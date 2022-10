💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 55

രചന: AVANIYA

" ഏയ് എന്തിനാ ചൂട് ആകുന്നത്.... എന്തേ നീ പണക്കാരുടെ കൂടെ മാത്രേ കിടക്കു എന്നുണ്ടോ.... ഞാൻ എങ്ങനെ എങ്കിലും ക്യാഷ് തരാടി.... " " What nonsense are you talking " " ഓ ഒന്നും അറിയാത്ത നല്ലവൾ.... ഇത് നീ തന്നെ അല്ലേ ഡീ.... " എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ച് അത് കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കൈകൾ തളരുന്ന പോലെ തോന്നി.... അവൾക്ക് ഒരു അടി പോലും നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്രക്കും തളർന്നു പോയി.... " എന്തേ ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ലെ കുല സ്ത്രീക്ക്.... പറയടി.... എത്രയാ ഡീ.... " പെട്ടെന്ന് എവിടുന്നോ വന്ന ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തവനോട് ഉള്ള ദേഷ്യത്തിൽ അപ്പുവിന്റെ കൈകൾ ചോദിച്ചവന്റെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞ് പതിഞ്ഞു.... " വീട്ടിൽ ഉള്ള നിന്റെ അമ്മയോടും പെങ്ങളോടും ചോടിക്കട റേറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന്.... അവൻ ചോദിക്കാൻ നടക്ക.... " " ഡീ വീട്ടിൽ ഉള്ളവരെ പറയുന്നോ.... കേട്ടില്ലേ വേശ്യയുടെ ചാരിത്ര്യ പ്രസംഗം.... നീയാടി പുല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ.... ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചത് നാളെ മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ച് കൊള്ളും.... അപ്പോ കാണാം കേട്ടോ.... എന്തായാലും നീ നല്ലൊരു ചരക്ക് തന്നെയാ..... കാണാം കാണണം..... " അതും പറഞ്ഞു അവർ പോയി.....

അത് കേട്ട് കൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന അവൾക്ക് തന്റെ ശരീരത്തിൽ പുഴു അരിക്കും പോലെ തോന്നി..... തന്റെ തെറ്റാണ് തന്റെ മാത്രം തെറ്റ്..... അവള് ദേവകിയെ കാണാതെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി.... വന്നപ്പോൾ മുതൽ മുറി അടച്ച് ഇരുന്നു..... വീട്ടിൽ ഉളളവർ പലരും വിളിച്ചെങ്കിലും പുറത്ത് വന്നില്ല..... * ( പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു.... ) ദേവകിയുടെ വാക്കുകൾ ഒരുപാട് സംഗർഷത്തോടെ ആണ് അവള് കേട്ടിരുന്നത്..... ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവളും ഒരു പെണ്ണ് അല്ലേ.... എന്നിട്ടും.... " മാഡം " ദേവകിയുടെ വിളിയാണ് അവളെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയത്..... " മ്മ് കഴിഞ്ഞോ മകളുടെ വീരസാഹസിക കഥകൾ.... ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്.... ഇൗ പേരിൽ അവളെ പിടിച്ച് അകത്ത് ആക്കണോ..... അതോ " " ഉഗ്ര വിഷമാണ് മാഡം അവർ മൂന്ന് പേരും.... അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സഹോദരൻ അല്ലേ ജിതിൻ എന്നിട്ടും അവനെ കൊല്ലാൻ പോലും.അവർ...... അവർ മടിച്ചില്ല..... 3 പേർക്കും ഇൗ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശം ഇല്ല മാഡം..... പക്ഷേ എന്റെ ഭർത്താവും മക്കളും അല്ലേ എനിക്... എനിക് അതിനു കഴിയില്ല..... " " മ്മ്.... " " എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ജീവിതയെ കൂടി അകത്ത് ആക്കണം.... അല്ലെങ്കിൽ അവള് കാരണം ഇനിയും ജീവനുകൾ പൊലിയും.... "

" മ്മ് ഞാൻ വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊള്ളാം.... " " എന്നാല് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മാഡം.... " " ഇപ്പൊ ചെന്നാൽ.... " " അവൾക്ക് ഉറക്ക ഗുളിക കൊടുത്താണ് ഞാൻ വന്നത്.... അതിന്റെ effect കഴിയും മുമ്പ് പോകണം.... " " മ്മ് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം..... " " ഏയ് വേണമെന്നില്ല..... " " ഇൗ നേരം ഒറ്റക്ക് പോകേണ്ട..... ആനി ഞാൻ ഇവരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാം.... " " ഞാനും വരാം മാഡം.... " " എങ്കിൽ വാ.... " 🦋🦋🦋🦋🦋🦋 തലേ ദിവസത്തെ ക്ഷീണം കാരണം താമസിച്ച് ആണ് അവർ എണീറ്റത്.... ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ അവരോട് ഉള്ള ദേഷ്യവും ആയാണ് അവള് തന്റെ ദിവസം ആരംഭിച്ചത്..... അപ്പുവിന്റെ കാര്യം ഉറപ്പായും സായ് ഏട്ടൻ അറിയണം.... ഇത് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വന്നാൽ ജീവിതയേക്കാൾ നാറുന്നത് അപ്പു തന്നെ ആകും.... അത് പാടില്ല.... അവള് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ളത് അനുഭവിച്ച് തന്നെയാണ് പോയത്.... പക്ഷേ മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതം വെച്ച് കളിച്ച ജീവിത മാപ്പ് അർഹിക്കുന്നില്ല.... ഒരു ഏട്ടൻ എന്ന നിലയിൽ അത് വിധിക്കാൻ ഉള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഉള്ളത് ഏട്ടനാണ് ഏട്ടന് മാത്രം..... അവള് ഫോൺ എടുത്ത് സായിയെ വിളിച്ചു..... " ആഹ് പറ മോളെ.... " " എന്തായി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള്.... " " മോളെ ഇവിടെ ഇച്ചിരി പ്രശ്നം ആണ്.... നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരാണ്....

ഞങ്ങളോട് ഉടനെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്..... " " എന്നിട്ട് എന്താ തീരുമാനം.... " " ഇറങ്ങി കൊടുക്കണം മോളെ.... കാരണം ഇത് പോലെ പണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവരും പലരെയും ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്..... അപ്പോ ഇൗ ശിക്ഷക്ക് ഇവർ അർഹരാണ്..... " " മ്മ്..... എനിക് അത്യാവശ്യം ആയി കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് പറയാൻ ഉണ്ട്..... " " പറഞ്ഞോ.... " " അതിനു മുമ്പ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ എങ്ങോട്ടാണ്.... " " അറിയില്ല കുട്ടി.... ഒരു ജോലി പോലും ഇല്ല.... സ്വത്തുക്കൾ ഒക്കെ അവന്മാർ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ആകി വെച്ചിരിക്കുക ആണ്... Head office ഇവിടെ അല്ല താനും.... അത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ശെരിയാക്കി എടുക്കണം എങ്കിൽ അതിനു അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നോക്കണം.... അഹ് നോക്കാം.... " " എന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്റെ ഫാമിലിക്ക് കൂടി താമസിക്കാവുന്നത് ആണ്.... പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഒരു വീട് ശെരി ആകുന്ന വരെ ഇവിടെ കഴിയാം..... പിന്നെ ഏട്ടൻ ഇവിടെ വേണം.... കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഉണ്ട്.... എന്നെക്കാളും അതിനു യോഗ്യൻ എട്ടനാണ്..... " " മ്മ്.... അവിടെ വരാം.... പക്ഷേ എനിക് ഒപ്പം അവരും ഉണ്ടാകും.... എത്രയൊക്കെ ആയാലും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലേ.... " " എന്റെ ഏട്ടന്റെ parents അല്ലേ കുഴപ്പം ഇല്ല....

പിന്നെ ഒരിക്കൽ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച മകളുടെ ഔദ്ധാര്യതിൽ കഴിയുന്നതിലും വലിയ ശിക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടാൻ ഉണ്ടോ.... " ഒരു പുച്ഛത്തോടെ അവള് പറഞ്ഞു.... " മ്മ് എങ്കിൽ അവിടേക്ക് വരാം.... " " വന്നാൽ മാത്രം പോര.... ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ head office.... അത് ഒക്കെ ശെരി ആകി എടുക്കണം.... " " ഒകെ.... അല്ല നീ എന്താ പറയാൻ വന്നത്.... " " വരുമ്പോൾ പറയാം.... " " പിന്നെ ഇവിടം ഫുള്ളി furnished ആണ്.... സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ പൊക്കി കൊണ്ട് വരണ്ട.... അഗ്രഹാരത്തിന് പുറത്ത് പോകണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ.... വീട് നിങ്ങളുടെ അല്ലാതെ ആകില്ല അല്ലോ..... അവിടെ കിടക്കട്ടെ.... വീട് ശെരി ആകുമ്പോൾ എടുക്കാം.... " " ആഹ് ഒകെ.... പാട്ടി ഇൗ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതോടെ ചെറിയച്ഛൻെറ വീട്ടിലാണ്.... വലിയമ്മ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നോക്കാം.... " " ഒകെ എങ്കിൽ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോര്.... കീ ഞാൻ മാറ്റിന്റെ താഴെ വേചെക്കാം.... എനിക് ഓഫീസിൽ പോണം.... " " മ്മ് ഒകെ " ഫോൺ വെച്ച് അവള് നേരെ ആനിയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് പോയി.... " ആനി..... " " പറയ് ആദി.... "

" ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടി ഉണ്ടാകും.... നീലാംബരിയുടെ വീട്ടുകാർ ആണ്.... തനിക്ക് കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ല അല്ലോ.... " " ഏയ്.... പക്ഷേ അവർ ഇവിടെ.... " " ആവശ്യം ഉണ്ട്.... " " അല്ല ഇയാൾക്ക് എന്താ ആ ഫാമിലിയോട് ഇത്രക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ്.... " അതിനു അവള് ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു.... " കാരണം അത് ഞാൻ ജനിച്ച ഫാമിലി ആണ്.... ഞാൻ ജന്മം കൊണ്ടത് ആ കുടുംബത്തിൽ ആണ്.... നീലാംബരി സായ് അർപിത എന്നിവർ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ആണ്.... " " മാഡം അപ്പോ ഡിജിപി സർ.... " " എന്റെ വളർത്തച്ചനും അമ്മയും ആണ്.... പക്ഷേ അവരാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അത്രേം ഉള്ളൂ.... " ആനി കൂടുതൽ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല.... എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് മനസിലായി.... " ആനി വേഗം ഇറങ്ങണം.... " " മ്മ് ഇറങ്ങണം മാഡം.... ഹർഷനും രൂപേഷും നമ്മളെ വെയ്റ്റ് ചെയുക ആണ്.... അവന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ..... " .........( തുടരും )

