🌸വാകപൂത്ത വഴിയോരം🌸 : ഭാഗം 21

രചന: അനാർക്കലി

"പിറന്നാൾ ആശംസകൾ അച്ചൂട്ടി" കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഇറങ്ങിയ അവളെ കാത്തിരുന്ന കിച്ചുന്റെ ആശംസകൾ.. "Thankuuu.." അവനെ ഇറുക്കെ വാരിപുണർന്നു കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു.. "എവിടെ എന്റെ ഗിഫ്റ്റ്??" മുഖം ഉയർത്തി കള്ളഗൗരവത്തോടെ അവൾ ചോദിച്ചു.. അവൻ ബെഡിൽ വെച്ചിരുന്നു കവർ അവൾക് നേരെ നീട്ടി.. അച്ചു സന്തോഷത്തോടെ അത് വാങ്ങി തുറന്ന് നോക്കി.. പച്ചയും വെള്ളയും ചേര്ന്ന് ഒരു ധവാണി.. അതായിരുന്നു കിച്ചുന്റെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം.. അവൾ അതിൽ തഴുകി.. "ഇഷ്ട്ടയോ??" ഉത്തരം എന്നോണം അച്ചു അവന്റെ കവിളിൽ കാലെത്തി ചുംബിച്ചു.. "എങ്കിൽ ഇതും ഉടുത്ത വാ" അവൻ പറഞ്ഞതും കുഞ്ഞു പിള്ളാരെ പോലെ തലയാട്ടി അവൾ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക് കയറി.. "ഓഹ് ഇന്ന് അവൾടെ ഇഷ്ട്ട ഭക്ഷണം ആണല്ലേ??" കിച്ചു ശാന്തി അവന്റെ തലക്കൊരു കിഴുക് കൊടുത്തു നേരെ നോക്കിയതും കിച്ചു സമ്മാനിച്ച ധവാണിയും ഉടുത്തു

തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അച്ചുനേ ആണ്.. "എപ്പിടി!!" പാവാടയിൽ പിടിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടി കൊണ്ട് അവൾ അവരെ നോക്കി രണ്ട് പുരികവും പൊതിയും താഴ്ത്തിയും നിന്നു.. "ഒരു ആനചന്തം ഉണ്ട്" കിച്ചു കളിയാക്കിയതും അച്ചു മുഖം വീർപ്പിച്ചു.. "അവൻ നിന്നെ ചുമ്മാ ചൊടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല..എന്റെ മോൾ സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ട്" ശാന്തി അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു നെറുകയിൽ ചുംബിച്ചു.. "നീ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നില്ല??" "അഹ് പോകാനാ.. നീ വരുന്നോ" കിച്ചൂന് നേരെ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു.. അവൻ ആദ്യം ഒന്നു മടിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ അവളോടൊപ്പം പോകാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു.. ✦✦✦

"നീ അപ്പോ ഇന്ന് പറയുമോ ഇഷ്ട്ടം" അനു "ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല" അവൾ അവനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കോളജ് കവാടത്തിലേക് നോക്കി.. പെട്ടെന്ന് അവന്റെ ബൈക്കു ഗെറ്റ് കടന്നു അകത്തേക് വന്നു.. അച്ചുന്റെ ചങ്കിൽ പെരുമ്പറ കോട്ടുന്ന ശബ്ദം അവൾ അറിഞ്ഞു.. അശ്വി ബൈക്കു ഒതുക്കി..അവന്റെ മുഖത്തു നിർവികാരത ആയിരുന്നു.. തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അച്ചുനേ കണ്ടു അവന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. ഓടിച്ചെന്നു അവളെ തന്നിലേക് വലിച്ചു അടുപ്പിച്ചു ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ച ഇഷ്ട്ടം പ്രകടമാക്കാൻ മനം വെമ്പൽ കൊണ്ടു.. എന്നാൽ അതിനെ തടഞ്ഞു കൊണ്ടു തന്റെ മനസു അവനെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓര്മിപ്പിച്ചതും അവൻ കണ്ണു വെട്ടിച്ചു.. അവൻ വാക മരച്ചോട്ടിലേക്ക് നടക്കുന്നത് കണ്ടു കൊണ്ടു അവൾ കൂടെ ഉള്ളവരെ നോക്കി.. "All the best.." അവർ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു..

തലയൊന്നും കുടഞ്ഞ് കൊണ്ടു അവൾ നിശ്വാസിച്ചു.. അവരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു അവനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചു അവളുടെ പാദങ്ങൾ ചലിച്ചു... ✷✷ എന്തോ അവിടെ അധികം പിള്ളേർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര്ക് നല്ല പ്രൈവസി കിട്ടിയിരുന്നു.. അച്ചുന്റെ ഹൃദ്യയമിടിപ്പ് വർധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. അവനോട് താൻ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നു സ്വയം ചിന്തിച്ചു അവൾ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ അടച്ചു.. കയ്യും കാലും വിറകുന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞു.. അച്ചു അവന് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. അശ്വി മാറ്റങ്ങോ ദൃഷ്ടിപായിച്ചു കാര്യമായ ചിന്തയിൽ ആയിരുന്നു.. എന്തോ അവന്റെ മനസിനെ അലട്ടി കൊണ്ടിരുന്നു.. ഉമിനീർ ഇറക്കി അവൻ പതിയെ തലച്ചേരിച്ചു അവളെ നോക്കി.. തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന അച്ചുനേ നിർവികരമായി നോക്കി കൊണ്ട് അവൻ ഇരുന്നിടത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അവൾക് എതിരായി നിന്നു..

"എന്താ അച്ചു പറയാൻ ഉള്ളെ??" അവന്റെ ചോദ്യത്തിൽ അവളൊന്നു പതറി,, നോട്ടം തെറ്റിച്ചു.. 'നീ ഇനിയും താമസിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ അവനെ നിനക്ക് കിട്ടി എന്ന് വരില്ല അച്ചു.. എന്തു നോക്കി നില്കുവാ അങ്ങോ പറ നിന്റെ ഇഷ്ട്ടം..നിന്റെ അടങ്ങാൻ ആകാത്ത പ്രണയം ഇനിയും ഉള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും എന്ന് തോന്നുണ്ടോ..' തന്റെ മനസ്‌ ചോദിക്കുന്നതിന് അവൾ ഇല്ല എന്നു സ്വയം പറഞ്ഞു.. 'എങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് നോക്കി നില്കുവാ.. അവൻ നിന്നിൽ നിന്നും അകലും മുൻപേ നീ നിന്റെ പ്രണയം തുറന്ന് പറയാൻ നോക്ക്!!' അവൾക് ധൈര്യം നൽകി മനസ്‌ പറഞ്ഞതെല്ലാം അവൾ ഉൾക്കൊണ്ടു.. അവൾ കണ്ണടച്ചു നിശ്വാസിച്ചു.. രണ്ടും കല്പിച്ചു അവൻ നേരെ മുഖം ഉയർത്തി..വിടർന്ന മിഴിയാലെ അവനെ നോക്കി ചിരി തൂകി.. "അശ്വി..ഇന്നേക്ക് രണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ ആദ്യമായി നിന്നെ കണ്ടിട്ട്...

അതിൽ ഉപരി പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ന പറയാം.. ആദ്യമൊക്കെ ക്രഷ് ആയിട്ടെ കരുതിയുള്ളൂ.. പിന്നീട് ഞാൻ മനസിലാക്കി,,നീ,,നീ എനിക്ക് ആരൊക്കയോ ആണെന്ന്.. നീ അറിയാതെ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നെത് ഞാൻ.. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇന്ന്.. എനിക്ക്.. എവിടെയോ എനിക്ക് എന്നെ നഷ്ട്ടം ആകും എന്നൊരു തോന്നൽ.. ഇനിയും പറയാൻ മടിച്ചാൽ നീ അകലുമോ എന്നൊരു പേടി.. അറിയില്ലാ നിനക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ട്ടം ഉണ്ടോ എന്ന്..മറ്റാരോടും ഇല്ലാ എന്നു എനിക്കറിയാം. എവിടെയോ എനിക്കൊരു തോന്നൽ നിനക്കും എന്നെ ഇഷ്ട്ടമാണ് എന്ന്.. I love you സഖാവിന്റെ ഇടനെഞ്ചു ചുമപ്പിച്ച ചെങ്കൊടിയുടെ അരികിൽ ഈ വാകയും വേണം എന്ന് ആശിച്ചോട്ടെ!!!" മനസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം അവനിലേക് പെയ്തിറക്കി അവൾ.. ആർദ്രമായുള്ള അവളുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ തന്റെ മനസിനെ പൂർണമായും തുറന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട

അവനു വീർപ് മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടു..നെഞ്ചു പിടഞ്ഞു.. "സഖാവേ!!" അവളൂടെ വിളി അവന്റെ കാതുകൾ തഴുകി.. അശ്വിക്‌ അവളെ ചേർത്തുപിടിച്ചു നീ എന്റേതാണ് എന്നു പറയണം എന്നുണ്ട്... കഴിഞ്ഞില്ല..!! അവൻ പലതും കണക്ക് കൂട്ടി മനസിനെ പാകപ്പെടുത്തി.. "അക്ഷിത...തനിക്ക് എന്നോട്‌ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ട്ടമുണ്ട് എന്ന എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു.. ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് താൻ വ്യക്തമായി കേൾക്കണം" അവൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അവൾ ചെവിയോർത്തു.. "താൻ കിച്ചുന്റെ പെങ്ങളാണ്..അപ്പോ എനിക്കും..." അവൻ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയിൽ അവൻ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി.. അവൾക് മനസിലായി അവൻ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന..എന്നിട്ടും അവൾ പിന്തിരിയാതെ അവനെ നോക്കി നിന്നു... "കിച്ചൂന് ഇത് അറിയാം എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്..

അവനൊരു പ്രോബ്ലെം കാണില്ല.. പക്ഷെ എനിക്ക് ഉണ്ട്... അത്കൊണ്ട് പറയുവാ.. ഇത് നടക്കില്ല.. ഒരിക്കലും!!! ഒരാളോട് ഇഷ്ട്ടം തോന്നുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല..പക്ഷെ ഞാൻ തന്റെ ചേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ്..ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനം..അപ്പോ പിന്നെ.." പറയുമ്പോ അവൻ സ്വയം ഉള്ളിൽ കനൽ കോരി ഇട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത്.. തീയിൽ വെന്തുരുകും വേദന പോലെ അവന്റെ ഹൃദയം നൊന്തു.. പുറത്തേക് പെയ്യാതെ ഉള്ളിൽ അടക്കി വെച്ചിരുന്നു കണ്ണീർ എപ്പോഴോ അവളുടെ കവിളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു തുടങ്ങിരുന്നു.. അവനിൽ അതൊരു അഗ്നിപർവതം പൊട്ടും പോലെ ആയി.. "എനിക്ക് കഴിയില്ലടോ..കാത്തിരിക്കണം എന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല..കഴിയില്ല.. ഇഷ്ട്ടമല്ല " ചങ്കും പൊട്ടും വേദനയോട് അവന്റെ മനസിനെ കലക്കി അവളുടെ കണ്ണുകളിലെക്ക് നോക്കി.. എന്നിട്ടും പ്രതീക്ഷയോടെ അവൾ അവനെ നോക്കി..

"എനിക്ക്..." അവൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേൾക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ അത് മുന്നേ തടഞ്ഞു.. "ഇനിയും ഇഷ്ട്ടം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വരല്ല്..!!" കടുപ്പിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു അവിടുന്നു നടന്ന അകന്നു... അവളുടെ കാതുകൾക് ചുറ്റും ആരോ അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. അണപ്പോട്ടി ഒഴുകുന്ന മിഴിനീർ കണ്ങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കിയിട്ടും അത് ആരോടോ പകരം ചോദിക്കുന്നത്‌ പോലെ വീണ്ടും പെയ്ത കൊണ്ടിരുന്നു.. വ്യക്തമല്ല എങ്കിൽ പോലും അവൾ കണ്ടു ബൈക്കിൽ കയറി തന്നെ ഒന്നു തിരിഞ്ഞ് പോലും നോക്കാതെ പോകുന്ന അവനെ.. ഹൃദ്യത്തെ നുറുങ്ങുന്നത് പോലെ അവൾക് തോന്നി.. അടർന്നു വീണ വാകപൂവിൽ അവളുടെ കണ്ണീർ തുള്ളി പതിച്ചു.. അവൾക് വേണ്ടിയാണോ എന്തോ മൂടപെട്ട മാനത്തിൽ നിന്നും മഴത്തുള്ളികൾ ഭൂമിയിലേക് പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി..

നിന്നിടത് നിന്നും അനങ്ങാതെ അവൾ ആ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിൽ കണ്ണീർ വാർത്തു.. "അച്ചു!!!" അനുന്റെ വിളി അവൾ ശ്രവിച്ചില്ല.. "ഡീ!!"സന അവളെ കുലുക്കി വിളിച്ചു.. പെടുന്നനെ അവൾ അനുനേ ഇറുക്കെ കെട്ടിപിടിച്ചു.. പെട്ടെന്ന് ആയത്കൊണ്ട് ബാലൻസ് കിട്ടാതെ അനു പുറകിലേക് പോയി.. എങ്ങനെയോ ബാലൻസ് ചെയ്ത കണ്ണും മിഴിച്ചു അവളെ നോക്കി.. പിന്നെ ഉൾവിളി പോലെ അച്ചുനെ ചേർത്ത പിടിച്ചു.. ✷✷ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ട കൂടി അവളോട് പറയേണ്ടി വന്നത് ഓർത്ത് അവൻ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ അടച്ചു.. ഗ്രീൻ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ വീണു.. അശ്വിയുടെ ഉൾ നിറയെ തന്നെ നിറമിഴിയോടെ നോക്കുന്ന അച്ചുന്റെ മുഖം ആയിരുന്നു..

ആ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴത്തും അവനെ ആരോ ചുട്ടു പൊളിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി.. കീ....!!കീ...!! "ഡോ!! എന്ത് ആലോചിച്ചു നില്കുവാ.. മനുഷ്യനെ മേനകെടുത്താൻ" പുറകിൽ നിന്നും ഉയർന്ന വണ്ടികളുടെ ഹോർണ് അടിയും ശകാരവും അവനെ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഉണർത്തി.. അവൻ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു.. "ഇത് എന്തൊരു കോലാമാ ചെക്കാ.. മഴ ആയാൽ എവിടേലും കയറി നിന്നു കൂടെ" ശകാരത്തോടെ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു... അവർ ഓടി പോയി തോർത്തു എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നു അവന്റെ തലപിടിച്ചു കുനിച്ചു തോർത്തി തുടങ്ങി.. അശ്വി ഒരു ജീവച്ഛവം പോലെ നിന്നു.. അവൻ പെട്ടന്ന് അവരെ മറികടന്നു അകത്തേക് പോയി.. "ഇവൻ ഇത് എന്ത് പറ്റി" അവൻ പോയതും നോക്കി ലക്ഷ്മി മുഖം ചുളിച്ചു.. നനഞ്ഞ് ഒട്ടിയ ഷർട്ടും പാന്റ്സും മാറാതെ അവൻ ബെഡിലേക് ചാഞ്ഞു.. താൻ ഒന്നുമല്ലാതെ ആയ പോലെ അവൻ തോന്നി..

"അശ്വിയേട്ടാ" പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ വൈഗയുടെ വിളി കേട്ട് അവൻ മുഖം തിരിച്ചു കിടന്നു.. "നീ ഇപ്പോ പോ..എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും കേൾക്കാൻ മൂഡില്ല വൈഗ.." "ഏട്ടാ.. അത് ഞാൻ.."അവൾ പാവാടയിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു.. "I'm sorry..ഏട്ടാ" പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ അവന്റെ തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചു.. അശ്വിക്‌ ദേഷ്യം അടക്കാൻ കഴിയാതെ അവളുടെ കയ്യികൾ തട്ടിമാറ്റി.. "നിന്നോട് പോകാൻ അല്ലെടി പറഞ്ഞേ"അവൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വൈഗ പേടിച്ചു രണ്ടടി പിന്നേക് മാറി.. "Get lost!!" അവൻ അലറി.. അവൾ വിറച്ചു കൊണ്ട് ഓടി.. ബേഡിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി കിടന്നു തന്റെ നോവ് അമർത്താൻ ശ്രമിക്കുവായിരുന്നു അശ്വി.. ലക്ഷ്മിയുടെ കയ്യികൾ അവനെ തലോടി.. അശ്വി ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു.. "എന്താടാ.. എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയെ??" അവർ ചോദിച്ചതും അവൻ അവരെ കെട്ടിപിടിച്ചു കൊണ്ടു കണ്ണീർ വാർത്തു..

"ഇഷ്ട്ടമാ അമ്മേ..എനിക്കവളെ..ഒരുപാട്,,ഒരുപാട് കഴിയുന്നില്ല,, എങ്ങനാ ഞാൻ അവളെ മറക്കാ!!" ലക്ഷ്മി അവന്റെ മുതുകിൽ തഴുകി.. ✦✦✦ അവൾ പറയാതെ തന്നെ കിച്ചു എല്ലാം അറിഞ്ഞു.. നനഞ്ഞ് ഒട്ടിയ വസ്ത്രമായി കയറി വന്ന അച്ചുനേ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അവന് പന്തികേട് തോന്നിയിരുന്നു.. അവളോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ അവളിലെ അത് കൂടുതൽ നോവ് ഉണർതും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോ തന്നെ കിച്ചു അശ്വി വിളിച്ചു.. അവൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്നു കണ്ടു കിച്ചൂന് എന്തോ സംശയം ഉണർന്നു. പെട്ടെന്ന് അനുന്റെ നമ്പറിൽ നിന്നും കാൾ വന്നതാ കണ്ടു അവനൊന്നു ആശ്വസിച്ചു.. അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് കിച്ചു വിശ്വാസം വരാതെ കണ്ണുകൾ മിഴിച്ചു.. അവൻ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അശ്വിയ്ക് അച്ചുനേ ഇഷ്ട്ടമാണ് എന്നു.. പിന്നെ എന്തിന് അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു!! ✦✦✦

"ദേ ഒരൊറ്റ വീക്ക് തന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ.. ഇഷ്ട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ നീ പെട്ടെന്ന് എന്തിനാടാ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതിനെ വേദനിപ്പിച്ചേ??" കയ്യോങ്ങി അഖിൽ അവനെ നോക്കി കാണുരുട്ടി.. അശ്വി മൂന്നാമത്തെ സിഗും കാലിന്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് ചവുട്ടി അരച്ചു.. ആരോടോ ഉള്ള ദേഷ്യം അവൻ അതിൽ തീർത്തു.. അഖിലിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാതെ പോലെ അവൻ അടുത്ത സിഗ്‌ എടുത്തു.. തന്നെ ഗൗനിക്കാതെ അവൻ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടു അഖിലിന് പെരുവിരൽ മുതൽ അരിച്ചു കയറി.. കലിപ്പിൽ അവൻ അശ്വിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സിഗ്‌ തട്ടിപറിച്ചു ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞു. അത് കാര്യമാകത്തെ അവൻ അടുത്തത് എടുക്കാൻ നിന്നതും സിഗ്‌ പാക്കറ്റ് അഖിൽ കയ്യികൽ ആക്കി.. അശ്വി നെടുവീർപ്പിട്ടു.. അവൻ നേരെ കയ്യ് നീട്ടി.. "മതിയാക്കിക്കോ..!!ഇഷ്ട്ടമായിട്ടും നീ എന്തിനാടാ കള്ളം പറഞ്ഞേ???" ക്രോധത്താൽ അഖിലിന്റെ ശബ്‌ദം ഉയർന്നു.. അവൻ ഇന്നലെയിലേക് കടന്നു ചെന്നു...... തുടരും🍃

