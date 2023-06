🌸വാകപൂത്ത വഴിയോരം🌸 : ഭാഗം 4

രചന: അനാർക്കലി

"എന്തോന്നടി ഇത്ര കിണി... നിനക്കു ലോട്ടറി അടിച്ചോ..." അനു ചോദിച്ചതും അവൾ അനുനേ സന്തോഷം കൊണ്ട് വാരിപുണർന്നു.. അനു അവളെ പിടിച്ചു മാറ്റി.. പിന്നീട് അവൾ പറയുന്നത് കാര്യം കേട്ട് അനു വായും പൊളിച്ചു അവളെ നോക്കി.. "എപ്പോ??എന്നിട്ട്???" "ദേ... കുറച്ചു മുൻപ്.. നിങ്ങൾ അങ്ങോ പോയതിന്റെ പുറകിൽ വന്ന്..."അച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു "ഓഹ്...... അപ്പോ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഖാവ് വന്നല്ലേ... അഹ്.. ആ മുഖത്തെ പ്രകാശം നോക്കണേ... കത്തി ജ്വോലിച്ച നിൽക്കുന്നു😂..." അച്ചുന്റെ കവിളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു റിയ അവളെ കളിയാക്കി "എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി സഖാവ് വരാതെ ഇരിക്കില്ല എന്ന" കുഞ്ഞു "എന്നാലും എന്നെ പറ്റിച്ചു" മുക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ട അനു പറയുന്നത് കേട്ട് അച്ചു അവളെ നോക്കി കളിയാക്കി "അഹ് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ട്" "എന്ത്??"

ഒരുമിച്ചയ് ഏഴും അനുനേ നോക്കി ചോദിച്ചു.. അവൾ കുറച്ചു ജാടയൊക്കെ ഇട്ട് നിന്നു.. "എന്താ എന്നു വെച്ചാൽ പറയടി.. ടെന്ഷന് അടിപ്പിക്കാതെ" സന കാര്യം അറിയാൻ ഉള്ള തൊരായിൽ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അനു അവരെ എല്ലാരേയും മാറി മാറി നോക്കി.. "നിങ്ങൾക് വണ്ടി ഉള്ളത് അല്ല.. അച്ചുനോട് പറയാൻ ഉള്ള ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ആണ്" കെട്ടയുടനെ അച്ചു അവളുടെ അരികിലേക് ചേർന്നു നിന്നു.. "ഇനി പറ" "ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ പാലിച്ചു.. അവനു വല്ല പ്രണയവും ഉണ്ടോ എന്ന് തിരക്കി" അവളെ ഉറ്റുനോക്കി നിൽക്കുന്ന അച്ചുന് നേരെ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടു അനു പറഞ്ഞു.. "നിനക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്..he is single"അനു പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കിയതും അച്ചു അവളെ ചേർത്തുപിടിച്ചു കവിളിൽ ചുംബിച്ചു.. "അയ്യേ,, ശവം" അവളെ പിടിച്ചു തള്ളിമാറ്റി കാവിൽ തുടച്ചു കൊണ്ടു അനു പറഞ്ഞു.. "സ്റ്റീൽ ഐ ലബ് യൂ😚" അച്ചു ✦✦✦ "നമ്മക്ക് സഖാവിനെ ഒന്നു പോയി നോക്കിയാലോ??" അനു ഇരുന്നിടത് നിന്നു ചാടി എഴുന്നേറ്റു "വേണ്ടാ.. " അച്ചു അവരെ തടഞ്ഞു.. "നീ വരണ്ടാ..ഞാനും ഇവളും കൂടി പോയികൊള്ളാം.

.വായിനോക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് നിന്റെ ചെക്കൻ എന്നോ ഇവളുടെ ചെക്കൻ എന്നോ ഒന്നൂല്ല.. വാ മോളെ " എന്നും പറഞ്ഞ അനു ദീപുനെ പൊക്കി.. "നിലക് ഞാനും വരുന്നു😌" അച്ചു അവരുടെ പുറകിൽ ഓടി 'അല്ലേൽ അനുനേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വല്ല പണിയും തരും' അവൾ മനസിൽ പറഞ്ഞു "എടി ബികോം പോകാം അവിടെ കാണും... സാധാരണ അവിടെ അല്ലേ..." അനു നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു അതിന് രണ്ടുപേരും സമ്മധിച്ച സ്റ്റെപ് ഇറങ്ങി നടന്നതും അച്ചു അവരെ പിടിച്ച നിർത്തി... "എന്താടി പെണ്ണേ..." അനു "നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ..ദേ..നിൽക്കുന്നു" എന്നും പറഞ്ഞ എല്ലാരും കൂട്ടം കൂടി നില്കുന്നിടത്തേക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു.. അവരൊന്നും മൂളി കൊണ്ടു നടന്നു.. റെഡ് ഷർട്ടും അതിന് യോജിച്ച മുണ്ടും ആയിരുന്നു അവന്റെ വേഷം.. "ജാഡ തെണ്ടി..അല്ലാ പിന്നെ.." അനു നീരസത്തോടെ പറഞ്ഞു "ശെരിയ..എന്ത് ജാഡയ...ഹും😤"

ദീപു അച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ടി അവർ പറയുന്നത് നോക്കി നിന്നു. പിന്നെ അധികം അവിടെ നിൽക്കാതെ ക്ലാസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി.. അപ്പോഴാണ് ശ്രീക്കുട്ടി ഡാൻസ് കളിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവരുടെ അടുത്ത വന്നത്.. അതിന് സമ്മദിച്ചു കൊണ്ടു എല്ലാരും ഇറങ്ങി.. മാഹി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയത് പോലെ തന്നെ സന തിരിച്ചു കയറി അവനോടപ്പം ഇരുന്നു.. പിന്നെ റിയ, ഐറ അവർ രണ്ടും മാറി ഇരുന്ന എല്ലാരും കളിക്കുന്നത് നോക്കി കണ്ടു... കളിച്ചു അവശയായപ്പോ അച്ചു പതിയെ റിയയുടെ അരികിൽ വന്നിരുന്നു.. അപ്പോഴാണ് അശ്വിക്‌ അങ്ങോട്ടെക് വന്നത്.. പിന്നെ ഉള്ള നോട്ടം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടും... എത്ര നിയന്ത്രിക്കാൻ നോക്കിയാലും അവൻ വരുമ്പോ അവളുടെ കണ്ണുകൾ അങ്ങോട്ടെക് തന്നെ ചലിക്കും.. ഇടക് എപ്പോഴോ തന്നെ അവൻ നോക്കുന്നത് പോലെ അവളക് തോന്നി.. പാത്തും പതുങ്ങിയും ഒക്കെ വായിനോക്കി ഇരിക്കുമ്പോ ഇരിപ് ഉറകയാത്ത പോലെ അശ്വി അവിടുന്ന് പോയി... 'ഇങ്ങേർക് ഇവിടെ വല്ലതും നിന്നാൽ പോരെ..ഇടയ്ക് ഇടയ്ക് കുറ്റിയും പറിച്ച പോകുന്നത് എന്തിനാ...

ആരേലും കെട്ടിക്കാൻ നിൽപ്പം ഉണ്ടോ...'അവൾ മനസിൽ പിറുപിറുത്തു "എടി എത്രയും നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു..."അങ്ങോ വന്ന ദീപുനോട് അവൾ പറഞ്ഞു "എനിക് അറിയാം ഞാൻ കണ്ട വന്നത്... വായിനോക്കി ഇരുന്നു കാണും... അല്ലേ..."ദീപുന്റെ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അവൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു... "വാ..നമ്മക് ഒന്ന് കറങ്ങി വരാം..." എന്നും പറഞ്ഞ ആറിനെയും പൊക്കി കൊണ്ട് ബികോം ലക്ഷ്യം വെച്ച പോയി ഇറങ്ങുമ്പോ സന മാഹിയെ നോക്കി കണ്ണ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു.. അവനൊന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു തലയാട്ടി.. അവർ ഇടക്ക് എന്തൊക്കയോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്ന.. അച്ചു ചുറ്റും കണ്ണുപായിച്ചു അവനെ തിരഞ്ഞു കൊണ്ടി ഇരുന്നു.. "ഡാ" അശ്വികിന്റെ ഗൗരവമാർന്ന ശബ്ദം കാതുകളിൽ പതിഞ്ഞപ്പോ അവൾ നടത്തം നിർത്തി മുന്നോട്ട് നോക്കി.. ആരോട് വാക്ക് തർക്കം ആണ്..അശ്വികിനെ അഖിൽ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട്.. 'എന്തിനായിരിക്കും അടി???..ഈ ചെക്കന് ഒരിടത്തു അടങ്ങി നിന്നാൽ പോരെ... ചുമ്മാ അടി ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്നു...' എന്നും പറഞ്ഞ അവളുടെ മനസ് എന്തൊക്കയോ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നു...

കൂട്ടത്തിൽ അവൾക് ഉള്ളിൽ ഭയം കൂടി.. "എടി ഇവിടെ നില്കണ്ടാ വാ പോകാം..."അവൾ കിടന്നു വെപ്രാളപ്പെട്ടു "എന്തിനാ അടി എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട പോകാം.." അനു "ഈ പെണ്ണ്..ഒന്നും വേണ്ടാ എനിക് പേടിയാ അങ്ങേര് നല്ല കലിപ്പിൽ ആണ്...ചുമ്മാ എന്തിനാ..നമ്മക് പോകാം വാ.."അവൾ എല്ലാരേയും അവിടെ ഉന്തി തള്ളി കൊണ്ടു പോകാൻ നോക്കി "അഹ്.. ശെരിയാ...ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെന്ന് മിണ്ടണ്ടാ...കേട്ടോ.."സന അനുനോട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു "അഹ്.. ഇല്ലാ...എന്റെ പൊന്നോ🤦..അല്ലെടി ആ പെണ്ണ് ഏതാ??എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ..." അനു ചോദ്യം കേട്ട് അവൾ നോക്കി.. അശ്വിക്കിന് ഒപ്പം തന്നെ നടക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കണ്ടതും അവളുടെ മുഖം വീർത്തു.. "അതാ.. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ്... ഇവൾ എപ്പോഴും കാണും കൂടെ.." ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേഷ്യം പുച്ഛം ആക്കി മാറ്റി അവൾ പറയുമ്പോ ഉള്ളിൽ എന്തോ എരിഞ്ഞു ഇല്ലാത്തകുവായിരുന്നു...

"ഇവളെ നമ്മൾക് അങ്ങു തട്ടിയാലോ..." ഐറ 'അഹ്.. വേണ്ടി വരും...അല്ലാ പിന്നെ ഇവൾക് വേറെ പണിയില്ലേ അവന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ...' മനസിൽ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി ക്ലാസ്സിലോട്ട വിട്ട് "ഞങ്ങൾ പോകുവാ..റിയക്ക് നേരുതെ ചെല്ലണം.. പിന്നെ ദേ ഈ ദീപക് വരും " കുഞ്ഞു പറയുന്നത് കേട്ട് കൂടെ അച്ചു തലയാട്ടി സനയെ നോക്കി. അവൾ ഫോണിൽ കുറുകുന്നത് കണ്ടു അവളൊന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു.. "നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നിൽകുന്നേ താഴെ ഉണ്ടല്ലോ മാഹിക്കാ.."അനു "അഹ്.. അങ്ങോ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു" "എങ്കിൽ പിന്നെ പോയികൂടെ.."ഐറടെ ചോദ്യം കേട്ട് അവളൊന്നു തലയാട്ടി താഴേക് വിട്ടു.. "ഡി.. നീ എപ്പോഴാ പോകുന്നേ..ഞാനും വരുന്നു..സന ഫർഹയുടെ കൂടെ വന്നോളും " ഐറ " ഒരു മൂന്ന് മണി ഒക്കെ ആകുമ്പോ പോകാം" അനു " അഹ്.. ok ഹൈറ കാണും..."അനു തലയാട്ടി ഫോണിൽ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി..

ഹൈറ, ഐറയുടെ സിസ്റ്റർ ആണ്... അവരുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഏക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നു.. "നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ ഞാനും വരുന്നു ഒരുമിച്ച ഇറങ്ങാം" അച്ചു അതും പറഞ്ഞ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ചിപ്പിയും അവളുടെ കൂടെ വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്... പിന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ സമയം മൂന്ന് ആയതും മൂന്നും കൂടി ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു... "നിങ്ങൾ താഴെ വൈറ്റ് ചെയ്യ് ഞങ്ങൾ പോയി കുറച്ചു വെളളം എടുത്തിട്ട് വരാം" അച്ചുനെ കൂട്ടു പിടിച്ചു അനു നടന്നു.. തിരികെ വരുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ അച്ചുന്റെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഗെറ്ററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽകുന്ന സഖാവിൽ ആണ്... "ദേ ടി.. നിന്റെ..." അനു പറഞ്ഞു മുഴുപ്പിക്കാൻ സമ്മദിപ്പിക്കാതെ ' അഹ് കണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു' മുന്നോട്ടു നടന്നു വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ലതെ അനു അവളെ പിടിച്ച വെച്ചു... " പോകുവാണോ.. നിങ്ങൾ" അഖിലിന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അവർ അവന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു..

" അഹ്.. ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാ..." അതിന് ഉത്തരം അനു നൽകി.. അച്ചു അശ്വികിനെ നോക്കി നില്കുവായിരുന്നു .അവൻ ആരെയും നോക്കാതെ ഫോണിൽ ആർക്കോ കാര്യമായി മെസ്സേജ് അയച്ചു നിന്നു.. ✦✦✦ "നീ പോയിക്കോ" അവൾ പറഞ്ഞു ചിപ്പി ഒന്നു തലയാട്ടി അവളുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ കയറി.. അവർ പോയതും ആക്സിലേറ്ററിൽ കയ്യ് വെച്ചു അവൾ കുറെ നേരം എന്തോ ആലോചിച്ചു നിന്നു.. പിന്നെ വണ്ടി ഒതുക്കി അവൾ കോളേജിലേക് തന്നെ തിരിച്ചു പോന്നു.. ആദ്യം തന്നെ കണ്ടതോ സഖാവിനെ...കൂടെ നേരുതെ അവൾ കണ്ട പെണ്ണും ഉണ്ട്.. കുറച്ച മാറി അഖിലും ഉണ്ട്.. 'എന്തൊരു സംസാരമാ രണ്ടും....ഇങ്ങേർക് വേറെ പണി ഒന്നുല്ലത്താ പോലെ ആണല്ലോ,,,എപ്പോഴും അവളോട് സോള്ളി നിന്നോളും... ഒന്ന് പോയി സംസാരിച്ചാലോ... വേണോ.. എന്ത് കരുതും...അല്ലേ വേണ്ടാ... An idea can change your life💡...എന്നല്ലേ... അഖിലേട്ടൻ...😉ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങേരോട് കുറച്ച സംസാരിച്ച നിൽക്കാം..'ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു.. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാതെ അവൾ അങ്ങോ പോയി അഖിലിനോട് എന്തൊക്കയോ പറഞ്ഞ നിന്ന്...

വാ തോരാതെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നോട്ടം മുഴുവൻ അശ്വികിൽ ആയിരുന്നു... "GULMOHAR!!" അഖിലും ആയിട്ടുള്ള സംസാരത്തിന് ഇടയിൽ പെട്ടന്ന് ആണ് ആരോ വിളിച്ചത്... ആരാ അത് എന്ന് അറിയാൻ അവൾക് തിരിഞ്ഞ നോക്കണ്ടാ ആവിശ്യം വന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അവൾക് ആശ്ചര്യം ആയിരുന്നു.. കണ്ണു വിടർത്തി അവൾ അവനെ നോക്കി. ചിരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു നിമിഷം എല്ലാം മറന്നു അവനെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിന്നു.. 'Control അച്ചു കണ്ട്രോൾ... ചുമ്മാ പേരുദോഷം കേൾപ്പിക്കല്ലേ...' മനസ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും അശ്വികിന്റെ ചോദ്യം വന്നു.. "എന്തേ??" സഖാവ് അവളോട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തിയതും അവൾ ഒന്ന് നെറ്റി ചുളിച്ച നോക്കി "എന്ത്??"അച്ചു " അല്ലാ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുനേ എന്ന്.." അവളൊന്നു ചടച്ചു.. "അല്ലാ എന്നെ ഗുൽമോഹർ എന്നു വിളിച്ചു??" സംശയത്തോടെ അവൾ ചോദിച്ചു.. " അഹ്..അത് നിന്റെ insta ID അല്ലേ???.ആട്ടെ അത് എന്താ അങ്ങനെ??"അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു കള്ളച്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തോന്നി.. "ഇടനെഞ്ചു ചുമപ്പിക്കാൻ ചെങ്കൊടിക് മാത്രമല്ലല്ലോ കഴിയുക.. വെയിലിൽ തളരാതെ നിൽക്കുന്ന ആ വാകയ്ക്കും കഴിയില്ലേ?? എന്തോ ഇഷ്ട്ടമാണ്..ആ പൂവിനെ" കോളേജിൽ എടുപ്പോടെ നില്കുന്ന വാക മരത്തെ നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞു..

അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു തരം തിളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു.. അവൾ തലച്ചേരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അവനൊന്നു തലയാട്ടി കൂടെ നിൽക്കുന്ന ശീതളിൽനോട് വീണ്ടും വാചാലനായി.. 'ഓഹ് വീണ്ടും അവളോട് തന്നെ സൊള്ളൽ.. ഇവളെ ഇന്ന് ഞാൻ...' അവൾ മുഖം കൊട്ടി പിറുപിറുത്തു.. ഇതെല്ലാം കേട്ട് നിന്ന അഖിൽ അവളെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നില്കുവായിരുന്നു. ✦✦✦ എത്രമനസിനെ കെട്ടിപൂട്ടി വെക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും അവൾക് കഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.. ഇപ്പൊ പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്ന അവസ്ഥ ആയിരുന്നു അവളുടേത്.. സൈഡ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോണിലേക്കു അവളുടെ നോട്ടം ചെന്നു നിന്നു.. രണ്ടുകല്പിച്ചു അവൾ അവനു മെസ്സേജ് ഇട്ടു.. ആദ്യമൊക്കെ ക്യാശുഅൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ ചാറ്റി.. പിന്നിട് അവൻ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടും മറുപടി ഇല്ലായിരുന്നു.. റിപ്ലൈ ഇല്ലാ എന്നു കണ്ടതും അവളുടെ മുഖം വാടി.. കുറെ നേരം ഫോണിലേക്കു നോക്കി ഇരുന്നു എപ്പോഴോ അവൾ ഉറക്കത്തിലേക് വഴുതി വീണിരുന്നു.... തുടരും🍃

