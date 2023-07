🌸വാകപൂത്ത വഴിയോരം🌸 : ഭാഗം 32

രചന: അനാർക്കലി

"ഞാൻ എങ്കിൽ ഇറങ്ങട്ടെ.." കിച്ചു കാറിന്റെ ചാവിയും എടുത്തു കൊണ്ട് ഇറങ്ങി.. "ഞാനുമുണ്ട്" പുറകിൽ നിന്നും ഓടി തന്റെ അരികിൽ വന്ന അച്ചുനെ അവൻ അടിമുടി നോക്കി.. "നീ എങ്ങോട്ടാ..?" "അഖിയേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്..കല്യാണമല്ലേ.." മഫ്‌ ബാഗിലേക് തന്റെ ഫോൺ വെച്ചു കൊണ്ടു അവൾ പറഞ്ഞു.. "നാളെയാണ് കല്യാണം.." അവൻ ഓര്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞു അവളെ ഉറ്റുനോക്കി.. "ആയിൻ..അങ്ങോ മാറി നിൽകട.."കിച്ചുനെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടു അവൾ വേഗം പുറത്തേക് നടന്നു.. അശ്വിയെ കണ്ടിട്ട് കുറെയായി,,അഖിലിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന തനിക്ക് അവനെ കാണാമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ചാടി പുറപ്പെട്ടത്.. കിച്ചുന് അത് മനസിലായിട്ടും മനപ്പൂർവ്വം അവളെ വട്ടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചത്.. കിച്ചു ദീപുനെയും ശാന്തിയേയും കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.. "അല്ലെടി.. നീ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ലേ??" വണ്ടിയിൽ ഉടനീളം നിശബ്ദത തികഞ്ഞത് നിന്നതും അവളെ ചൊറിയാൻ വേണ്ടി അവൻ ചോദ്യം എറിഞ്ഞു.. "ഇല്ലാ പോകുന്നില്ല എന്തേ..വേണേൽ നീ പോ"

"ഞാൻ എന്തിനാ പോകുന്നേ.. നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ചു കുറച്ച നാൾ മുമ്പ് വരെ ഞാൻ അല്ലല്ലോ നടന്നത്.." അവൻ ചുണ്ട് കൊട്ടി.. അച്ചു ഫോണിൽ നിന്നും തലയുർത്തി അവനെ കണ്ണുകൂർപ്പിച്ചു നോക്കി.. "എന്താടി ഉണ്ടക്കണ്ണി.." "ടാ.." എന്തേലും പറയാൻ തുനിയുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ അവളുടെ ഫോണിൽ ആരുടെയോ മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് കേട്ടു.. അനു എന്തോ പിക് അയച്ചതാണ് എന്നു കണ്ടതും അവൾ കിച്ചുനെ ഒന്നു നോക്കി നാക്ക് നീട്ടി പിക് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്തു.. സേവയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫി ആയിരുന്നു..അവൾ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും വണ്ടി അഖിയുടെ വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക് കയറിയിരുന്നു.. കാറിൽ നിന്നും പുറത്തു ഇറങ്ങി അവൾ ചുറ്റും വീക്ഷിച്ചു.. ചെറു രീതിയിൽ മാത്രം വീട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ.. അധികം ആളുകൾ ഇല്ലാ..അടുത്ത ചില ബന്ധുകാർ.. ബാക്കി എല്ലാവരും നാളെ വെച്ചിരിക്കുന്ന റിസപ്ഷൻ വരുകയുള്ളൂ.. എന്നാൽ അവൾ തിരിഞ്ഞത് മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയാണ്.. "ഇവിടെ നിന്നു വായിനോക്കിയാൽ അവനെ കാണാൻ കഴിയില്ല അകത്തേക് വാ.."

കിച്ചു അവളുടെ തലയിൽ ഒരു കിഴുക് കൊടുത്തു മുന്നേ നടന്നു.. തലയും തടവി അവൾ പിന്നിലും.. "കിച്ചു മോനോ..വാ.. അച്ചു.." അഖിലിന്റെ അമ്മ ഇരുവരയെയും സ്വീകരിച്ചു.. അച്ചുനേ കണ്ടതും അവരുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. "മോൾടെ പാട്ടൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്.. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടമാ.."അവർ അവളുടെ തലയിൽ തലോടി.. "നിങ്ങൾ വാ വല്ലതും കഴിക്കാം.." "യ്യോ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട അമ്മേ. കുറച്ച കഴിയട്ടെ..അഖി എന്തേ??" കിച്ചു ചുറ്റും നോക്കി.. "അവൻ മുകളിൽ കാണും.." പറയേണ്ട താമസം കിച്ചു മുകളിലേക്കു ഓടി.. "മോൾ വാ.." അവർ അവളെ കൂടെ കൂട്ടി.. "രേവതി കൂടിക്കാൻ എന്തേലും എടുക്കു"അടുകളയിൽ നിൽക്കുന്ന സെർവെന്റിൽ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു.. "എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അമ്മേ.." "അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല.. അഹ് എടുക്കുമ്പോ അഖിക്കും കിച്ചുനും അശ്വികും ചേർത്ത് എടുത്തോ.." അവർ പറഞ്ഞതും ആ സ്ത്രീ തലയാട്ടി.. "നിഖി നേരുതെ എന്തിനോ പുറത്തു പോകുന്നത് കണ്ടു.." ഓറഞ്ച് എടുത്തു സെർവെന്റിൽ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു...

അശ്വിയുടെ പേര് കേട്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി..അവിടുന്നു ഇറങ്ങി അവൻ ഉള്ളിടത്തേക് ചെല്ലാൻ മനം വെമ്പൽ കൊണ്ടു.. എന്ത് എടുക്കുകയായിരിക്കും..ഇന്ന് ഒന്നു സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെകിൽ.. അവൾ ചിന്തകളിൽ ആണ്ടു.. "മോളെ..!" ആരോ കുലുക്കി വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് അവൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക് വന്നത്.. "മ്മ്.."കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ജ്യൂസ് അവൾക് നേരെ നീട്ടി.. "ഞാൻ ഇത് കൊണ്ട് പോയി അവര്ക് കൊടുത്തിട്ട് വരാം.." അച്ചു അത് കേട്ട് തലയിൽ ബൾബ് കത്തിയത് പോലെ കണ്ണുകൾ വിടർത്തി.. പാതി പോലും കുടിക്കാതെ ടേബിളിൽ ഗ്ലാസ് വെച്ചു അവരെ തടഞ്ഞു.. "ഞാൻ കൊണ്ട് പോയി കൊടുക്കാം അമ്മേ..അഖിയേട്ടനെ ഒന്നു കാണട്ടെ.." അവൾ അവർ ഒന്നും പറയാൻ പോലും സമ്മതികാതെ കയ്യിൽ ഉള്ള ട്രെ വാങ്ങി നടന്നു.. "അഖിയെ കാണാൻ തന്നെയാണോ..!" ചിരി കടിച്ചമർത്തി അവർ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ നിന്നു ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു അവൾ തലച്ചേരിച്ചു അവരെ നോക്കി വളിച്ച ഒരു ഇളി കൊടുത്തു.. അവർ തലയാട്ടി ചിരിച്ചു.. ••

"ജ്യൂസ് ജ്യൂസ്.. ജ്യൂസേ..." വിളിച്ചു കൂവി കൊണ്ടു അവൾ ഡോറിൽ കൊട്ടി.. "മ്മ് എന്തേ..?" പാതി വാതിൽ തുറന്ന് കിച്ചു ഒറ്റപ്പൂരികം പൊക്കി അവളെ നോക്കി.. അവൾ കണ്ണ് കൊണ്ടു തുറക്കൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു അവൻ ഇല്ലാ എന്നും.. അത് കണ്ടതും അച്ചു അവനെ കടുപ്പിച്ചു നോക്കി അവളെ തിരിച്ചു കിച്ചുവും അത് തന്നെ.. "നിന്ന് കഥകളി കളിക്കാതെ അവളെ അകത്തേക് വിളികടാ.." പുറകിൽ നിന്നും അഖി പറയുന്നത് കേട്ട് കിച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. ആ സമയം കൊണ്ട് അവൾ വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അകത്തെ കയറി ഇരുന്നു.. "നീ കൂടെ വന്നു എന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു" അഖി ബെഡിൽ ഇരുന്നു ഐപാഡിൽ എന്തോ കാര്യമായി നോക്കുകയാണ്.. അച്ചു കിച്ചുനെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു.. ഇടക്ക് അവൾ ആ റൂം മുഴുവൻ അശ്വിക്‌ വേണ്ടി കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തിരഞ്ഞു..കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. "നീ എന്നാ ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്നേ..?"അഖി "നിങ്ങൾക് ഓക്കേ ഞാൻ പോകാതെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തേ പിടിക്കുന്നില്ലേ.." അവൾ ട്രെ ടബ്‌ളിലേക് വെച്ചു കൊണ്ടു ചോദിച്ചു.. "പോകുന്നത് എന്നാണ് എന്നു അറിഞ്ഞിട്ട വേണ്ടേ കഴുത്തിൽ ഒരു കുരുക്കി ഇടാൻ അല്ലെടാ.."

കളിയാക്കി ആണേലും അഖി പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചു.. "ഇഹ്.. നാണമാണോ.. ശെരിക്കും നാണമാണോ.. ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടേ..എന്റെ കുട്ടിപിശാശിന് നാണമോ.. ഓഹ് ഗോഡ്.." അവളെ കളിയാക്കി മുഖത്തിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി കിച്ചു.. അച്ചു നെറ്റി തടവി കൊണ്ടു ചുണ്ടു കൂർപ്പിച്ചു അവനെ നോക്കി.. "അത് എന്താടാ അവൾക് നാണിക്കാൻ പാടില്ലേ.." അഖി രണ്ടുപേരും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും അവളെ നന്നായി താങ്ങി തുടങ്ങി.. അച്ചു മുഖവും വീർപ്പിച്ചു ഇരുവരെയും നോക്കി നിന്നു.. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നിറയെ അവൻ എവിടെ എന്നുള്ള സംശയം ആയിരുന്നു.. "He is not here.."കുറെ നേരമായി അവൾ അശ്വിയെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടു തേടുന്നത് മനസിലാക്കിയിട്ട അഖി പറഞ്ഞു.. "പാവം ആശിച്ചു വന്നതാ.." കിച്ചു മുക്കിൽ തുമ്പിൽ വിരൽ വെച്ചു.. അവൾ അവന്റെ വയറ് നോക്കി ഒരു ഇടി കൊടുത്തു..

"നിൽകടി കുരിപ്പേ അവിടെ.." അവൻ പുറകിൽ വരും എന്നു കരുതി അവൾ ഉള്ള ജീവനും കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി.. പെട്ടന്ന് ആരോ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഒരു റൂമിലേക് വലിച്ചു കയറ്റി...അച്ചു നന്നേ പേടിച്ചു.. എന്നാൽ തനിക്ക് സുപരിചിതമായാ,,ഏറെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരുടെയോ സാമിപ്യം അറിഞ്ഞ പോലെ ആ ഹൃദയം കിടന്നു തുടിച്ചു.. വെളിച്ചം ഇല്ലായിരുന്ന ആ മുറിയിൽ പെടുന്നനെ വെളിച്ചം വീണു..ഇത്രെയും നേരം ഇരുട്ടിൽ നിന്നത് കൊണ്ടു തന്നെ അവളുടെ കണ്ണിലേക് തുളച്ചു കയറിയ പ്രകാശത്തെ അവൾ കയ്യികൾ കൊണ്ടു തടഞ്ഞു കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു.. പാതിയെ കണ്ണുകൾ തുറന്നതും തന്റെ മുന്നിലേക് നടന്നു വരുന്ന അശ്വിയെ കണ്ടത് അച്ചു നിശ്ചലമായി.. ശരീരത്തോട് ഇറങ്ങി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്‌ ടീ ഷർട്ട്,,ബ്ലൂ ജീൻസ്‌..അവൾ കണ്ണെടുക്കാതെ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നെത്തു.. ഡ്രീം ചെയത് വെച്ച താടി..മുന്നിലേക് വീണ മുടി മാടി ഒതുക്കി എപ്പോഴും അവന്റെ ചുണ്ടിൽ കാണാത്ത എന്നാൽ തനിക് വേണ്ടി അവൻ നൽകുന്ന ആ പുഞ്ചിരിയിൽ അവൾ ഏതോ ലോകത്ത് എത്തി ചേർന്നിരുന്നു..

അശ്വി അവളെ നോക്കി കാണുകയായിരുന്നു...അന്ന് അനുന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചു കണ്ടെകിലും അവര്ക് പരസ്പരം മിണ്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. ഇനിയൊരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അവളോടെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കണം എന്നു നിനച്ചിരുന്നവന് ഇപ്പൊ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ അവസ്ഥ.. "You look great in this..പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ട്ടം മുണ്ടും ഷർട്ടുമാ.." അച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് അശ്വി തള്ള വിരലും ചൂണ്ടു വിരലും നെറ്റിയിൽ ഉരസി.. "Really..!"ചോദിക്കുമ്പോ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു കള്ളച്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു.. അച്ചു അതേ എന്നു തലയാട്ടി.. "Did you miss me..?" അശ്വി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവന് രണ്ട് പൊട്ടിച്ചു 'പിന്നിലിയോടാ' എന്നു ചോദിക്കാൻ വരെ നാക്കും കയ്യും തരിച്ചു വന്നു.. എന്നാൽ അവൾ സ്വയം കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു.. "Why should I??" മുഖം തിരിച്ചു അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ പൊട്ടി വന്ന ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു.. "അപ്പോ മിസ്സ് ചെയ്തില്ല..?"

അവൾ അവനെ നോക്കാതെ ഇല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി.. "എങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ ഫോട്ടോയും പിടിച്ചു രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് ഒക്കെയോ..?ബുക്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ വരികൾ എഴുന്നതോ.."അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ അമ്പരന്നു.. "ഈ നുണയൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞേ.."തനിക് ഉണ്ടായ അമ്പരമ്പ് പെടുന്നെന് മാറ്റി അവൾ.. "ആരും പറഞ്ഞതല്ല നേരിട്ട കണ്ടതാ.." പറയുമ്പോ ചുണ്ടിൽ ഒരു കള്ള ചിരി ഒളുപ്പിച്ചു.. അവൾ ആദ്യം ഒന്നും മനസിലാകാതെ അവനെ നോക്കി പിന്നെ എന്തോ കത്തിയത് പോലെ അവനെ കണ്ണും മിഴിച്ചു നോക്കി.. "അപ്പൊ നീ എന്റെ റൂമിൽ... എന്റെ തോന്നൽ അല്ലായിരുന്നോ..?" അവൾ സ്വയം തലച്ചോറിഞ്ഞു കൊണ്ടു ചോദിച്ചു.. അശ്വി ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവളുടെ മുഖത്തിൽ കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചു.. അവൾ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് കണ്ണിറുക്കി..

"Whatt!!" അവൾ അലറിയതും അശ്വി കയ്യ് കൊണ്ട് അവളെ വാ തപ്പി പിടിച്ചു.. "ഇങ്ങനെ കിടന്ന കൂവത്തെ പെണ്ണേ.. ആരേലും കേട്ട് കൊണ്ടു വന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്തെലും ചെയ്യാൻ നോക്കി എന്നെ ആകു.." അവൻ പതിയെ കയ്യ പിൻ വലിച്ചു.. "ടു ടൈംസ്..കാണാതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നപ്പോ രണ്ട് തവണ.. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് രണ്ട് തവണയും നീ ബാൽക്കണി ഡോർ ചാരിയിട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.. ആൻഡ് വന്നപ്പോ കണ്ടത് നീ ഉറങ്ങുന്നതും.. ഒന്ന് അനുനേ കൊണ്ട് നീ വരപ്പിച്ച എന്റെ ഛായാചിത്രം നെഞ്ചിൽ ചേർത് വെച്ച.. മറ്റൊന്ന് ആർക്കും തുറന്ന് കാട്ടത് എനിക് വേണ്ടി നീ എഴുതുന്ന വരികളിൽ മുഖം ചായ്ച്ചു..It was cute to see u like that.." അവസനവാക്കുകൾ അവളുടെ ചെവികരികിൽ ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.. ശരീരത്തിൽ കുളിർ കയറിയത് പോലെ അവൾക് തോന്നി.. മുഖം ചേരിച്ചപ്പോ ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ചുണ്ടുകളിൽ ആയിരുന്നു.. ശ്വാസക്കെതി ഉയർന്നു...ഇരുവരും തമ്മിലുള്ളത് ദൂരം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അവർ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അകലാൻ ശ്രേമിച്ചില്ലാ..

അശ്വിയുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും പുറം തള്ളുന്ന ചൂട് നിശ്വാസം അവളുടെ ചുണ്ടിന് മുകളിൽ തട്ടിയതും അച്ചു കണ്ണുകൾ കൂട്ടിയടച്ചു.. അവളുടെ ഇളം പിങ്ക് ചുണ്ടിൽ മൃദുവായി ഒരു കുഞ്ഞു ചുംബനം..അധരം വേര്പെടുത്തിയതും അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വീരഞ്ഞു.. "I really missed you.."അവന്റെ നെറ്റിയിൽ നെറ്റി മുട്ടിച്ചു.. അശ്വി ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവളെ നോക്കി നിന്നെത്തു.. കുറെ നോവിച്ചിട്ടും അവൾക് എങ്ങനെ തന്നെ സ്നേഹികാൻ കഴിയുന്നു..? പ്രാന്തമായി പ്രണിയിക്കുവാണോ തന്നെ ഇവൾ..? 'എത്രെ കോഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും നിനക്കായി ഞാൻ ജന്മം എടുക്കും..'അവളുടെ ഡയറി താളുകളിലെ വരികൾ അവൻ ഓർത്തു.. നെറ്റിയിൽ അരുമയോടെ അവൻ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു.. "അവർ അന്വോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും.." അത്രെയും പറഞ്ഞു അവൻ അവിടുന്നു തിരിഞ്ഞ് നടന്നു.. അവൻ പോകുന്നതും നോക്കി ചുണ്ടിൽ കയ്യ് ചേർത്ത വെച്ചു അവളും നിന്നു.. •-❥︎-• ഇന്നാണ് സേവയുടെയും അഖിലിന്റെയും കല്യാണം.. അവരുടെ പ്രണയം പൂവിടുന്ന സുദിനം..❣️ ...... തുടരും🍃

