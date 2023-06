🌸വാകപൂത്ത വഴിയോരം🌸 : ഭാഗം 9

രചന: അനാർക്കലി

"ഇത്‌ വല്ലതും ഒകെ ആകുമോ..ഇത് ഇപോ എത്രാമത്തെ ആണെന്നോ..."കുഞ്ഞു തലയിൽ കയ്യിവെച്ചു.. "എടി... നീ മിണ്ടാതെ ഇരിക്...എവിടേലും എന്തേലും ഒക്കെ കാണും അല്ലാ പിന്നെ..." ദീപു ഫോണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നു.. "എടി ഇത് നോക്ക് ഇത് മതി..." അച്ചു അവളുടെ ഫോണ് അവര്ക് നേരെ നീട്ടി.. "വേണ്ട..ഞങ്ങൾ ജീൻസം ഷർട്ടും ഇടില്ലലോ..."സന " പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത്..."റിയ ഏണിന് കയ്യ് കൊടുത്തു നിന്നു.. ആർട്‌സ് ഡേയ്ക് ഡ്രസ് കോഡ സെറ്റ് ആകുന്ന ചർച്ചയിൽ ആണ് ഏഴും.. "എന്തുവാ അവിടെ ഏഴും കൂടെ??" പുറകിൽ നിന്നും കേട്ട് ചോദ്യം ലാബ് അസിസ്റ്റാന്റിന്റെ ആണെന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഏഴും വേർപിരിഞ്ഞു അവരവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോയി.. അനു,ദീപു ഒരു ടീം ആണ് കൂടെ വേറെ പിള്ളേർ ഉണ്ട്... ഒരു experiment ചെയ്യാതെ ബഡായി അടിക്കുക ആണ് പണി... കുഞ്ഞു , സന വെറെ ഒരു ടീമിൽ...പിന്നെ ഉള്ള എല്ലാരും വേറെ വേറെ ടീമിൽ ആണ്... Experiment ചെയ്യാതെ ഏഴും കൂടെ ഒരിടത്തു കൂടി ഇരുന്നു സൗണ്ട് ബോക്സ് on ആകും...

അവസാനം ടീച്ചറോ...അസിസ്റ്റന്റ് മറ്റോ വരുമ്പോ ചിന്നി ചിതറി ഒരൊട്ടം ആണ്... വീണ്ടും അവർ കാണാതെ പമ്മി പമ്മി വന്ന് പഴേ പോലെ ബഹളം വെക്കും... "ഏഴ് എണ്ണത്തിനെയും പിടിച്ച ഞാൻ പുറത്താകും...പറഞ്ഞില്ല എന്ന വേണ്ടാ..." അസിസ്റ്റന്റ് പറയാൻ തുടങ്ങിയതും അനു അച്ചുന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഡയലോഗ് പൂരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് പോലെ തന്നെ അങ്ങേരും പറയാൻ തുടങ്ങി... "നിങ്ങൾക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലേ ഉള്ളു ലാബ്...അത് എങ്കിലും നേരെ ചൗവേ ചെയ്ത കൂടെ...."അനു "നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലേ ഉള്ളു ലാബ്...അത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ നേരെ ചൗവേ ചെയ്ത കൂടെ...." അസിസ്റ്റന്റ് "ക്ലാസ്സിലും വെളിയിലും എല്ലാം കലപില കലപില തന്നെ ഒരു നേരം എങ്കിലും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുമോ..."അനു "എന്റെ അനു ഒന്നു മിണ്ടാതെ ഇരിക്..."ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു ദീപു പറഞ്ഞു.. "ക്ലാസ്സിലും വെളിയിലും എല്ലാം കലപില കലപില തന്നെ ഒരു നേരം എങ്കിലും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുമോ..."അനു പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആയാൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.

. "എവിടുന്നു...ഇങ്ങനെ ഏഴ് എണ്ണം"അനു തലക് അടിച്ചു അയാളെ അനുകരിച്ചുതും എല്ലാർക്കും ചിരി വന്നു... കുഞ്ഞു ചിരി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.. "Enough!! I'm going to complaint this..." അയാൾ ഗർച്ഛിച്ചു.. "മതി ആയല്ലോ... നിന്നോട് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ചുപ് ചുപ് എന്ന്..."ദീപു "ആയിൻ നീ ചുപ് ചുപ് എന്ന് അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞേ.. മിണ്ടാതെ ഇരിക്കാൻ അല്ലേ" അച്ചു നഖം കടിച്ചു.. "എടി... അങ്ങേര് പോയി സോപ്പ് ഇടണ്ടേ അല്ലേൽ നമ്മുടെ കാര്യം പൊക്കാ..." അച്ചു അത് പറഞ്ഞതും എല്ലാരും ചുണ്ട് ചുളുക്കി പരസ്പരം നോക്കി... "ഞാൻ പോയി സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വരാം" അതും പറഞ്ഞു പോകുന്ന അനുനേ നോക്കി അവർ പരസ്പരം കൈയമലർത്തി കാണിച്ചു.. "എടി... എന്തോ ആയി " വന്നപാടെ ദീപ്‌ന്റെ ചോദ്യം. "എന്ത് ആവാൻ കുറച്ച പൊക്കി പറഞ്ഞപ്പോ ആശാൻ വീണ്...കളി എന്നോടൊ😎" പിന്നീട് എല്ലാരും പണി അധികം വാങ്ങേണ്ട എന്ന് കരുതി അവരവരുടെ എക്സ്പിരിമെന്റിൽ കോൻസെന്റട്രേറ്റ ചെയ്തു.. ✦✦✦ "ഡി... ഒരു കാര്യം... ലാബിൽ നിന്നപ്പോ അശ്വിക് വിളിച്ചു ഫോണിൽ..."

ചോർ ഉണ്ണുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ദീപു അത് പറഞ്ഞതും ചോർ തരപ്പിൽ കേറി അച്ചു ചുമക്കാൻ തുടങ്ങി.. "ഒന്ന് പതുക്കെ കഴിക് പെണ്ണേ..." സന വെള്ളം എടുത്തു കൊടുത്ത തലയിൽ ഒന്ന് തട്ടി... "അല്ലാ... നിന്നെ എന്തിനാ ഫോണിൽ വിളിച്ചെ അവൻ..." അച്ചു ചോദിക്കാൻ ഇരുന്ന അതേ സംശയം കുഞ്ഞു ചോദിച്ചതും അച്ചു ദീപുനെ നോക്കി ഇരുന്നു "എന്നെ അല്ലാ..."ദീപു "പിന്നെ" അച്ചു നെറ്റിചുളിച്ചു "ഞാൻ പറയാം..."അനു അച്ചാർ തൊട്ട് കൂട്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. "ആരേലും ഒന്ന് പറ...എനിക് വിശകുന്നു... വേഗം തീർക്കണം സ്റ്റോറി...എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തിന്നാൻ ഉള്ളതാണ്..."ഐറ വയറ് തടവി കാണിച്ചു.. "ഡി..ലാബിൽ നിങ്ങൾ പോയതും ഞാൻ വിച്ചുന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി... കൂടെ ദേ ഇവളും...അവൻ പുതിയ ഫോൺ എടുത്തില്ലേ.. so ആ ഫോണിൽ ചറപറ സെൽഫി എടുത്ത നോക്കുന്നതിന് ഇടയിലാ അശ്വിക് വിളിച്ചെ... ഞാൻ ആണ് എടുത്തത്...അതാ ദീപു ഉദ്ദേശിച്ചത്" അനു പറഞ്ഞു നിർത്തി.. "അല്ലാ എന്തിനാ വിളിച്ചെ??" റിയ "Party meeting ഉണ്ട് അത് വിച്ചുനോട് പറയാൻ ആണ്...

ഞാൻ അല്ലെ എടുത്ത...ഒറ്റയടിക്ക് അവൻ അത് കണ്ട് പിടിച്ച എന്നോട് പറഞ്ഞ ഫോൺ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലാബിൽ ഫോൺ use ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്" ഒരു വളിച്ച ഇളിയാലെ അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അവരൊക്കെ അവളെ അടിമുടി നോക്കാൻ തുടങ്ങി.. "അപ്പോ നീ അല്ലേ...phone??" സന ചോദ്യരൂപേണ അവളെ നോക്കി "അഹ്..ഇതേ ചോദ്യം അവൻ ചോദിച്ച.. നീ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത് പിടിച്ച ഇരിക്കുന്നത് എന്ന്... ഞാൻ വായിൽ തോന്നിയത് പറഞ്ഞു..പിന്നെ അടി ആയി phone cut ആക്കി അവൻ പോയ്‌" ലാഘവത്തോടെ പറഞ്ഞു അനു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.. "എന്നിട്ട് വിച്ചു പോയോ മീറ്റിംഗിന്??"ഐറ "ആവോ..ഞങ്ങൾക് അറിയാൻ മേലാ... നിനക്ക് വിശകുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ വേഗം തിന്നാൻ നോക്ക്...അല്ലേൽ പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടില്ലാ😬"പറയേണ്ട താമസം ഐറയുടെ ശ്രേദ്ധ ഫുഡിലേക് ആയി.. ✦✦✦ "എടി ഇപ്പൊ എന്നോട് കുറച്ചൊക്കെ ചാറ്റുണ്ട്" ഗ്രൂപ്പിലേക് അനുന്റെ മെസ്സേജ് കണ്ടതും ആറും കൂടെ ഒരുമിച്ചു തന്നെ ആര്?? എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇട്ടു.. "അശ്വിക്.."

"എന്നിട്ട് അച്ചുനോട് ഇല്ലല്ലോ.."റിയ "ചിലപ്പോ മനപൂർവം ആയിരിക്കും..ഇഷ്ട്ടം ഉണ്ടായിട്ടും നിന്നോട് പറയാൻ മടികുന്നതായിരിക്കും" ദീപു പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ചിന്തിച്ചു.. ഒരേ സമയം മനസു അവൾക് എതിരായും ഒപ്പവും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. "വരുന്നിടത് വെച്ചു കാണാം" അച്ചു അതും പറഞ്ഞു നെറ്റ് ഓഫാക്കി പോയി.. ✭✭✭ "ദേ കയറി പോകുന്നു" സന കയ്യ് കഴുകൻ വന്നതായിരുന്നു ഏഴും അപ്പോഴാണ് അശ്വികും അഖിലും വിഷ്ണു കൂടെ മുകളിലേക് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടത്.. "അക്ഷിത.. ഡി..നീ ഒന്ന് ഇങ്ങു വന്നേ"വിഷ്ണു ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ കൂടെ ഉള്ളവർ ഒക്കെ നോക്കി... അവർ പോകാൻ കണ്ണകൊണ്ട ആംഗ്യം കാണിച്ചതും അവൾ നടന്നു വിഷ്ണുന്റെ അടുത്തേക് ചെന്നു.. കുറച്ച അപ്പുറത്തായി തന്നെ അശ്വിയും അഖിലും ഉണ്ട്.. "നീ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവരെ രണ്ടിലും ആരേലും കുറിച്ചാണോ??" വിഷ്ണു തലച്ചേരിച്ചു അശ്വികിനെയും അഖിലിനെയും നോക്കി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു... "അത് എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്??"

അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയം.. "എനിക്ക് തോന്നി.. ആണോ??" അവൻ കണ്ണുചിമ്മി കാണിച്ചു "ഏയ്‌...അല്ലാ" അത്രെയും പറഞ്ഞു അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഓടി.. "ഇവൾ എന്താ നമ്മളെ ഒന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകുന്നേ...ഡി അച്ചു!!!" കുഞ്ഞു വിളിച്ചു കൂവി.. അനു അപ്പോ ദീപുന്റെ ഫോണിൽ കളിക്കുവായിരുന്നു.. ബാക്കി ഒക്കെ അവളുടെ പുറകിൽ പോയി.. "നേരെ നോക്കി നടക്കടി.. ഇല്ലേ മൂക്കും കുത്തി വീഴും" സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടും അനു വലിയ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നിന്നതും അശ്വിക് ഫോൺ തട്ടി പറിച്ചു വാങ്ങി.. "ഇങ്ങു താടാ.. കോരങ്ങ"അടിയിട്ട അവൾ ഫോണ് വാങ്ങി അവരുടെ പുറകിൽ വെച്ചു പിടിച്ചു.. വിഷ്ണു ചോദിച്ചതെല്ലാം അവൾ അവരോട് പങ്കുവെച്ചു.. "ഒന്നുമില്ലാതെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.. എനിക്കുറപ്പുണ്ട്.. നിനക്ക് സ്പാർക് അടിച്ച കാര്യം നീ വിഷ്ണു ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു.. അങ്ങേര് അത് അശ്വികിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാ..." എന്നൊക്കെ അനു പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ഞെട്ടി "ആർട്‌സ് ഒക്കെ ഒന്നു കഴിയട്ടെ നമ്മക് സെറ്റകാം.."

ഐറ അവളുടെ തോളിൽ തട്ടി പറഞ്ഞു.. "Right.."റിയ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആർട്‌സ് ഡേ അടുത്ത എത്തിയതിന്റെ തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു.. ✭✭✭ "എടി പുറത്ത എന്തോ ബഹളം.." ചോറുണ്ടിട്ട് പുറത്ത ഇറങ്ങി നിന്നിരുന്ന സന വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും അനു അച്ചുവും ചാടി തുള്ളി പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.. "അടിയാ" ആരോ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് അടി കാണാൻ ഏഴും കൂടെ ഓടി.. താഴെയാണ് അടി നടക്കുന്നത്..അവിടെ മുഴുവൻ പിള്ളാര് ആയത് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലാ.. അത്കൊണ്ട് ഏഴും സ്റ്റെപ് കയറി മുകളിൽ നിന്നു...അവിടെ നിന്നു അവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും.. അവർ നില്കുന്നത് കണ്ടു ഒരുവിധം പിള്ളാരും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു.. "അശ്വിക് ആയിട്ടാണല്ലോ" അരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടി പറയുന്നത് കേട്ട് അവർ ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചൂഴ്ന്ന നോക്കി.. "ദേ ഡി ആഹിക്ക"റിയ കയ്യ് ചൂണ്ടി.. "അവൻ എന്താ ഇതിൽ ഇല്ലാതെ??അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയല്ലോ" അനു പറയുന്നത് കേട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ചിരിച്ചു.. സാധാരണ ഒരു അടി നടക്കുമ്പോ മുൻപിൽ കാണുന്ന ആൾ ഇന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ള ചിരി ആയിരുന്നു അത്..

അച്ചുന്റെ നോട്ടം മുഴുവൻ അശ്വികിൽ ആയിരുന്നു.. ദേഷ്യകൊണ്ട് വലിഞ്ഞു മുറുകിയ മുഖം.. പല്ലഞ്ഞെരിച്ചു മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി തല ചെരിച്ചു നില്കുന്നത് അശ്വിയെ കണ്ടതും അവളിൽ ഒരു ഭയം പിടിപെട്ടു.. *"ഡാ"* കോളേജ് മുഴുവൻ കേൾക്കും വിധം ഉള്ള അശ്വി വിളിച്ചുകൊണ്ടു അവന്റെ എതിർ നിന്നവന്റെ കോളറിൽ കയറി പിടിച്ചു.. കുറെ പേർ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ..നടക്കുന്നില്ല.. അത്രക് ശക്തിയിൽ ആണ് രണ്ടു പേരും പരസ്പരം കോളറിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.. "ദേ ബട്ടൻസ് പൊട്ടി ശോ🙈" അശ്വികിന്റെ ഷർടിന്റെ ബട്ടൻസ് പൊട്ടിയത് കണ്ടു അനു പറയുന്നത് കേട്ട് അച്ചു അവളെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി.. "ഒന്ന് പൊടി,, അശ്വികിനോട് പറയണം.. പൊട്ടിച്ച ബട്ടൻസ് നീ തുന്നി തരും എന്നു" അനു "നീ ഒന്നു മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ"അച്ചു ടെന്ഷനിൽ നില്കുന്നത് കണ്ടു അവർ അവളെ നോക്കി ആക്കി ചിരിച്ചു അടിയിലേക് ശ്രേദ്ധ നൽകി.. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിവലിയും ഉത്തും തള്ളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.. പ്രശ്നം വശളാകുന്നു എന്നു കണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പൽ മറ്റും വന്നു എങ്ങനെയൊക്കയോ പ്രശ്നം ഒരു വിധം പരിഹരിച്ചു..

"ശോ... നശിപ്പിച്ചു.. ഞാൻ കുറച്ചൂടെ പ്രീതിക്ഷിച്ചതാ" ദീപു *"ഞാനും" ഒരേ സ്വരത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് അച്ചു ഒന്നും മിണ്ടാതെ താഴേക് കയ്യ് കഴുകൻ ഇറങ്ങി... ചുറ്റും അവനെ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു..കണ്ടില്ലാ.. "എന്നാലും എന്തിനായിരിക്കും അടി"സന "നമ്മക് അന്വോഷിക്കാം" കുഞ്ഞു "ദേടി വീണ്ടും അടി" അനു വിളിച്ചു കൂവി ഓടുന്നത് കണ്ടു ആദ്യം അവർ തരിച്ചു നിന്നു പിന്നെ അവളുടെ പുറകിൽ ഓടി.. അഖിലും മഹിനും തമ്മിൽ.. പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ഇരുവരുടെ ഫ്രണ്ട്സുണ്ട്.. അശ്വികിന്റെ അവിടെല്ലാം അവൾ നോക്കി..കാണാതെ ആയപ്പോ ശെരിക്കും ഉള്ളിൽ ഒരു ആശ്വാസം ആയിരുന്നു.. "എടി നമ്മക് താഴെ പോകാം.. ഇവിടെ girls ആരുമില്ല" സന പറയുന്നത് കേട്ട് അവർ ചുറ്റും നോക്കി ... മുഴുവൻ ബോയ്സ് അതിന്റെ ഇടക്ക് അവർ ഏഴുപേർ നിന്നു അടി കാണുന്നു...പെണ്കുട്ടികൾ ഒക്കെ താഴെ നിന്നു എത്തിവലിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്.. അനു അതൊന്നും കാര്യമാകത്തെ കാര്യങ്ങൾ അന്വോഷിക്കുവായിരുന്നു.. അച്ചു എങ്ങനെ എങ്കിലും അശ്വികിനെ ഒന്നു കാണണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലും...

അഖിലിനെയും മഹിനയും പിടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടു പോയി.. അവരും അവിടെ നിന്നില്ലാ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഇരുന്നു.. "പാർട്ടി പ്രശ്നമാണ്" വിച്ചു അനുനോട് പറയുന്നത് കേട്ട് അവർ അങ്ങോട്ടേക് ശ്രദ്ധകൊടുത്തു.. "വിച്ചു ടാ.." അഭി വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ നോക്കി..പെട്ടന്ന് എന്തോ കത്തിയതും അവൻ അഭിയുടെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഓടി.. "വാ നമ്മക്കും പോയി നോക്കാം"റിയ ക്ലാസിൽ എല്ലാരും പുറത്തേക് പോയി കൂടെ അവരും.. താഴെ ചെന്നു നോക്കിയതും അവിടൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നിന്നു വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. "ഒറ്റതാന്തക് പിറന്നവൻ ആണേൽ പുറത്തേക് വാടാ"മുന്നിൽ നില്കുന്നവൻ മുണ്ടുമടക്കി കുത്തി "വാടാ"കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കോളജിൽ ഉള്ളവർ അല്ല..പുറത്ത് നിന്നും വന്നവർ ആണ്.. അവിടെ നില്കുന്നവരിൽ കാര്യം മനസിക്കാതെ മുഖവും ചുളിച്ചു നിന്നു.. "ഒറ്റതാന്തക് പിറന്നവൻ തന്നെയാടാ.. നിന്നൊക്കെ തല്ലണം എങ്കിൽ ഒന്നു തല്ലി നോക്ക്..പിന്നെ നീ ഒന്നും വന്നത് പോലെ തിരിച്ചു പോകില്ലാ" ഉറച്ച വാക്കുകളോടെ അശ്വിക് അതും പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു ഒരു നിമിഷം കൂടി നിന്നവരുടെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു..

കയ്യടികൾ ഉയർന്നു... പെട്ടന്ന് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കേട്ടതും ഏഴും അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കി..അശ്വികിന്റെ തല്ലാൻ വേറിപൂണ്ട നിൽക്കുന്നവർ.. അവര്ക് എതിരെ നെഞ്ചും വിരിച്ചു അശ്വിയും.. അപ്പോഴേക്കും ആരോക്കയോ വന്നു പ്രശ്നം ഒതുക്കി തീർക്കാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ കയറി.. "നിങ്ങൾ ഒന്നു അടങ്...സംസാരിച്ചു തീർക്കാം എന്തോ ആയാലും"കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ആഹി പറഞ്ഞു "കുറെ നാളായി ഇവൻ ഇങ്ങനാ.. അടിക് ഒന്നും പോകില്ലാ😬😢" അനു പറയുന്നത് കേട്ട് അവർ അഹിയെ നോക്കി.. "നാറി..അവനോ അടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല.. ഉണ്ടാകുന്നവരെ ഉണ്ടാകാനും സമ്മയികൂല" അനു മൂക്ക് വലിച്ചു.. ഒരുവിധം പ്രശ്‌നം വീണ്ടും ഒതുക്കി തീർത്തു.. "എന്തു നോക്കി നില്കുവാ പിള്ളാരെ.. എല്ലാരും കയറി പോക്കിന്" ഒരു സർ പറയുന്നത് കേട്ട് ഏഴാണ്ണം ഒഴികെ എല്ലാരും ഓടി.. ഇനി എന്തു നടക്കും എന്ന ആകാംക്ഷയോടെ അവർ നോക്കി നില്കുവായിരുന്നു അവർ.. സൈഡിലേക് നോക്കി നിന്നിരുന്ന അച്ചുന്റെ മുന്നിൽ വന്നയാളെ അവൾ നോക്കി.. "അശ്വിക്" പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ അവൾ മൊഴിഞ്ഞു...... തുടരും🍃

