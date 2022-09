💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 34

രചന: AVANIYA

അതും പറഞ്ഞു അവർ ജീവൻ ഉള്ള മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു.... അത്ര നേരം ആധിയുടെ ജോലി പോകുമെന്ന് കരുതി സന്തോഷിച്ച് ഇരുന്ന ജീവന്റെ മുഖം അവളെ കണ്ടതും വിളറി വെളുത്തു.... " അപ്പോ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലോ ജിവാ.... " " നീ... നീ എങ്ങനെ.... " " നീയോ... ഞാൻ ഒരു എസിപി ഓഫീസർ ആണ്.... കോൾ me മാഡം..... പിന്നെ.... നിനക്ക് മാത്രം അല്ലടാ എനിക്കും ഉണ്ട് അങ്ങ് മുകളിൽ ഒക്കെ ഒരു പിടി.... ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്റെ അപ്പൻ ഒരു ഡിജിപി ആയിരുന്നില്ലേ.... " " എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ മാഡം.... " " ആഹാ.... നന്നായി സംസാരിക്കാൻ ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ..... എന്തേ നിന്റെ അഹങ്കാരം ഒക്കെ തീർന്നോ.... " " മാഡം എനിക്.... എനിക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് അണ്.... എന്നെ സഹായിക്കണം.... " " അതിനെന്താ സാഹായിക്കാമല്ലോ.... പക്ഷേ നീ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണം.... അപ്പോ തുടങ്ങാമല്ലോ.... " " ഒകെ മാഡം..... " " അപ്പോ പറ എന്തിനാ സമീറയെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത്.... " " സമീറയോ എനിക് അങ്ങനെ ആരെയും അറിയുക പോലും ഇല്ലല്ലോ മാഡം.... പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ കൊല്ലുന്നത്‌..... " വളരെ നിഷ്‌കളങ്കത ഭാവിച്ച് ആയിരുന്നു അവന്റെ സംസാരം..... " ഡാ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നില്കുന്നത്.... " ഹർഷൻ അലറി....

" ഏയ് ഹർഷ കൂൾ.... " " പിന്നല്ലാതെ അവൻ എന്ത് വർത്തമാനം ആണ് പറയുന്നത്.... " " ഒന്ന് സമാധാനിക്കു ഹർഷ.... അവൻ പറയും.... അല്ലേ ജീവ.... " " മാഡം സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക് അങ്ങനെ ഒരാളെ അറിയില്ല.... " പറഞ്ഞു തീർന്നതും ആദി അവന്റെ മുട്ടുകാലിനും കണംകാലിനും ഇടയിൽ ആയി ആഞ്ഞ് ചവിട്ടി.... " അയ്യോ അമ്മേ.... " ( ജീവന്റെ അലർച്ച ആണ് ആരും പേടിക്കണ്ട ) " കള്ളം പറയുന്നത് എനിക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല.... എന്നിട്ട് അതാണ് സത്യമെന്ന് വാദിക്കുന്നത് ആത്ര പോലും ഇഷ്ടമല്ല.... പിന്നെ പലതും അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്.... So സത്യം പറയാൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വാ തുറന്നാൽ മതി... അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടും.... " " ഞാൻ പറയാം മാഡം... " അവൻ വേദനയോടെ പറഞ്ഞു..... " അപ്പോ പറ... ആരാണ് സമീറ.... നീ എന്തിനാ അവളെ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത്.... നീലാംബരിയും സമീറയും ആയുള്ള ബന്ധം.... " " സമീറ നീലുവിന്റെ സുഹൃത്ത് ആണ്.... " " അതിനു നീ എന്തിനാ അവളെ കൊല്ലുന്നത്.... " " അത്... അത്... അവള് നീലാംബരി യുടെ കേസ് കുത്തി പൊക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച്.... " " Funny funny.... So funny..... " അതും പറഞ്ഞു കുടു കുടു ചിരിച്ച് കൊണ്ട് അവള് അവന്റെ ആ ഒടിഞ്ഞ കാലിൽ അമർത്തി ചവിട്ടി....

. " ആ..... അയ്യോ..... അമ്മേ.... എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ.... " " നീലാംബരിയുടെ മരണം നടക്കുന്നതിന് 2 ആഴ്‍ച്ച മുമ്പ് മരിച്ച സമീറയെ കൊന്നത് അവളുടെ കേസ് കുത്തി പൊക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ആണല്ലേ..... " അപ്പോഴാണ് പറ്റിയ അബദ്ധം അവൻ ഓർത്തത്.... ഇനി രക്ഷ ഇല്ല എന്ന് അവനു മനസ്സിലായി.... ആദി കാൽ മാറ്റിയതും അവന്റെ കാൽ ചുവന്നു കിടന്നിരുന്നു.... " നീലാംബരിയും സമീറയും ആയി വെറും മാസങ്ങളുടെ പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.... പിന്നെ അവർ പരിചയപ്പെട്ടത് നിനക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു.... അത് കൊണ്ട് കള്ളങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് എടുക്കേണ്ട.... എല്ലാം എല്ലാം പറയണം.... നീലാംബരി യുടെ മരണം ഉൾപെടെ.... " " മാഡം എന്നെ നിങ്ങള് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സമീറ വധ കേസിലെ അന്വേഷണത്തിന് അല്ലേ.... അതേ ഞാനാണ് അവരെ കൊന്നത്.... എന്റെ വഴിക്ക് തടസ്സമായി വരും എന്ന് അറിഞ്ഞ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത്..... " " എന്ത് വഴിക്ക് തടസമായി വരുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആവോ.... " " അവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു..... അത് പുറത്ത് വരാതെ ഇരിക്കാൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തത്.... " " ആരുടെ കൊലപാതകം.... " " DGP ജോൺ കുരിയാക്കോസ് സാറിന്റെ.... നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ..... "

അത് കേൾക്കുന്ന തോടെ ആദി തളരും എന്ന് അവനു ഉറപ്പായിരുന്നു.... അല്ലെങ്കിലും ചിലരുടെ മരണം ഏത് സമയവും നമ്മളെ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുമല്ലോ.... " എന്തിനായിരുന്നു എന്റെ പപ്പയെ കൊന്നത്.... " " കൊല്ലണം എന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല.... കോളജിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ സർ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഓരോന്ന് ചെയ്തു.... മറ്റെ പാർട്ടി കാരുടെ കൂടെ കൂടി എന്നെ അകത്താക്കാൻ നോക്കി... അത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങ് തട്ടി കളഞ്ഞത്.... " പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും തന്റെ വായിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നും വീഴാതെ ഇരിക്കാൻ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു.... " എന്തിനാണ് നീലാംബരിയെ കൊന്നത്.... " " ഞാൻ കൊന്നിട്ട് ഇല്ല മാഡം അത് തെളിയിക്കാൻ ഒരു തെളിവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല.... മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഞങൾ തമ്മിൽ പ്രണയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ശെരിയാണ്.... പക്ഷേ പിന്നീട് അവളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളൂ.... " ഒരു വിജയ ചിരിയോടെ അവൻ പറഞ്ഞു നിറുത്തി.... " എന്തിനായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തത്.... "

" സമീറ നീലുവിനെ വന്നു കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കൊലപാതകി ആണെന്ന് അറിയിച്ചു... അത് അവള് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു കള്ളം ഉണ്ടാക്കിയത്.... എന്നിട്ട് അവളെ വിവാഹം ചെയ്തത്.... " തന്റെ ഭാഗം മുഴുവൻ വ്യക്തം ആകി കൊണ്ട് ആയിരുന്നു അവന്റെ സംസാരം.... ആദി ദേഷ്യം വന്നു അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റു.... അത് കണ്ട് വേദനയുടെ ഇടയിലും അവൻ ചിരിച്ചു.... ആധിയുടെ പുറകെ പോയ ഹർഷൻ ടെൻഷനോടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന അവളെയാണ് കണ്ടത്.... " ആദി.... " " ഹർഷ.... അവൻ വിരിച്ചത് നല്ല ഒന്നാംതരം വലയാണ്.... " " എന്താണ് ആദി പറഞ്ഞു വരുന്നത്.... " " പപ്പയുടെ മരണമാണ് അവൻ കാരണം പറയുന്നത്.... കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ സ്വാർത്ഥതയിക്ക്‌ വേണ്ടി ഇൗ കേസ് വളച്ച് ഒടിച്ചത് ആണെന്ന് നിഷ്പ്രയാസം അവന്റെ വക്കീൽ വാദിക്കും.... " " പക്ഷേ സമീറ കൊലകേസിൽ അവൻ അകത്ത് ആവില്ലേ.... " " ഇല്ല.... അത് അവൻ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കുറ്റം ഏൽപ്പിക്കും.... " " പക്ഷേ നമ്മുടെ കൈയിൽ ജോണി ഉണ്ടല്ലോ... അവൻ തെളിവ് അല്ലേ.... " " ക്യാഷ് കിട്ടിയാൽ ജോണി എന്തും ചെയും ഹർഷൻ.... നമ്മൾ അവനെ കൊണ്ട് മനഃപൂർവം പറയിച്ചത് ആണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാല് ജോലി പോവും.... "

" മാഡം അപ്പോഴും ജീവൻ ഡിജിപി സാറിനെ കൊന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലോ അപ്പോ അവൻ അകത്ത് ആകില്ലേ.... " " എന്തിനാണ് കൊന്നത് എന്ന് കേട്ടില്ലേ.... മറ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിന്നതിനു.... ഇപ്പൊ ഇലക്ഷൻ സമയം ആണ്.... അങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നാൽ 2 പാർട്ടിയും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് അത് താഴ്ത്തും നമ്മൾക്ക് ഇൗ കേസ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും.... അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി പോകും... ജോലി പ്രാധാന്യം അല്ല.... പക്ഷേ ഇൗ യൂണിഫോം ഉപേക്ഷിക്കും മുമ്പ് എനിക് 2 3 പേർക്ക് നീതി വാങ്ങി നൽകാൻ ഉണ്ട് ഹർഷൻ..... " " അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും.... " " അവൻ രക്ഷപെടട്ടെ ഹർഷൻ.... രക്ഷപെട്ട് എന്ന് അവൻ ആശ്വസികട്ടെ.... ആ ആശ്വാസത്തിൽ നിൽകുമ്പോൾ അവനുള്ള ഊരാ കുരുക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം.... " " കൈയിൽ കിട്ടിയവനേ.... " " പോരാളി ശക്തൻ ആകുമ്പോഴെ കളിയിൽ ഒരു സുഖമുണ്ടാകു..... " കുറച്ച് നേരം കഴിയും മുമ്പ് ഒരു ഉന്നതനായ പോലീസ് ഓഫീസർ ഡോക്ടറും ആയി അവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു.... അയാളെ കണ്ടതും ഹർഷനും മറ്റുള്ളവർക്കും ദേഷ്യം വന്നു.... " എന്താണ് എസിപി നിങ്ങള് ഇത്ര irresponsible ആകുന്നത്.... വയ്യാത്ത ഒരു രോഗി അല്ലേ ജീവൻ.... അപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് പോകേണ്ട മര്യാദ കൂടി ഇല്ലെ.... " അതും പറഞ്ഞു അയാള് അവളോട് കത്തി കയറി.... അവള് മൗനം പാലിച്ചു... അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം മന്ത്രിയുടെ കളി ആണെന്ന്.... " സോറി സർ ഞങൾ കൊണ്ട് പോകാൻ നിൽക്കുക ആയിരുന്നു....

" അപ്പോഴേക്കും ആ ഡോക്ടർ പരിശോധന കഴിഞ്ഞു എത്തിയിരുന്നു.... " സർ immediate ആയി അദ്ദേഹത്തെ shift ചെയ്യണം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്.... " " ഒകെ ഡോക്ടർ.... " " എസിപി get him fast.... " അവള് വേഗം ജീവന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു.... " എന്തായി മാഡം തീർന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ.... ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമല്ല സത്യങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം പക്ഷെ.... ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അത് തെളിയിക്കാൻ ആവില്ല.... Because തെളിവ് ഇല്ല.... ഇനി ഇതിന് പുറകെ പോയാൽ നിന്റെ തൊപ്പി കൂടി ഉണ്ടാകില്ല.... " " ചെലകാതെ വാടാ.... സത്യം എന്നെങ്കിലും പുറത്ത് വന്നിരിക്കും അന്നു നിന്റെ അന്ത്യവും ആയിരിക്കും.... " " ഇന്നു എനികിട്ട്‌ തന്ന ഓരോന്നിനും നീ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും.... പറയിപ്പിച്ച് ഇരിക്കും ഞാൻ " " I am waiting.... " അതും പറഞ്ഞു ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് അവള് അവന്റെ വയറിൽ ചൂണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി.... " ആ..... " " എന്താണ് എസിപി മാഡം.... " " ഒന്നുമില്ല സർ ഞാൻ അവന്റെ കെട്ടുകൾ അഴികുക ആയിരുന്നു.... " എന്നിട്ട് പതിയെ ജീവന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു.... " ഇനി നിനക്ക് എന്നും കൂട്ടായി ദാ ഇവൻ ഉണ്ടാവും.... This is an asset for your life time " അതും പറഞ്ഞു അവള് ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു.......( തുടരും )

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...