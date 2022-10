💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 45

രചന: AVANIYA

അവർ 2 പേരും ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചതും ഒരാള് വന്നു വാതിൽ തുറന്നു..... സായിയെ കണ്ടതും ചോദ്യഭാവത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അഭിയെ അയാള് പുണർന്നിരുന്ന്..... " ഏയ് അളിയാ എന്താ ഇവിടെ..... " അപ്പോഴാണ് പുറകിൽ നിന്ന് ആദി അത് കണ്ടത്..... അവളെ കണ്ടതും അയാള് ഒന്ന് പരുങ്ങി..... " എന്തായി അച്ചാച്ച..... " അഭി ദയനീയമായി ജോയിയെ നോക്കി..... അതേ ആധിയുടെ അച്ചാച്ചൻ DIG Joy Mathew..... അതേ അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു ജോയിയും.... എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയാതെ അവൻ ഒന്ന് പതറി... " മോളെ... മോൾ എപ്പോഴാ എത്തിയെ.... ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടില്ല.... " " അത് മനസിലായി അച്ചാച്ച.... അല്ല ഇവരെ പരിചയപെട്ടോ.... " " അത്.... അത് ഞാൻ.... " " അച്ചാചന് ഇത് എന്നതാ പറ്റിയെ.... " " ഒന്നും ഒന്നുമില്ല.... ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ.... " " ആ ബെസ്റ്റ്.... സ്ഥലം DIG ആണ് ഇൗ നിന്ന് വിക്കുന്നത്.... ആരും കാണണ്ട.... " " അത്... മോളെ ഞാൻ.... " അപ്പോഴാണ് അവനെ തട്ടി മാറ്റി കൊണ്ട് അവള് അകത്തേയ്ക്ക് ഓടിയത്.... പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ജോയ് അടക്കം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഒക്കെ ഞെട്ടി.... അപ്പോഴാണ് പുറകിൽ നിന്നൊരു നിലവിളി കേട്ടത്.... " അയ്യോ അമ്മേ... എടീ പിശാശേ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ.... എടീ കാലമാടത്തി വിടടി....

അച്ചാച്ച അവിടെ വായും പൊളിച്ച് നിൽക്കാതെ എന്നെ ഒന്നു രക്ഷിക്കൂ.... " അകത്ത് കണ്ട കാഴ്ചയില് ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ബാകി ഉള്ളവർ..... എബി താഴെ കിടക്കുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ അവന്റെ 2 കൈകളും പിരിച്ച് പിടിച്ച് കൊണ്ട് അവന്റെ പുറത്ത് ഇരിക്കുക ആണ് നമ്മുടെ ആദി.... കൂടാതെ അവന്റെ മുടിയും പിടിച്ച് വലികുന്നുണ്ട്.... " എടീ ദുഷ്‌ടെ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ അയ്യോ.... ആരെങ്കിലും ഓടി വരണേ.... " " നീ എന്തിനാ എബി താഴെ കിടക്കുന്നത്... " " എടോ പട്ടി അച്ചാച്ച ഞാൻ ഇവിടെ ബീച്ചിൽ വെയിൽ കൊള്ളാൻ കിടക്കുക അല്ല.... ഒന്ന് ഇവളെ പിടിച്ച് മാറ്റ്.... " " പട്ടി നിന്റെ അമ്മയപ്പൻ..... മോളെ നീ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ.... " " തന്നോട് ഇതിനൊക്കെ ദൈവം ചോദിക്കും ഡോ.... ആദി മോളെ എന്റെ ചക്കരേയല്ലെ... എന്നെ കൊല്ലല്ലേ ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം....... " " ഉറപ്പാണോ.... " " ഉറപ്പ് ആണ് ഡീ.... " " ഇനി നീ എന്നോട് പറയാതെ ഇവിടേക്ക് വരുമോ ഡാ.... " കൈ അയച്ച് കൊണ്ട് അവള് ചോദിച്ചു.... " ഇതിന് ആയിരുന്നോ ഡീ ശവമേ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തത്.... "

" അത് just for a fun " " അവളുടെ fun... ഇപ്പൊ എന്റെ അടിയന്ത്രം നടത്താം ആയിരുന്നു.... " " അച്ചാച്ച ബിരിയാണി മതി " " Done " " പോടി #@₹@&#₹@&@#&@₹@ " ഇതൊക്കെ കേട്ടും കണ്ടും കിളി പോയി നിന്നിരുന്ന സായിക് എബിയുടെ ഭാഷ പ്രാവണ്യം കൂടി കണ്ടതോടെ തൃപ്തി ആയി... " എടാ എടാ.... ഒരു മയത്തിൽ വിളിയെടാ.... അപ്പൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ചേട്ടൻ പോലീസിലും ആണെന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വിളിക്കാമോ.... ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നീ ഇത് വരെ കാണുക കൂടി ചെയ്യാത്ത 2 പേരുടെ മുന്നിൽ അല്ലേ നില്കുന്നത്.... " അപ്പോഴാണ് എബിൻ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചത്... ഉടനെ അവൻ അവരെ നോക്കി ഒരു വളിച്ച ഇളി പാസാക്കി.... " നീ അധികം ചമ്മണ്ട.... " " ആരാടി ഇതൊക്കെ.... " " ദ്ദേ ഇത് എന്റെ സഖാവ്.... " അഭിയേ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു... " മ്മ് മ്മ് മോൾ അധികം ഒലിപ്പികണ്ട.... " " പോടാ തെണ്ടി... പിന്നെ ഇത്... സായ് കൃഷ്ണ അയ്യർ എന്റെ ഏട്ടൻ.... " അത് കേട്ടതും ഒരാളുടെ മുഖം ചുളിയുന്നത് അവള് വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധിച്ചു.... " ഏട്ടനോ.... " " ആഹ് ഡാ എബിച്ച നമ്മുടെ നീലുവിന്റെ ബ്രദർ....... " " ഓ പെട്ടെന്ന് മനസിലായില്ല..... " എന്നിട്ട് അവള് സായിയുടെയും അഭിയുടെയും നേരെ തിരിഞ്ഞു.... " ഇവർ കൂടപിറപ്പുകൾ ഇല്ലാതെ ജീവിച്ച എന്റെ സഹോദരന്മാർ.... ഇത് അച്ചാച്ചൻ എന്ന DIG Joy Mathew IPS... പിന്നെ ഇത് എന്റെ ചങ്കും കരളും ഒക്കെ ആയ Joseph Abin Mathew എന്ന എന്റെ എബിച്ചൻ.... പപ്പയുടെയും മമ്മിയുടെയും മരണത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് ഇൗ കാണുന്ന ആദി ആകിയ.... "

പറയുമ്പോൾ അവളുടെ ശബ്ദം ഇടറിയിരുന്നു.... " അയ്യേ ദ്ദേ പെണ്ണ് സെന്റി ആകുന്നു.... എടീ എന്റെ ആദി ബോൾഡ് ആണ്.... ഞങ്ങളുടെ ജോണിച്ഛൻെറയും അന്നമ്മച്ചിയുടെയും പുലി കുട്ടി.... " അത് കേട്ടതും അവള് ചിരിച്ചു.... " നിങ്ങള് 2 പേരും അകത്തേയ്ക്ക് വാ... അതുങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കൂടിയാൽ പിന്നെ 2നും വേറെ ആരെയും വേണ്ട.... " അതും പറഞ്ഞു ജോയ് അവരെ അകത്തേയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു.... ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാണുന്നത് കൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് അധികം നേരം അവിടെ ചിലവഴിച്ചു.... ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഭി ഇറങ്ങി.... വൈകിട്ടോടെ ആണ് ആദിയും സായിയും ഇറങ്ങിയത്.... അവർ വിടാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ആയിരുന്നു.... പിന്നെ സായിക് അർപിതയെ കൂട്ടാൻ ഉള്ള കൊണ്ട് അവർ മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ല.... പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സായിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ സംശയങ്ങൾ നിന്നിരുന്നു.... എന്തായിരിക്കും അഭിയെ കണ്ട ഉടനെ ജോയ് അങ്ങനെ വിളിച്ചത്.... അതിനു ശേഷമാണ് ആദി അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.... പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ..... " എന്താണ് ഏട്ടാ കൊറേ നേരം ആയല്ലോ വലിയ ചിന്തയിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു... " " ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അവരുടെ സ്നേഹം ഓർക്കുക ആയിരുന്നു.... " " മ്മ് ഏട്ടന് ഒരു കാര്യം അറിയുമോ.... " " എന്താ മോളെ.... "

" നീലുവിനെ എനിക് ഒരുപാട് നാളുകൾ മുമ്പ് അറിയാം.... അഭിയുടെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു.... അവന്റെ കുഞ്ഞി..... " " എന്തൊക്കെയാ മോൾ പറയുന്നത് എനിക് മനസ്സിലായില്ല.... " അവള് സായിക് പഴയ കാര്യങ്ങള് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.... സായിക്കു ഒരു വേള തന്നോട് തന്നെ പുച്ഛം തോന്നി അഭിയാണ് നീലുവിന് വേണ്ടി കേസ് കൊടുത്തത് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ.... സ്വന്തം അനിയത്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൾക്ക് വേണ്ടി.... ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി.... " ഏട്ടന് ഫീൽ ആകണ്ട.... Blood is thicker than water എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് ഏട്ടാ.... ബന്ധങ്ങളിൽ വേണ്ടത് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ അല്ല മറിച്ച് സ്നേഹമാണ്.... " അവള് അവന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ പറഞ്ഞു.... " മ്മ് " കുറച്ച് സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു...

ഇവിടുത്തെ procedure കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അർപിതയും ആയി നേരെ പാലക്കാട് പോകാനാണ് അവന്റെ പ്ലാൻ... അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് സായിയുടെ കാർ എടുത്ത് വന്നത്.... ആദി വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് procedures ഒക്കേ ഏകദേശം complete ആയിരുന്നു.... അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ ആയി.... പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അർപിതയെ അവനു ആദ്യമായി കാണുന്ന പോലെ തോന്നി... അത്രക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ..... " അപ്പു.... " അതിനു അവള് ഒരു വിളറിയ ചിരി മാത്രം തിരികെ നൽകി.... " ഏട്ടാ അവള് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് ഇല്ല.... എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുക്കു കേട്ടോ... " " മ്മ്.... " ......( തുടരും )

