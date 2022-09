വെണ്ണിലാവേ..💔: ഭാഗം 23

രചന: NIHAA

"അച്ചൂനെ വിളിച്ചൂടായിരുന്നോ..? " ഉപ്പേരിയിലേക്ക് നീട്ടിയ കൈകൾ അനങ്ങാതെ നിന്നു.. ചോദ്യം തേജസിന്റേത് ആയിരുന്നു.. ദർശനേ വെണ്ണില തല ചെരിച്ചൊന്ന് നോക്കി. തന്നെ ഒരു കളിയാക്കിചിരിയോടെ നോക്കുന്നവന്റെ തലയിലൂടെ സാമ്പാർ ഒഴിക്കാൻ വെണ്ണിലയുടെ കൈകൾ തരിച്ചു.. " കൂടേ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിപ്പോയി.. അല്ലേൽ ഈ സാമ്പാർ എടുത്ത് തലയിൽ കമിഴ്ത്തിയേനെ.. " ശബ്ദം താഴ്ത്തി പിറു പിറുത്ത വെണ്ണില അവനെ ഒന്ന് കടുപ്പിച്ചു നോക്കി കൊണ്ട് അവനുള്ളതും അടുത്തുള്ള താരക്ക് ഉള്ളതും വിളമ്പി.. ബാക്കി ഉള്ളവർക്ക് വിളമ്പാൻ അവളുടെ കൈ എത്താത്തതിനാൽ ആ ജോലി ലക്ഷ്മിക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തു.. കഴിപ്പ് ആരംഭിച്ചതും വെണ്ണില ദർശനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ താരയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു വർത്താമാനവും പറഞ്ഞു കഴിപ്പ് തുടർന്നു.. പൊതുവെ സംസാരപ്രിയയായ താര വാ തോരാതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. അത് കേട്ടിരിക്കാൻ വെണ്ണിലയും.. താരയുടെ മുഖത്തു മാറി മാറി വരുന്ന മുഖഭാവം കാണെ വെണ്ണില ചിരിയോടെ കഴിക്കുന്നതോടപ്പം കേട്ടിരുന്നു..

കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു കൈ കഴുകാൻ പോയി.. കഴിച്ചിട്ട പാത്രം എല്ലാം പെറുക്കി എടുത്ത് കൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ മൊത്തം അടുക്കളയിലോട്ടും.. അടുക്കളയിലെ ഒരു വിധം ജോലി ഒക്കെ കഴിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാവരും നടുത്തളത്തിൽ ഒത്തു കൂടി.. നാട്ടുവർത്തമാനങ്ങളും തമാശകളും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആ കുടുംബം സന്തോഷത്തോടെ ആ ദിനം ആചരിച്ചു..അല്ലേലും കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിയുന്ന ഏതൊരു നിമിഷവും വളരെ മനോഹരം ആണ്.. മനസ്സിനെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന ഏതൊരു പിരിമുറുക്കത്തെയും മറക്കാൻ ഉള്ള വഴിയാണ് കുടുംബവും സൗഹൃദവും.. 🥀അവരെ വിട്ടുകളയാതെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്ന് കരുതാം.. 🙂 "ദർശാ ഒരു പാട്ട് പാട്.. " ഏറെ നേരത്തെ സംസാരത്തിനും തമാശക്കും പാരവെപ്പിനും ഇടയിൽ പെട്ടന്ന് ഇടക്ക് കയറി തേജസ്‌ പറഞ്ഞു.. "ഏയ്‌.. അതൊന്നും വേണ്ടാ.. " "പ്ലീസ് ദർശേട്ടാ.. നല്ല ദർശേട്ടൻ അല്ലെ..പരീക്ഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാ.. അപ്പൊ പാട്ട് കൂടേ ആയാൽ കിടുക്കും.. പ്ലീസ്.. പ്ലീസ്.. " ദർശൻ പറഞ്ഞ പാടെ താര എഴുന്നേറ്റു യാചിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.. മുഖത്തു ആവോളം നിഷ്കളങ്കത വാരി വിതറി അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു ഉലച്ചു കൊണ്ട് താര പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു..

"ഒന്ന് പാടി കൊടുക്ക് ദേവാ.. അവൾ കിടന്നു കെഞ്ചുന്നത് കണ്ടില്ലേ.. " താരയുടെ യാചിക്കലും പറ്റില്ലെന്ന് ദർശൻ തല കുലുക്കുന്നതും കാണെ മാധവൻ പറഞ്ഞു.. "ഒക്കെ.. ഓക്കേ.. നീ എന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ഉള്ള പിടി വിട്.. " അത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷം താരയെ പിടിച്ചു തൂക്കി എടുത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇരുത്തിയ ദർശൻ അവളെ ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്കി.. തേജസും വെണ്ണിലയും മിണ്ടാതെ ചിരിയോടെ നോക്കി നിന്നു.. "😁😁" താരയുടെ ഇളി കാണെ തേജസ്‌ അവളുടെ തലക്ക് ഇട്ട് കൊട്ടി കൊണ്ട് ദർശനോട് തുടങ്ങാൻ കണ്ണ് കൊണ്ട് ആഗ്യം കാണിച്ചു..തല ഉഴിഞ്ഞു തേജസിനെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി കൊണ്ട് താരയും പാട്ടിനു വേണ്ടി കാതോർത്തു... മ്മ്... ❤️പറയാതെ ഇളം ജീവനിൽ നിറമേകി അറിയാതെ മറുപാതിയായി എന്നുള്ളിൽ നീ പടരുന്നു മായാതെ.. ❤️ ആദ്യം ഒന്ന് ഈണം പിടിച്ച ദർശൻ തുടർന്നു... കണ്ണും അടച്ചു പിടിച്ചു കാൽ തുടയിൽ താളം പിടിച്ചു മധുരമൂറും സ്വരത്തോടെ പാടി കൊണ്ടിരുന്ന ദർശൻ പതിയെ മിഴികൾ തുറന്നു കൊണ്ട് വെണ്ണിലയിലേക്ക് കണ്ണ് പതിപ്പിച്ചു ഗാനം തുടർന്നു.. ❤️

നിലാവേ.. വെണ്ണിലാവേ.. 💔 മഞ്ഞുമായേ മണ്ണിലായ് നീ വാ തുടിക്കും നെഞ്ചിലായ് എന്നേ മൂടും പൊന്നിലാവേ വാ.. ❤️ ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ ദർശനിൽ പ്രണയം കവിഞ്ഞ മറ്റെന്തോ വികാരം ആയിരുന്നു.. വെണ്ണിലയിൽ നിന്ന് ഉള്ള നോട്ടം മാറ്റാതെ അവൻ ഗാനം തുടർന്നു..ചുണ്ടിൽ മനോഹരം ആയ പുഞ്ചിരി തത്തി... ❤️പറന്നേറാം നാം ഒരുക്കും വിണ്ണിലാകെ വാ.. ഓ.. ഓഓഓഓ. ഓ❤️ അതിമനോഹരം ആയിരുന്നു ദർശന്റെ സ്വരം.. അത്രമേൽ ഈണത്തോടെ കണ്ണും അടച്ചു പിടിച്ചു ഇരിക്കുന്നവനെ വെണ്ണില തെല്ലൊരു കൗതുകത്തോടെ നോക്കി..അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇത്രയും പാടും എന്ന്.. ആരുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കെൽപ്പുള്ളത് ആയിരുന്നു അവ... എല്ലാവരുടെയും കയ്യടി കേട്ട് ആണ് വെണ്ണില ദർശനിൽ നിന്ന് ഉള്ള നോട്ടം മാറ്റിയത് പോലും.. "ശോ എന്തു രസാ കേൾക്കാൻ.." കണ്ണും വിടർത്തി വെച്ച് പറയുന്ന താരയേ നോക്കി ദർശൻ കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു... കൊണ്ട് അവളുടെ പിന്നിയിട്ട മുടിയിൽ പതിയെ തലോടി.. നിലത്ത് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന അവർ അവരുടേത് ആയ കൊച്ചു ലോകത്തേക്ക് വിശേഷം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ചേക്കേറി.. •••••••••••••••••• "ഡാ.. കിട്ടിയോ.. " ഇരുളിൽ നിന്നും ഓടി വന്നവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി കൊണ്ട് ദർശൻ ചോദിച്ചു.

. "കിട്ടി.. കിട്ടി.. " ഒന്ന് ഞെളിഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയുന്ന തേജസിനെ ദർശൻ ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് നോക്കി.. "എന്നിട്ട് എവിടെ.. " "ദാ.. " ദർശന്റെ ചോദ്യത്തിനു തേജസ്‌ ഷർട്ട്‌ പൊന്തിച്ചു കാണിച്ചതും ദർശന്റെ മിഴികൾ വന്യമായി തിളങ്ങി.. "എന്നാ സാധനവും ആയിട്ട് നീ ചെല്ല്.. ഞാൻ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് വരാം.. " "ഓക്കേ... " അത്രയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഓടുന്നവനെ ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം ദർശൻ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ അടുക്കളയുടെ പിന്നാം പുറത്തൂടെ കയറി കൊണ്ട് രണ്ട് കുപ്പി ഗ്ലാസും എടുത്തു പുറത്തേക്കു ഇറങ്ങി.. അടുക്കള വാതിൽ അതെ പടി ചാരി വെച്ചു.. വെട്ടം കെടുത്തി എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഉണ്ട്.. ഇതാണ് പറ്റിയ സമയം... ചെരുപ്പ് അണിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ കുളപ്പുരയിലേക്ക് ഓടി..ഇരുളിലെ തണുത്ത കാറ്റും കൊണ്ട് ഷർട്ടിന്റെ രണ്ട് ബട്ടൺ അഴിച്ചിട്ടു കൊണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് കാൽ മുക്കി വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന തേജസിന്റെ അടുത്ത് ദർശനും വന്നിരുന്നു.. "വായി നോക്കി നിൽക്കാതെ എടുക്കെടാ പട്ടി.. "

"നീ പോടാ.. കണ്ണിൽ മണ്ണണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു...." തേജസ്‌ ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കും മുന്നേ ദർശൻ പല്ലിളിച്ചു കാണിച്ചു.. അവനെ ഒന്ന് കടുപ്പിച്ചു നോക്കിയ തേജസ്‌ ഷർട്ടിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച മദ്യക്കുപ്പി പുറത്ത് എടുത്ത്.. "ഏത് ഇനം ആണെടാ.... " "ബകാർഡി.." ദർശന്റെ ചോദ്യത്തിനു തേജസ്‌ കുപ്പിയിൽ ഒന്ന് മുത്തി കൊണ്ട് മറുപടി നൽകി.. "ഔ... ഒഴിക്കെടാ.." ദർശന്റെ നിർദേശം കേൾക്കെ അവൻ നിരത്തി വെച്ച രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്കും തേജസ്‌ പകർന്നു.. പകുതി പകർന്ന ഗ്ലാസ് എടുത്തു ദർശൻ വായിലോട്ടു കമിഴ്ത്തിയതും ഒരുമിച്ചു ആയിരുന്നു.. വയറ്റിൽ ഒരു എരിച്ചിലും പൊകച്ചിലും തോന്നി എങ്കിലും അതൊന്നും അത്ര കാര്യം ആക്കാതെ അവൻ വീണ്ടും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർന്നു.. അവൻ ഒറ്റ ഇരുപ്പിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്‌ അകത്താക്കിയത് കാണെ തേജസ്‌ കയ്യിൽ ഉള്ളത് വായിലേക്ക് ഒഴിക്കാതെ താടക്ക് കൈ കൊടുത്തു നോക്കി നിന്നു... തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന തേജസിനെ ഒന്ന് നോക്കിയ ദർശൻ അവന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതും വായിലോട്ടു കമിഴ്ത്തിയതും തേജസ്‌ വാ പൊളിച്ചു നോക്കി.. "എടാ.. സാമദ്രോഹി.. എന്റേതും കൂടേ അടിച്ചല്ലേ.. " ദർശന്റെ കുത്തിനു പിടിച്ചു കൊണ്ട് തേജസ്‌ അലറിയതും ദർശൻ അടഞ്ഞു പോകുന്ന മിഴികളെ പണിപ്പെട്ടു വലിച്ചു തുറന്നു..

തലച്ചോറിൽ ആകെ ഒരു മൂളക്കം.. ഇരുന്നിടത്ത് പോലും ഇരുപ്പ് ഉറക്കാത്തത് പോലെ.. "അ... അടിച്ചല്ലോ... നീ എന്താടാ തല കുത്തി നിക്കുന്നെ.." മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന വാക്കുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന നാക്കിനേ പിടിച്ചു നിർത്തി സംശയത്തോടെ ദർശൻ ചോദിച്ചതും തേജസിന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരുന്നു.. കുപ്പിയിൽ ബാക്കി ഉള്ളത് കൂടേ വായിലോട്ടു കമിഴ്ത്തിയ തേജസ്‌ ഒരു മൂളക്കം പോലെ തല താഴ്ത്തി നിന്നു.. പിന്നേ പതിയെ ദർശനെ മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി.. "തല കുത്തി നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ @$&*..അടിച്ചു പൂസായതും പോരാ.. എടാ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്ലാസേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിചോള്ളു.. ഇതിപ്പോ നാല് ഗ്ലാസ്‌ ആണെടാ പട്ടി നീ കുടിച്ചത്... " തേജസിന് വലിയ പ്രശ്നം തോന്നിയില്ല.. കഷ്ട്ടിച്ചു ഒരു ഗ്ലാസ് പോലും വായിൽ ആയില്ലല്ലോ .. "അതിനെന്താടാ മൈ*മോനെ.. " "തന്തക്ക് വിളിക്കണ്ടേൽ മിണ്ടാതെ നിന്നോ... നീ എന്നേ പോലെ ബാച്ച്ലർ ആണോ.. നിനക്ക് ഒരു കുടുംബോം ഭാര്യേം ഇല്ലേ.. " ഉറഞ്ഞു തുള്ളി കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന തേജസിനെ ദർശൻ അത്ഭുതം പോലെ നോക്കി നിന്നു.. അവന്റെ ഒരുമാതിരി നോട്ടം കണ്ട് തേജസ്‌ പിന്നിലേക്ക് വലിഞ്ഞു..

"കുടുംബോം... കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ക.. കള്ള് കുടിച്ചൂടേ.. " "നിനക്ക് എപ്പൊഴാടാ കുട്ടികൾ ആയെ.." ടെച്ചിങ്‌സ് വെച്ച അച്ചാറിൽ വിരൽ ഇട്ട് വായിൽ വെച്ച് നുണഞ്ഞു കൊണ്ട് തേജസ്‌ മദ്യലഹരിയിൽ ചോദിച്ചു.. "ആയിക്കൂടായി ഇല്ലല്ലോ . " ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ തേജസിന്റെ താടി തുമ്പിൽ പിടിച്ചു നുള്ളി കൊണ്ട് തലക്ക് പിടിച്ച മദ്യലഹരിയിൽ ദർശൻ നാണത്തോടെ പറഞ്ഞു "കൊച്ചു കള്ളാ.. എല്ലാം ഒപ്പിച്ചല്ലേ.. " ദർശൻ പിടിച്ച താടി തുമ്പിലെ കൈ മാറ്റി കൊണ്ട് അവന്റെ തോളിലൂടെ കൈ കടത്തി കൊണ്ട് തേജസ്‌ ചോദിച്ചതും. "പോടാ.. നിനക്ക് അറിയോ.. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ആയിട്ട് അവൾക്ക് ഒരു ഉമ്മ പോലും.. " പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കും മുന്നേ തേജസ് കത്തുന്ന നോട്ടം തൊടുത്തു വിട്ടു..ചെക്കന്റെ നോട്ടം കാണെ ദർശൻ പല്ലിളിച്ചു കൊണ്ട് തല ചൊറിഞ്ഞു.. "😁..അത് കാതിൽ അല്ലെ.. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചുണ്ടിൽ. 😜ഞാൻ ഇപ്പോഴും കന്യകൻ ആണെടാ.. " അവന്റെ പിരിച്ചു വെച്ച മീശക്കിടയിലൂടെ കാണുന്ന ചുവന്ന അധരത്തിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു..ശേഷം മൂക്ക് ചീറ്റി പറയുന്ന ദർശനെ തേജസ്‌ അടഞ്ഞു പോകുന്ന മിഴികളെ പണിപ്പെട്ടു തുറന്നു വെച്ച് കൊണ്ട് സിനിമ കാണുന്ന ലാഘവത്തിൽ ഇരുന്നു...

"ഞാനെ എന്റെ നിലകൊച്ചിന്റെ അടുത്തോട്ടു പോകട്ടെ.. എനിച് ഒങ്ങണം.. " കൊച്ചു കുഞ്ഞു പറയുന്ന പോലെ അതും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ദർശൻ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു..കാലുകൾ കുഴഞ്ഞു പോകുന്നു.. നിലത്ത് ഉറക്കുന്നില്ല.. കാലുകൾ പതിയെ വേച്ചു കൊണ്ട് ദർശൻ കുളപ്പടവ് ഓരോന്നായി കയറി.. പെട്ടന്ന് പിന്നിലേക്ക് മലർന്നടിച്ചു വീഴാൻ പോയതും തേജസ്‌ ചാടി എഴുന്നേറ്റു.. "സൂക്ഷിച്ചു പോടാ.. ഞാൻ പിടിക്കാം " 'വേണ്ടാ.. എനിക്ക് ഒരു തെണ്ടികളുടെ സഹായോം വേണ്ടാ.. i'm.. okey.. perfect okey.." പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞു കുളപ്പടവും കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവനെ തേജസ്‌ നെടുവീർപ്പോടെ നോക്കി നിന്നു.. ശേഷം അവിടെ തന്നെ ഇരുപ്പ് ഉറപ്പിച്ചു.. "നിലാവുള്ള രാത്രി... ഞാൻ നിന്നേ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിപ്പാണ്... ഓഹ്.. പാട്ടിന് ഒന്നും പഴയ ശ്രു... ശ്രുതിയും ഈണവും ഇല്ലന്നെ... " മുടിയിൽ കൈ കടത്തി വലിച്ചു കൊണ്ട് കുളപ്പടവിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടന്ന തേജസ്‌ ചന്ദ്രനേ നോക്കി അടഞ്ഞു പോകുന്ന മിഴികളോടെ നോക്കി ചിരിച്ചു.. "കായലരികത്തു വലയെറിഞ്ഞപ്പോൾ വള കുലുക്കിയ സുന്ദരി... വൗ..what a song... you'r a perfect singer mr. Thejas.. keep it up.. and i'm just proud of you.. " സ്വയം ഒന്ന് പുളകിതൻ ആയി കൊണ്ട് പാട്ട് പാടുകയാണ് തേജസ്‌..ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മദ്യലഹരിയിൽ പലതും അലറി വിളിക്കുന്ന തേജസ്‌ അറിയാതെ മയക്കം പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു... °°°°°°°°°°°°°°°

കുളപ്പുര കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ചെന്ന ദർശൻ ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ട് അഴിച്ചു തലയിൽ കമിഴ്ത്തിയ ശേഷം അടുക്കള വാതിൽ തുറന്നു അകത്തേക്ക് കയറി.. വാതിൽ അതെ പടി അടച്ചു കൊളുത്തു ഇട്ട ശേഷം മുകളിലേക്ക് നടന്നു.. "അയ്യോ എന്റെ കണ്ണ് അടച്ചു പോയെ.. ഹോ.. വെളിച്ചം കെടുത്തിയത് ആയിരുന്നോ.. ഞാൻ അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി.. സില്ലി ബോയ്.. " പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പിറു പിറുത്ത ദർശൻ കുലുങ്ങി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ചെന്നു.. നേരെ ചെന്ന ദർശൻ വാതിൽ പോയി ഇടിച്ചു നിന്നു.. കൈ ഉയർത്തി വാതിലിൽ കൊട്ടിയ ദർശൻ വാതിലിൽ നെറ്റി മുട്ടിച്ചു എല്ലാ ഭാരവും വാതിലിനു നൽകി നിന്നു.. ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം കൊട്ടിയതും പെട്ടന്ന് വാതിൽ തുറന്നു.. എന്നാൽ സകല ഭാരവും വാതിലിനു കൊടുത്ത് നിന്ന ദർശൻ മുന്നിലേക്ക് വേച്ചു വീഴാൻ പോയെങ്കിലും വാതിൽ തുറന്നു വന്ന വെണ്ണില അവനെ ഒരുവിധം പിടിച്ചു നിർത്തി.. ബാലൻസ് കിട്ടിയതും ദർശൻ വെണ്ണിലയുടെ തോളിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി കൊണ്ട് നിന്നു... ആദ്യം ഒന്ന് അന്താളിച്ചു പോയ വെണ്ണില വേഗത്തിൽ അവനെ പിടിച്ചു തന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി.. നാസികയിലേക്ക് മദ്യത്തിന്റെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധം തുളച്ചു കയറിയതും വെണ്ണിലക്ക് മനം പുരട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടു.. "ദേവേട്ടാ... "

"മ്മ്..." "ദേവേട്ടാ.. " "ഹ്മ്മ്..." അവളുടെ വിളിക്ക് ഒക്കെ മൂളുന്നവനെ വെണ്ണില രൂക്ഷമായി നോക്കി.. "ദേവേട്ടൻ കുടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ.. " എളിയിൽ കൈ തിരുകി ഒരു കയ്യാൽ ദർശനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വെണ്ണില ചോദിച്ചു.. "അയ്യോ ഞാൻ കുടിക്കോ കൊച്ചേ.. " നിഷ്കളങ്കമായി ചോദിക്കുന്നവനെ കാണെ ആദ്യം അലിവ് തോന്നി എങ്കിലും അടിച്ചു പാമ്പായി നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഓർക്കേ ആ അലിവ് ഒക്കെ എങ്ങോ പോയ്‌ മറഞ്ഞു.. "ദേവേട്ടാ..." അവൾ കുറച്ചു കടിപ്പിച്ചു വിളിച്ചതും ദർശൻ തുടരെ തുടരെ കണ്ണ് ചിമ്മി കാണിച്ചു.. "കുറച്ചു.. " വിരൽ കൊണ്ട് കുറച്ചു എന്ന് ആക്ഷൻ ഇട്ടു കൊണ്ട് അവളിലേക്ക് ചായാൻ നിന്നതും വെണ്ണില അവന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈകൾ വെച്ച് തള്ളി.. "എന്തിന്.. " "ചുമ്മാ.. " പറഞ്ഞു തീരും മുന്നേ വെണ്ണില അവന്റെ നെഞ്ചും കൂട് നോക്കി ഒരു ഇടി വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു.. "ഔ.. നിച് നൊന്തുട്ടോ.. " "കൊഞ്ചാതെ വാ ഇങ്ങോട്ട്... " നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ച് എരിവ് വലിക്കുന്ന ദർശന്റെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് വെണ്ണില വാതിലും അടച്ചു മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു.. ബെഡിൽ ദർശനേ ഇരുത്തിയ വെണ്ണില എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാതെ എളിയിൽ കൈ കുത്തി നിന്നു... ബെഡിൽ പിന്നിലെക്ക് കൈ കുത്തി ചാഞ്ഞു നിന്ന ദർശൻ വെണ്ണിലയേ കൈ നീട്ടി ഇടുപ്പിലൂടെ ചുറ്റി കൊണ്ട് അവളുടെ വയറിൽ മുഖം അമർത്തി ഇരുന്നു.. പകച്ചു പോയ വെണ്ണില ദർശനെ പിടപ്പോടെ നോക്കി.. സാരിക്കിടയിലൂടെ തന്റെ നഗ്നമായ വയറിൽ മുഖം ഉരച്ചു കൊണ്ട് ഇക്കിളി കൂട്ടുന്നവനെ വെണ്ണില പകപ്പോടെ നോക്കി..

അവന്റെ താടി രോമങ്ങൾ ആ പഞ്ഞി പോലുള്ള വയറിൽ കുത്തി ഇറങ്ങിയതും ഒന്ന് ഏങ്ങി പോയ വെണ്ണില അവനെ ഉമിനീർ പോലും ഇറക്കാൻ ആകാതെ നോക്കി.. "ദേ.. ദേവേട്ടാ... " വിറയ്ക്കുന്ന സ്വരത്തോടെ അവൾ വിളിച്ചതും അവൻ ഒന്ന് മൂളി കൊടുത്തു.. ശേഷം അവളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നു കൊണ്ട് ബെഡിലേക്ക് വീണു.. കുറച്ചു നേരം ശ്വാസം പോലും നേരാവണ്ണം വിടാതെ നിന്ന വെണ്ണില നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു... ശേഷം അവൻ തലയിൽ കമിഴ്ത്തിയ മുണ്ട് അഴിച്ചു മാറ്റി... അടിയിൽ ഷോർട്സ് ഉണ്ട്.. രാവിലെ ഉടുത്ത ഷർട്ട്‌ ആണ്..അൽപ്പം ആശ്വാസം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന മട്ടിൽ വെണ്ണില അവന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ എല്ലാം അഴിച്ചു കൊടുത്തു.. എന്നാൽ അവന്റെ നെഞ്ചിലെക്ക് മിഴികൾ സഞ്ചരിച്ചതും അവിടെ ഉള്ള കാഴ്ച കണ്ട് തറഞ്ഞു നിന്നു... °°°°°°°°°°°°°°°° പച്ച കുത്തിയിരിക്കുന്ന നെഞ്ചിൽ തന്റെ പേര്.. അതെ നിലാഎന്ന് കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു.. ആ ടാറ്റൂവിൽ വെണ്ണില വിരൽ ചേർത്തു.. ഇത്രക്ക് ഇഷ്ട്ടം ആണോ തന്നെ..തന്നെ നെഞ്ചിൽ ഇട്ടു നടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനേയാണോ താൻ അകറ്റുന്നത്.. അല്ല അകറ്റുന്നില്ല.. എങ്കിലും എന്തോ അടുത്തിടപെഴകാൻ എന്തോ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല... ഉച്ചക്ക് ശേഷം പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയായിരുന്നു പാടിയിരുന്നത്..

ആ കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നതു തന്നോട് ഉള്ള പ്രണയം ആയിരുന്നില്ലേ.. ഈശ്വരാ.. ഞാൻ ഏട്ടന്റെ പ്രണയം കാണാതെ നടിക്കുന്നുണ്ടോ.... അറിയില്ല എനിക്ക്.. ഇഷ്ട്ടം ആണ്.. പക്ഷെ അത് എന്ത് ഇഷ്ട്ടം ആണെന്ന് അറിയില്ല.. ഓരോന്നും ഓർത്തവൾ വിയർത്തൊട്ടിയ അവന്റെ ശരീരം ടവൽ കൊണ്ട് തുടച്ചു ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി അവളും അവന്റെ അരികിൽ വന്നു നിന്നു.. തന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നു നിഷ്കളങ്കമായി ഉറങ്ങുന്നവനെ അവളും നോക്കി കിടന്നു.. ഇടക്ക് ചിരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചു ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.. ആ നുണക്കുഴി കാണെ ഇന്നലെ താൻ അവിടെ ചുണ്ട് ചേർത്ത രംഗം ഓർമ്മ വരെ സ്വയം നെറ്റിയിൽ അടിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ കിടന്നു "നിലാ.. " ഉറക്കം പിടിച്ചവൻ കണ്ണ് വലിച്ചു തുറന്നു കൊണ്ട് അവളെ വിളിച്ചു.. അവനെ നോക്കി കിടന്ന വെണ്ണില ഉറക്കം പിടിച്ചിരുന്നില്ല.. "മ്മ്ഹ്ഹ്... " അവൾ പതിയെ മൂളി... "നിനക്ക് അറിയോ.." "എന്ത്‌? .. " അവന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ചുള്ള ചോദ്യം കേൾക്കെ മദ്യലഹരിയിൽ ആണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് വെണ്ണില അവനെ തന്നെ ഉറ്റു നോക്കി..

"എനിക്കെ.. എനിക്ക് ഇല്ലേ നിന്നോട് പ്രണയം ആയിരുന്നു പെണ്ണെ.. അടങ്ങാത്ത പ്രണയം.. അഞ്ചു വർഷത്തോളം നീണ്ട മായാത്ത പ്രണയം.." പിച്ചും പേയും ആയിരുന്നില്ല... നല്ല വ്യക്തതയോടെ ദർശൻ ഓരോന്നും പറഞ്ഞതും വെണ്ണില കിടക്കയിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു.. ആ കണ്ണുകളിൽ അത്ഭുതമോ അതിലപ്പുറം മറ്റെന്തോ വികാരം നിറഞ്ഞു.. അതെ സമയം പകപ്പും.. അവളെ തന്നെ ചിരിയോടെ നോക്കി കിടക്കുന്ന ദർശനെ വെണ്ണില വിശ്വാസം വരാത്ത മട്ടിൽ കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നോക്കി നിന്നു.. "നിന്നേ ദേ... ഈ നെഞ്ചിൽ ഇട്ട് നടന്നു.. .. ഞാൻ നിന്നേ ആദ്യം ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്നാ എന്ന് അറിയാവോ.. നീ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ.. ആരോടും തോന്നാത്ത പേര് അറിയാത്ത മറ്റൊരു വികാരം.. അതെ.. love at first sight...❤️".....തുടരും......

