട്ടിരുന്ന അവൻ പെട്ടന്ന് തിരിഞ്ഞ അവളെ നെറ്റി ചുളിച്ചു നോക്കി.. അവൾ ഒന്നൂടെ ചോദിച്ചു... അവൻ മറുപടിക്ക് പകരം ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകി.. എന്തോ ആ പുഞ്ചിരി അവളിലും വ്യാപിച്ചു..പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ അവൾക് തോന്നിയില്ല.. അവൾ തലച്ചേരിച്ചു എങ്ങോട്ടേക്കോ നോക്കി ഇരുന്നു..അശ്വിക് അതറിഞ്ഞു അവൾ അറിയാതെ അവളെ നോക്കി ഇരുന്നു.. "വാ.." "ഇവൾ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ??"

അവളോട് എന്തോ പറയാൻ തുനിഞ്ഞ അവനെ തടഞ്ഞു കൊണ്ടു ആരുടെയോ ചോദ്യം കേട്ട്.. അവർ സൈഡിലേക് നോക്കി... "ദരണ്!!" "ഇവളെ അവിടെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു നടക്കുവാ ഋതികയും എല്ലാരും.. നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു?" ദരണിന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അച്ചു ഒന്നു പേടിച്ചു.. "ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുന്നതാ... അല്ലാ നീ എപ്പൊ വന്നു??" അശ്വിക് മറുപടി നൽകിയത് കേട്ട് അച്ചു വാ പൊളിച്ചു അവനെ നോക്കി.. അതറിഞ്ഞിട്ടും അവൻ അവളെ നോക്കിയല്ല പകരം പുറത്ത് ചാടാൻ നിന്ന് ചിരി അവൻ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു... "ഞാൻ വന്നിട്ട് അധികം സമയം ആയില്ലാ.."

അശ്വികിനെ തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന അച്ചുനേ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു.. ദരണ് മുഷ്ടിചുരുട്ടി പിടിച്ചു മുഖം തിരിച്ചു.. "തന്നെ അവർ അന്വോഷിക്കുന്നുണ്ട്" അവന് അവളെ ഇവിടെ നിന്നു എങ്ങനെ എങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടണം എന്ന ആഗ്രഹത്താൽ പറഞ്ഞു.. അവൾ അതു കേട്ട് അശ്വികിനെ നോക്കി അവൻ അവളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു പോയിക്കോളാൻ തലയാട്ടി.. അവൾ അവിടുന്നു നടന്നു.. "വാകേ.." അവന്റെ വിളിക് കാതോർതത് പോലെ അവളെ പെട്ടന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കി "സഖാവ്,,എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ" അവന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അവൾക് അവിടെ നിന്നു തുള്ളി ചടണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു.. പക്ഷെ അവൻ അവളെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി ഇരികിന്നത് കണ്ടു പ്രസന്നമായ ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകി അവിടുന്നു നടന്ന് അകന്നു... ദരണ് പല്ലുഞെരിച്ചമർത്തി മുഖം തിരിച്ചു...... തുടരും🍃

