🌸വാകപൂത്ത വഴിയോരം🌸 : ഭാഗം 33

രചന: അനാർക്കലി

രണ്ട് പേരും ഇരു മതസ്ഥരായത് കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ കൂട്ടി ഒരു രജിസ്റ്റർ മാരേജ്.. വൈറ്റ് മുണ്ടും ഷർട്ടും ആയിരുന്നു അഖിയുടെ വേഷം.. റെഡ് കളർ പട്ട്സാരിയിൽ സേവയയെ കാണാൻ അധിമനോഹരിയായിരുന്നു... "ഇവിടെ ഒപ്പിട്ടോളു.." ഓഫീസർ പറയുന്നത് കേട്ട് ആദ്യം അഖിൽ പേന വാങ്ങി ഒപ്പിട്ടു.. പിന്നീട് സേവയയും.. സാക്ഷിയായി ഇരുവരുടെയും അച്ചന്മാർ ആയിരുന്നു ഒപ്പിട്ടത്.. അശ്വി സേവയുടെ കയ്യിലേക്കും നിഖി അഖിയുടെ കയ്യിലേക്കും പൂമാല കൊടുത്തു.. ഇരുവരും ചിരിയോടെ അതു വാങ്ങി പരസ്പരം അണിയിച്ചു.. കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ ഉടക്കി..സേവ അവനെ നോക്കി കണ്ണൂറുക്കി..അഖി തിരിച്ചും..

പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കൊണ്ടു അവിടെമെല്ലാം നിറഞ്ഞിരുന്നു.. "സർ.. സർ..!" "ഒരു ചോദ്യം.." "ഇരു മതസ്ഥർ ആയത് കൊണ്ടാണോ രെജിസ്റ്റർ മാരേജ് ആക്കിയത്..??" ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവന്റെ കൂടെ ഉള്ള പെണ്ണ് അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി കയ്യിൽ ഒരു തട്ട് കൊടുത്തു.. "നിങ്ങളുടെ പ്രണയം പൂവണിഞ്ഞ ഈ നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് തങ്ങൾക് പറയാൻ ഉള്ളത്..?" "We are happy.. even more than happy.." അഖി.. പിന്നെയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്ന എങ്കിലും അതിന് ഒന്നും നിൽക്കാതെ വേഗം തന്നെ അവരെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി.. അവർ കാറിൽ കയറ്റി തിരിഞ്ഞതും അശ്വി കണ്ടത് അവനെ നോക്കി കാറിൽ ചാരി നിന്നു ചിരിക്കുന്ന അച്ചുനേ ആണ്.. അവൻ പതിയെ അവളുടെ അരികിലേക് നടന്നു.. "നീ വന്നിരുന്നോ" "മ്മ്.. കുറച്ച നേരമായി..മീഡിയ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് പുറത്തേക് ഇറങ്ങിയില്ല.."

അവൾ അവന്റെ പുറകിൽ അഖിയുടെ കാറിനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മീഡിയസിനെ നോക്കി..അശ്വിയും തലച്ചേരിച്ചു.. "അവർ ഇനി.." അവൾ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു.. "അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും കേറും എന്നിട്ട് വീട്ടിലോട്ട ഉള്ളു.. അത് കഴിഞ്ഞു വൈകിട്ട് അല്ലേ ഫങ്കഷൻ.." അവന്റെ ഉത്തരം കേട്ട് അവളൊന്നു തലയാട്ടി.. "വാ.." അവൾക് വേണ്ടി കോ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് തുറന്ന് കൊടുത്തു.. അവളൊരു ചിരിയോടെ അകത്തെക്ക് കയറി.. അശ്വി ഡോർ അടച്ചു വന്നു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി.. അവൻ അകത്തേക് കയറിയപ്പോഴാണ് അഖിൽ പോയതിൽ പിരിഞ്ഞ് പോകാൻ തുനിഞ്ഞ മീഡിയകാർ അശ്വിയെയും കൂടെ ഉള്ള അച്ചുനേയും കണ്ടത്..അടുത്ത ന്യൂസ് കിട്ടിയത് പോലെ അവരുടെ നേർക്ക് കുതിച്ചു.. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അശ്വി കാർ പറത്തിയിരുന്നു..മിററിലൂടെ തങ്ങളെ ഇരയായക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മീഡിയകരെ അച്ചു ചിരിയോട് നോക്കി ഇരുന്നു..

"കിച്ചു.." മൗനം ബേധിച്ചു കൊണ്ടു അശ്വി ചോദിച്ചു.. "ദീപുന് ഇന്ന് ചെക്ക് ആപ് ഉണ്ട്..അത് കഴിഞ്ഞു വരും.."മറുപടി പറയുമ്പോ അവൾ പുറത്തേക് നോട്ടം പായിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.. •• വണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി.. അവൾ ചുറ്റും നോക്കി.. അഖിലിന്റെ വണ്ടി അവിടെ കണ്ടതും അവൾ അശ്വിയെ നോക്കി,, അവൻ അപ്പോഴേക്കും ഇറങ്ങി അവൾക് ഇറങ്ങാൻ ഡോർ തുറന്നിരുന്നു.. ഉടുത്തിരുന്ന സാരി കാരണം ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട തോന്നിയതും അശ്വി അവൾക് നേരെ കയ്യ് നീട്ടി.. അച്ചു തനിക് നേരെ നീട്ടിയ കയ്യിലേക് നോക്കി.. പിന്നെ അവളുടെ ഇടത്തെ കയ്യ് അവന്റെ വലത്തെ കയ്യിലേക് ചേർത്ത വെച്ചു കൊണ്ടു പുറത്തേക് ഇറങ്ങി..

അകത്തേക് കയറി... ഇരുവരും നടയിൽ നോക്കി പ്രാര്ത്ഥിച്ചു.. അച്ചുന്റെ മനസിൽ നിറയെ അശ്വി ആയിരുന്നു അവനെ തനിക്ക്‌ നൽകിയതിന് അവൾ മനസ് കൊണ്ടു നന്ദി അറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.. ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും വലം വെക്കുന്നതിനിടയിൽ മുഴുവൻ അവന്റെ കണ്ണുകൾ അവളിൽ ആയിരുന്നു..ഓരോ നിമിഷവും അവൻ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പോലെ അശ്വിയ്ക് തോന്നി.. ❃❃ "അഖിയേട്ടന്റെ കൂടെ പോകുന്നില്ലേ..?" അവളുടെ ചോദ്യത്തിന് അവൻ നിഷേധർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി അവൾക്കായി ഡോർ തുറന്ന് കൊടുത്തു.. "നമ്മൾ ഇത് എങ്ങോട്ടാ..?" അവൻ മറുപടി നൽകാതെ ഇരുന്നു.. "ഇത് വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയല്ലേ.. അശ്വി!" അവൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ അവനെ നോക്കി.. അശ്വി ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരിയും ഒളിപ്പിച്ചു വണ്ടി ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തെ കയറ്റി..

അവിടെ വേറെയും കാര് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അച്ചു നെറ്റി ചുളിച്ചു.. "വരുന്നില്ലേ..?" അശ്വി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ ഒന്നും മനസിലാകാതെ അവനെ നോക്കി അവന്റെ പുറകിൽ നടന്നു.. "അഹ് ദേ വന്നല്ലോ രണ്ടും..അപ്പൊ എങ്ങനാ കാര്യങ്ങൾ മോളുടെ സമ്മതം കൂടെ ചോദിക്കാം അല്ലെ.."കയറി വന്നതും അവൾ കണ്ടത് അശ്വിയുടെ അമ്മയെയും മൗലിയേയും നിത്യയുമാണ്.. അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ കണ്ണുമിഴിച്ചു അജയനെ നോക്കി.. "മോൻ ഇരിക്ക്.." അശ്വിയോടായി അയാൾ പറഞ്ഞു.. അശ്വി ലക്ഷ്മിയോട് ചേർന്നിരുന്നു അച്ചുനേ നോക്കി.. അവളിപ്പോഴും ഒന്നും മനസിലാകത്തെ നിൽപ്പാണ്.. "അവളോട് ചോദിക്കാൻ ഒന്നുല്ല...നൂറുവട്ടം സമ്മതം ആയിരിക്കും.. വേണേൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കെട്ടിക്കോ എന്ന പറയും.." 'കല്യാണമോ... ഏഹ് കല്യാണമോ..!'മനസിൽ പറഞ്ഞത് ആണേൽ കുറച്ച ഉച്ചത്തിൽ ആയി എന്നു എല്ലാരും അവളെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ മനസിലായി..

അച്ചു നാക്ക് കടിച്ചു ഇടകണ്ണിട്ട് അശ്വിയെ നോക്കി.. അവൻ അവളെ നോക്കി ചിരികടിച്ചു പിടിച്ച ഇരിക്കുവായിരുന്നു..നാണത്താൽ ചുമന്ന അവളുടെ കവിൾ തടങ്ങൾ കണക്കെ അവൻ അവളെ തന്നോട് ചേർത്തു നിർത്താൻ കൊതിച്ചു.. "അപ്പൊ നാളെ തന്നെ ജാതകം നോക്കി സമയം എടുക്കാം..എന്ത് പറയുന്നു" അജയൻ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ലക്ഷ്മി അതിന് സമ്മദിച്ചു.. കിച്ചു അവളുടെ അരികിൽ ചെന്നു നിന്നു തൊണ്ടൻ തുടങ്ങി.. "എന്താ.." അവൾ കണ്ണുരുട്ടി "നിനക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ..?" അവൻ രഹസ്യം പോലെ ചോദിച്ചു "എന്ത്??" "നാണം.."കിച്ചു വാ പൊതി പിടിച്ചു ചിരിച്ചു..അത്കണ്ടതും അവൾ അവന്റെ കാലിൽ ഒരു ചവിട്ട് ആയിരുന്നു.. കൂവാൻ പറ്റാതെ അവൻ വാ ഒന്നുടെ അമക്കി പിടിച്ചു വേദന സഹിച്ചു നിന്നു.. "എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാട്ടെ.." ലക്ഷ്മി എഴുന്നേറ്റു അച്ചുന്റെ അരികിലേക് നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടാണ് അവൾ നേരെ നിന്നത്..

അപ്പോഴേക്കും കിച്ചു കാലും കുടഞ്ഞു മാറി നിന്നു.. "ഇനിയ അധികം വൈക്കാതെ വീട്ടിലേക് വന്നേക്കണം.." അവളുടെ തലയിൽ തൊലൊടി അവർ നെറുകയിൽ ചുണ്ടു ചേർത്തു.. നിത്യയുമായി അവൾ നേരുതെ കൂട്ടായിരുന്നു.. കാറിലേക്ക് കേറുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അശ്വി അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി..താൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയാതെ പറയുന്നതായിരുന്ന ആ നോട്ടം.. അവൾ ചിരിയാൽ അവനെ യാത്രയാക്കി.. ✦✦ എല്ലാരും അടങ്ങിയ ഒരു നൈറ്റ് ആണ് ഫൻക്ഷൻ.. പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്,,സെലിബ്രിറ്റിസ്,, പിന്നെ ബിസിനസ്സ് ഇൻഡ്സ്‌ട്രിയിലെ കുറെ കൊമ്പന്മാർ.. പലരും പാർട്ടിയിൽ ലയിച്ചു മതിമറന്നു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അഖിയുടെയും സേവയുടെയും എന്ററി.. ബ്ലാക്ക്‌ ആൻഡ് ഗോൾഡൻ കളർ സാരി ആയിരുന്നു സേവയുടെ വേഷം..അഖിൽ സെയിം കളർ കുർത്ത..ഇരുവരും ഇറങ്ങി വന്നു അവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലേക് കയറി..

"പുല്ല് ഇതൊന്നും എനിക് പറ്റുന്നില്ല.."ഈർഷികേടോടെ അഖി പറയുന്നത് കേട്ട് സേവാ അവനെ നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിച്ചു.. "കിണികടി കോപ്പേ.. എല്ലാം നിന്റെ തന്തപടിയുടെ ഏർപാടാ.." അവൻ രഹസ്യം പറയുന്നത് പോലെ അവളുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു "എന്റെ പപ്പയെ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോടാ.." അവൾ കഴുത്ത് ഞെരിക്കാൻ കയ്യ് പോക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു അവൻ കയ്യ് രണ്ടും പിടിച്ചു വെച്ചു.. "സേവ്.. ദേ എല്ലാരും നോക്കുന്നു.. ഞാൻ ചുമ്മാ കോമഡി പറഞ്ഞതല്ലേ.." "ആണോ..അറിഞ്ഞില്ല...നീ അങ്ങോ വാ തരാമേ.." അവൾ മുഖം തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ ഒന്നു നിശ്വാസിച്ചു കൊണ്ടു മുന്നോട്ട് നോക്കി.. അവിടെ അഖിയുടെ അവസ്ഥാ മനസിലാക്കി അവനെ കളിയാക്കി നിൽക്കുന്ന അശ്വി കണ്ടതും പാതിയെ ചുണ്ടനക്കി 'പോടാ പട്ടി' എന്നു വിളിച്ചു.. 'Love you too..' അശ്വി അവിടെ നിന്നു ചുണ്ടനക്കി പറയുന്നത് കേട്ട് അഖി അവനൊരു പുഞ്ചിരി നൽകി..

അപ്പോഴേക്കും ഫോട്ടോ എടുപ്പും മറ്റുമായി അവര്ക് ചുറ്റും ആൾ കൂടിയിരുന്നു.. ✦✦ പൂളിൽ കാണുന്ന ചന്ദ്രന്റെ പ്രതിബിംബതെ നോക്കി ചുണ്ടിൽ ഇരുന്ന് എരിയുന്ന സിഗ്‌ അവൻ ചൂണ്ടു വിരലിനും നടുവിരലിനും ഇടയിൽ വെച്ചു എടുത്തു മാറ്റി ഒരു പഫ് എടുത്തു വിട്ടു.. തന്റെ അരികിൽ ആരോ വന്നു നിന്നത് അറിഞ്ഞു അവൻ തലച്ചേരിച്ചു.. ബ്ലൂ സാരിയിൽ തന്റെ അടുത്തായി നിൽക്കുന്ന അച്ചുനേ കണ്ടതും അവന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. അച്ചു അവന്റെ അരികിൽ ഇരുന്നു.. ആദ്യം അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നു എരിയുന്ന സിഗിലാണ്..അച്ചുന്റെ മുഖം ഇരുണ്ടത് അവൻ ശ്രേദ്ധിച്ചു.. അവസാനത്തെ പഫ് എടുത്തുത് കണ്ട് അവൾ മുഖവും വീർപ്പിച്ചു ചാടി എഴുന്നേറ്റു.. പെട്ടന്നാണ് രണ്ട് പെണ്കുട്ടികൾ അവളുടെ അടുകലേക് ഓടി വന്നത്.. "Hii.. I'm anagha and this is my friend shamna..ഞങ്ങൾ ചേച്ചീടെ ഒരു ബിഗ് ഫാനാ.. Can we've a selfie with you..?"

താഴ്മയോട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അച്ചു സമ്മതം എന്നവണ്ണം തലയാട്ടി.. ഇടകണ്ണിട്ട് അശ്വിയെ നോക്കിയപ്പോ സിഗ്‌ ഒക്കെ കളഞ്ഞു അവൻ തന്നെ നോക്കുന്നു എന്നു കണ്ടതും അച്ചു അവനെ മൈൻഡ് ആകാതെ അവര്ക് വേണ്ടി ഫോണിലേക്കു നോക്കി സെൽഫിക്ക് പോസ് ചെയ്‌തു.. "തങ്ക...സ്..ഇത്.. സഖാവ് അശ്വിക്‌.. വൗ..you look very handsome.. Hey I'm anagha.." "Uh.. I'm Shamna.." ആവേശത്തോടെ അവർ അവൻ നേരെ കയ്യ് നീട്ടുന്നത് കണ്ടു അവൻ അവര്ക് ഇരുവർക്കും തിരിച്ചു കയ്യ് കൊടുത്തു.. "ശേ..നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആയില്ല എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഞാൻ വളച്ചേനെ..ശെരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ അറിയതെ ചേട്ടനെ ഞാൻ കുറെ വായിനോക്കിയിട്ടുണ്ട്.." അനഘ പറയുന്നത് കേട്ട് അച്ചു അവളെ കടുപ്പിച്ചു നോക്കി.. അവൾക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടു തന്നെ അച്ചു കണ്ണുരുട്ടുന്നത് ഒന്നും അവർ കണ്ടില്ല എന്നാൽ അശ്വി അതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടു അവളെ നോക്കി ഇളിച്ചു.. "Ok then bye..enjoy.." അവർ പോയതും അച്ചു കാറ്റു പോലെ ചെന്ന് അശ്വിയുടെ കോളറിൽ കയറി പിടിച്ചു..

"എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇളിച്ചു കൊണ്ടു നിന്നോണം.. ഏതാണോ അവളോക്കോ"അവർ പോയ വഴിയേ നോക്കി തിരിഞ്ഞു നിന്നു അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അശ്വി അവളുടെ തോളിൽ പിടിച്ചു അവനോട് ചേർത്ത നിർത്തി.. അവന്റെ കയ്യ് അച്ചുന്റെ പുറകിലൂടെ വയറ്റിൽ ചുറ്റി അവനോട് കുറച്ചൂടെ ചേർത്ത നിർത്തിയതും അവളുടെ ശ്വാസം ഉയര്ന്ന പൊങ്ങി.. "അത് സേവയുടെ ഫ്രണ്ട്‌സാ.." അച്ചുന്റെ കവിളിൽ തന്റെ കവിൾ മുട്ടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു.. അവൾ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി.. "അവൾ എന്നെ വായിനോക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.." പറയുമ്പോ അവൻ അച്ചുനേ നോക്കി ഒരു കള്ള ചിരി ചിരിച്ചു.. മനസിൽ തോന്നിയ സംശയം അവൾ അവനോടായി ചോദിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ കയ്യിക് മുകളിലൂടെ തന്റെ കയ്യികൾ ചേർത്തു.. "അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുന്നതോ..!!" "Of course.. അവളെ വായിനോക്കഞ്ഞിട്ട അവൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ നോക്കുന്ന ഞാൻ നീ നോക്കുന്നത് കാണാതെ ഇരിക്കുമോ.." തലകൊണ്ട അവളുടെ തലയിൽ ഒന്നു തട്ടി അശ്വി പറയുന്നത് കേട്ട് അച്ചു കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു.

. "I enjoyed it more than anything.." ആർദ്രമായി അവൻ മൊഴിഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കെ അച്ചു മുഖം ചെരിച്ചു.. അശ്വി ഉള്ളിൽ അടക്കി വെച്ച വികാരത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ പാട് പെടുകയായിരുന്നു.. അവളുടെ വലത്തെ പുരികകോടിയിൽ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു..പെടുന്നനെ അവൾ തിരിഞ്ഞ് നിന്നു അവനെ വാരിപുണർന്നു.. എന്നാൽ അതേ വേഗത്തിൽ അവൾ അവനിൽ നിന്നും അടർന്നു മാറ്റി മൂക്ക് ചുളിക്കി.. "That was the last one...Promise..ഇനി വലിക്കില്ലാ" അത് കേട്ടതും അച്ചു അവന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി.. തങ്ങൾക് വീണു കിട്ടിയത് നല്ല നിമിഷത്തെ കോർത്തു പിടികവേ അവർ അറിഞ്ഞില്ല മറഞ്ഞു നിന്ന് അവരുടെ സന്തോഷത്തെ ഒരു പകയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന രണ്ടു കണ്ണുകളെ കുറിച്ചു..

ദരണ് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിയർ ബോട്ടിൽ താഴേക് വലിച്ച എറിഞ്ഞു.. സൈഡിൽ നിന്നും കുപ്പി പൊട്ടിയ ശബ്ദം കേട്ടതും അച്ചു അവനിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നു ഇരുവരും സൗണ്ട് കെട്ടിടതേക്ക് നോക്കി നെറ്റി ചുളിച്ചു.. "അഖിയേട്ടൻ നമ്മളെ തിരക്കുന്നുണ്ടാകും..അവിടെ ആരും കാണില്ല വാ.."അങ്ങോ പോകാൻ തുനിഞ്ഞ അശ്വിയെ തടഞ്ഞു കൊണ്ടു അച്ചു അവന്റെ കയ്യ് പിടിച്ചു വലിച്ചു.. എന്തോ അവനോട് അങ്ങോട്ടെക് പോയി നോക്കാൻ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആരോ പറയുന്നത് പോലെ തോന്നി.. "അശ്വി.." അവളുടെ വിളിയിൽ അവൻ മനസിന്റെ ചിന്തയെ ദൂരേക്ക് യാത്രായാക്കി കയ്യ് കോർത്തു പിടിച്ചു മുന്നോട്ട് നടന്നു........ തുടരും🍃

നോവലുകൾ ഇനി വാട്സാപ്പിലും വായിക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...