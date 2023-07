🌸വാകപൂത്ത വഴിയോരം🌸 : ഭാഗം 31

രചന: അനാർക്കലി

പെരുവിരലിൽ നിന്നും അരിച്ചു കയറി and ദേശ്യത്തോടെ അച്ചുന്റെ അരികിലേക് കുതിക്കാൻ നിന്ന് അനുനേ സയ്ൻ പിടിച്ചു വെച്ചു.. അവൾ മുഖം ചെരിച്ചു അവനെ ഉറ്റുനോക്കി.. അവൻ കണ്ണ് കൊണ്ട് സമാധാനപ്പെടാൻ കാണിച്ചത് അനു ശ്വാസം എടുത്തു ദേഷ്യം കണ്ട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ചു.. ഇടക് ഇടക് അച്ചുനേ നോക്കി പേടിപ്പിക്കും.. അച്ചു ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചു അനുനേ ഒന്നൂടെ ശുണ്ഠി പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കും.. ഇതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചു കാണുകയായിരുന്നു ബാക്കി ഉള്ളവർ.. "കണ്ഗ്രട്‌സ് അളിയാ..!" കയ്യിൽ ഉള്ള ഗിഫ്റ് സയ്ൻ നേരെ നീട്ടി അച്ചു ഇടകണ്ണിട്ട് അനുനേ നോക്കി.. "ഏതളിയാൻ.. മാരെജിൻ പോലും വരാത്തവളാ.." അനു പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടു പറയുന്നത് കേട്ട് അച്ചു അവളെ നോക്കി പുഞ്ചിരി തൂകി.. "പോട്ടെ.. വിട്ടേക്" സയ്ൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അനു അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിട്ടമാറി നിന്ന്.. "ഒരു പോട്ടെയുമില്ലാ..ഇവൾ... എന്തിനാ ഞാൻ കിടന്ന ചിലകുന്നത്..ഇവളോട് പോകാൻ പറ.. എനിക്ക് ഈ പന്നിയെ കാണണ്ട.." അനു മുഖം തിരിച്ചു..

ആരും ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ അനുനേ നോക്കി നിന്നെത്തു.. അവൾ എല്ലാരേയും അവഗണിച്ചു കൊണ്ടു വേഗത്തിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി.. "മ്മ്.. ചെല്ലു" സയ്ൻ അച്ചുനോട് പറഞ്ഞത് അവൾ തലയാട്ടി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവളുടെ പുറകിൽ പോയി.. ഡോർ ചാരിയിട്ടെ ഉണ്ടായിടുന്നുള്ളൂ.. അച്ചു പതിയെ അകത്തെക് കടന്നു.. തന്റെ നേർക്ക് എന്തോ പാഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ തോന്നിയതും അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി.. തടിയുടെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് ആയിരുന്നു.. അപ്പൊ തന്നെ വീണ്ടും അവൾക് നേരേ പാഞ്ഞു വന്ന ടെഡി ബിയറിനെ അവൾ കയ്യിൽ ഒതുക്കി.. "നിനക്ക് എന്താടി പ്രാന്താണോ.." അതിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത പിടിച്ചു കൊണ്ട് അച്ചു മുന്നോട്ട് നടന്നു.. "ഇറങ്ങി പൊടി പുല്ലേ...!!" കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എല്ലാം എടുത്തു എറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു.. അച്ചു നടന്ന അവളുടെ അരികിൽ ചെന്നതും ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന പില്ലോ എടുത്തു അനു അച്ചുനേ തലങ്ങും വിലങ്ങും തല്ല തുടങ്ങി.. "വന്നെത്തു അവൾ കൊനു എന്ന വിളിച്ചു.. ഇപ്പൊ പോയിക്കോണം എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും.. പട്ടി തെണ്ടി ചെറ്റ........."

അവൾ കുഴഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും അച്ചുനേ അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. "അനു കൂൾ ഡൗണ്.. നിനക്ക് ഇപ്പൊ നല്ല റെസ്റ്റ് വേണ്ട ടൈമാ.." അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അച്ചു പില്ലോ വാങ്ങി എറിഞ്ഞു.. "നിന്നോട് ആരാടി പറഞ്ഞെ എന്റെ പില്ലോയിൽ കയ്യിവെക്കാൻ.." മുഖം വീർപ്പിച്ചു ഇരിക്കുന്ന അനു കണ്ടതും അച്ചു താഴെ മുട്ടു കുത്തി ഇരുന്നു അവളുടെ ഇരുകയ്യികളും തന്റെ കയ്യിക് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി.. "ദേ..എന്റെ ബേബി ഗേൾ ഇപ്പൊ ഈ തെണ്ടി ഉമ്മാടെ ദേഷ്യം ഒക്കെ സഹിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നെ..നീ ഒന്നു കൂൾ ആക് അനു.." അനുനേ കൂൾ ആകാൻ പതിയെ അച്ചു അവളുടെ പുറം കയ്യിൽ തടവി.. അനു തന്റെ വയറിലേക് ഒന്നു നോക്കി ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടു.. "സോറി ഡി...എല്ലാം മനപൂർവ്വം ആയിരുന്നു.. അശ്വി എന്നിൽ നിന്നും പോയപ്പോ തീർത്തും ഞാൻ ഞാൻ അല്ലാതെ ആയ പോലെ ഒരു തോന്നൽ ആയിരുന്നു..പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അരികിലേക് വരണം എന്നു ആഗ്രഹിക്കും..പക്ഷെ എന്റെ ഇമോഷൻസ് അതിനെ വിലങ്ങിടും.. ഓരോ ഗാനം അലപിക്കുമ്പോഴും അവൻ കൂടെ ഉള്ളത്പോലെയാ..

അതാ മ്യൂസിക് ഫീൽഡിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്ലി ഒതുങ്ങി കൂടിയത്.. നിന്നെയൊക്കെ വിളിച്ചില്ലയെങ്കിലും ഒരു നോക്ക് കണ്ടില്ല എങ്കിലും അറിയേണ്ടത് എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു...നിന്റെ മാരേജ് ശെരിക്കും ഞാൻ മിസ്സ് ചെയ്തു,,റിയയുടെയും..ബട്ട് ഐ ആം ഹാപ്പി..നിന്റെ തല്ലുകൊള്ളിത്തരം സഹിക്കുന്ന ഒരെണ്ണതെ തന്നെ നിനക്ക് കിട്ടിയല്ലോ.." ഇരു മിഴികളുടെയും കോണിൽ മിഴിനീർ നിറഞ്ഞത് അനു ഒരു നോവോടെ നോക്കി ഇരുന്നു... അവൾക് വാക്കുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു തിരിച്ചു പറയാൻ.. "പ്ലീസ് ടി.."ചുണ്ടു ചുളുക്കിയുള്ള അച്ചുന്റെ കൊഞ്ചൽ കണ്ടു അനു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളെ ചേർത്ത പിടിച്ചു.. കുറെ നേരത്തെ പരിഭവം പറച്ചിലും മറ്റുമായി സമയം തള്ളിനീക്കി.. "വാ നമ്മക് താഴേക് പോകാം അവരൊക്കെ നമ്മളെ വൈറ്റ് ചെയ്ത നില്കുവായിരിക്കും.." അനുന്റെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു അച്ചു മുന്നോട്ട് നടന്നു.. സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുന്ന അവരെ നോക്കി ഒരു ചിരിയോടെ തന്നെ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.. ആ കൂട്ടത്തിൽ അശ്വിയെ കണ്ടതും അച്ചുന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു..

"കഴിഞ്ഞോ.. എല്ലാം സോളവ് ആയല്ലോ??" അനുന്റെ നേരെ മുഖം കൊണ്ടു വന്നു സയ്ൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അനു കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ചുണ്ടുകൂർപ്പിച്ചു തലയാട്ടി ചിരിച്ചു.. അപ്പൊ തന്നെ അവൻ അവളെ ചേർത്ത് നിർത്തൂ നെറുകയിൽ മുത്തമിട്ടതും അവിടെമെല്ലാം കയ്യ അടികൾ ഉയര്ന്നു.. അച്ചുന്റെയും അശ്വിയുടെയും കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ ഉടക്കി..ഇരുവരുടെയും മുഖത്ത് വിരിയുന്ന ഭാവങ്ങൾ അവർ പോലും അറിയാതെ പലരും ഒപ്പിയെടുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. --.✷.-- 🎶ഇത്നി മുഹമ്മദ് കറോ നാ മെയിൻ ദൂബ്‌ നാ ജാവു കഹി വാപസ് കിനാരെ പേ ആനാ മെയിൻ ബൂൾ നാ ജാവു കഹി ദേകാ ജബ്സെ ഹൈ ചേഹെറ തേര മെയിൻ തോ ഹഫ്തോ സെ സോയാ നഹി.. ബോൾ ദോ ന സറ ദിൽ മേം ജോ ഹൈ ചിപ്പാ മെയിൻ കിസ്സി സെ കഹുൻഖാ🎶 ചുറ്റും ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഗാനത്തിന് ഏവരും അവരവരുടെ ഇണയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഡാൻസിൽ മുഴുകി.. തനിക് മുന്നിലേക് നീണ്ട് വന്ന കയ്യികൾ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു അച്ചുവും അശ്വിയുടെ കയ്യിലേക് കയ്യ് കോർത്ത പിടിച്ചു..

അശ്വിയുടെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ തന്റെ വലത്തെ കയ്യ് ചേർത്ത പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ ഇടത്തെ കയ്യ് അവന്റെ തോളിലേക് വെച്ചു.. അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ വലത്തെ കയ്യ് അവളുടെ അരയിൽ മുറുകിയിരുന്നു.. ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ ഉടക്കി.. ചുണ്ടിൽ വിരിയുന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ അവർ കാലുകൾ ചലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി.. പതിയെ കോർത്തു പിടിച്ചിരുന്നു കയ്യികളിലെ പിടിയച്ചു കൊണ്ട് കുറച്ചു വിട്ടു നിന്നു.. അവൻ അവളുടെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു ഗാനത്തിനൊപ്പം കറക്കി വിട്ടു..മറു കയ്യും അവന്റെ കയ്യിൽ ഒതുക്കി ചേർത്തു പിടിച്ചു.. ഗാനത്തിൽ ലയിച്ചു അവർ ഇരുവരും ഒരു സ്റ്റെപ്പും മൂവ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നെകിൽ പോലും കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള കുരുക് കൂടി കൂടി വന്നു.. കണ്ണുകളിൽ അലയടിക്കുന്ന പ്രണയത്തെ അവർ ഇരുവരും ചൊടിയിൽ വിരിയുന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ തന്നിലേക് പകർത്തി.. അവന്റെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ട് മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അച്ചു അവനിൽ ലയിച്ചു കൊണ്ടു ഓരോടിയും വെച്ചു,, തിരിച്ചു അശ്വി അവളുടെ അരയിൽ കയ്യ് വെച്ചും.. ഇരുവരും തമ്മിൽ ഉള്ള അകലം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അവർ പോലും അറിഞ്ഞില്ല..

അവന്റെ മൂക്കിൽ നിന്നും ശ്വാസം അച്ചുന്റെ മേൽ ചുണ്ടിൽ തട്ടി..അവൾ ഇരു കണ്ണുകളും മുറുക്കി അടച്ചു.. *"Stopppp!!!" റിയയുടെ അലറച്ചയാണ് അവരെ മായലോകത് നിന്നും തിരിച്ച എത്തിച്ചത്.. അച്ചു കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്ന് അമ്പരപ്പോടെ അവനിൽ നിന്നും വിട്ടമാറി നിന്നു.. അപ്പോഴാണ് അവൾ ചുറ്റും വീക്ഷിക്കുന്നത്,,കൂടി നിൽക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം ശ്രേദ്ധ തങ്ങളിൽ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതും ജാള്യതയോടെ മുഖം കുനിച്ചു.. "ശേ.. നീ എന്തിനാ പെണ്ണേ കിടന്നു കൂവിയെ.. ഒരു കിസ്സിങ് സീൻ മിസ്സായി.." മൂക് വലിച്ചു അനു പറയുന്നത് കേട്ട് അച്ചു മുഖം ഉയർത്തി അവളെ നോക്കി കണ്ണുകൂർപ്പിച്ചു.. "നീ എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പികണ്ട ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കണ്ടാൽ ഞാൻ നോക്കും.." വലിയ എന്തോ കാര്യം പോലെ അനു പറഞ്ഞു.. "അത് സത്യമാണ്..അനുഭവം" ഇടകണ്ണിട്ട് ദീപുനെ നോക്കി കൊണ്ടു കിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാരുടെയും ചിരി പൊട്ടി.. •❥︎--

"സമയം ഒരുപാട് ആയില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാ.." കിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് അനു മടിച്ചു കൊണ്ടു അച്ചുന്റെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു.. "ഇത്ര നേരുതയോ??" അനു "സമയം നോക്കിയേ..12 ആയി.. അവൾക് റെസ്റ്റ് വേണ്ട ടൈമാ.. ഇന്ന് ഇനി അങ്ങോ ചെല്ലുമ്പോ അമ്മടെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ ബാക്കി കാണില്ല.." കിച്ചു നെടുവീർപ്പിട്ടു.. "എങ്കിൽ ഒകെ.."അനു ബാക്കി ഉള്ളവർ ഒക്കെ എപ്പോഴേ പോയിരുന്നു.. അച്ചു അനുനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അശ്വിയെ നോക്കി.. അവൻ കണ്ണുചിമ്മി കാണിച്ചു.. അവൾ ഒരു ചിരിയോടെ തിരിഞ്ഞു നടന്നു.. അച്ചു പോകുന്നതും നോക്കി നില്കുമ്പോ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വേണ്ടപ്പെട്ട എന്തോ ഒന്ന് അകന്ന് പോയത് പോലെ തോന്നി.. കാർ ആ കോമ്പൗണ്ട് കഴിയും വേരേ അവർ ഇരുവരും മിഴികൾ എടുക്കാതെ പരസ്പരം നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു... അച്ചു ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ ചാരി ഇരുന്നു..കഴിഞ്ഞു പോയ നിമിഷങ്ങൾ ഓർത്തപ്പോ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം മിർറിലൂടെ കാണുന്ന കിച്ചു മനസിൽ പലതും കണക്കു കൂട്ടി ആക്‌സിലേറ്ററിൽ കാലമാർത്തി.. ❃

ദിവസങ്ങൾക് ശേഷം..☄️ "Ma'am are you sure..!" മറുത്തലങ്കിൽ നിന്നും ഉയർന്ന നാടാഷയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് അവൾ ഒന്നു മൂളി.. "Yes..Nat.. I'm damn sure..ഈ ഒണ് മന്ത് ഫുൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും.. സോ ക്യാൻസൽ ഓൾ ദി പ്രോഗ്രാംസ്..അഹ് പിന്നെ നിന്നോട് ഒരായിരം പ്രാവിശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മാം വിളി നിർത്തണം എന്ന്.. നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ PA ആയിട്ട് അല്ലല്ലോ കണ്ടിട്ടുള്ളെ.. സോ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും പറയുവ.. കാൾ മീ അച്ചു..മനസിലായോ!!" ബെഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗിറ്റാർ കയ്യിൽ എടുത്തു കൊണ്ട് അച്ചു പറഞ്ഞു.. ആദ്യം മയത്തിൽ പറഞ്ഞത് അവസാനം എത്തിയപ്പോ ചെറിയ രീതിയിൽ കലിപ്പിലേക് കടന്നു.. "ഒക്കെ മാം..ചെ എല്ലാ അച്ചു.." അച്ചു അവളെ നോക്കി ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു.. "അഹ് നിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാരും തിരക്കുന്നു.. എന്നാ വരിക..?" ചോദിക്കുമ്പോ അവൾ അവളുടെ റൂമിൽ തന്നെ ഉള്ളത് മ്യൂസിക് റൂമിലേക് കടക്കുന്ന ഡോറിൽ പിടിമുറുക്കി ഇരുന്നു.. "ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നൂല്ലേലും കഥാനായികനെ കാണണ്ടേ എനിക്.." കളിയാലെ അവൾ പറഞ്ഞു.. അച്ചു അത് കേട്ട് തലയാട്ടി ചിരിച്ചു..

"എങ്കിൽ വേഗം ഇങ്ങോ പോരെ.. അഹ് ഞാൻ ഇനി പിന്നെ വിളിക്കാം.. പ്രാക്ടിസിന് ടൈം ആയി.. ബൈ.." "ബൈ മാം.. ശോ.. അച്ചു.." നാക്ക് കടിച്ചു അവൾ തിരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അച്ചുന്റെ വക ഒരു കണ്ണുരുട്ടാൽ കിട്ടിയിരുന്നു.. ഫോണ് മാറ്റി വെച്ചു അവൾ ഗിറ്റാർ കയ്യിൽ ഒതുക്കി അവളുടെ പ്രിയ സംഗീതത്തെ കൂട്ട പിടിച്ചു.. °✷° "ടാ പതിയെ..ചത്തു പോകും.." തന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ പിടിയിടാൻ വന്നവനെ തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടത്തോടെ ദരണ് തടുത്തു.. "ജീവിച്ചിട്ട് എന്തിനാ..ഇന്നല്ലേ നാളെ ഞാൻ പിടിയിലാകും.. അതിലും നല്ലത് മരിക്കുന്നതാ.." കയ്യിൽ ഇരുന്ന് ഗ്ലാസ് മുന്നിൽ ഉള്ള ഭീതിയിലേക് വലിച്ച എറിഞ്ഞു.. മുന്നിലെ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുപ്പിയിൽ നിന്നും അവന്റെ ചുണ്ടിലേക് വീണ്ടും അവൻ മദ്യം ആർത്തിയോടെ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി.. "ജയിലിൽ പോകും എന്നും പറഞ്ഞു മരിക്കണം എന്നുണ്ടോ..

നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത്.." പുച്ഛത്തോടെ ഉള്ള തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അവൻ കുപ്പി ടേബിളിൽ വലിയ ശബ്ദതോടെ വെച്ചു.. "എല്ലാത്തിനും കാരണം അവനാ..ആ അശ്വിക്‌..ഹും..അവനെ ഞാൻ സുഖിച്ചു ജീവിക്കാൻ അനുവധിക്കില്ലടാ...കണ്ടോ..അവന്റെ മരണം എന്റെ ഈ കയ്യ് കൊണ്ടായിരിക്കും.. ഹഹ്ഹആ..." ലഹരിയുടെ അടിമത്തത്തിൽ അവൻ വിളിച്ചു കൂവുന്നത് എന്താ എന്നു പോലും മനസിലാകത്തെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇരുവരും അവനോടൊപ്പം പൊട്ടി ചിരിച്ചു.. "ഒരിക്കലും അവന് അവളെ സ്വന്തം ആകാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല..!!" കണ്ണുകൾ അടയുമ്പോഴും അവന്റെ ഉള്ളിൽ പകയുടെ തീ ആളി കത്തി കൊണ്ടിരുന്നു...... തുടരും🍃

