🌸വാകപൂത്ത വഴിയോരം🌸 : ഭാഗം 15

രചന: അനാർക്കലി

"എന്താ വിശ്വാസം ആയില്ലേ നിനക്ക്??" കള്ളച്ചിരിയോടെ കൈലേഷ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് നേരുതെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്പരപ്പ് വിട്ട് കളഞ്ഞു അശ്വിക് ചിരിച്ചു... "വിശ്വാസം വരഞ്ഞിട്ടല്ലാ..പെട്ടന്ന് കേട്ടപ്പോ ഷോക്ക് ആയി.. അഖി... അവൻ.. അവൻ Home minister.." അവന്റെ കണ്ണിലെ തിളക്കം കണ്ടു കൈലേഷിന്റെ മനസു നിറഞ്ഞു.. "അഖിൽ ദാസ്..ആറു മാസമായി അവനാ പദവിയിൽ കയറിയിട്ട്.. എന്തായാലും നിനക്ക് ഉള്ളതും കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അവന്റെ വരവ്.. വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിക്കോ.."അശ്വികിനെ കളിയാക്കി കൈലേഷ് അവന്റെ തോളിൽ ഒന്നു അടിച്ച പോയി.. ✷✷✷ നിമിഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു.. വൈറ്റ് ഇന്നോവ കാർ സെൻട്രൽ ജയിലിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു.. മുന്നിലും പിന്നിലുമായി വന്ന ഗാർഡ്സ് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതും.. മന്ത്രിയുടെ PS പിന്നിലെ ഡോർ തുറന്നു കൊടുത്തു.. വലതുകാൽ ആ മണ്ണിൽ കുത്തി അഖിൽ പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.. മുന്നിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ മുഖം മിന്നിമറഞ്ഞു..

അവനൊന്നു നിശ്വാസിച്ചു മുന്നോട്ട് കാലുകൾ വെച്ചു... ✷✷✷ "സർ ചായ" അഖിലിന് ഉള്ള ചായ ആയിട്ട് വന്നത് അശ്വിക് ആയിരുന്നു.. "അഹ് ഇങ് തന്നെരെ" ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതും പറഞ്ഞു അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചായ കപ്പ് വാങ്ങി അകത്തേക് കയറി പോയി.. "മ്മ്മ്??നിനക്ക് പോകാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഒന്നൂല്ലേ??" അരികിൽ തന്നെ നിന്ന് വേറൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ അകത്തേക് എത്തിവലിഞ്ഞു നോക്കി.. "എനിക്ക് അഖിലിനെ ഒന്നു കാണാനമായിരുന്നു.." കുറച്ചു തുറന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വാതിൽ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു.. "നിന്റെ മടിയിൽ ഇട്ടാണോടാ സറിന് പേരിട്ടെ??" അയാൾ അവനോട് തട്ടികയറി.. "മ്മ്മ് എന്താടോ ഇവിടെ പ്രശനം??അവിടെ വരെ കേൾക്കാം പറ്റും" നേരുതെ അകത്തേക് പോയയാൾ തിരിച്ചു വന്നു ചോദിച്ചു.. കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവനെ പുച്ഛിച്ചു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി..

എരിഞ്ഞു കയറി കലിപ്പ് അവൻ എങ്ങനെയൊക്കയോ അടക്കി വെച്ചു.. "എന്തു നോക്കി നില്കുവാടാ... പോ.." അതിൽ ഒരാൾ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ കയ്യ് വെച്ചു പിന്നോട്ട് തള്ളി.. അവൻ പിറകിലേക് വെച്ചു പോയി..പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കയോ വീഴാതെ ബാലൻസ് ചെയ്തു നിന്നു.. "What's going on here!!" അവരെ കലിപ്പോടെ നോക്കി നിൽക്കെ അഖിലിന്റെ സൗണ്ട് അശ്വികിന്റെ കാതുകളിൽ വന്നു പതിച്ചു.. അവന്റെ നോട്ടം അഖിലേക്കെ ചെന്നു പതിച്ചു.. ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു.. പണ്ട് തന്നോടൊപ്പം നടക്കുമ്പോ ആ മുഖത്തു കാണുന്നത് പുഞ്ചിരിയോ,,തന്നെ കളിയാക്കുന്ന ആ മുഖത്തെ കുസൃതി നോട്ടമോ എല്ലാം മാഞ്ഞിരിക്കുന്നു.. മുഖത്തു ഗൗരവവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു..തിളക്കം ഇല്ലാത്ത കണ്ണുകളിലെ നോട്ടം..കട്ടതാടി.. പണ്ടത്തെ കാളിലും വണ്ണം വെച്ചിരിക്കുന്നു..

എല്ലാം കൊണ്ടു അശ്വിക് അവനെ അടിമുടി വീക്ഷിച്ചു.. "എന്താടോ ഇവിടെ??" കൈലേഷ് ഹർഷായി ചോദിച്ചു.. "അത് സർ.. ഇവന് മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് കാണണം എന്നു പറഞ്ഞു ബഹളം വെച്ചപ്പോ.." അയാൾ പതിക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്തി.. അശ്വികിന്റെ നോട്ടം അപ്പോഴും അഖിലിന് ആയിരുന്നു.. അഖിൽ അവനെയൊന്നു നോക്കി.. പിന്നെ പുച്ഛത്തോടെ മുഖം തിരിച്ചു.. അത് correct ആയിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തന്നെ വന്നു കൊണ്ടു.. അശ്വിക് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് അടുത്തു.. "I don't know him" അഖിലിന്റെ മറുപടി കേട്ട് മുന്നോട്ട് എടുത്ത കാൽ അവൻ പിന്നോട്ട് വെച്ചു.. അമ്പരപ്പോടെ അവനെ നോക്കി.. അതകണ്ടില്ല എന്നു നടിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയ അഖിലിന്റെ കയ്യിൽ അശ്വികിന്റെ പിടി വീണു.. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗർഡ്‌സ് അത് തടയാൻ വരുന്നത് കണ്ടു അഖിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് എതിർത്തു..

"What the f**,,who the hell are you??" അഖിൽ "നിന്റെ തന്താ.." അഖിലിന്റെ കോളറിൽ പിടിയിട്ടുള്ള അശ്വികിന്റെ മറുപടി.. തിരിച്ചു അവൻ അഷ്വകിന്റെ കോങ്ങാകു കയറി പിടിച്ചു ഭിത്തിയിൽ ചേർത്തു വെച്ചു.. "അങ്ങേര് മേലോട്ട് പോയിട്ട് വർഷം രണ്ടായി.."അഖിലിന്റെ മറുപടി കേട്ട് അശ്വിക് വിശ്വാസം വരാതെ അവനെ നോക്കി.. ആ കയ്യകൾ അയഞ്ഞു.. "ഓഹ് സഹതാപം ആണോ..വേണം എന്നില്ല.." പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അഖിൽ കയ്യികൾ എടുത്തു മാറ്റി.. "അഖി.." അവന്റെ ശബ്ദം നേർത്തു.. അഖിൽ തുറിച്ചു നോക്കി കൊണ്ടു അകത്തേക് കയറി പോയി.. പുറകിൽ പോകാൻ നിന്ന് അവനെ ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ തടഞ്ഞു.. "നോ.." അഖിലിന്റെ PS കയ്യ് ഉയർത്തി സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറെ തടഞ്ഞു.. "You can go.." അയാൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ അകത്തേക് കയറി.. അശ്വിക്കിന്‌ പുറം തിരിഞ്ഞു നില്കുവായിരുന്നു അഖിൽ..

അവൻ നടന്നു അരികിൽ ചെന്നു തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചു.. *ടപ്പേ കിട്ടിയ അടിയിൽ പകച്ചു അഖിലിനെ നോക്കിയതും അടുത്ത കരണത് വീണ്ടും ഒന്നു കിട്ടി.. ഒന്നു തടയാൻ പോലും സമ്മദികത്തെ തലങ്ങും വിലങ്ങും അശ്വികിനെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി.. രക്ഷക് എന്നപോലെ അശ്വിക് എതിർത്ത തുടങ്ങിയത് പിന്നീടൊരു ചെറിയ തല്ലായി മാറി.. വെറും കൊച്ചുപിള്ളേരെ പോലെ രണ്ടും കിടന്നു അടിപിടി കൂടുന്ന ബഹളം കേട്ട് അകത്തേക് കയറി വന്ന ഓഫീസർസ് കണ്ണും തള്ളി നോക്കി നിന്നു.. തല്ലിന്റെ അവസാനം രണ്ടും ക്ഷീണിച്ചു നിലത്തേക് ഊർന്ന ഇരുന്നു.. മുന്നിൽ ഉള്ളവർ രണ്ടുപേരെയും മാറിമാറി നോക്കി.. സെക്രട്ടറി അഖിലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ നിന്നതും അവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് പോയിക്കോളാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചത് കണ്ടു അയാൾ തലയാട്ടി ബാക്കി ഉള്ളവരുടെ കൂടെ പുറത്തേക് പോയി.. രണ്ടു പേരും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു..

അശ്വിക് അഖിലിന്റെ തോളിൽ തലക് വെച്ചു.. അവൻ പെട്ടെന്ന് തോള് ചരിച്ചതും താഴേക് ഒന്നു വെച്ചു പോയിട്ട് അവൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അഖിലിനെ നോക്കി കണ്ണുകൂർപ്പിച്ച.. അഖിൽ ചിരിയോട് അവനു നേരെ തന്റെ കയ്യ്നീട്ടി.. 'നിന്നെ ഉയർത്തും അശ്വി ഞാൻ..' തന്റെ കയ്യികളിൽ കയ്യ് ചേർത്ത എഴുന്നേറ്റ് അശ്വികിനെ നോക്കി അഖിൽ മനസിൽ ഉരുവിട്ടു.. അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ഈ ജയില് അഴിക്കുള്ളിൽ അശ്വിക് വന്നില്ലയിരുന്നെകിൽ ഇന്ന് തന്റെ സ്ഥാനത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവനായിരുന്നു എന്നു. അത് അഖിൽ ആഗ്രഹിക്കിന്നുമുണ്ട്.. ചെറുചിരിയോടെ അവർ പരസ്പരം വാരിപുണർന്നു... ✷✷✷ കുറെ നാളത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം അവർ പങ്കുവെച്ചു.. "അശ്വി" അഖിലിന്റെ നോട്ടത്തിലും നിന്നും വിളിയിൽ നിന്നും അവൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ വരുന്നത് എന്നു മനസിലാക്കി അശ്വിക് ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു..

"നീ എന്താ പറയാൻ വരുന്നേ എന്ന എനിക്കറിയാം.." ഒരു ചെറു ചിരിയോട് അവൻ ഇങ്ങോ നോക്കി ഇരുന്നു പറഞ്ഞു "കോപ്പ്,, എന്താടാ പന്നി നിന്റെ മനസിലിരുപ്പ്.. ഏഹ്??നിനക്ക് അറിയുമോ.." അഖിലിന് കലിപ്പ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. "വേണ്ടാ അറിയണ്ട.. എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും അറിയണ്ട.." "നിന്നെ.." അശ്വികിന്റെ കഴുത്തിന് പിടിക്കാൻ ചെന്നു.. പിന്നെ എന്തോ ഓർത്തപോലെ അവൻ കയ്യികൾ പിൻവലിച്ചു.. "എന്തായാലും next month അറിയാം.. ഇനിയും ഞാൻ ഇതിൽ കിടക്കണോ എന്നു" നോവുണർത്തുന്ന ചിരിയോടെ കൂടെ പറഞ്ഞു.. അഖിലിന്റെ കയ്യിൽ അവന്റെ തോളിൽ പതിഞ്ഞു.. "I promise,,ഇനി നീ അധികം നാൾ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരില്ല" അവന്റെ വാക്കുകളിൽ അശ്വികിന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു.. കുറെ സമയം ഒരുമിച്ചു ചിലവഴിച്ചു ജയ്‌ലിലുള്ള ചെക്ക് ചെയ്ത അഖിൽ യാത്രയായി.. ✷✷✷

"അശ്വി" അവനോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു ജയിൽപുള്ളിയുടെ വിളി കേട്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുക്കിൽ അവൻ മുഖം ഉയർത്തി.. അയാൾ ഒന്നു ചിരിച്ചു.. "മ്മ്മ്?? എന്താ roy??" സംശത്തോടെ ചോദിച്ചു.. "അല്ലാ...അ.. അത് പിന്നെ.."അവൻ ചോദിക്കാൻ എന്തോ ഒരു മടിയുള്ളത് പോലെ തോന്നി.. അശ്വി കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുക്ക് താഴേക് വെച്ചു അവൻ നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "എന്താടോ??" "നീ ശെരിക്കും എങ്ങനാ ഇവിടെ?? അല്ലാ ഇന്ന് കൈലേഷ് സർ പറയുന്നത്ത് കേട്ട് ചോദിച്ചതാ" മടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അവന്റെ മറുപടിയും ചോദ്യവും കേട്ട് അശ്വിക് ഒന്നു ചിരിച്ചു.. റോയി അവനെ കണ്ണുമിഴിച്ചു നോക്കി ഇരിക്കുവായിരുന്നു.. "It's a Long story" പറയുമ്പോ അവന്റെ ചൊടിയിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ തന്നെ അച്ചുവിന്റെ മുഖം മനസിലേക്ക് കടന്നു വന്നു.. റോയി പ്രതീക്ഷയോടെ അവനെ നോക്കി.. ആ നോട്ടം മനസിലാക്കി അവൻ വീണ്ടും ആ നാളുകളിലേക് ചേക്കേറി.. ❥︎•• അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം അവൻ കോളജിലേക് വന്നത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു.. "നീ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നെ??"

അഖിലിന്റെ ചോദ്യം അവനെ ചിന്തയിൽ നിന്നും ഉണർത്തി.. അവനൊന്നു ഉരിയാടാതെ അഖിലിനെ നോക്കി ഇരുന്നു.. "പുല്ല്,, നീ വാ" ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന അശ്വികിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു അഖിൽ നടന്നു.. ഇവൻ എന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അശ്വി അഖിലിനെ നോക്കി.. തങ്ങൾ പോകുന്നത് അച്ചുവിന്റെ ക്ലാസ് വരാന്തയിലേക്ക് ആണെന്ന് മനസിലാക്കി അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വന്നു.. തലച്ചേരിച്ചു നോക്കിയ അഖിൽ സ്വയം തലക്ക് അടിച്ചു അവനോടൊപ്പം നടന്നു.. അവളുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ അടുത്ത എത്തിയതും പതിയെ അവൻ ഇടകണ്ണിട് ജനൽ വഴി അകത്തേക് നോക്കി.. തലക്ക് താങ്ങും കൊടുത്തു ചിന്താകുലയായി പുറത്തേക് നോക്കി ഇരിക്കുന്ന അച്ചുവിൽ തന്നെ അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കി.. ഒരുനിമിഷം അവൻ അവളെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിന്നു.. അച്ചു ഈ ലോകത് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു.. അന്ന് പാർക്കിൽ വെച്ചു കണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴും അവളുടെ ഉള്ളിൽ.. എത്ര ആയിട്ടും അതിനൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലാ.. ചിന്തകൾ അവളെ മറ്റൊരു ലോകത് എത്തിച്ചത് കൊണ്ടു തന്നെ അവളെ നോക്കി കൊണ്ട് പോയ അശ്വിയെ അവൾ ശ്രേദ്ധിച്ചില്ല..

അൽപ്പസമയത്തിൻ ശേഷം.. ക്ലാസിലെ മുഴുവൻ പിള്ളാരും എഴുന്നേറ്റു.. എന്നാൽ അച്ചു മാത്രം ഇപ്പോഴും പുറത്തേക് നോക്കി ഇരുന്ന് ഗാഢമായ ചിന്തയിൽ ആണ്.. മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുടെ നോട്ടം അച്ചുവിൽ ആണെന്ന് മനസിലാക്കി എല്ലാരും അവളെ നോക്കി.. "ഡി.. ഡി..മരപ്പട്ടി" അനു അവളെ തട്ടി വിളിച്ചു.. "ശല്യം.. എന്നാടി?" നീരസത്തോടെ അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു.. അനു കണ്ണുക്കണ്ടു മുന്നോട്ട് നോക്ക് എന്നു പറഞ്ഞതും "അവിടെ എന്ത് കോപ്പാ" എന്നു ചോദിച്ചു അവൾ മുന്നോട്ട് നോക്കി തന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ കയ്യ് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ടു അവൾ ഞെട്ടികൊണ്ടു ചാടി എഴുന്നേറ്റു.. "അശ്വിക്" മൊഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും ഉള്ളിൽ നിന്നും പൊന്തി വന്ന ചിരി അവൻ കടിച്ചമർത്തി ഭാവവ്യത്യസമില്ലാതെ നിന്നു........ തുടരും🍃

