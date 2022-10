💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 40

രചന: AVANIYA

അത് കേട്ടതും വലിയൊരു പൊട്ടി കരച്ചിലാണ് അപ്പുറത്ത് കേട്ടത്.... " ചതിച്ചു അല്ലേ 2 പേരും ഒന്നിച്ച് എന്നെ ചതിച്ചു അല്ലേ.... " അർപിതയാണ് മതിലിലേക് ഊർന്നു ഇറങ്ങി കൊണ്ട് ആയിരുന്നു ആ കരച്ചിൽ.... " എന്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്നോട് ഇൗ ചതി.... " " സ്വത്തിന് വേണ്ടി അയ്യർ കുടുംബത്തിന്റെ കണക്കില്ലാത്ത സ്വത്ത് വകകൾക്ക്‌ വേണ്ടി.... " അത് കേട്ടതും കലി കയറിയ പോലെ നവീന്റേ മുഖത്തേക്ക് അവള് ആഞ്ഞ് അടിച്ചിരുന്നു..... അത് കണ്ടെങ്കിലും ആദി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.... രണ്ടാമതും അടിക്കാൻ പോയതും ആദി അവളെ തടഞ്ഞു കൊണ്ട് അവളുടെ കരണകുറ്റിക്ക്‌ ഒന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു..... " ഇത് നിന്റെ വീടല്ല എന്റെ ഓഫീസ് ആണ്.... പിന്നെ സഹോദരൻ ആയി കണ്ട് കൊണ്ട് പൊന്നു മോൾ സ്വമനസ്സാലെ അവനു കിടന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ ആലോചിക്കണം ആയിരുന്നു ഇതിന് ഇങ്ങനെയും ഒരു വശം ഉണ്ടെന്ന്.... " അതിനു അവള് നിശ്ശബ്ദത പാലിച്ചു.... " എന്തേ ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ലെ.... തിരുത്തിയത് അല്ലേ നിന്നെ അവള്.... എന്നിട്ട് നീ എന്താണ് തിരിച്ച് ചെയ്തത്.... അവളോട് പകയോടെ പ്രതികാരം വീട്ടി.... " " എനിക് നിന്നോട് ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ല.... ഒരു വേശ്യക്ക്‌ പോലും നിരത്താൻ ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.... അയ്യർ കുടുംബത്തിലെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജകുമാരിക്ക് എന്തിനാണ് ഇൗ വേശാവൃത്തി..... എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് കൂടി പോകും..... എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചതിച്ചു അത്രേ.... എന്ത് അർഹത ഉണ്ട് നിനക്ക് അത് പറയാൻ.... "

ആധിയുടെ ദേഷ്യം ചുറ്റും കൂടി നിന്നിരുന്നവരിൽ ഒക്കെ ഭയം സൃഷ്ടിച്ചു.... " ആദി കൂൾ " ഹർഷൻ അവളെ സമാധാനപെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു.... " ഒകെ സോറി.... വെറുതെ ഇവരോട് ഇമോഷണൽ ഷോ ഇറക്കണ്ട എന്ന് പറയു.... " എല്ലാവരും കുറച്ച് നേരം നിശബ്ദം ആയിരുന്നു.... " So ഞാനായി ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതുന്നു.... നിങ്ങളായി തന്നെ കാര്യങ്ങള് ഒക്കെ പറയുക.... ചോദ്യങ്ങളോട് ഒപ്പം ചിലപ്പോ നല്ല തല്ലും വരും... കൊള്ളാൻ താൽപര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം.... " " വേണ്ട മാഡം തല്ലരുത് ഞങ്ങൾ... ഞങ്ങളെല്ലാം പറയാം.... " നവീൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്.... " അയ്യർ കുടുംബത്തിലെ കണക്കില്ലാത്ത സ്വത്ത് വകകൾഉണ്ട് അതിനു ഞാൻ അടക്കം 5 അവകാശികൾ ആയിരുന്നു ഉള്ളത്... ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങൾ 2 പേരും നല്ല സുഹൃത്തുകൾ ആയിരുന്നു.... എന്തിനും കൂട്ടായി ഇവളും ഉണ്ടായിരുന്നു.... തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായം ആയപ്പോൾ 2 ലഹരി ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് പെണ്ണും സ്വത്തും.... സ്വത്ത് ഞങ്ങൾ 2 പേർക്ക് മാത്രമായി വേണം എന്ന വാശി ഉണ്ടായി... അതിനായിരുന്നു പിന്നീട് ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിശ്രമം.... സായ് ഏട്ടൻ സ്വത്തുകൾ വേണ്ട എന്ന് പണ്ടെ പറയുമായിരുന്നു.... അത് കൊണ്ട് അത് safe ആയിരുന്നു.... പിന്നീട് ഉള്ളത് ഇവർ 2 പേരാണ് അപ്പുവും നീലുവും... അപ്പുവിന് ദക്ഷനോട് അടങ്ങാത്ത പ്രണയം ആയിരുന്നു... പക്ഷേ അവനു താൽപര്യം നീലുവിനോഡ് ആയിരുന്നു....

അവനു മാത്രമല്ല അവള് ഋതുമതി ആയത് മുതൽ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അവളിൽ ഒരു കണ്ണ്.... " പറഞ്ഞു തീർന്നതും ആദിയൂടെ ചവിട്ടിൽ അവൻ നിലം പതിച്ചിരുന്നു.... " ചെ നായേ..... സഹോദരി ആയി കാണേണ്ടവളെ കഴുകൻ കണ്ണുകളോടെ കാണുന്ന നിന്നെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ.... ചാട്ടവാറിന് അടിക്കണം.... നിനക്ക് ഒക്കെ ഒരു അവയവത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേട @@## മോനെ ഇൗ കണ്ട തെണ്ടിത്തരം ഒക്കെ കാട്ടുന്നത്.... " അതും പറഞ്ഞു നിലത്ത് കിടക്കുന്ന നവീനെ അവള് ബൂട്ട് കൊണ്ട് ചവിട്ടി മെതിച്ചു..... " മാഡം മതി... ഇനി അവൻ ചത്ത് പോവും.... " ഹർഷൻ അവളെ പിടിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു.... " ചാകട്ടെ ഡോ.... ഇവനെ പോലെ ഉള്ള @*#₹@ മക്കൾ ഒക്കെ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത്.... ചെ.... " " മാഡം വികാരത്തിന് അടിമപെടല്ലെ.... " ആനിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ അവള് ഒന്ന് അടങ്ങി.... " ചാകേണ്ട എങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോടാ *₹@ " തനിയെ എഴുന്നേൽക്കാൻ അവനു വയ്യായിരുന്നു.... ദക്ഷൻ അവനെ പിടിച്ച് എഴുന്നെല്പിചു.... " പറയട ബാക്കി.... " ആധിയുടെ ആയിരുന്നു അലർച്ച.... " അവളോട് ദക്ഷൻ അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അമ്പിനും വില്ലിനും അവള് അടുക്കുന്നില്ല ആയിരുന്നു.... ഒരു ദിവസം ഇവൻ അവളെ കടന്നു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അന്നു അവള് ഇവന്റെ തല തല്ലി പൊട്ടിച്ചു...

അതോടെ അവളോട് ഇവന് പക ആയിരുന്നു... ഇതിനിടയിൽ അപ്പു എന്റെ അടുത്ത് വന്നു... അവൾക്ക് ദക്ഷനെ വേണം അതായിരുന്നു ആവശ്യം.... അവനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പരമാവതി ഉപയോഗിക്കു ആവശ്യം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു.... അവന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു.... " " എന്തിനായിരുന്നു വീഡിയോ.... " " അത്.... ഇവൾ സ്വത്തിനായി വാ തുറന്നാൽ ഇവൾക്ക് എതിരെ ഉള്ള ആയുധം അതായിരുന്നു ആ വീഡിയോ.... പക്ഷേ അത് ഇവൻ മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല.... " " അപ്പോ അങ്ങനെയാണ്.... അപ്പോ പറ ദക്ഷ എങ്ങനെയാണ് ആ വീഡിയോ ജീവന്റെ കൈയിൽ കിട്ടുന്നത്.... " " അത്... അത്.... എനിക് അവളോട് ഉള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട്.... " " അല്ലാതെ ജീവിതയുടെ സ്വത്തിനോട് ഉള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അല്ല..... " " അത്.... " " പറയട.... " " ഒരു ദിവസം ജീവിത എന്നെ വിളിച്ചു അവളുടെ ചേട്ടന് ഒരു സഹായം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു.... അങ്ങനെയാണ് ജീവൻ എന്നെ contact ചെയ്തത്.... അവന്റെ ശത്രുവും അവള് ആയിരുന്നു നീലു.... അവളെ തളർത്താൻ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു.... അവനു ആവശ്യം അവളുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടോ എന്നത് ആയിരുന്നു....

പക്ഷേ അവള് ക്ലീൻ ആയിരുന്നു.... ഒരു രീതിയിലും അവളിൽ നിന്നും മോശമായി ഒന്നും കിട്ടില്ലായിരുന്ന്.... സഹോദരങ്ങൾ അവൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് ആണെന്ന് എനിക് അറിയാമായിരുന്നു അതാണ് ഇവരുടെ വീഡിയോ കൊടുത്തത്.... " " ഹർഷ..... " " എന്താണ് മാഡം.... " " അവനെ ശെരിക്കു ഒന്ന് പെരുമാറിക്കോ..... തന്റെ തൊപ്പി എങ്ങും പോവില്ല.... ഇനി എപ്പോഴും ഒരു പെണ്ണിന് നേരെ കണ്ണ് പോകുമ്പോൾ അവൻ ഇൗ അടി ഓർക്കണം.... " " ഒകെ മാഡം.... " " എന്നെ.... എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്.... ഞാൻ സത്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ.... " " നീ ഒക്കെ ചെയ്ത തെറ്റിന് ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവന്റെ വില ഉണ്ടായിരുന്നു.... ഏറ്റു പറഞ്ഞ കൊണ്ട് തെറ്റ് ഇല്ലാതെ ആവില്ല.... നിന്നിൽ ഒരു തരിമ്പും കുറ്റബോധം ഇല്ല എന്നും എനിക് അറിയാം.... So Harshan carry on your duty " സത്യങ്ങൾ ഒക്കെ കേട്ട് ഒരു മൂലയിൽ ചുരുണ്ട് ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു അർപിത.... ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ഏങ്ങളുകൾ മാത്രം ആയിരുന്നു അവളിൽ നിന്നുമുള്ള ശബ്ദം... ആദി ഉടനെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.... " നീ ഇന്നു ഇൗ ഒഴുകുന്ന കണ്ണീർ നിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ്.... നിന്റെ ചേച്ചി എന്റെ നീലു ഒഴുകിയ കണ്ണുനീരിന് നീ ഇൗ ജന്മം മൊത്തം കരഞ്ഞാലും പരിഹാരം ആവില്ല.... നിന്റെ ഒക്കെ സ്വാർത്ഥതക്ക്‌ വേണ്ടി നീ അവളെ ഒരു ബലി മൃഗമാക്കി.... ഒരിക്കലും നീ ഒന്നും ഗതി പിടിക്കില്ല.... " " അതേ.... പാപിയാണ് ഞാൻ.... അഹങ്കാരം ആയിരുന്നു.... അവളെലും സ്ഥാനം ഉള്ളതിന്റെ അഹങ്കാരം....

അതാണ് എന്നെ ഇന്ന് ഇൗ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത്.... " അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവള് ആർത്ത് ആർത്ത് കരഞ്ഞു.... " ഇവിടം കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക് അറിയാം.... നീലുവിന്റെ മരണത്തിൽ നിനക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള പങ്ക്.... അത് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞെക്ക്..... " " ഇല്ല മാഡം അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവള് എനിക് ഒരു ശത്രു അല്ലായിരുന്നു.... അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല.... ഇൗ നില്കുന്ന നീച്ചന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവളുമായി യുദ്ധം ചെയ്തത്.... പക്ഷേ എന്ന് അവള് മറ്റൊരാൾക്ക് സ്വന്തമായോ അന്നു മുതൽ അവള് എന്റെ ശത്രു ആയിരുന്നില്ല.... " അർപിത കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിറുത്തി.... അപ്പോഴേക്കും അവശനാകിയ നിലയിൽ ഹർഷൻ ദക്ഷനെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു.... " രൂപേഷ് ഹർഷ.... ഇവരെ 2 പേരെയും ആ റൂമിലെ കസേരയിലേക്ക് ഇരുത്ത്.... ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടികട്ടെ.... ആനി ഇവളെ ആ സെല്ലിലേക്ക് ഇട്ടെക്ക്‌.... ഇനി ഇവളുടെ ആവശ്യം ഇല്ല... പിന്നെ അവന്മാർക്ക്‌ പച്ച വെള്ളം കൊടുക്കരുത്.... " കുറച്ച് നേരത്തിനു ശേഷം ആദി ആ റൂമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവശരായ നിലയിൽ ഒരു ഇറ്റ്‌ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കേഴുക ആയിരുന്നു.... അയ്യർ കുടുംബത്തിലെ അവകാശികൾ.... അത് കാൺകെ അവള് ഉള്ളിൽ മതിമറന്നു ചിരിച്ചു.... " എന്തായി വെള്ളം വേണോ 2 പേർക്കും.... " " മ്മ് വേണം....വെള്ളം.... " " അയ്യോ അപ്പോ സ്വത്തുകൾ വേണ്ടെ.... പണം വേണ്ടേ.... പെണ്ണ് വേണ്ടെ.... "

" വെള്ളം... വെള്ളം..... " " മനസ്സിലായോ ഡാ @##₹ മക്കളെ.... ഇൗ കാണുന്നത് ഒക്കെ വെറുതെ ആണ്.... പണത്തിനു വേണ്ടി നീ ഒകെ എത്ര പേരുടെ ജീവിതമാണ് നശിപ്പിച്ചത്.... നീ ഒക്കെ അറിയണം വെള്ളത്തിന്റെ വില.... അത് അറിയുമ്പോഴെ ഇനി നിനക്ക് ഒക്കെ വെള്ളം ഉള്ളൂ.... " " വെള്ളം..... ചത്ത് പോകും വെള്ളം..... " ദക്ഷൻ തളർന്നു മേശയിലേക് വീണിരുന്നു.... നവീന്റേ അവസ്ഥയും മറിച്ച് ആയിരുന്നില്ല.... " പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്ക്‌ അവനെ... സുഖവാസം ആണല്ലോ.... " എന്നിട്ട് പുറത്തേയ്ക്ക് നോക്കി... " ആനി.... " അപ്പോഴേക്കും അവർ 2 ബോട്ടിൽ ഐസ് വെള്ളം കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു.... " ആനി അത് അവരുടെ കൈയിലേക്ക് കൊടുത്തേക്..... " ഉടനെ രൂപേഷും ഹർഷനും അത് വാങ്ങി.... " മാഡം ഇത് ഭയങ്കര തണുപ്പ് ആണല്ലോ... കൈയിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.... " " ആ ധതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്.... അപ്പോ വെള്ളം വേണ്ടെ 2 പേർക്കും... നിങ്ങളെ അവരുടെ തല വഴി ഒഴിച്ച് കൊടുതെക്ക്.... " " മാഡം അത്.... " " ഒഴിക്കടോ.... " അവരുടെ തല വഴി അത് കമഴ്ത്തിയതും അവർ അലറി..... " മതി.... ഇപ്പോഴത്തേക്ക്‌ ഇത് മതി.... അപ്പോ പറ മക്കളെ.... നീലാംബരി വധകേസില് നിങ്ങളുടെ പങ്ക് എന്താണ്.... എന്തിനാണ് നീ ഒക്കെ അത് ചെയ്തത്.... " " പറയാം.... പറയാം..... " വേദന കൊണ്ട് അവർ അലറി..........( തുടരും )

