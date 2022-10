💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 43

രചന: AVANIYA

രാത്രി തന്നെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചതിനാൽ ആകണം രാവിലെ ഒരു 8 മണി ഒക്കെ ആയപ്പോഴക്കും സായ് ആധിയുടെ കൊട്ടേഴ്സിൽ എത്തിയിരുന്നു..... " ആ ഏട്ടൻ നേരത്തെ എത്തിയോ.... " " ആഹ്‌ ഡാ നീ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങി.... " " രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് ഇല്ലല്ലോ.... " " ഇല്ല.... " " അല്ല... ഏട്ടൻ നോൺ വെജ് കഴിക്കുമോ... " " അങ്ങനെ താൽപര്യം ഇല്ല... എന്നാലും കഴിക്കും.... " " ഒകെ ഒകെ വഴി ഉണ്ടാക്കാം.... സോറി എനിക് നോൺ വെജ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഇറങ്ങില്ല.... അതാണ്.... എനിക് വെജ് ഐറ്റംസ് വെക്കാനും വലുതായി അറിയില്ല.... നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം.... " " ഒരു പരിഹാരവും ഉണ്ടാക്കേണ്ട.... ഞാൻ ഉണ്ടാകികോളാം..... " അതിനു അവള് ഒരു ഇളിച് കാണിച്ചു.... " ഇൗ പെണ്ണ്.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ തലയിൽ കൊട്ടി.... " അല്ല നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്.... " " എന്റെ ലൈഫിലെ 2 important persons നേ കാണാൻ..... അവർ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പപ്പയുടെ യും മമ്മയുടെയും മരണത്തോടെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഭ്രാന്ത് ആശുപത്രിയിൽ ആയാനെ.... " " മോളെ.... " " Seriously ഏട്ടാ.... " " ആ അത് വിട്‌..... അല്ല പെണ്ണേ നിനക്ക് എന്തേലും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുവോ.... " " പിന്നെ.... മാഗിയും ബ്രെഡും ജാമും പിന്നെ മുട്ട വറക്കാനും അടിപൊളി ആയി അറിയാം.... "

" ബെസ്റ്റ്.... നിന്നെ കെട്ടുന്നവൻ നന്നായി കഷ്ടപ്പെടും അല്ലോ.... അല്ല അപ്പോ കെട്ടിയിട്ട് എന്താ ഉദ്ദേശം hotel food ആണോ " " ആ അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ പുള്ളി കഷ്ടപ്പെടും.... പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല.... " " അതെന്താ.... " " അവനു നന്നായി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം.... " " അപ്പോ അവൻ നിനക്ക് വെച്ച് വിളമ്പി തരുമോ.... " " എന്തേ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രേ വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എവിടെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ.... " " ഓ എന്റെ പൊന്നോ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.... അല്ല അപ്പോ ആളെ ഒക്കെ കണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ..... " " മ്മ്.... " അത് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്ത് ചെറിയ നാണം വന്നു.... " എന്റെ ദേവി.... നിന്റെ മുഖത്ത് നാണമോ.... " " പോ ഏട്ടാ കളിയാകാതെ.... " " അല്ല ആൾ എന്ത് ചെയ്യാ.... നിന്റെ പ്രൊഫഷൻ തന്നെ ആണോ.... " " ഏയ് നോ പുള്ളി പഠിക്കുക ആണ്.... " " വാട്ട് " " യെസ് ബ്രോ he is an M.com സ്റ്റുഡന്റ്.... എന്നേലും ഒരു വയസ്സിനു മൂത്തത് ആണ്.... " " ബെസ്റ്റ്.... അല്ല എനിക് പരിചയപെടുത്തി തരുന്നില്ലെ അളിയനെ " " അതിനെന്താ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം.... അല്ല എന്താ ഏട്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.... നല്ല സ്മെൽ വരുന്നു.... "

" ആദ്യം നീ പോയി കുളിച്ച് വാ പെണ്ണേ.... എന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാം.... " " ഒകെ " അവള് വേഗം മുറിയിലേക്ക് പോയി.... അപ്പോഴാണ് തന്റെ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത്.... " ഹലോ രൂപേഷ് പറയൂ.... " " മ്മ് ഒകെ.... ഒന്ന് കൂടി അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ.... " അപ്പോ എല്ലാം കരുതിക്കൂട്ടി തന്നെ ആണ്.... ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തിൽ സിസിടിവി ചെക്ക് ചെയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.... പക്ഷേ അതൊക്കെ ജാമർ വെച്ച് block ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട്.... So he is brilliant.... Extra ordinary brilliant.... കാരണം ഡോഗ് സ്ക്വാഡിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആവില്ല.... അടുക്കള വഴിയാണ് രക്ഷപെട്ടത്.... പക്ഷേ അടുക്കളയിലെ മുളക് പൊടി തുടങ്ങിയ മസാല പൊടികൾ മുഴുവൻ താഴേക്ക് കമഴ്ത്തിയിരുന്നു..... ഡോഗ്സിന് സ്‌മെൽ ചെയ്ത് പോകാൻ ആവില്ല.... But I will come to you man..... നീ എവിടെ പോയാലും.... എത്ര മറഞ്ഞു ഇരുന്നാലും ഇൗ അഥീന ജോൺ കുരിയാക്കോസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കും..... അവള് വേഗം കുളിച്ച് ഇറങ്ങി.... സമയം 9 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്... വേഗം പോണം അമ്മയെ കാണണം..... ( അമ്മ എന്നത് അഭിയുടെ ആണ് മനസിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ) ഡ്രസ്സ് change ചെയ്തു താഴേയ്ക്ക് ചെന്നു....

ഒരു ജീനും ലോങ് ഷർട്ടും ആണ് വേഷം.... മുടി പോണി ടെയ്ൽ കെട്ടി മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു.... കൈയിൽ ഒരു വാച്ച് മാത്രം.... വൈറ്റ് ഷൂവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.... താഴേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന അവളെ സായ് വല്ലാത്ത സ്നേഹത്തോടെ നോക്കി.... അവനു പെട്ടെന്ന് വാസുകിയെ ഓർമ വന്നു.... വാസുകിയെ നേർ പതിപ്പാണ് അവള് എന്ന് അവൻ ഓർത്തു.... ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ ഉണ്ട് അവള്.... ഇൗ പെണ്ണ് അല്ലേ നാടിനെ വിറപ്പിക്കുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ അവനു ചിരി വന്നു.... " എന്താ ഏട്ടാ ചിരിക്കുന്നത്.... " " ഒന്നുമില്ല മോളെ..... ഇൗ എൽകെജി കുട്ടി ആണല്ലോ അന്നു 8 ഗുണ്ടകളെ ഒറ്റക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ ചിരിച്ചത് ആണ്.... " " ഏട്ടന് വാരൽ ഇച്ചിരി കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.... മ്മ് എനിക്കും കിട്ടും അവസരം.... " " വാ ഫുഡ് ആയി.... ചൂടോടെ കഴിക്കു..... എന്താ സ്പെഷ്യൽ " " അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ ഒന്നുമില്ല അല്ലോ.... എന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വന്നത് ആണ്.... " " മ്മ് അത് ഇന്നലെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി.... അപ്പോ തീർന്നത് ആണ്..... "

". മോളെ സൂക്ഷിക്കണം എനിക് എന്റെ നീലുവിനേ നഷ്ടം ആയി.... നീ കൂടി ഉള്ളൂ എനിക്.... " " ഏയ് എനിക് ഒന്നും പറ്റില്ല.... ട്രസ്റ്റ് me.... ഞാൻ നീലൂ അല്ല അഥീന ആണ്.... " " മ്മ്.... " " ഏട്ടാ ഫുഡ് സൂപ്പർ.... ഇനി എങ്ങും പോകണ്ട കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നോ... എനിക് എന്നും നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാം അല്ലോ.... " " എടീ ദുഷ്ടെ നീ എന്നെ വെറും വേലക്കാരൻ ജാനു ആകി അല്ലേ.... " " വേലക്കാരൻ ജാനുവോ.... ഊ ഇൗ ഊള കോമഡി ആണല്ലേ ഇപ്പൊഴും.... 21 ആം നൂറ്റാണ്ടിലേക് ബസ് കിട്ടിയിട്ട് ഇല്ല.... " " പോടി പോടി.... " അവളും ആസ്വദിക്കുക ആയിരുന്നു.... തന്റെ ഏട്ടനും ആയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ.... ഇൗ സ്നേഹം കണ്ടില്ല എന്ന് നടിചിരുന്നു എങ്കിൽ അത് തനിക്ക് തീരാ നഷ്ടം ആയാനേ.... " ഇതെന്താ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്.... കഴിക്ക്‌ മോളെ.... " " കഴിഞ്ഞു ഏട്ടാ.... വാ ഇറങ്ങാം.... " " ഒകെ ഞാൻ ദ്ദേ എത്തി.... " കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർ കൊട്ടേഴ്സ് പൂട്ടി ഇറങ്ങിയിരുന്നു.... ഇന്നലെ ആനി അത്യാവശ്യം ആയി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു.... അത് കൊണ്ട് അവരും ഉണ്ടായില്ല.... " ആ ഏട്ടാ വണ്ടി ഞാൻ എടുത്തോളാം.... കീ താ.... "

" ഞാൻ എടുത്ത പോരെ.... " " എന്തേ.... ഞാൻ എവിടേലും കൊണ്ട് പോയി ഇടിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ച് ആണോ.... " " അല്ല മോളെ നിങ്ങള് ഭയങ്കര പതുകെ അല്ലേ ഓടിക്കു.... " " ഊ അതാണോ പ്രശ്നം.... ഏട്ടൻ തൽകാലം വന്നു കേറു.... " വണ്ടിയിൽ കേറിയതും അവള് seat belt ഇട്ടു.... " ആ seat belt ഇട്ടോ.... നിയമങ്ങൾ കാക്കേണ്ടവർ തന്നെ അത് തെറ്റിക്കുന്നത് ശെരി അല്ല.... " Seat belt ഇട്ടത് മാത്രേ സായിക്ക് ഓർമ ഉള്ളൂ.... പിന്നെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ഏതോ വീടിന്റെ മുന്നിലാണ്.... " ഇത് എവിടെയാണ്.... നമ്മൾ ഇത്ര വേഗം എത്തിയോ.... " " ഇല്ല ഏട്ടൻ വണ്ടിയിൽ കേറിയപ്പോൾ മുതൽ ഉറങ്ങുക ആയിരുന്നു.... " " പിന്നെ ഉറക്കം.... ഇങ്ങനെ വായുവിലൂടെ പറത്തിയാൽ എങ്ങനെയാ ഉറങ്ങാൻ പറ്റ.... " " ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആയോ.... ഏട്ടന് അല്ലേ സ്പീഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്.... " " എന്നും പറഞ്ഞു ജീവനും കൈയിൽ പിടിച്ചാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത്..... " അവള് അത് കേട്ട് പൊട്ടി ചിരിച്ചു..... " വാ ഇറങ്ങു അളിയനെ കാണണ്ടേ.... അവനെ കൂടി പിക് ചെയ്തു വേണം പോവാൻ.... " തീരെ ചെറുത് അല്ലാത്ത ഒരു ഇരുനില ഓടിട്ട വീട്.... ചുറ്റും മരങ്ങളാൽ മൂടപെട്ടിരികുന്ന്....

അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ highlight.... മുന്നിൽ തന്നെ തുളസി തറ ഉണ്ട്..... ആദി സ്വന്തം വീട് പോലെ കോളിംഗ് ബെൽ കൂടി അടിക്കാതെ അകത്തേയ്ക്ക് കയറി അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി..... എന്നാല് ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ പാവം സായ് കിളി പോയി നിൽകാ.... ആദ്യമായി വരുന്ന വീട്ടിൽ അവൻ എങ്ങനെയാ ഇത് പോലെ കേറുക.... അടുക്കളയിലേക്ക് പോയ ആദി അവിടെ പാചകം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ചുറ്റി പിടിച്ചു.... " ശാരദാമ്മെ ഞാൻ എത്തി കേട്ടോ.... " " അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നോ.... എന്നെ ആരും പിടിക്കേണ്ട.... " " ആഹാ പിണക്കം ആണോ.... " " ഞാൻ എന്തിനാ നിന്നോട് പിണങ്ങുന്നത്‌..... ഞാൻ ആരാ നിന്റെ.... " " എന്റെ പൊന്നു അമ്മ അല്ലേ.... " " പോടി എന്നിട്ടാണല്ലോ ഇത് വരെ ഇവിടെ വരാതെ ഇരുന്നത്.... " " എന്റെ ശാരധാമ്മെ ഞാൻ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലേ.... അതല്ലേ.... " അവള് കൊഞ്ചികൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... " സോപ്പ് ഇടണ്ട... ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ചതാണ്.... " " ആണല്ലേ.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് ഒരു വളിച്ച ചിരി ചിരിച്ചു.... " എന്നെ ആരും കാണണ്ട... അപ്പുറത്തേക്ക് പൊക്കോ നീ അവനെ കാണാൻ വന്നത് അല്ലേ.... " " അതിനു ആ കൊരങ്ങനെ ആർക്ക് വേണം... ഞാൻ എന്റെ അമ്മകുട്ടിയെ കാണാൻ വന്ന അല്ലേ.... " " ആ എന്ന എനിക് ആരെയും കാണണ്ട.... "

അതും പറഞ്ഞു അവർ മുഖം വീർപ്പിച്ചു.... " I still love you Amma ❤️ " അതും പറഞ്ഞു അവള് അവരുടെ കവിളിൽ ചുംബിച്ചു.... അത്രേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ആ അമ്മക്ക് ഉള്ള പിണക്കം.... " നീ കഴിച്ചോ മോളെ.... " " ആ കഴിച്ച് അമ്മേ " " വെല്ല Maggie ആയിരിക്കും.... " " അല്ലന്നെ വാ ഒരാളെ പരിചയപെടുത്തി തരാം.... പുള്ളി ഉണ്ടാക്കി തന്നു.... " " ആരാ കുട്ടി.... " അമ്മയെയും വലിച്ച് അവള് അകത്തേയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഇരിക്കണോ നിൽക്കണോ എന്നറിയാതെ സീലിങ്ന്റെ ഭംഗിയും നോക്കി നിൽക്കുക ആണ് നമ്മുടെ സായ്.... " ഏട്ടാ അതിന്റെ ഭംഗി നോക്കി കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ദ്ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ.... ഇതാണ് എന്റെ പുന്നാര അമ്മ.... " " ഇതാരാ മോളെ.... " " എന്റെ എട്ടനാണ് അമ്മ.... മറ്റെ കുഞ്ഞി ഇല്ലെ.... " " മ്മ്.... " പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ സങ്കടം നിറയുന്നത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു....പക്ഷേ ആരാ കുഞ്ഞി എന്ന് പോലും അവന് മനസിലായില്ല... " അമ്മ ഏട്ടനോട് സംസാരിക്കു.... ഞാൻ സഖാവിനെ നോക്കട്ടെ..... " "മ്മ് മ്മ്‌ ചെല്ല് ചെല്ല്.... " അർത്ഥം വെച്ച് മൂളിയത് പോലെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു വളിച്ച ചിരിയോടെ അവള് മുകളിലേക്ക് പോയി....

മുകളിൽ അഭിയുടെ മുറിയിൽ ആരും ഉണ്ടായില്ല.... " ശോ ഇൗ സഖാവ് ഇത് എങ്ങോട്ട് പോയി.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് അകത്തേയ്ക്ക് കയറിയതും ബാത്ത്റൂം ഡോർ തുറന്നു അവൻ ഇറങ്ങി.... " അയ്യേ.... ഒരു ഷർട്ട് എടുത്ത് ഇട് മനുഷ്യ.... " " അയ്യടി എന്റെ മുറിയിൽ കയറി വന്നു എന്നോട് ആഗ്‌ഞാപിക്കുന്നോ.... " കണ്ണടച്ച് നില്കുന്ന ആധിയേ കണ്ടപ്പോൾ അഭിക്ക് ചെറിയൊരു കുസൃതി തോന്നി.... അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവന്റെ മുടിയിലെ വെള്ളം അവളുടെ മുഖത്തേയ്ക്ക് തെറിപ്പിച്ചു.... " ശേ എന്താ ഇൗ കാണിച്ച.... " എന്നും പറഞ്ഞു അവള് കണ്ണ് തുറന്നതും അവളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെ കൈയിട്ട് അവൻ അവളെ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിരുന്നു..... " കാണിച്ചില്ല അല്ലോ.... കാണിക്കാൻ പോണ അല്ലേ ഉള്ളൂ.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു............( തുടരും )

