💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 44

രചന: AVANIYA

കണ്ണടച്ച് നില്കുന്ന ആധിയേ കണ്ടപ്പോൾ അഭിക്ക് ചെറിയൊരു കുസൃതി തോന്നി.... അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവന്റെ മുടിയിലെ വെള്ളം അവളുടെ മുഖത്തേയ്ക്ക് തെറിപ്പിച്ചു.... " ശേ എന്താ ഇൗ കാണിച്ച.... " എന്നും പറഞ്ഞു അവള് കണ്ണ് തുറന്നതും അവളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെ കൈയിട്ട് അവൻ അവളെ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിരുന്നു..... " കാണിച്ചില്ല അല്ലോ.... കാണിക്കാൻ പോണ അല്ലേ ഉള്ളൂ.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു.... " സ... സഖാ.... സഖാവേ.... വേണ്ട..... " വിക്കി കൊണ്ട് ആയിരുന്നു അവളുടെ സംസാരം..... അവള് അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ വിറച്ചിരുന്നു.... അല്ലെങ്കിലും പ്രണയം എന്ന സാഗരതിന് മുന്നിൽ ഏത് പുലി കുട്ടിയും പൂച്ച കുട്ടി ആകുമല്ലോ.... " എന്തിനാ ആദി നീ ഇങ്ങനെ വിറകുന്നത്.... എന്നെ പേടി ആണോ.... " അവള് ഇല്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി.... അപ്പോ തന്നെ അഭി അവളെ ഒന്നുകൂടി തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചിരുന്നു.... അഭിയുടെ മുഖത്തേയ്ക്ക് നോക്കാൻ ആകാതെ അവള് മുഖം താഴ്ത്തി.... അവൻ ഉടനെ അത് പിടിച്ച് ഉയർത്തിയിരുന്നു.... മുഖമുയർത്തിയ അവളുടെ കണ്ണുകൾ അവന്റെ കണ്ണുകളുമായി കൊരുത്തു.... 2 പേരുടെയും ഹൃദയം ശക്തിയായി മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി..... അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വമിക്കുന്ന തണുപ്പും സോപ്പിന്റെ സുഗന്ധവും ഒക്കെ അവളെയും വല്ലാതെ പിടിച്ച് ഉലച്ചിരുന്നു..... അപ്പോഴാണ് താഴെ നിന്ന് അമ്മയുടെ വിളി കേട്ടത്.... പെട്ടെന്ന് ബോധം വന്ന പോലെ അവള് അവനെ തള്ളി ബെഡിലേക് ഇട്ടു....

പക്ഷേ അതോടൊപ്പം അവൻ അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് നെഞ്ചിലേക്ക് ഇട്ടിരുന്നു.... അത് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇരുന്ന കൊണ്ട് ആവണം അവള് നേരെ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്തു.... " സഖാവേ അമ്മ..... " " അപ്പോ അമ്മ ഉള്ളതാണോ പ്രശ്നം.... " അവൻ ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു.... " പോ സഖാവേ.... കൊഞ്ചല്ലെ.... " " ആഹാ.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുമായി തിരിഞ്ഞു.... ഇപ്പൊ അവള് താഴെയും അവൻ അവളുടെ മുകളിലും ആണ്.... " എഴുന്നേറ്റ് മാറു മനുഷ്യ.... ആരേലും കണ്ടൊണ്ട് വന്നാൽ നാണക്കേട് ആണ്.... " അപ്പോഴേക്കും അവൻ അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു..... എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി അവളുടെ നെറ്റിയിൽ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ പതിപ്പിച്ചു..... വല്ലാത്തൊരു ആത്മ നിർവൃതിയോടെ അത് അവള് സ്വീകരിച്ചു..... അവിടുന്ന് താഴേയ്ക്ക് വന്നു..... 2 കണ്ണുകളിലും പതിയെ ചുംബിച്ച് കൊണ്ട് പതിയെ മൂക്കിൻ തുമ്പിൽ പല്ലുകൾ ആഴ്‍ത്തി..... " ആ.... " ശീൽകാരം കൂടി ചേർന്നൊരു ശബ്ദം അവളുടെ വായിൽ നിന്നും വന്നു.... അത് അവനെ കൂടുതൽ ഉന്മതൻ ആകി..... തന്റെ അധരങ്ങളെ അതിന്റെ ഇണയുമായി ചേർക്കാൻ അവൻ കൊതിച്ചു..... " ആദി.... " " മ്മ്.... " " Let your lips be mine.... "

" മ്മ് " അവളുടെ സമ്മതം ലഭിച്ചതോടെ അവൻ തന്റെ ആധരങ്ങളെ അവളുടെത്തിലേക് പതിപ്പിച്ചു..... പതിയെ അവയെ നുണഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ അവയിലോരു കവിത രചിച്ചു..... പ്രണയമെന്ന മനോഹര കവിത❤️.... ഇതേ സമയം വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കാണാതെ അമ്മ സായിയേ മുകളിലേക്ക് അയച്ചു.... അമ്മക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കേറാൻ ആകില്ല.... അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെക്കന്റെ ധൈര്യം.... പക്ഷേ മറ്റൊരാൾ കൂടി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പാവം അറിഞ്ഞില്ല അല്ലോ.... ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് റോമൻസിച്ചപ്പോൾ പോലും ചെക്കൻ വാതിൽ കൂടി പൂട്ടിയില്ല.... അവന്റെ വിധി😬😁 മുകളിലേക്ക് ചെന്ന സായ് അവിടെ ഒരു റൂമിന്റെ മാത്രം വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്ന കണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നതും കണ്ടത് ഫ്രഞ്ച് അടിച്ച് കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇണകുരുവികളെ ആണ്.... പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയത് കൊണ്ടോ തീരെ അത് അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇരുന്ന കൊണ്ടോ പെട്ടെന്ന് അവൻ അയ്യോ എന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി.... ഇൗ ശബ്ദം കേട്ടാണ് അഭി അവളിൽ നിന്ന് മാറിയത്.... അല്ല ആദി അവനെ തള്ളി മാറ്റിയത്.... എന്ന ഇതൊക്കെ കണ്ട് കിളി പോയി നിൽക്കുക ആയിരുന്നു സായ്.... " മോ... മോളെ.... " " ഏയ് who are you... ഇത് എന്താ എന്റെ റൂമിൽ......" ഞെട്ടൽ മാറ്റി കൊണ്ട് അഭി shout ചെയ്തു.... ഉടനെ ആദി അവന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചു....

" സഖാവേ.... അത് ഏട്ടനാണ്.... " " ഏട്ടാ.... ഇത്.... ഇത് സഖാവ്.... അല്ല അഭിമന്യു..... എന്റെ..... " " മതി മതി ഇനി വിക്കണ്ട.... എല്ലാം തെളിവോടെ മനസിലായി.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളെ ഒന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി.... അതിൽ അവളുടെ തല താണൂ.... " ഏയ് ആദി ആരാ ഇത്.... ഞാൻ അറിയാത്ത ഏത് ഏട്ടൻ.... " " കുഞ്ഞിയുടെ..... " പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനു മുമ്പേ അഭി അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞിരുന്നു.... " സായ്.... " " മ്മ്....ഞാൻ സായ്... സായ് കൃഷ്ണ അയ്യർ " അത് കേട്ടപ്പോൾ ആണ് അവൻ സ്വയം ഒന്ന് നോക്കിയത്..... ബാത്ത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഒരു ടവൽ ആണ് അവൻ ഉടുത്തിരുന്നത്.... " അയ്യേ... ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം.... " അതും പറഞ്ഞു ഒരു ഷർട്ടും പാന്റും എടുത്ത് അവൻ ബാത്റൂമിലേക് ഓടി... സത്യത്തിൽ ആ ഓട്ടം കണ്ടപ്പോൾ അവന് ചിരി വന്നു..... ആ ചിരി കണ്ടപ്പോൾ ആശ്വാസം ആയത് കൊണ്ട് ആദിയും ചിരിച്ചു.... അത് കണ്ടതും പെട്ടെന്ന് മുഖ ഭാവം മാറിയ പോലെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവൻ അവളുടെ നേരെ നോക്കി..... " ഏട്ടാ.... അത് അഭിമന്യു.... കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങൾ ആയി ഞങ്ങൾ പ്രണയത്തിൽ ആണ്.... എന്റെ പപ്പ മരിക്കുന്നതിനു മുന്നേ കണ്ട് അനുവാദം വാങ്ങിയിരുന്നു..... Engagement ആകാൻ ആയപ്പോൾ ആണ് അവന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത്..... " ഉടനെ സായ് അവളുടെ ചെവിക്കു പിടിച്ചു.....

" ആ വിട് ഏട്ടാ.... വേദനിക്കുന്നു..... " " കുറച്ച് വേദനികട്ടെ.... കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെക്കനെ ആണോ ഡീ അവൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്.... " അത് കേട്ടതും അവൾക്ക് വല്ലാതെ സന്തോഷം വന്നു..... ആ സന്തോഷത്തിൽ അവള് അവന്റെ കവിളിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു.... " എന്റെ സ്വീറ്റ് ഏട്ടൻ.... " " അമ്മ താഴെ നോക്കി നിൽക്കുക ആണ്.... നീ ചെല്ല് ഞാൻ അവനെയും കൊണ്ട് വരാം..... പിന്നെ ആ ചുണ്ടിലെ ചോര അങ്ങ് തുടച്ച് കളഞ്ഞെക്ക്‌.... " " അയ്യേ.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് അത് തുടച്ചു.... അവള് താഴേയ്ക്ക് പോയതും അഭി ഇറങ്ങി..... " അവള് പോയോ..... " " എന്തിനാ വീണ്ടും ഉമ്മിക്കാൻ ആണോ.... " " അത് ഏട്ടാ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ പറ്റി പോയതാണ് ക്ഷമിക്കൂ.... " " പറ്റില്ല..... ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇൗ ബന്ധത്തിന് ഇന്നത്തോടെ നിറുത്തി കൊള്ളണം ഇതൊക്കെ.... " അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു.... " ഇപ്പൊ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് സമ്മതിക്കുന്നു.... അത് അവളെ ഉമ്മ വെച്ച അല്ല.... അവള് എന്റെ പെണ്ണാണ് അത് കൊണ്ട് അതൊരു തെറ്റായി തോന്നുന്നില്ല.... പക്ഷേ ഒരു ഏട്ടന്റെ മുന്നിൽ അത് ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്.... പക്ഷേ അതും പറഞ്ഞു അവളെ അങ്ങോട്ട് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ.... " " പറ്റണം..... കോടീശ്വരി ആയ ആധിക് ഇത് പോലെ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല.....

ഒരു ജോലിയും കൂലിയും പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തനെ അല്ലേ പെങ്ങൾക്ക് കെട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്... " " മൈൻഡ് your words സായ് കൃഷ്ണ.... ആദി എന്റെ പെണ്ണാണ്.... അവള് എന്നെ വേണ്ടാ എന്ന് പറയുന്നത് വരെ അവള് എന്റേത് മാത്രമാണ്..... അതിനു ആര് വന്നു ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കിയാലും അവള് എന്റേതാണ്... അതിനു വിലങ്ങ് തടയായി വരുന്നത് ആരാണെങ്കിലും മേലും കീഴും നോക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ വഴിയിൽ നിന്നും മാറ്റും എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ആണെങ്കിലും.... " കോപത്തോടെ പൊട്ടി തെറികുക ആയിരുന്നു അവൻ..... " അയ്യോ.... എന്നെ കൊല്ലണ്ട കെട്ടിച്ച് തന്നേക്കാം..... " ചിരിച്ച് കൊണ്ട് സായ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് ഇത്രനേരം അവൻ തന്നെ കളിയാകുക ആണെന്ന് അഭിക്കു മനസിലായത്..... അത് കൊണ്ട് അവനൊരു വളിച്ച ചിരി ചിരിച്ചു..... " അളിയോ വാ വാ താഴേയ്ക്ക് പോകാം.... ഇനിയും നിന്നാൽ എന്നെ കടിച്ച് തിന്നാല്ലോ.... " അതും പറഞ്ഞു അവനെയും കൊണ്ട് സായ് താഴേയ്ക്ക് പോയി..... ആദി സായിയെയും അഭിയെയും നോക്കാതെ നിന്നു..... വെറും ചമ്മൽ അത്രേം ഉള്ളൂ.....

ഭക്ഷണ ശേഷം അഭിയേയും സായിയേയും കൂട്ടി അവള് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു..... കുറച്ച് ദൂരം കൂടി പോയപ്പോൾ അവിടം എത്തിയിരുന്നു..... " ഇതാരാ ഇവിടെ.... " " ഏട്ടനും അഭിയും കൂടി ചെല്ല് ഞാൻ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം.... " " ഞങൾ എന്തെന്നും പറഞ്ഞു ചെല്ലും.... " " അതൊക്കെ ശെരി ആകാം നിങ്ങള് ചെല്ല്.... " അവർ 2 പേരും ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചതും ഒരാള് വന്നു വാതിൽ തുറന്നു..... സായിയെ കണ്ടതും ചോദ്യഭാവത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അഭിയെ അയാള് പുണർന്നിരുന്ന്..... " ഏയ് അളിയാ എന്താ ഇവിടെ..... " അപ്പോഴാണ് പുറകിൽ നിന്ന് ആദി അത് കണ്ടത്..... അവളെ കണ്ടതും അയാള് ഒന്ന് പരുങ്ങി..... " എന്തായി അച്ചാച്ച..... " അഭി ദയനീയമായി ജോയിയെ നോക്കി..... അതേ ആധിയുടെ അച്ചാച്ചൻ DIG Joy Mathew...........( തുടരും )

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...