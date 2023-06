🌸വാകപൂത്ത വഴിയോരം🌸 : ഭാഗം 20

രചന: അനാർക്കലി

🎶മൊഴികളില് പറയാതെ മിഴികളില് നിറയുന്ന മധുരമാം നിന് നേര്ത്ത മൗനം...🎶 🎶പകുതിയില് നിന്നൊരു പാട്ടിന്റെ ഒടുവില് നീ എഴുതിയതിന്നേത് മൗനം..🎶 സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ ലാമ്പിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവൾ ബുക്കിൽ എന്തോ കുത്തിക്കുറിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. 🎶കടലാസു തുണ്ടില് നീ പകരുന്ന പ്രണയത്തില് വരികള് തന് ഇടയിലും മൗനം..🎶 എഴുത്തുന്നെത്തിൽ മുഴുവൻ ശ്രേദ്ധചെലത്തുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവന്റെ മുഖം മനസിൽ ആഴത്തിൽ തെളിയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അവളുടെ ചൊടിയിൽ അവനു വേണ്ടി മായാത്ത പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.. 🎶ആദ്യമായ് ഞാനെന്റെ പ്രണയം പറഞ്ഞപ്പോള് പകരമായ് നീ തന്നു മൗനം..🎶 🎶ഇന്നു നാം പിരിയവേ കാണുന്നു ഞാന് നിന് കണ്ണില് ഒരുതുള്ളി കണ്ണുനീര് മൗനം..🎶 സഖാവ് അവൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ വാക്കിലൂടെ വിരൽ ഓടിച്ചു..

പേരിനൊപ്പം ഒരു വാകപൂവും അവൾ വരച്ചു വെച്ചിരുന്നു.. "അച്ചു!!" ചിന്തകൾ അഴത്തിലേക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുറകിൽ നിന്നും കിച്ചുവിന്റെ വിളി അവളെ തേടി.. അവൾ ഞെട്ടി ചാടി എഴുന്നേറ്റു തുറന്ന് വെച്ചിരുന്നു താളുകൾ അവൻ കാണാതെ അടച്ചു.. അവളുടെ മുഖത്തു വെപ്രാളം അവൻ ശ്രേദ്ധിച്ചു..പതിയെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അവൾക് നേരെ എടുത്തു വെച്ചു.. അച്ചുന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിച്ചു വന്നു.. തള്ളവിരൽ ഉള്ളിലേക് മുറുക്കെ പിടിച്ചു ഉള്ളിലേ ടെന്ഷന് അവൾ അടക്കി.. "എന്താ ഒരു കള്ളലക്ഷണം??" അവൻ അച്ചുന്റെ കണ്ണിലേക് ചൂഴ്ന്നു നോക്കി.. അവൾ ഒന്നൂല്ല എന്നു തലയാട്ടി.. "ഏട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ??" അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ ഒറ്റപ്പൂരികം പൊക്കി അവളെ അടിമുടി നോക്കാൻ തുടങ്ങി.. "പതിവില്ലാത്ത ഏട്ടൻ വിളി" അവൻ താടി ഉഴിഞ്ഞു.. അച്ചു പറ്റിയ അമ്മിളി ഓർത്തു വളിച്ച ഇളി പാസ്സാക്കി.. "മ്മ്.. നീ ബാല്കണയിലേക് വാ.. എനിക്ക് കുറച്ചു സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ട്" അവൻ മുന്നേ നടന്നു.. വാക്കുകളിൽ നിന്നും എന്തോ സീരിയസ് ആണെന്ന് അവൾക് മനസിലായി..

എന്നാലും എന്തു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവൾ നഖം കടിച്ചു അവിടെ നിൽപ് ഉറപ്പിച്ചു.. "അച്ചു" "അഹ് ദാ വരുന്നു" അവൾ വേഗം അങ്ങോട്ടെക് ചെന്നു.. അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ റൈലിങ്ങിൽ പിടിമുറുക്കി ദൂരേക് നോട്ടം പായിച്ചു നിന്നു..അച്ചു അവൻ അരികിൽ വന്നു നിന്നു. അവന്റെ നിൽപ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസിലായി എന്തോ കാര്യമായ വിഷയമാണ് അവൻ പറയാൻ ഉള്ളത് എന്നു.. അഞ്ചു മിനിറ്റോളം അവർ പരസ്പരം ഒന്നും ഉരിയാടാതെ നിന്നു.. "നിനക്ക് അശ്വിയെ ഇഷ്ട്ടമാണോ??" ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു ചോദ്യം കേട്ട് അവൾ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു റൈലിങ്ങിൽ ഉള്ള പിടിമുറുക്കി.. പതിയെ തലച്ചേരിച്ചു അവനെ നോക്കി.. തന്നെ നോക്കാതെ നേരുതെ നിന്നത് പോലെ ദൂരേക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾ അവനെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിന്നു.. താൻ ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി അവളിൽ നിന്നും കേൾകാഞ്ഞിട്ട കിച്ചു തലച്ചേരിച്ചു അവളെ നോക്കി..

അച്ചു തന്നെ തന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ പഴയപോലെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നു നിശ്വാസിച്ചു.. "ഞാൻ ചോദിച്ചത് നീ കേട്ടില്ലേ അച്ചു??നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ട്ടമാണോ??" അവസാനത്തെ ചോദ്യം അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടായിരുന്നു.. 'പറയണോ??ഇഷ്ടമാകുമോ ഏട്ടന്??ഇനി ഇഷ്ട്ടമായില്ലേ...!!' അവളുടെ മനസ്സ് എന്തൊക്കയോ അവളോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. അവൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അച്ചുന്റെ മുഖത്തു മിന്നിമറയുന്ന സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ.. "അച്ചു!!" ഒരിക്കൽ കൂടെ അവൻ വിളിച്ചു..ഈ തവണ അവന്റെ സ്വരം കടുത്തു.. അവൾ തലവെട്ടിച്ചു.. "ഇഷ്ട്ടമാണ്..ആദ്യം കണ്ടനാൾ തൊട്ടേ ഇഷ്ട്ടമാണ്.." അവൾ ഓർത്തു.. കിച്ചു ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു..അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും മറുപടി ഒന്നുമില്ലാത്തത് കണ്ടു അവൾ തുടർന്നു.. "എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഏട്ടന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അവനെന്നെ..ഇഷ്ട്ടമാണ് ഒരുപാട്..

മറക്കാൻ മാത്രം പറയല്ലേ ഏട്ടാ..കഴിയില്ല.. ശ്രേമികാഞ്ഞിട്ടല്ല.. ഏട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്നും അവൻ പ്രണയതോടെ താൽപര്യമില്ല എന്നു അറിഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ എന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു മറക്കാൻ നോക്കിയതാ.. കഴിഞ്ഞില്ല..അത്രക്ക് ആത്മാവിൽ ചേർന്ന് പോയി❤️" കൺകോണിൽ നനവ് പടർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു.. "എന്നിട്ട് എന്തേ എന്നോട് പറയാനേ??" അവൾ അവനെ നോക്കി.. "ഏട്ടൻ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ള പേടി ആയിരുന്നു..നഷ്ടപ്പെടുതാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും.. ഏട്ടൻ വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞാൽ.." കണ്ണീർ അവളുടെ കവിളിനെ തലോടി.. കിച്ചു അവളെ തനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചു.. "നിനക്ക് തോന്നിയോ നിന്റെ ഇഷ്ട്ടത്തെ ഞാൻ എതിർക്കും എന്നു... എനിക്ക് നിന്നെ പൂര്ണവിശ്വാസമാണ് അച്ചു.. ഒരിക്കലും നിന്റെ ചോയ്സ് തെറ്റില്ല.. എനിക്കുറപ്പായിരുന്നു.. അശ്വി..അവൻ നിനക്ക് ചേരും..ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ ആയിട്ട് നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം.." അവളുടെ കവിൾ ഇരുകയ്യിലും ഒതുക്കി.. അച്ചുന്റെ കലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി..

"എന്റെ അളിയൻ ആകാൻ അവനെകാളിലും ബെസ്റ്റ് ആരാള്ളത്" അവൻ കണ്ണിറുക്കി.. അച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ വാരിപുണർന്നു.. "എന്നാലും കുട്ടിപിശാശ്ശേ നിനക്ക് എന്നോട് പറയാമായിരുന്നു.." അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു അവൻ പരിഭവം പറഞ്ഞു.. അവൾ മൂക്ക് വലിച്ചു ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു "യ്യേ.. അങ്ങോ മാറി നിൽകടി.. എന്റെ ടി ഷർട്ട് കുളമാക്കാൻ" അവളെ പിടിച്ചു തെളികൊണ്ടു അവൻ അകന്നു മാറി നിന്നു.. "നീ പോടാ.. അല്ലാ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസിലായി എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ട്ടമാ എന്നു" അവൾ നെറ്റിചുളിച്ചു "അന്ന് ആശ്രമത്തിൽ വെച്ചു നിന്നെ ഞാൻ ശ്രേദ്ധിച്ചു..അവൻ വാരാണസി പോയി എന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് എന്തോ ചീഞ്ഞനാറി.. ഒന്നൂല്ലേലും നിന്റെ ബ്രോ അല്ലെ ഞാൻ" അവൻ രണ്ട് പുരികവും പൊക്കിയും താഴത്തിയും കളിച്ചു.. അവളൊന്നു ആക്കി മൂളി.. "നിന്റെ ഇഷ്ട്ടം നീ അവനോട് പറഞ്ഞോ" അവൾ നിഷേധർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി.. "തോന്നി..രണ്ട് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ അവൻ ഇങ്ങു വരും..ചെന്നു ഇഷ്ട്ടം പറഞ്ഞോണം.. കേട്ടല്ലോ" അവളുടെ മൂക്കിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടു അവൻ പറഞ്ഞു..

"ബെസ്റ്റ് ബ്രതേർ അവാർഡ് നിനക്ക് തന്നെയുള്ളതാ" അവനെ പോലെ തന്നെ അവളും തിരിച്ചു അവന്റെ മുക്കിൽ പിടിയിട്ടു.. കിച്ചു വാത്സല്യത്തോടെ അവളെ ചേർത്ത പിടിച്ചു നെറുകയിൽ മുത്തമിട്ടു.. ✭✭✭ "എന്തായി വല്ല വിവരമുണ്ടോ??" അനുന്റെ മെസേജ് "ഇല്ലാ" "എന്തേലും തിരക്കിൽ ആയിരിക്കും.."ദീപു "അതാ.. എന്തായാലും രണ്ടു ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങു വരുമല്ലോ"സന അവളെ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു.. അവളൊന്നു നെടുവീർപ്പിട്ടു.. "കിച്ചുവെട്ടനോട് ചോദിച്ചാലോ??" കുഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവളൊന്നു ചിന്തിച്ചു.. പിന്നെ എന്തോ ഓർത്തു വേണ്ട എന്നു അവൾക് റിപ്ലൈ കൊടുത്തു.. "വരട്ടെ അപ്പൊ നോക്കാം" അച്ചു അതും പറഞ്ഞു ഗുഡ് നെറ്റ് അയച്ചു ഓഫ്‌ലൈൻ ആയി.. ഇത്രയും ദിവസത്തിന്റെ ഇടക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ തനിക്ക് റിപ്ലൈ തന്നിട്ടില്ല.. തിരക്കിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നു അവൾ ആശ്വസിച്ചു..

എന്നാലും ഇടക്ക് അവൾക്കൊരു കുത്താൽ ആണ്.. അശ്വിയുടെ അവസ്ഥ അത് തന്നെ ആയിരുന്നു.. രാകേഷ് വരുന്നത് കൊണ്ടു ചെയ്ത തിർക്കാൻ ഉള്ള കുറെ വർക് അവനുണ്ടായിരുന്നു.. അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു സമയം ആകും.. വാട്‌സ്ആപ്പിൽ കയറി ആർക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പോലും അവനൊന്നു കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും ഇടക്ക് വീട്ടിലേക്കും അഖിയെ വിളിക്കും കാര്യങ്ങൾ അന്വോഷിക്കും.അത് പോലെ കിച്ചുനേ വിളിക്കും.. തഞ്ചത്തിൽ അച്ചുന്റെ സുഖവിവാരം അന്വോഷിക്കും.. അതിൽ നിന്നും കിച്ചുന് മനസ്സിലായിരുന്നു അശ്വിയ്ക് അവളെ ഇഷ്ട്ടമാണെന്ന.. അത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു..!! • • "അശ്വി..Are you there??"കിച്ചുന്റെ ചോദ്യത്തിന് അവനൊന്നു മൂളി.. ഉത്തരം പറയണം എന്നുണ്ട്.. കൂടെ കൂടി വഞ്ചിച്ചു എന്നു കിച്ചു ചിന്തിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം അവനുണ്ടായിരുന്നു..

"ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് നിനക്ക് മറുപടി ഇല്ലേടാ" കിച്ചു "കിച്ചു.. അ.. അത്" അവൻ പറയാൻ മടിച്ചു.. നിനകയാതെ കിട്ടിയ സൗഹൃദം..നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയം അവനെ വേട്ടയാടി.. "വേണ്ടാ മറുപടി പറയണം എന്നില്ല.. മനസിലായി..നീ നാട്ടിലേക് വാ..ആലോചിക്കാം" കിച്ചുന് എല്ലാം മനസിലായി എന്നു അശ്വിക്‌ കത്തിയതും അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.. വേഗം സ്വന്തം നാട്ടിൽ ചെന്നു ചേരണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആയി.. കിച്ചൂന് എങ്ങനെ മനസിലായി എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു..എങ്കിലും അവൻ അത് ചോദിക്കാതെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി.. ✭✭✭ "അഖിലേട്ടാ.."അച്ചുന്റെ വിളി കേട്ടതും അഖിൽ വണ്ടി ഒതുക്കി നിർത്തി.. "ഇതെപ്പോ വന്നു??" കിതച്ചു കൊണ്ടു അവൾ ചോദിച്ചു.. "നീ എന്തിനാ ഓടിയെ അച്ചു.. വിളിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ" "ഞങ്ങൾ അങ്ങുന്നെ ഓടുവാ" അനു മറുപടി നൽകി..

അവൻ എല്ലാരേയും ഒന്നു നോക്കി.. ഓടി കിതച്ചു വന്നു നിന്ന് നെഞ്ചിൽ കയ്യ് വെച്ചു നിൽക്കുവാണ് എല്ലാം "എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നോ??" "അഹ് ഉണ്ടായിരുന്നു.. അല്ലാ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കാണാതെ പോകുവാണോ..??" "എന്തിനാ വന്നേ??" അച്ചു നിർത്തിയിടത്തു നിന്നും സന ചോദിച്ചു.. "പഠിച്ച കോളേജ് അല്ലെ..അപ്പോ ചുമ്മാ വന്നതാ..യ്യോ ലേറ്റ് ആയി.. പോട്ടെ" ധൃതിയിൽ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അച്ചു അവനെ അടിമുടി നോക്കി. "ഇത് എന്താ ഇത്ര ധൃതി??എന്തേലും പെണ്ണ് കാത്തിരിപ്പുണ്ടോ??" ദീപു "പെണ്ണ് ആയിരുന്നേൽ എന്തേലും കള്ളം പറഞ്ഞെങ്കിലും പിടിച്ചു നിർത്താമായിരുന്നു.. ഇത് അതല്ലല്ലോ..ഒരുത്തൻ എപ്പോഴേ എവിടക്കോ പോകണം എന്നും പറഞ്ഞു കയർ പൊട്ടിക്കുവാ.." അഖിൽ നെടുവീർപ്പിട്ടു "അതാരാ??" അച്ചു "വേറെ ആരാ ആ കാട്ടുപോത്ത്..അശ്വി " അഖിൽ പറയുന്നത് ഒരു നിമിഷം അവൾ ശ്വസിക്കാൻ മറന്നു.. പെട്ടെന്ന് അച്ചു അഖിലിനെ നോക്കി...അവൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു.. "ദേ കിടന്നു കാറുന്നു..." പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫോണ് എടുത്തു ചെവിയോട് അടുപ്പിച്ചു..

അശ്വി നാട്ടിൽ വന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല..കിച്ചു സൂചിപ്പിച്ചില്ല താനും.. "ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ്.. അഹ് വന്ന വന്ന നീ വെച്ചോ.." ഇടക് അവന്റെ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം മറു സൈഡിൽ നിന്നും എന്തോ കാര്യത്തിൽ ചീത്ത പറയുവാ എന്ന.. "എങ്കിൽ പോട്ടെ ഇനി ലേറ്റ് ആയാൽ എന്റെ ഡെഡ് ബോഡി നോക്കിയ മതി.." അവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഫോണ് പോക്കറ്റിലേക് ഇട്ടു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു.. "അഖിലേട്ടാ.." അച്ചു അവൻ നെറ്റി ചുളുക്കി "അശ്വി എന്ന് വന്നു??" "ഇന്നലെ.." അതും പറഞ്ഞു അവൻ ആക്സിലേറ്ററിൽ പിടിമുറുക്കി.. പോട്ടെ എന്നു തലകൊണ്ടു ആംഗ്യം കാണിച്ചു..സമ്മതം എന്നവണ്ണം അവർ തിരിചും തലയാട്ടി.. "സഖാവ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ??" ഐറ "ഇന്നലെ വന്നതല്ല ഉള്ളു" റിയ പറഞ്ഞു അച്ചുന്റെ തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചു.. അവളൊന്നും മിണ്ടാതെ അഖിൽ പോയ വഴിയിലേക് നോട്ടം എറിഞ്ഞു നിന്നു.. ✦✦✦

"നീ വന്നത് അവളോട് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ??"ബൈക്കിൽ ചാരി നിന്ന് കൊണ്ട് അഖിൽ ആരാഞ്ഞു അവൻ ചുണ്ടിൽ വെച്ചിരുന്നു സിഗ്‌ ഒരു പഫ് എടുത്തു വിട്ട് ഇല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി.. "പുല്ല്.. ഇത് നിനക്ക് നിർത്താർ ആയില്ലേ അശ്വി??" അഖിൽ കനപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു.. "അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോ ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു..നിർത്തിയാണ് അങ്ങോ പോയത്..പക്ഷെ മനസ് താളം തെറ്റുന്നത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വീണ്ടും തുടങ്ങി" "എങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്കു നിന്റെ ഇഷ്ട്ടം തുറന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ??"അഖിൽ മുഖം വീർപ്പിച്ചു.. "പറയും..പറയണം..നാളെ" "Whatt!!..നാളെയോ.. നാളെ എന്താ പ്രതേകത??" കേട്ടത് വിശ്വസിക്കാതെ അവൻ ചാടി നേരെ നിന്നു.. അശ്വി ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു ഒരു പഫ് കൂടെ എടുത്തു.. "നാളെ അവൾടെ ബെർത്തടെയാണ്.. അത് മാത്രമല്ലാ.. ഞാൻ ആദ്യമായി അവളെ കണ്ട ദിനവും നാളെയാ.. ടൂ പെര്ഫെക്ട് ഡേ" അവളെയോർത് അവന്റെ ഉൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു..

"നാളെ അപ്പോ.. ഓഹ് എനിക്ക് വയ്യാ.. നീ മുത്താടാ" അഖിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവനെ വാരിപുണർന്നു.. "പോടാ പുല്ലേ" അശ്വി അവനെ പിടിച്ചു തെള്ളി ഷര്ട്ട് നേരെയാക്കി.. "വാ കയറ്"ലാസ്റ്റ് പഫ് എടുത്ത വിട്ട് അവൻ ബൈക്കിലേക് കയറി ബൈക്കു പറപ്പിച്ചു.. ✦✦✦ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഓരോന്നു ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം അവളുടെ ചിന്ത അവനിൽ ആയിരുന്നു... അശ്വിക്‌ അവളെ ഇഷ്ട്ടമാണ് എന്നു മനസ് വിളിച്ചോതി കൊണ്ടിരുന്നു.. ഇനിയും തന്നെ കൊണ്ടു തന്റെ പ്രണയം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നു അവൾക് മനസിലായി.. കയ്യിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോണിലേക്ക് നോക്കി ഒന്നു നിശ്വാസിച്ചു.. ഇനി ഉളിലൊതുകി വെച്ചാൽ എല്ലാം നഷ്ട്ടമാകും എന്നു തോന്നിയതും അശ്വികിന് അവൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു.. "I want to tell you something" അയക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ വേഗതയേറി.. "Go on" സീൻ ചെയ്ത ഉടനെ അവന്റെ മറുപടി...

നാളുകൾക്കു ശേഷമാണ്‌ ഇന്നൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് "നേരിട്ട് കാണാമോ??" "ഇപ്പോഴോ??"മറുപടി ചോദ്യം അയാകുമ്പോ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി തത്തികളിച്ചു.. "No..നാളെ" സീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറുപടി കിട്ടിയില്ല.. അവൾ ടെന്ഷന് കാരണം നഖം കടിച്ചു.. "Ok.." വാക മരച്ചൊട്ടിൽ??" "അഹ്...ok" അവൾ എന്തിനാ തന്നെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു അവൻ മനസിലാക്കിയിരുന്നു.. അച്ചു ഫോണ് മാറ്റിവെച്ചു നെഞ്ചിൽ കയ്യവെച്ചു.. അടുത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും അവൻ വേണ്ടി ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നത് വർത്തിക്കുന്നു.. അവൾ പതുകെ ബാൽക്കണയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു നിലാവിനെ നോക്കി.. അശ്വിയും നിലാവിനെ നോക്കി നാളത്തെ വരവേൽക്കാൻ ക്ഷമായില്ലാതെ കാത്തു നിന്നു.. ✿ ✿ ✿ "അപ്പൊ പിറ്റേന്ന് നീ ഇഷ്ട്ടം പറഞ്ഞോ??അവൾ എന്തോ പറഞ്ഞു??എങ്ങനാ നീ പ്രൊപോസ് ചെയ്തേ??"

ആകാംഷയോടെ ഇരുന്നിടത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അശ്വിയുടെ അരികിൽ ചെന്നിരുന്നു കൊണ്ട് റോയ് ചോദിച്ചു.. ബാക്കി അറിയാൻ അവന് ത്വര കൂടി.. വല്ലാതെ മനം കിടന്നു വെമ്പൽ കൊണ്ടു.. "അശ്വി..ഒന്നു പറയാടോ..അവൾ എന്തു പറഞ്ഞു??"അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടു റോയ് ചോദിച്ചു.. അശ്വി കണ്ണടച്ചിരുന്നു,, കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തിൽ എവിടെയോ പെട്ടപ്പോയിരുന്നു.. രണ്ടു കണ്ണുകളിൽ നിന്നും മിഴിനീർ ചെന്നിയെ തഴുകി തുടങ്ങി..ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദന അവൻ അനുഭവിക്കുന്നണ്ടായിരുന്നു.. "അശ്വി!!" അവന്റെ മിഴിനീർ കണ്ടുകൊണ്ട് റോയ് വിളിച്ചു.. അശ്വി കണ്ണു തുറന്നു.. നിലാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ റോയ്‌ കണ്ടു കലങ്ങി മറിഞ്ഞ അവന്റെ മിഴികൾ.. അശ്വി പതിയെ നടന്നു വാതിൽക്കൽ നിന്നു കൊണ്ടു ഇരുണ്ട മാനത്തിന് വെളിച്ചെമേകുന്ന നിലാവിനെ നോക്കി.. "അന്നാ രാത്രി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല,,വരാൻ പോകുന്ന വിപത്തുകളെ വരവെറ്റുകൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു നാളെ സ്വപ്നം കണ്ടു നിദ്രയിലേക് ആണ്ടതെന്നു..".... തുടരും🍃

