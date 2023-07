🌸വാകപൂത്ത വഴിയോരം🌸 : ഭാഗം 30

രചന: അനാർക്കലി

വളരെ ഉന്മേഷത്തോടെയാണ് അവൻ ദിവസത്തെ വരവേറ്റത്.. കണ്ണുകൾ തുറക്കുമുമ്പേ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചരി വിടർന്നു..ഡുവേറ്റ എടുത്തു എറിഞ്ഞു അവൻ ദൃതിയിൽ ബാത്റൂമിലേക് കയറി.. മുന്നിലെ കണ്ണടിയിൽ നോക്കുമ്പോഴും നേരുതെ വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരി തത്തികളിച്ചു.. ഷവറിൽ നിന്നും വീണ വെള്ളം അവൻ തലയൊന്നും കുടഞ്ഞു കൊണ്ട് വരവേറ്റു.. ഷെൽഫിൽ നിന്നും നേവി ബ്ലൂ കളർ ഷർട്ടും അതേ കരയുള്ള മുണ്ടും എടുത്തു ഉടുത്തു.. കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാച്ചിലേക് സമയം നോക്കി..പതിനൊന്നു മണിക്ക് ഇനിയും സമയം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടതും അവൻ പതിയെ താഴേക് ഇറങ്ങി.. മൗലിയും നിത്യവും എവിടേക്കോ പൊക്കാൻ റെഡിയായി താഴെ നിൽക്കുന്നണ്ടായിരുന്നു.. "എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാ അമ്മേ.." നിത്യ ലക്ഷ്മിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പുറത്തേക് ഇറങ്ങി..ബുള്ളെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി നിൽക്കുന്ന മൗലിയുടെ അരികിലേക് ചെന്നു..

പെട്ടെന്ന് ആരോ അവളെ പിടിച്ചുമാറ്റി.. അവളൊരു അമ്പരപ്പോടെ ആരാ എന്നു നോക്കിയതും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അശ്വിയെ കണ്ടതു നിത്യയുടെയും മൗലിയുടെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞു.. വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഡേയ്സ് ആയിട്ടും അവനെ ഇങ്ങനെ നല്ല കോലത്തിൽ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല.. "നീ ഒന്നു ഇറങ്ങിയെ.." അശ്വി ബൈക്കിന്റെ കീ ഊരി.. അപ്പോഴും ലക്ഷ്മിയുടെയും നിത്യയുടെ കണ്ണു അവനിൽ ആയിരുന്നു.. "ടാ.. ഇങ്ങോ ഇറങ്ങാൻ.." അശ്വി മൗലിയെ ബലമായി പിടിച്ചു ഇറക്കി.. "അപ്പൊ ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയും വേറെ വണ്ടിയിൽ എങ്ങോട്ടാ എന്നു വെച്ചാൽ പോയിക്കോ..ഇന്ന് ഇത് എനിക്കുള്ളതാ.." അവരെ നോക്കി പീശപിരിച്ചു കൊണ്ടു അവൻ ആക്‌സിലേറ്ററിൽ പിടിമുറുക്കി.. അവൻ എന്തിന് പോകുന്നു എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനെ തടയാൻ അവർ തുനിഞ്ഞില്ല.. മറിച്ചു അവരുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം അലതല്ലി..

മുന്നിൽ പോകുന്ന വണ്ടികൾ എല്ലാം മറികടന്നു കൊണ്ടു അവൻ തന്റെ ഇരുചക്കർ വാഹനം പായിച്ചു.. ••-❥︎-•• 🎶യാരാ..യാരാ.. ആ...🎶 സ്റ്റേജിൽ നടുവിൽ നിന്നും മുന്നിലേക് മന്ദഹസിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വന്ന അച്ചുവിലേക് എല്ലാരുടെയും ശ്രേദ്ധ ചെന്നു നിന്നു.. 🎶മൻസീലേ രുസ്വാ ഹൈ.. കോയ ഹൈ റാസ്‌ത.. ആയെ ലെ ജായേ ഇത്നി സി ഇൽത്ജ.. യേഹ് മേരി സമാനത ഹൈ തു മേരി അമാനത് ഹൈ ആ...🎶 അത്രെയും നേരം ബെഹളംകൂട്ടിയിരുന്ന കുട്ടികളും ജനങ്ങളും അവളുടെ ഗാനം കേൾക്കെ നിശ്ശബ്‌ദരായി മാറി.. ഇടത്തെ ചെവിയിലെ ഇയർപീസ് ഒന്നുടെ നേരെയാക്കി അവൾ അടച്ചു വെച്ചിരുന്നു കണ്ണുകൾ മെല്ലെ തുറന്നു.. 🎶മുജ്കോ ഇരാധേ ദേ,കസമേം ദേ വാദേ ദേ മേരി ദുആൻ കേ ഇഷാരോൻ കോ സഹാറെ ദേ.. ദിൽ കോ തിക്കാനെ ദേ, നയെ ബഹാനെ ദേ ഖാബോൻ കി ബരിശോൻ കോ മൗസം കേ പൈമാനെ ദേ അപ്പനെ കരം കി കര അദായെൻ കർദേ ഇതർ ഭി തു നിഘയെന്..

സുൻ രഹാ ഹൈ നാ തു രോ രഹി ഹു മെയിൻ സുൻ രഹാ ഹൈ നാ തു.. ക്യൂ രോ രഹി ഹു മെയിൻ(2) യാരാ.....🎶 ഇണത്തെ കൂട്ടപിടിച്ചു പാടുമ്പോ ചുറ്റിനും അവളുടെ കണ്ണുകൾ ആരെയോ തിരഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു.. മൈക്ക് മാറ്റി മുന്നിൽ ഉള്ളവരെ നോക്കി..തന്റെ പാട്ടിനൊപ്പം താളം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടതെ കണക്കെ അവളെ വീണ്ടും പാട്ടിന്റെ ലഹരിയിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു.. പതിയെ മുന്നിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി അവൾ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു.. ഇരു സൈഡും ആർക്കും പുറത്തു കടക്കാൻ ആകത് വിധം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ക്രേമികരിച്ചിരുന്നു.. 🎶വക്ത് ഭി തെഹ്രാ ഹൈ കൈസ ക്യൂൻ യേഹ് ഹുആ കാശ് തു ഐസ് ആയെ ജൈസേ കോയി ദുആ..🎶 ഇതേ സമയം തന്റെ കോളേജിലേക് വീണ്ടും കടന്നു വാരികയായിരുന്നു അവൻ.. അവൾടെ ഗാനം ശ്രേവിച്ചു കൊണ്ടു.. അവന്റെ ഓരോ കാലടി വെക്കുംപ്പോഴും ഹൃദയം വല്ലാതെ ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി.. 🎶

തു റൂഹ് കി രാഹത് ഹൈ തു മേരി ഇബാദത് ഹൈ ആ... അപ്പനെ കരം കി കര അദായെൻ കർദേ ഇതർ ഭി തു നിഘയെന്..🎶 അവനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ശ്രേദ്ധ അവളിൽ നിന്നും അവനിലേക് ചലിപ്പിച്ചു.. അച്ചു അപ്പോഴും കണ്ണുകൾ അടച്ചു തന്റെ ഗാനത്തെ കൂട്ടപിടിച്ചിരുന്നു.. അശ്വിയുടെ കണ്ണുകളിൽ തന്റെ മുന്നിൽ നേത്രങ്ങൾ അടച്ചു ഗാനമാലപിക്കുന്ന തന്റെ പ്രാണനെ കണ്ടതും ഒരു നിമിഷം അവൻ ശ്വസിക്കാൻ പോലും മറന്നു പോയിരുന്നു... വല്ലാത്തൊരു ഇടിപ്പോടെ അവന്റെ ഹൃദയം അവൾക് അരികിലേക് കുതിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ തോന്നി.. അവനെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ തടഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഓർഡർ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് റൂമിൽ നിന്നും അവരുടെ ചെവിയിൽ കടിപ്പിച്ചിരുകുന്നു ഇയർ പോഡിലേക്കും വന്നതും അവർ പഴേ പോലെ തന്നെ നിന്നു കൊണ്ടു ബാക്കി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ശ്രേദ്ധ ചെലുത്തി... 🎶

സുൻ രഹാ ഹൈ നാ തു രോ രഹി ഹു മെയിൻ സുൻ രഹാ ഹൈ നാ തു.. ക്യൂ രോ രഹി ഹു മെയിൻ(2)🎶 ഒരു ഒഴുക്കിൽ അവൾ ചെറുചിരിയോടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നതും കുറച്ച മുന്നിലായി തന്നെ നിർവികാരതയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അശ്വിയെ കണ്ടു അവളുടെ സ്വരം ഇടറി.. നാല് വർഷങ്ങൾ ശേഷം..നയനങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ തന്നോട പറയാതെ പോയ പ്രണയത്തെ ആയിരുന്നു.. ചെന്നിയിലൂടെ ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന മീഴിനീർ അവഗണിച്ചു അവൾ തന്റെ ഗാനം ആലാപ്പിച്ചു പൂർത്തിയാക്കി.. കയ്യടികൾ ഉയരേണ്ടിടത് നിശബ്ദത താളം കെട്ടികിടന്നു..അച്ചുന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് അവനറിയാം കഴിയുന്നുണ്ടയായിരുന്നു..ധാരയായി ഒഴുകിയറങ്ങുന്ന കണ്ണീരിൽ അവനെ അവൾ അവക്തമായി കണ്ടു മുന്നോട്ട് നടന്നു.. ഒരിഞ്ചു വ്യത്യാസത്തിൽ തന്റെ മുന്നിൽ നില്കുന്നവനെ കണ്ട് അവളുടെ തൊണ്ട വറ്റിവരണ്ടു.. ഒന്നും ഉരിയാടാതെ അവർ പരസ്പരം നോവുകൾ കണ്ണ്കളിലാൽ കയ്യിമാറി.. മറ്റുള്ളവർ തങ്ങൾക് വീണുകിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഫോണുകളിൽ ഇണപ്രാവുകളുടെ ചിത്രം പകർത്തുന്ന തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു..

അവളെ മാറോട് അണക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ കയ്യികൾ സ്വയം തടഞ്ഞു കൊണ്ടു അശ്വി അച്ചുന്റെ വലത്തെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു എല്ലാരേയും അവഗണിച്ചു മുന്നോട്ട നടന്നു.. പുറകിൽ ചാടാൻ നിന്നവരെ എല്ലാം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്‌സ് തടഞ്ഞു വെക്കുവാൻ ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു... കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്നും അവളെ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു മുന്നോട്ട് നടന്നു.. തങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു,,ചിലവഴിച്ചിരുന്ന,,കളിയും ചിരിയും വിരഹത്തിനും സാക്ഷിയായ ആ കോളേജ് അങ്കണത്തിലൂടെ അവർ മുന്നോട്ട് നടന്നു.. ഒന്നു മിണ്ടാതെ അവൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നിടത്തേക് ഒരു പാവം കണക്കെ പുറകെ പോകവെ അവൾ ഒരു ഉൾ പ്രയരണ മൂലം സൈഡിലേക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. കഴിഞ്ഞ പോയ കാലഘട്ടത്തിൽ അശ്വി പോലും അറിയാതെ അവനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അവളെ അവൾക് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.. അവളുടെ ചൊടിയിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു കൂടെ തന്നെ കണ്ണ് കോണിൽ നനവും പടര്ന്നു.. തന്റെ കയ്യികളിലെ പിടി അയഞ്ഞത് അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ മുന്നോട്ട് നോക്കി.. അപ്പോഴേക്കും അശ്വി പിടിവിട്ടു..

അവൾക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്നു കൊണ്ടു ഒരു ദീർകാശ്വാസം എടുത്തുവിട്ടു.. പതിയെ അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു രണ്ടടി മുന്നിലേക് കയറി നിന്നു.. ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ ഉടക്കി.. അവൾക് ഒരായിരം പരിഭവം പറയാൻ ഉള്ളത് പോലെ അവൻ തോന്നി.. "കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നോ??" അവന്റെ സ്വരം കേൾക്കെ അവളുടെ ഹൃദയം തുടിച്ചു.. ഇട്ടിരുന്ന ടോപ്പിൽ കയ്യികൾ മുറുക്കെ പിടിച്ചു.. മറുപടി നൽകാതെ അച്ചു അവനെ കണ്കുളിർകെ കാണുകയായിരുന്നു.. അവന്റെ ഓരോമറ്റവും അവൾ സസൂഷ്മം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു... "ഇവിടെ വെച്ചല്ലേ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞത്!!" അവന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കവെയാണ് അവൾ ചുറ്റും വീക്ഷിക്കാൻ തുനിഞ്ഞത്..അതേ അവിടം തന്നെ..ആ വാക മരചോട്ടിൽ തന്നെ.. പെട്ടെന്നയിരുന്നു അവരെ തലോടി മന്ദമാരുദ്ധൻ കടന്നു പോയത്.. "അന്ന് നിന്നെ ഞാൻ എതിർത്തപ്പോ എന്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലാ നീ കാത്തിരിക്കും എന്നു??..എന്തു കൊണ്ട് ഞാൻ ജയിലാഴിക് ഉള്ളിൽ ആയപ്പോഴും എന്നെ സംശയിച്ചില്ലാ??

എന്തുകൊണ്ടാ നീ എന്നെ ഇത്രയും പ്രണയിക്കുന്നത് വാകേ..!!" "പറയാതെ തന്നെ നിനക്ക് അറിയമായിരുന്നു ഞാൻ കാത്തിരിക്കും എന്നു..പിന്നെ എന്തിന് ഞാൻ അത് പറയണം..!! വിശ്വാസം... ഒരുപക്ഷേ ഈ ലോകത് ആരെകാളിലും എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസമാണ്..!! എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം..ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളു അറിയില്ലാ.." അവളുടെ വാക്കുകൾ ആർദ്രമായിരുന്നു.. അശ്വിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞത് അവൾ കണ്ടു..മുന്നോട്ട് ഉയരാൻ കൊതിച്ച കയ്യികൾ അവൾ മനസാൽ തന്നെ തടഞ്ഞു.. "ഇനി ഞാൻ കാത്തിരികില്ലാ!!"അച്ചു അവൻ പുറം തിരിഞ്ഞ് നിന്നു.. അശ്വി ഒന്നു അമ്പരന്നു..പിന്നെ ചൊടിയിൽ വിരിഞ്ഞ കള്ളച്ചിരിയോടെ അവളുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ ചെന്ന് നിന്നു.. പുറത്തു ഗൗരവം നടിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നു,, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ചിരിക്കുവായിരുന്നു അച്ചു... "ഓഹ് അങ്ങനെയാണോ?? എങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഏതേലും പെണ്ണിനെ നോക്കാം..അഹ് റെഡ് കളർ കൊള്ളാം അല്ലേ" അവൻ ദൂരേക് ചൂണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ കലിപ്പോടെ അവൻ കയ്യ് തട്ടി മാറ്റി തിരിഞ്ഞു നിന്നു അവന്റെ വയറ്റിൽ ഒരു കുത്തു കൊടുത്തു..

"യൗ..നീ എന്താടി പാട്ടിനൊപ്പം കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിനും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നോ..??' വയറ്റിൽ കയ്യിവെച്ചു കൊണ്ടു അവൻ മുഖം ചുളുക്കി.. "ഇങ്ങനെ ആണേൽ പോകേണ്ടി വരും.." അവൾ മുഖം കൊട്ടി കയ്യ് കെട്ടി നിന്നു.. അശ്വി അവളുടെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് തന്നോട് അടുപ്പിച്ചു..അച്ചു വിറച്ചു കൊണ്ടു അവന്റെ കയ്യ് വലയത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നു.. "അറിയാമായിരുന്നോ എന്റെ ഇഷ്ട്ടം.." അവന്റെ നോട്ടം അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ആയിരുന്നു.. "ഒരുപാട് മുന്നേ.." രണ്ട് വാക്കിൽ അവൾ ഒതുക്കി നിർത്തിയ വാക്കുകളിലും അവൻ ലയിച്ചത് അച്ചുന്റെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന തന്നെയാണ്.. അവൻ പതിയെ മുഖം കുനിച്ചു അവളുടെ നെറുകയിൽ അധരം ചേർത്തു.. അച്ചു കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ടു തന്റെ പ്രാണനിൽ നിന്നുമുള്ള ആദ്യത്തെ ചുംബനം സ്വീകരിച്ചു.. അവളിലൂടെ ഒരു കുളിർ കയറി പോയത് പോലെ തോന്നി.. ആ നിമിഷത്തെ സാക്ഷിയാക്കി അവരുടെ മുകളിലേക്കു ആ വാകപൂക്കൾ വർഷിച്ചു... ദൂരെ നിന്നും ക്യാമറയിൽ ആരോ അവരുടെആ ചിത്രം പകർത്തിയിരുന്നു.. --❤︎--

"ദേ,,നീ ഇത് കണ്ടോ?? സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഴുവൻ നിങ്ങളാണ്.. ആരെടുത്ത പിക് ആയാലും ഒരേ പൊളിയായിട്ടുണ്ട്.. സോ ക്യൂട്ട്" ദീപു കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോണിൽ നിന്നും ദൃഷ്ടി മാറ്റത്തെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അച്ചു അവളെ നോക്കി ഒന്നു ചിരിച്ചു.. "അഹ് നിന്നെ അനു വിളിച്ചോ..??"കൗച്ചിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അച്ചുനോടൊപ്പം ബെഡിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടു ദീപു ചോദിച്ചു.. അവൾ നിഷേധർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി.. "She is pregnant.." ദീപു പറയുന്നത് കേട്ട് അച്ചു ഞെട്ടി കണ്ണും മിഴിച്ചു നോക്കി.. "Really...!!" "അഹ് അങ്ങോ ചെന്നലും മതി നീ.. നിന്നെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ അവൾ വെട്ടി തുണ്ടം തുണ്ടം ആകും.." ദീപു ഹെഡ്ബോര്ഡിലേക് ചാരി ഇരുന്നു.. "ഞങ്ങൾ ക്ഷേമിച്ചത് പോലെ അവൾ നിന്നോട് ക്ഷേമിക്കില്ലാ..anyway ഇന്ന് സയ്ൻ ബ്രോ പാർട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.." "എങ്കിൽ നമ്മക് പോകാം.." അച്ചു ആകാംക്ഷയോടെ പറഞ്ഞു.. "പോകാം..നിന്നെ ഗേറ്റ് ഔട്ട് അവൾ അടിച്ചില്ലേൽ കൊള്ളാം.." ദീപു വാ പൊത്തി ചിരിച്ചു.. ✷✷✷ വലിയ ഇരുനില വീടിനു മുന്നിൽ അവൾ നിന്നു കൊണ്ടു ചുറ്റും വീക്ഷിച്ചു..

'ദേവി അവൾ എന്നെ ജീവനോടെ വിടണേ..' മുകളിലെക് നോക്കി അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു "നീ എന്തുവാ ആകാശം നോക്കി നിൽകുന്നേ..ഇങ്ങോ വാ" ദീപു അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു മുന്നോട്ട് നടന്നു.. കിച്ചു പുറകിൽ തന്നെ ഫോണും നോക്കി അകത്തേക് കയറി.. ഒരു സൈഡിൽ മാഹിയും,, വിഷ്ണുവും ദീപകും കൂടെ നിന്ന് കാര്യമായി എന്തൊക്കയോ പറയുന്നത് കണ്ട് അവൻ അങ്ങോട്ടെക് ചെന്നു.. അച്ചുനേ കണ്ടതും ആദ്യം അവരെല്ലാം മുഖം വീർപ്പിച്ചു നിന്നെങ്കിലും അവളുടെ മുഖം വാടുന്നത് കണ്ടു അധികനേരം അവളെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ അവളോട് മിണ്ടി.. ഐറ നാട്ടിൽ ഇല്ലാ കെട്ടിയോന്റെ കൂടെ ദുബായിലാണ്.. ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഹാളിന്റെ നടുവിൽ പെട്ടെന്ന് സ്പോട്ലൈറ് തെളിഞ്ഞതും അവിടെ ചിരിതൂക്കി നില്ക്കുന്ന അനുനേയും സയ്നേയും കണ്ടു എല്ലാരും കയ്യടിച്ചു.. അവരെ ഇരുവരും എല്ലാരേയും നോക്കി നിറച്ചിരിയാലെ മുന്നോട്ടേക് നടന്നു.. കാണികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അച്ചുന്റെ മുഖം അനു കണ്ടതും അവളുടെ പാദങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് നിന്നു....... തുടരും🍃

