🌸വാകപൂത്ത വഴിയോരം🌸 : ഭാഗം 8

രചന: അനാർക്കലി

"കള്ള കുരിപ്പെ..നിന്നോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുവാ നീ പൊക്കി കൊണ്ട് വന്നത് എന്തുവാ!!! എടി സാമദ്രോഹി നിനക്ക് വായിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവും പോയോ...കണ്ണ്കണ്ടുകൂടെ?? ഇത് "മഞ്ഞ്‌" ആണ് ... ഞാൻ പറഞ്ഞത് pride and prejudice ആണ്..." കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പുസ്‌തകം നോക്കി പുഞ്ചിരിയോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അച്ചുനെയാണ് തുള്ളി ചാടി വന്ന അനു കണ്ടത്.. എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിന് പകരം വേറെ പൊക്കികൊണ്ടു വന്നതാ കണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. "ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ ഇരുത്തം നോക്കണേ...നിങ്ങൾ എല്ലാരും എന്തുവാ ഇങ്ങനെ നോക്കി കിണിക്കുന്നെ... ഓഹ് ഇവളെ ഓക്കേ🤦 എടി ഇങ്ങോ നോക്ക്..അതിൽ ഇത്രക് എന്ത് മണകേട്ടയ ഉള്ളത്!!" എന്നും പറഞ്ഞ അച്ചുന്റെ മുഖം പിടിച്ച ഉയർത്തതും പെണ്ണ് ചാടി എഴുന്നേറ്റു അനുനേ കെട്ടി പിടിച്ചു... "യ്യോ എന്റെ ഗോടെ... ഇവൾക് ഇത് എന്താ പറ്റിയെ.. എടി നീ കരയാൻ ഒന്നും നിൽകണ്ടാ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയില്ലാ..എന്തായാലും കൊണ്ട് വന്നത് ഇങ് താ..വായിക്കാം..." സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അനു പറഞ്ഞു

"അയ്യടി ആര് കരഞ്ഞ്..എന്റെ പട്ടി കരയും.. പിന്നെ ഈ ബുക്കിന്റെ കാര്യം മോൾ അങ് മറന്നേക്..ഞാൻ തരൂലാ..." അനുവിൽ നിന്ന് അടർന്ന് മാറി അവൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് വായും പൊളിച്ച ഇരിക്കുവാ ബാക്കി ഒക്കെ... "ഓഹ്. അതാണോ കാര്യം..."ദീപു ലൈബ്രറിയിൽ നടന്ന ഒക്കെ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ അനുന് പറഞ്ഞ കൊടുത്തു.. അച്ചുന്റെ എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം അവർ കണ്ടു.. ആ പുസ്തകത്തിലും അനുവിനെയും അവൾ മാറിമാറി നോക്കി... "വേണ്ടാ വേണ്ടാ..നിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക് മനസിൽ ആയി..ഉമ്മ വെക്കാൻ ഞാൻ സഖാവ് അല്ലാ" കവിൾ തപ്പി പിടിച്ച കൊണ്ട് ഉള്ള അവളുടെ സംസാരം ഒരു കൂട്ടച്ചിരിക് വഴി ഒരുക്കി... "അല്ലാ നിന്നെ എന്തിനാ ഇക്ക വിളിചേ.."സന എല്ലാരുടെയും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം അനുനോടയി ചോദിച്ചു.. "അത് വേറെ എന്തിന വായിനോക്കാൻ" "അഹ് നല്ല ടീം..നീ കാരണം ഇവിടെ ഒരുത്തിക് ഗുണം ഉണ്ടയല്ലോ..."

ഐറ ഇത് പറഞ്ഞതും ബാക്കി എല്ലാരും എന്തോ ആലോചിച്ച മുഖത്തു ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ പുറത്തോട്ടും നോക്കി ഇരിക്കുന്ന അച്ചുവിലെക് ദൃഷ്ടി പായിച്ചു.. അവളുടെ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി അവരുടെ കൂടെ ആയി തീരാൻ അത് മതിയായിരുന്നു... ✭✭✭ പിന്നീട് ഉള്ള ദിനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കടന്ന് പോയി... സഖാവിനെ ദൂരെ നിന്നും കാണും എന്നല്ലതെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു... "ന്നാ.." അനു തങ്ങൾക്ക് നേരെ നീട്ടുന്നത് നോക്കി ഐറയും സനയും മുഖം ചുളുക്കി നോക്കി.. "നോക്കി നിൽക്കാതെ തുറന്ന് നോക്കടി" അനു പറയുന്നത് കേട്ട് രണ്ടും അവൾ കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് തുറന്നു.. മനോഹരമായി രണ്ടുപേരുടെയും രൂപം വരച്ചൊരു ഫ്രെയിം ആയിരുന്നു ഇരുവര്ക്കും അവൾ നൽകിയത്.. "ബോർത്ഡേയുടെ അന്ന് തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതാ..ഇഷ്ട്ടമായോ??" അനു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവർ അവളെ വാരിപുണർന്നു അവരുടെ ഇഷ്ട്ടം അറിയിച്ചു..

"എടി അൽഫോൻസാമ്മയുടെ ക്ലാസ് അല്ലേ... കയറണോ??" ഏണിന് കയ്യികൊടുത്തു നിന്നു കൊണ്ടു അച്ചു ചോദിച്ചു.. "അഹ്..ചുമ്മാ ഇരിക്കാം വാ..." ദീപു ഏഴു പേർക്കും ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ നാറികൾ സീറ്റ് പിടിച്ചത് കൊണ്ടും അങ്ങും ഇങ്ങും ആണ് ഇരുന്നത് സന, ദീപു, കുഞ്ഞു എന്തോ കഷ്ടകാലത്തിന് first ബെഞ്ചിൽ.. സെക്കന്റ് ബെഞ്ചിൽ അനു, റിയ തേർഡ് ബെഞ്ചിൽ ഐറ, അച്ചു "എടി...എനിക്കും നിന്നെ പോലെ വരക്കണം" ക്ലാസ് നടക്കുന്നതിയിന്റെ ഇടക്ക് റിയ പറയുന്നത് കേട്ട് അനു അവളുടെ അരികിലേക് ചേർന്ന് ഇരുന്നു.. "അതിന് എന്താ ആദ്യം ഒന്നു ട്രൈ ചെയ്ത നോക്കാം...നീ സനയുടെ ഞാൻ വരച്ച പടം ഒന്ന് വരക്കാൻ നോക്കു"അനുന്റെ മറുപടി അവളിൽ ഒരു ഉണർവ് പടർത്തി.. പിന്നെ ക്ലാസ് ആണെന്ന് ഒന്നും നോക്കാതെ പടം വരക്കാൻ ഉള്ള തത്രപാടിൽ ആയിരുന്നു..

"എടി..സന ഇത് നോക്ക് ഇവളകും ചെറിയ കഴിവുണ്ട് നോക്കിയേ.." അനു ടീച്ചർ കാണാതെ അവൾ നേരെ പേപ്പർ നീട്ടി.. " ഓഹ്...ഞാൻ ഇതൊന്നും പുറത്ത എടുക്കാതെ ഇരുന്നത് അല്ലേ... നിനക്കു ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആളെ വേണ്ടാ എന്ന് കരുതി..." റിയ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആറും തലയാട്ടി ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു. "ക്ലാസ്സിൽ ശ്രേദ്ധികത്തെ ടൈം പോകാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാരും വരച്ചു കൊണ്ടിരുന്നോ.. അപ്പോ ഉറക്കം വരില്ല" അനു പറയുന്നത് കേട്ട് സന ഒഴികെ അഞ്ചും റെഡി ആയി.. സന ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ആദ്യം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടു ടീച്ചർ പോക്കും.. അത്കൊണ്ട് ആൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രേദ്ധിക്കുന്നത് പോലെയും ഇരിക്കുന്നത്.. മാസ്മരികമായ ചിത്ര രചനാ മത്സരം പോലെ ആയിരുന്നു അവിടെ.. ഒരാളുടെ കവിൾ ചള്ളിയത് ആണേൽ മറ്റെത്തിൽ മൂക്ക് നീണ്ടത്..അങ്ങനെ അങ്ങനെ.... എന്നിരുന്നാലും തങ്ങളുടെ കൂട്ടികരിക് അവർ സ്നേഹത്തോടെ വരച്ച കൊടുത്ത ചിത്രം സനയും സ്വീകരിച്ചു... വൈകിട്ട് വാകമര ചോട്ടിൽ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോളേജ് ഗേറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അശ്വിയെ അവൾ കണ്ടത്...

നോക്കണ്ടാ എന്ന് മനസിനെ എത്ര പറഞ്ഞ പഠിപ്പിച്ചാലും നോക്കും... അശ്വിയുടെ നോട്ടം അവളിലേക്ക് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞതും വേഗം തന്നെ അവൾ അവിടുന്ന് മാറി അശ്വി കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇരുന്നു.... "നിനക് എന്താടി ഇരിപ്പ് ഉറകുന്നില്ലേ... അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി കളിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇരുന്നു ഞെരിപിരി കൊള്ളുന്നു"കുഞ്ഞു അടിമുടി നോക്കാൻ തുടങ്ങി. "കൊള്ളും കൊള്ളും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇവൾ നമ്മടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊള്ളും..."ദീപു "പൊടി ശവമേ..അത് അശ്വി അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി അതാ..." അവൾ ഇടകണ്ണിട്ട് അങ്ങോട്ടെക് നോക്കി "തോന്നൽ അല്ലാ മോളെ..ഞാൻ കണ്ടതാ... നോക്കി...ഇവളെ തന്നെ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല ഇങ്ങോട്ട് കുറെ നേരം നോക്കി ഇരുന്നു..." ഐറ ഒരു കള്ളാച്ചിരിയോട് പറഞ്ഞു "ആണോ..എങ്കിൽ അതൊന്ന് അറിയണമല്ലോ..."എന്നും പറഞ്ഞ അനു സഖാവിനെ കാണും വിധം മുന്നിലേക് ഇറങ്ങി നിന്നു.. "എടി.. ശെരിയാ നോക്കുന്നുണ്ട്"ആവേശത്തോടെ അനു പറഞ്ഞു "ആയിൻ" പെട്ടന്ന് ഉള്ള അച്ചുന്റെ മറുപടിയ അവൾ വാ പൊളിച്ചു നിന്ന് പോയി..

"ആയിൻ അല്ലടി യിൻ...നിന്നെ ഹെൽപ്പൻ വന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ...bloody fool😤..ഞാൻ പോകുവാ..." "അയ്യോ... എന്റെ വാവാച്ചി പിണങ്ങി പോകുവാണോ...സേച്ചി സുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ലേ സക്കാരെ...എന്ന് ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല... പോകുന്നത് കൊള്ളാം തിരിച്ച വരരുത്" അനുനേ ആക്കി അച്ചു വീണ്ടും പറഞ്ഞതും മുഖം കെട്ടി വെച്ച വായിൽ തോന്നുന്ന തെറി എല്ലാം വിളിച്ച അവൾ പോയി... "ഓഹ്..അവൾ മുഖം വിർപ്പിച്ച കെട്ടി പോയെ" സന അവൾ പോയ വഴി നോക്കി പറഞ്ഞു.. "അതൊക്കെ നമ്മക് ഒക്കെ ആകാം നമ്മടെ അല്ലേ അനു..." "അത് ഒക്കെ ആകും...ദേ...വരാൻ പോകുന്നതോ??" എന്തോ അർത്ഥം വെച്ചുള്ള കുഞ്ഞുന്റെ ചോദ്യത്തിന് എല്ലാരും നെറ്റി ചുളിച്ചു.... അവളുടെ നോട്ടം വേറെ എങ്ങോട്ടോ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതും അവരും അങ്ങോട് ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചു... "എടി..അവൾ എന്തുവാ അങ്ങേരോട് ഇങ്ങോ ചൂണ്ടി കൊണ്ട് പറയുന്നേ..എന്റെ ദേവി ഇവൾ അങ്ങേരോട് പറയുവാണോ എല്ലാം..." അവൾ നെഞ്ചിൽ കയ്യ് വെച്ച കണ്ണും മിഴിച്ചു അവര്ക് എതിർ ആയി നിന്നു... "അവളെ ആട്ടി വിട്ടത് അല്ലേ.

."റിയ "ശവത്തിൽ കുത്തടി പന്നി..." എന്തിന് എന്നില്ലാതെ ഹൃദയം ഇടിപ് കൂടി കൊണ്ടേ ഇരുന്നു ഇപ്പൊ അറ്റാക്ക് വന്ന് ചാവും എന്ന് ആയതും അവൾ ഫോൺ എടുത്തു അനുനേ വിളിച്ചു... ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത് കണ്ട് നോക്കിയതും അച്ചു ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു അവൾ അവർ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു... "Ma sweet little bae soul.... mmuahhh.. എന്റെ പൊന്നല്ലേ... നിനക്ക് ഞാൻ icecream, kulfi.. വാങ്ങി തരാം... അവിടെ അങ്ങേരോട് ഒന്നും പറയല്ലേ...plz...plz...plz...ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും ആട്ടില്ല...കളിയാക്കില്ല...i swear dea... i won't...😁... എന്റെ മുത്തെ നീ ചതികല്ലേ..." എന്നൊക്കെ ഫോൺ എടുത്ത ഉടനെ അവൾ നിർത്താതെ പറഞ്ഞതും അനു ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് പോക്കറ്റിലേക് ഇട്ടു.. എന്നിട് അശ്വിയോട് എന്തോ പറഞ്ഞ തിരിഞ്ഞതും ആഹി ബൈക്കും കൊണ്ടു വന്നു.. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ചുനേ നോക്കി അർത്ഥം വച്ചൊരു ചിരിനൽകി.. "എടി..ആ സമദ്രോഹി ഒന്നും പറയാതെ ആണല്ലോ എന്റെ മനസമാധാനം കൊണ്ട് പോയേ..ഇപ്പൊ വിളിച്ചട്ട ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല..നാറി..."

ഫോണിൽ നോക്കി കൊണ്ട് അവരോട് ആയി അവൾ പറഞ്ഞു.. "ഇപ്പൊ നീ വിളികണ്ട ആഹിക്ക കൂടെ ഇല്ലേ... നമ്മക് രാത്രി ഗ്രൂപ്പിൽ discuss ചെയ്യാം... അല്ലെ...നാളെ ആകട്ടെ..."ദീപു അതിന് ഒന്ന് മൂളി കൊണ്ട് അവൾ ഫോണിലേക് നോക്കി ഒരു ദീർകാശ്വാസം വിട്ട് കൊണ്ട് പതിയെ സഖാവിലേക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു.... ✭✭✭ "എടി... എത്ര നേരം ആയി ആയി ചോദിക്കുന്നു...ഒന്ന് പറ മുത്തേ എന്താ ഇന്നലെ അശ്വികിനോട് പറഞ്ഞേ..." അച്ചു എല്ലാരും മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടും ഒന്നും പറയാതെ ഫോണിൽ കളി ആണ് അനു പെട്ടന്ന് ഫോണ് വാങ്ങി അച്ചു കൊഞ്ചിയതും... അവൾ എല്ലാരേയും ഒന്ന് നോക്കി അരയിൽ കയ്യ് വെച്ച പറയാൻ തുടങ്ങി... "ഇന്നലെ എന്നോട് പോകാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ... ഇപ്പോ ഞാൻ പോകണ്ടേ..."അനു ഒറ്റപ്പൂരികം പോക്കി "എടി അത് comedy അല്ലെ..." അനുന്റെ കവിളിൽ തടവി കൊണ്ട് അച്ചു പറഞ്ഞതും ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ അച്ചുനോട് യോജിച്ചു കൊണ്ടു നിന്നു.. അനു അച്ചുന്റെ കയ്യ് തട്ടി മാറ്റി.. "ആണോഡാ സക്കാരെ" എന്ന് അച്ചു ചെയ്ത പോലെ അച്ചുന്റെ കവിൾ തടവി കൊണ്ട് ചോദിച്ചതും അവൾ ഒന്ന് ഇളിച്ചു

"പറയടീ...."സന "Ok... but first i want my kulfi and icecream...😋" "Kulfi,iceCream എന്ത് ചക്ക വേണേലും തരാം നീ വാ..."എന്നും പറഞ്ഞ അച്ചു അനുനേ ബാക്കി അഞ്ചിനെയും കൂട്ടി കാന്റീൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച നടന്നു... "ഇനി എങ്കിലും പറ..."രണ്ട് കുൽഫിയും രണ്ട് ഐസ്ക്രീമും അനു ഒറ്റക്ക് തിന്നു തീർത്ത അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതും വീണ്ടും അവളെ വളഞ്ഞു... "വാ അവിടെ ഇരിക്കാം എന്നിട് പറയാം..."വാക മരച്ചോട് കാണിച്ച അവൾ പറഞ്ഞു... "ഞാൻ പിണങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു കൊണ്ട് ആണ് അശ്വി അവിടെ ഇരുന്നത്... ശെരിക്ക് ആഹിയെ വൈറ്റ് ചെയ്ത നിന്നപ്പോഴാണ് അശ്വി എന്നോട് ഇങ്ങോ വന്ന മിണ്ടിയത്" അനു ഓർത്തു.. ✼✼✼ "എന്താണ്...കലിപ്പിൽ ആണോ മാഡം" കളിയാൽ അവൻ ചോദിച്ചു. "ഏയ് കലിപ്പോ എന്തിന്...അത് ചുമ്മാ അവരോട് ഒന്ന് പിണങ്ങി വന്നതാ..എന്താ സഖാവേ??" എന്ന് അവരെ ചൂണ്ടി അനു പറഞ്ഞു "ഓഹ്...എന്നതാണ് പിണകത്തിന് കാരണം..." ചെറു പുഞ്ചിരിയോട് അത് ചോദിക്കുന്ന സഖാവ്‌നെ കണ്ടപ്പോ ശെരിക്കും ചിരി ആണ് വന്നത്.... കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് വരെ അവൾ കരുതി...

"ഡോ... താൻ എന്താ ആലോജികുന്നേ..."മുന്നിൽ വിരൽ ഞൊടിച്ച കൊണ്ട് ചോദിച്ചതും അവൾ ഒന്നുമില്ലാ എന്ന് തലയാട്ടി.... "വാട്സാപ്പിൽ കുറെ വരച്ച പിക്‌സ് status കണ്ടല്ലോ.. എന്താ സംഭവം??" അവൻ തിരക്കി "wait...i will show you.." എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ കലാവിരുന്നു കാണിച്ച കൊടുത്തു... അത് കണ്ടതും അശ്വിയ്ക് ചിരി അടക്കി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല... ഓരോ ഫോട്ടോ സൂം ചെയ്ത നോക്കി ഇരുന്നു ചിരി... അച്ചു വരച്ചത് എത്തിയതും ചിരി നിർത്തി ചുണ്ട് കൂട്ടി പിടിച്ച അത് നോക്കി കുറച്ചു നേരം നിന്നു.. എന്നിട് പതിയെ അനുവിലേക് നോക്കി... "അല്ലാ ഇതരാ വരച്ചേ??" "അച്ചു" അനു നെറ്റി ചുളിച്ചു എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചതും ഒന്നുമില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞതും അവൻ അതിലേക് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു... "എന്താ സഖാവേ ഒരു കള്ളച്ചിരി... എം...എന്താണ്...??" അവൾ സംശയ രൂപേണ അത് ചോദിച്ചതും അവൻ എന്തോ പറയാൻ ചുണ്ടു പിളർത്തി.. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അനുനേ തേടി അച്ചുവിന്റെ കാൾ വന്നിരുന്നു..

"എന്താടോ പെട്ടന്ന് ഫോൺ വെച്ചേ... അക്ഷിത ആയിരുന്നു അല്ലേ..." അതിന് ഒന്ന് മൂളി കൊടുത്ത എന്താ പറയാൻ വന്നേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോയതും വീണ്ടും അവര്ക് തടസമായി ആഹി വന്നു. ✼✼✼ "ഇതാണ് അവിടെ നടന്നത്..."ഇന്നലെ സഖാവിനോട് എന്താണ് സംസാരിച്ചത് എന്ന് അനു വിഷധികരിച്ചു .. "എന്തായിരിക്കും സഖാവ് പറയാൻ വന്നേ???" സന അവളുടെ ഉള്ളില്ലേ സംശയം പറഞ്ഞതും എല്ലാരും അത് തന്നെ ആണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കിയ അച്ചു ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടുന്ന് ക്ലാസ്സിലോക് നടന്നു... "ഡി...നിൽക് ഞങ്ങളും വരുന്നു..."അവളുടെ പിറകിൽ വിളിച്ചു കൂവി അവർ ഓടി.. "എടി ഈ പീരിയഡ് ക്ലാസ്സില്ലാ..." ക്ലാസ്സിലെ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടതും അതൊന്നും മൈൻഡ് ആകാതെ അവർ മുഖാമുഖം വന്ന് രണ്ട് ബെഞ്ചുകളിൽ ആയി ഇരുന്നു... "നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ബോതേഡ് ആകുന്നേ... എന്തോ ആയാലും നമ്മക്ക് കണ്ട് പിടിക്കാം...ഇനി ചിലപ്പോ വേറെ എന്തേലും ആണെങ്കിലോ പറയാൻ വന്നേ...so just leave it " എന്ന് ഐറ പറഞ്ഞതും എല്ലാരും അതിനോട് യോജിച്ചു...

"ശെരിയാ....വിട്ട് കളയണം..." എന്ന് അനു പറഞ്ഞതും എല്ലാരേയും നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആ ടോപിക് അവർ അവസാനിപ്പിച്ചു.. ✦✦✦ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുക്കിൽ നോക്കി അന്ന് ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ച നടന്നത് ആലോജിക്കുവായിരുന്നു അവൾ.. 'പലപ്പോഴും എനിക് തോന്നാറുണ്ട് എനിക് നിന്നോട് ഉള്ള അതേ പ്രണയം നിനക്കു എന്നോടും ഉണ്ട് എന്ന്... മറ്റുചിലപ്പോഴ എനിക് തോന്നും അത് എന്റെ വെറും തോന്നൽ മാത്രമാണെന്ന്.. ശെരിക്കും ഏതാണ് സഖാവേ സത്യം... നിന്നെ പ്രണയിക്കുന്ന വാകയാണ് ഞാൻ ഇനി അത് ചെമ്പരത്തി ആയി മാറേണ്ടി വരുമോ??? ആരെയോ പ്രാന്തമായി പ്രണയിച്ച പ്രാന്തി എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട ചെമ്പരത്തി🌺 ഇനി അതാണോ എന്റെ വിധി' "അച്ചു...നീ ഏത് ലോകതാടി...." ചിന്തകളുടെ കേട്ട് പൊട്ടിച്ചത് ശാന്തിയുടെ വിളി ആയിരുന്നു... "എ...എന്താ അമ്മേ... എന്താ പറഞ്ഞേ..." "എത്ര നേരമായി പെണ്ണേ താഴെ കിടന്ന നിന്നെ വിളിക്കുന്നു...ഏത് ലോകത്താ നീ." "താഴെ കിടന്ന വിളിച്ചിട് അമ്മ എന്തിനാ ഇങ്ങോ കയറി വന്നേ... ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരില്ലേ..."

അവൾ ബെഡിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു.. "ദെ എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറയിപ്പികരുത്... വിളിച്ചിട്ട് വിളി കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നു ബുക്കിന്റെ ഭംഗി നോക്കുന്നു....വല്ലതും തിന്നാൻ വേണേൽ വേഗം വന്നോ ഇല്ലേൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലാ..."അവർ ശ്വസിച്ചു.. "ഓഹ് എനിക് വിശപ്പില്ല അമ്മേ...നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ..." "അപ്പോ.. നിനക്കു വേണ്ടേ..." ശാന്തി "എനിക് അപ്പവും ദോശയും ഒന്നും വേണ്ട..."താൽപര്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മുഖം തിരിച്ചു.. "വേണ്ടാല്ലോ... ഉറപ്പാണേ..."അവർ ഒന്നൂടെ ചോദിച്ചു.. "അഹ്... ഉറപ്പ്..." പിന്നെ അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം ആയിരുന്നു അവൾ. അവളുടെ തീറ്റ കണ്ട് അച്ഛനും കിച്ചുവും കണ്ണുമിഴിച്ചു നോക്കി ഇരുന്നു.. "ഡി..ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ... അവൻ ഉള്ളത് വേറെ ഉണ്ട്... നിനക്കു ഉള്ളതാണ് ഇത്...ഇതാരും കഴിക്കില്ല നീ പയ്യെ കഴിച്ചാൽ മതി...നിനക്കു അറിയില്ലേ അവൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കില്ലാ എന്ന്.." ശാന്തി അവൾക് നേരെ വെള്ളം നീട്ടി "അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലാ... ഇവൻ ചിലപ്പോ എന്റെ കൂടെ കഴിക്കും..." ഒരു ലെഗ് പീസ് കടിച്ച വലിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ അവൾ പറഞ്ഞു "നിന്റെ ഒന്നും എനിക് വേണ്ടാടി..."കിച്ചു പുച്ഛിച്ചു.. " അല്ലേൽ ഇപ്പൊ തരാം ഒന്ന് പോയെടാ...." "നീ പൊടി..."

"പൊടി എന്ന് നിന്റെ മാറ്റവളെ വിളിക്കട.." "ഇല്ലേൽ നീ എന്തോ ചെയ്യുമടി..."കിച്ചു അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു "നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ..." ഇരുന്നിടത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടും അടി ഇടാൻ തുടങ്ങിയെത്തും അച്ഛൻ ഇടാ പെട്ടു... അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ച കഴിഞ്ഞ കിടക്കാൻ പോയപ്പോ കിച്ചുന്റെ നാടു പുറം പൊളിച്ച ഒരു ഓട്ടം ആയിരുന്നു റൂമിലോട്ട... "ഡി...കതക് തുറക്കടി..."വാതിൽ തല്ലി പൊളിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് "ഇല്ലാട...നീ എന്ത് ചെയ്യും.."പില്ലോ എടുത്തു കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു.. "നീ പുറത്ത വാടി അപ്പൊ കാണിച്ച തരാം.." "അഹ് ..കാണാം..." "പൊടി മൂരാച്ചി..." "നീ പോടാ പോത്തെ..."വീണ്ടും വാക്ക് തർക്കം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.. "രണ്ടും മിണ്ടാതെ കിടന്ന ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഇല്ലേൽ ഞാൻ അങ്ങോ വരും.." ശാന്തിയുടെ ശബ്‌ദം കേട്ടതും കിച്ചു അവിടുന്നു വേഗം റൂമിലേക് വിട്ടു ബെഡിലേക് ചാഞ്ഞു.. തന്റെ അരികിലെ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ബുക്കിലേക് നോക്കി അവൾ കിടന്നു.. അധികസമയം എടുക്കാതെ തന്നെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ കൂമ്പിയടഞ്ഞു........ തുടരും🍃

