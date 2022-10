💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 50

രചന: AVANIYA

ക്ലാസ്സിനു ശേഷം നീലുവിനോട് എന്തോ കള്ളം പറഞ്ഞു അഞ്ജലി ജീവനെ കാത്ത് നിന്നു.... രാവിലത്തെ ടെൻഷൻ ഉള്ള കൊണ്ട് തന്നെ നീലു വേഗം പോയി... പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ജീവൻ എത്തിയിരുന്നു.... അഞ്ചു നീലുവിന്‍റെ അടുത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങള് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നു അത് കൊണ്ട് കുറച്ച് പേടിയോടെ ആണ് പോയത്.... വ്യക്തമായി നീലു പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും എന്തോ വലിയ പ്രശ്നം അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസിലായി.... " എന്താ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത്..... " " എനിക് തന്റെ ഒരു ഹെല്പ് വേണം.... " " എന്ത് ഹെല്പ് " " തന്നോട് നീലു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ..... " " താൻ അവളെ ചതികുക ആണെന്ന് പറഞ്ഞു.... പിന്നെ താൻ ഒരു ദുഷ്ടനും വൃത്തികെട്ടവനും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു..... " അപ്പോ ഇവളോട് ഏകദേശം കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്.... " ജീവന് എന്താ പറയാൻ ഉള്ളത്.... എനിക് വേഗം പോണം.... " അവളുടെ വാക്കുകളിൽ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു.... " വളച്ച് കെട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ പറയാം.... നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ നീലുവിനെ എനിക് ഇഷ്ടം ആണെന്ന്.... " " മ്മ് അറിയാം.... " " ഇപ്പൊ അവളുടെ കൈയിൽ എനിക്കെതിരെ ഉള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ട്.... അത് എനിക് വേണം.... " " എന്ത് തെളിവുകൾ.... " " അത് നീ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല.... അത് എനിക് തിരികെ വേണം.... " " ഞാൻ അതിനു എന്ത് ചെയ്യാൻ ആണ്.... "

" അവൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ.... " " മ്മ്... നാട്ടിൽ ഒരാള് ഉണ്ട്... ഒരു ദക്ഷൻ അവളുടെ ചെറിയചൻെറ മകനാണ്.... അവനെ പേടിച്ചാണ് അവള് ഇവിടേക്ക് വന്നത് തന്നെ.... " " അവനെ contact ചെയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ.... " " ഇല്ല.... അവരുടെ കമ്പനി ഒക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് അയാള് ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.... " " കമ്പനിയുടെ പേര് എന്താണ്.... " " അയ്യർ അസോസിയേറ്റ്സ്.... " അത് കേട്ടതും ജീവന്റെ ഉള്ളിൽ വന്യമായ ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടായി..... അയ്യർ അസോസിയേറ്റ്സ്.... അവിടുത്തെ ദക്ഷൻ അയ്യർ... ജീവിത കൈയിൽ ഇട്ട് അമ്മാനം ആടുന്ന വെറും കളിപാവ..... " ഇനി ഞാൻ പൊക്കൊട്ടെ.... " " തന്റെ ഒരു ഹെല്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ.... " " എ... എന്താ " " ഇൗ പ്രശ്നം കാരണം അവളെ എനിക് നഷ്ടമാകും..... അത് പാടില്ല അതിനു ഞാൻ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.... " " എന്ത് വഴി.... " " നാളെ ഇൗ കോളജിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം പുറത്ത് വരും.... " " എങ്ങനെ.... " " അവളെയും എന്നെയും ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് ഇൗ കോളേജ് പിള്ളേർ പിടിക്കും അതോടെ അവള് എനിക് മാത്രമാകും.... " " പക്ഷേ അവള് വരില്ല തന്റെ കൂടെ..... " " അതിനാണ് നീ.... നീ കൊണ്ട് വരണം.... " " No.... എനിക് പറ്റില്ല..... " " പറ്റണം.... അവളെ നീ കൊണ്ട് വരണം... നീ കൊണ്ട് വരും..... അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരുത്തിക്കും.... "

" What you mean " " നീ കൊണ്ട് വരും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇത് അഭി അറിയും " അതും പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു വീഡിയോ അവളെ കാണിച്ചു.... അതിൽ അഭിയോട് ഉള്ള പ്രണയം അഞ്ജലി തുറന്നു പറയുന്നതും നീലു തന്നെ സഹായികാതത് കൊണ്ട് അവളോട് ഉള്ള നീരസം തുറന്നു പറയുന്നതും ആണ്..... അതും കൂടാതെ അഭിയെ കിട്ടാനായി താൻ ഏത് അറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്..... " ഹേയ് യു ചീറ്റ്.... " " അടങ്ങൂ കൊച്ചെ.... അപ്പോ ഞാൻ പറയും പോലെ അവളുടെ കൂടെ നില്കുന്നത് ആയി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നാളെ അവളെ അപ്പുറത്തെ ബ്ലോക്കിലേക് ആ ക്ലാസ്സ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ട് വരണം.... ഞാൻ പറയുന്ന വഴിയിലൂടെ വന്നാൽ മതി.... പിന്നെ ബാകി ഉള്ള കാര്യങ്ങള് നിന്നെ അറിയിക്കാം.... " " എനിക്... എനിക് പറ്റില്ല " " പറ്റണം.... ഇത് ചെയ്താൽ നിനക്ക് സുഖമായി അഭിയുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കും.... അതല്ലെങ്കിൽ..... ഒരിക്കലും നിനക്ക് അവനെ കിട്ടില്ല.... " ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ അത്രയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ പോയി.... അഞ്ജലിയും അപ്പൊൾ സ്വാർത്ഥ ആയി.... ഇല്ല തനിക്ക് അഭിയെട്ടനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആകില്ല.... ആരെ ചതിച്ചിട്ട്‌ ആണെങ്കിലും എനിക് വേണം.... ഇതേ സമയം തന്റെ പ്ലാൻ വിജയിച്ച സന്തോഷത്തിൽ ആയിരുന്നു ജീവൻ....

അവൻ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോയി... തന്റെ അനിയത്തി ജീവിതയെ കാണാൻ.... " മോളെ ദക്ഷൻ അയ്യർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആൾ തന്നെ അല്ലേ.... " " അതേ ഏട്ടാ എന്താ " " നമുക്ക് അവനെ കൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട്.... " " ഞാൻ ഇപ്പൊ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു തരാം.... " അവള് വിളിച്ച ഉടനെ ദക്ഷൻ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.... " ഹൈ ബേബി.... എന്താ ഇൗ നേരം.... " " ദക്ഷൻ ബേബി എന്റെ ബ്രോക്ക്‌ തന്നോട് എന്തോ പറയാൻ ഉണ്ടെന്ന്.... എന്തോ ഹെല്പ് വേണമത്രേ.... " " ഓ sure.... അളിയന് കൊടുക്കു.... " " ഹലോ ദക്ഷൻ " " ആ പറയൂ എന്താ അളിയാ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്.... " " ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ.... " " ഒകെ കാണാം.... എവിടെ വെച്ച്.... ” " താൻ എവിടെ ഉണ്ട് " " ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്.... അളിയന് എപ്പോഴാ കാണേണ്ടത് എന്ന് പറ.... " " പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ.... ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട്.... " " ഒകെ I will come there now.... " ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ദക്ഷൻ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു.... ജീവൻ അവനുമായി പുറത്തേയ്ക്ക് ഒരിടത്തേക്ക് പോയി.... " ഇനി പറ എന്താ അളിയാ കാര്യം " "നിനക്ക് ഒരു നീലാംബരിയെ അറിയുമോ.... " ആ പേര് കേട്ടതും ദക്ഷൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി.... ജീവിതയുടെ സഹോദരൻ ആണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്...

. " മ്മ് എന്റെ കസിൻ ആണ്.... എന്താ " " നിങ്ങള് എങ്ങനെയാണ്.... " " എന്താ... എന്താ അളിയാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് " " നിങ്ങള് തമ്മില് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ.... " " ഏയ് അങ്ങനെ " " കള്ളം പറയണ്ട.... ജീവിത ഒന്നും അറിയില്ല.... നീ പറ..... " " മ്മ് അവൾക്ക് ഞാൻ ശത്രു ആണ്.... " " എന്താ കാര്യം " " അത്.... പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ അവളെ കേറി പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു " അത് കേട്ടതും ജീവന് ചെറുതായി ദേഷ്യം വന്നു.... പക്ഷേ മൗനം പാലിച്ചു.... " മ്മ്.... എന്റെ ഒരു ബിസിനെസ്സിന്റെ കുറച്ച് details അവളുടേ കൈയിൽ ഉണ്ട്.... അത് എനിക് തിരികെ വേണം... പക്ഷേ അവള് തരാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.... നേരായ വഴിയിൽ അവള് അത് തരില്ല.... So അവൾക്ക് എതിരെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണം.... " " അളിയൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് " " അവളുടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ അവളുടെ മറ്റെ വീഡിയോ മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക് അത് വേണം.... " " അത് അളിയാ അത് നടകില്ല.... സംഭവം അവളെ കേറി പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും she was a perfect.... ഒരിക്കലും അവളുടെ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട.... " " അപ്പോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും " " മറ്റൊരു മാർഗം ഉണ്ട്.... " " എന്താണ്.... " " അവളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഒന്ന് ഉണ്ട്.... " " എന്ത് " " അത് തന്നെ അവളുടെ ഇരട്ട സഹോദരനും അനിയത്തിയും കൂടി ഉള്ള ഒന്ന് എന്റെ കൈയിൽ ഉണ്ട്.... "

" പക്ഷേ അത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം.... " " അത് അളിയന് അവളെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആണ്.... അവൾക്ക് അവള് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയും.... So അവളെ ഭീഷണി പെടുത്താൻ അത് ധാരാളം ആണ്.... " " എന്ന അത് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് സെന്റ് ചെയ്തേക്ക്.... " " തരാം.... പക്ഷേ അത് കൊണ്ട് എനിക് എന്ത് ഗുണം " " നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ അനിയത്തി തരും.... " ഒരു ചിരിയോടെ അവൻ പറഞ്ഞു.... കുറച്ച് നേരത്തിനു ഉള്ളിൽ തന്നെ ദക്ഷൻ ജീവന് ആ വീഡിയോ അയച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു.... 🦋🦋🦋🦋🦋🦋 ഇതേ സമയം നീലു ടെൻഷൻ കാരണം അഭിയെ വിളിച്ചു.... " ഹലോ.... ഏട്ടായി.... ജീവൻ ആൾ ശെരി അല്ല അവൻ ഒരു ദുഷ്ടൻ ആണ്.... " പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ഫോണിന്റെ ചാർജ് കുറഞ്ഞു ഓഫ് ആയി പോയിരുന്നു.... അവള് വിളിച്ചപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്ന് കേട്ടതും അവൾക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും പോലെ തോന്നി.... അവള് ഉടനെ ആധിയെ വിളിച്ച് എങ്കിലും കോൾ കണക്ട് ആകുന്നില്ലായിരുന്ന്.... കുറെ നേരം ട്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആണ് അവളുടെ ഫോണിലേക്ക് ജീവന്റെ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നത്.... അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കണ്ടതും അവളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ഫോൺ നിലത്തേക്ക് വീണു.... നിമിഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ അവളുടെ ഫോണിലേക്ക് ജീവന്റെ കോൾ വന്നിരുന്നു.... " ഹലോ.... നീലു.... " " ഹ... ഹലോ " " എന്റെ നീലൂട്ടി നന്നായി വിറകുന്നുണ്ട് അല്ലോ.... എന്തേ... എന്തെങ്കിലും കണ്ട് ഞെട്ടിയോ.... "

" You bloody " " ചി..... മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ലേ അത് മറന്നേക്കാൻ... അപ്പോ നിനക്ക് വയ്യ.... അപ്പോ എനിക്കും വളഞ്ഞ വഴി പയറ്റിയെ മതിയാകൂ.... " " നിങ്ങള് ഇത്രക്ക് ദുഷ്ടൻ ആയിരുന്നോ.... " " അതിലേന്ത സംശയം..... അപ്പോ കൈയിൽ ഉള്ള തെളിവുകൾ എനിക് തരുന്നോ.... അതോ നാളെ ലോകം മുഴുവൻ കൂടപിറപ്പുകളുടെ കാമകേളി ആസ്വദിക്കാനായി തീരുമാനിക്കുന്നോ.... " " No.... ഇത്... ഇത് ഒരിക്കലും പുറത്ത് വരരുത്.... ഞാൻ... ഞാൻ അത് തിരികെ തരാം.... " " ഗുഡ് ഗേൾ.... കാര്യങ്ങള് വേഗം മനസിലായി... അപ്പോ നാളെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോളജിന്റെ ആ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ബ്ലോക്കിലേക് തെളിവുകളും ആയി വരണം.... " " ഒകെ... " " എന്ന എന്റെ നീലൂട്ടി പോയി കിടന്നോ.... ഗുഡ് നൈറ്റ്.... " അവള് ഉടനെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു.... തന്റെ ഫോണിലേക്ക് നോക്കും തോറും അവൾക്ക് ദേഹം നിശ്ചലം ആകുന്ന പോലെ തോന്നി.... ചെ.... അവൾക്ക് തന്റെ സഹോധരങ്ങളോട് അറപ്പ്‌ തോന്നി ആദ്യമായി.... അതോടൊപ്പം വല്ലാത്ത സങ്കടവും.... അനേകം കുരുന്നുകളുടെ ജീവനാണ് ഒരു വശം.... മറ്റിടത് തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ആണ്.... ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ആകാത്ത പോലെ അവള് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു.... പിന്നെ എന്തോ തീരുമാനിച്ച പോലെ തന്റെ memory card ലേക് അത് copy ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ memory കാർഡ് ഊരി എടുത്തു.... എനിക് ജയിക്കണം ജീവൻ... ജയിച്ചേ മതിയാകൂ.... 2 ഉം എനിക് വേണം... ഇനിയും നിന്റെ ചതിക്ക് കൂട്ട് നിൽക്കില്ല.... പക്ഷേ ഇതേ സമയം തനിക്കായി ഒരുങ്ങുന്ന ചതിക്കുഴി അവള് അറിഞ്ഞില്ല............( തുടരും )

