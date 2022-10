💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 62

രചന: AVANIYA

നാളെ എന്ന ദിനം ആകാൻ അവള് കാത്തിരുന്നു.... തന്റെ ദൗത്യം വിജയിക്കാൻ പോകുന്ന സന്തോഷത്തിൽ ആയിരുന്നു അവള്.... ഒരു സൂര്യ ഉദയത്തിന്റെ മാത്രം ആയുസ്സ് ഉള്ള സന്തോഷം 😐 🌙🌙🌙☀️☀️☀️ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ മുടന്ത് ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവള് ഇറങ്ങി.... നേരെ പോയത് ഒരു std ബൂത്തിലേക്ക് ആണ്.... ജീവന്റെ ഫോണിൽ നിന്നും എടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് അവള് വിളിച്ചു.... സമീറ യേ connect ചെയ്തു... കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു.... ഇതേ സമയം വീട്ടിൽ മുകുന്ദൻ തന്റെ മുറിയിൽ വെച്ച ഫയലുകൾ നോക്കുക ആയിരുന്നു.... അത് അവിടെ എങ്ങും കാണാത്തത് അയാളിൽ ഭീതി പടർത്തി.... " ദേവകി.... " അതൊരു അലർച്ച ആയിരുന്നു.... അതിൽ അവരും ജീവിതയും എന്തിനേറെ പറയുന്നു വീട്ടിലെ സർവന്റ്സ് പോലും അവിടേക്ക് എത്തി.... " എന്താ മുകുന്ദേട്ട.... " " ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫയലുകൾ എന്തേ.... " " ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തില്ല.... അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒന്നും എടുകാർ ഇല്ലല്ലോ... ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ പുന്നാര മരുമോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ അടിച്ച് തുടച്ചായിരുന്ന്.... " " നീലാംബരി എവിടെ.... " " അത് അവള്.... " അപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങള് കൈ വിട്ട് പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജീവിത അതിന് ഇടയിൽ കേറി.... " ഒരു ഫയൽ അല്ലേ അച്ഛാ... അവള് പുറത്ത് പോയതാണ് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാം.... " " പക്ഷേ മോളെ അത്.... " അപ്പോ തന്നെ ജീവിത അയാളെ നോക്കി കണ്ണുകൊണ്ട് ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കാൻ ആവശ്യപെട്ടു....

അപ്പോഴാണ് താൻ ചെയ്യാൻ പോയ അബദ്ധം അയാള് ഓർത്തത്.... " ആ അവള് വരുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറയണേ.... " അയാള് കൂളായി പറഞ്ഞു... " എന്നെ അങ്ങ് പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു ഏട്ടൻ.... എനിക് അപ്പുറത്ത് പണി ഉണ്ട്.... നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പണി ഇല്ലെ... " അതും ചോദിച്ച് അവർ സർവന്റ്സിനോട് കയർത്തു.... അവർ പോയതും ജീവിത അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു.... " മോളെ അത് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ കൊണ്ട് ചെയ്തത് ഒക്കെ തീരും... " " എനിക് അവളെ പുറത്ത് പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ ഒരു doubht അടിച്ചത് ആണ്... ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അല്ലേ ഇതൊന്നും ഇവിടെ വെക്കരുത് എന്ന്... " " അത് മോളെ ഇന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ഫയൽ ആണ് അതാ ഞാൻ... " " ജീവനെ വിളിച്ച് നോക്കട്ടെ.... എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അച്ഛൻ ടെൻഷൻ ആകണ്ട.... കൊത്തി കൊത്തി അവള് മുറത്തിൽ കേറി കൊത്താൻ തുടങ്ങി... അവന് അവളോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട്... ഇനി അത് പറ്റില്ല.... " " മ്മ്‌ അത് കിട്ടിയാൽ അവളുടെ അവസാനം ആണ്.... " അയാള് പല്ല് കടിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... ജീവിത ഉടനെ ജീവനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു.... " അച്ഛനോട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്ന് പറ... അവള് സമീറയെ കാണാൻ ആകും പോയത്... അവൾക്ക് മാത്രേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആകു എന്നവൾക്ക്‌ അറിയാം.... ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം... "

🍁🍁🍁 നീലു വിളിച്ച് അറിയിച്ചത് അനുസരിച്ച് അവളെ കാണാൻ എത്തിയത് ആണ് സമീറ.... അവള് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലുത് ആയിരുന്നു അവൾക്ക് ആ ഫയലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്.... കുട്ടികളെ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്ന ഒരു ട്രക്കിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ.... " മോളെ നീ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്... ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ രക്ഷപെടും.... അവർ അറിഞ്ഞോ നിനക്ക് ഇത് കിട്ടിയത്.... " " ഇല്ല ചേച്ചി... പക്ഷേ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അറിയാം.... " " ഇതിൽ പറഞ്ഞ വെച്ച് ഇന്ന് രാത്രി അയാളുടെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ട്രക്ക് പുറപ്പെടുന്നത്... അതിനു മുന്നേ അത് തടയണം... " " നമ്മൾ വൈകി പോയോ ചേച്ചി.... " " ഇല്ല കുട്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാം.... അവർ അറിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകും ഇൗ ഫയൽ നഷ്ടം ആയത്.... നമ്മുടെ ജീവന് ആപത്ത് ആണ്... ഏത് നിമിഷവും എന്തും സംഭവിക്കാം.... ഞാൻ പോട്ടെ.... " " ചേച്ചി.... ഇത് പുറത്ത് വരണം... ആ കുട്ടികൾ രക്ഷപെടേണം.... എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ആയാലും... " " എന്റെ ജീവൻ പോയാലും അവർ രക്ഷപെടും... മോൾക്ക് എന്നെ ധൈര്യമായി വിശ്വസിക്കാം... " ആ പ്രതീക്ഷയിൽ ആണ് അവള് അവിടുന്ന് മടങ്ങിയത്.... ഇതേ സമയം അവരെ വീക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് ഗുണ്ടകൾ അവർക്ക് പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു...

ഒരു ഫോൺ കാളിന് അപ്പുറം ജീവനും ഉണ്ടായിരുന്നു.... " ജീവൻ സർ.... അവർ ഇപ്പൊ കോഫീ ഹൗസിൽ ആണ്.... എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്... ഇപ്പൊ ഇറങ്ങും.... " " അവളുടെ കൈയിൽ ഫയൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ.... " " ആ സർ... ഒരു ഫയൽ അവർ ബാഗിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്... " " നിങ്ങള് എവിടെ ഉണ്ട്... " " ആ കോഫീ ഹൗസിന്റെ പുറത്ത് ഉണ്ട്... " " ഗുഡ്... ആ തട്ടകാരി അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് നേരത്തിനു ഉള്ളിൽ കൊല്ലപെട്ടിരിക്കണം.... കാണുന്നവർക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആണെന്ന് തോന്നാവു... ആളെ തട്ടി പോകണം... തെളിവുകൾ കിട്ടണം എനിക്... " " ഒകെ സർ.... " പിന്നിൽ നടക്കുന്ന ഗൂഢ ആലോചനകൾ അറിയാതെ നീലുവും സമീറയും പിരിഞ്ഞു.... 🍁🍁🍁🍁 " അച്ഛാ.... അവള് തിരികെ വരുന്നുണ്ട്.... അമ്മ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത്.... നമ്മുടെ കൂടെ നിക്കും എങ്കിലും അമ്മ സത്യം അറിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ആകില്ല അവസ്ഥ.... " " അവളെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം... " " മ്മ്‌ അമ്മ കുറച്ച് ദിവസമായി വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറയുന്നു.... അങ്ങോട്ട് അയക്കാം... " " എന്നാല് വേഗം ആകട്ടെ.... " " മ്മ്‌ പിന്നെ ഇന്ന് എല്ലാ സർവന്റ്സിനെയും പറഞ്ഞു അയക്കണം... അവള് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇൗ ദിവസം.... " ക്രൂരതയോടെ ജീവിത പറഞ്ഞു.... അപ്പോഴാണ് അവളുടെ ഫോണിലേക്ക് ജീവന്റെ കോൾ വന്നത്....

" ജീവിത.... അവള് അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്... നിങ്ങള് അറിഞ്ഞ ഭാവം കൂടി വെക്കരുത്.... പേടിക്കണ്ട.... പ്ലാൻ success ആണ്... തെളിവുകൾ ഒക്കെ എന്റെ കൈയിൽ ഉണ്ട്... ഞാൻ വന്നിട്ട് ആകാം വിസ്താരം... " " ഒകെ... " അപ്പോഴേക്കും നീലു എത്തിയിരുന്നു.... പേടിച്ച് ആണ് വന്നത് എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടമോ സംസാരമോ ഇല്ലാത്തത് അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു..... അവള് വേഗം മുകളിലേക്ക് പോയി ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറി.... വിജയത്തിന്റെ ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ചൊടികളിൽ.... പക്ഷേ ഇതേ സമയം കൊണ്ട് മുകുന്ദൻ ദേവകിയെയും ബാക്കി ഉള്ളവരെയും ഒക്കെ അവിടുന്ന് തന്ത്രപൂർവം പറഞ്ഞു അയച്ചു... മകനായി കാത്തിരുന്നു.... ഇതൊന്നും അറിയാതെ നീലു മേൽ വേദനയാൽ ബെഡിൽ മയങ്ങി.... 🍁🍁🍁🍁 ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറുകൾക്ക്‌ ശേഷമാണ് ജീവൻ എത്തിയത്.... " അവള് എന്തേ...." " മുകളിൽ ഉണ്ട് മോനെ... എന്തായി " " സമീറ is no more.... അവളെ അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഉണ്ട്... തെളിവുകൾ ഒക്കെ എന്റെ കൈയിൽ ഉണ്ട്... അത് എത്തിക്കേണ്ട ഇടത്ത് എത്തിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്.... " " നീയാട യഥാർത്ഥ മകൻ... ഒരു നിമിഷം ഞാൻ അങ്ങ് പേടിച്ച് പോയി... ആ പീറ പെണ്ണ് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പികുമോ എന്ന് ഓർത്ത്... " " മ്മ്‌.... സമീറയേ ഞാൻ നേരത്തെ നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.... അത് കൊണ്ട് അവളെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു.... അതാണ് ഭാഗ്യം ആയത്.... " " അപ്പോ അവളെ ഇതേ പറ്റി അറിയിക്കണ്ടെ നിന്റെ ഭാര്യയെ.... " " മ്മ്‌..... "

അവൻ മുകളിലേക്ക് ദേഷ്യത്തോടെ കയറി.... മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന നീലുവിനെ ആണ് കണ്ടത്.... " നീലു.... " അലർച്ച കേട്ട് പതിയ കണ്ണുകൾ തുറന്ന അവളുടെ മുഖം അവന്റെ അടിയിൽ ചുളിഞ്ഞു പോയി.... " പ്‌ഭ പുന്നാര മോളെ ഇവിടെ വന്ന് തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി എന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒലത്താം എന്ന് കരുതിയോ ഡീ.... ഇവിടെ വാടി.... " അതും പറഞ്ഞു അവളെ വലിച്ച് അവൻ താഴേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി.... മുകുന്ദന്റെയും ജീവിതയുടെയും മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു.... വീണ വീഴ്ചയിൽ അവളുടെ നൈറ്റി ടീപോയിലെ മൂലയിൽ കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞു... അവിടുന്ന് ചോര ഒഴുകി.... " എന്താണ് മോളെ.... സിഐഡി പണി ആയിരുന്നോ നിനക്ക്.... " അതും പറഞ്ഞു അയാള് അവളുടെ നെറ്റിയിലെ ചോര തുടച്ചു അവിടെ ഒന്ന് അമർത്തി.... " ആ.... " അവളിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം ഉയർന്നു.... " നീ എന്താ ഡീ കരുതിയത് ഞങ്ങൾ അത്രക്ക് തലക്ക് സ്ഥിരത ഇല്ലത്തവർ ആണെന്നോ.... ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഉള്ള നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാതെ പറ്റുമോ.... " ജീവിത പുച്ഛിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... " പക്ഷേ നിന്റെ ധൈര്യം അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു... ഇത്രേം പേര് ഉണ്ടായിട്ടും നീ അത് കണ്ടെത്തി അത് ഇൗ വീടിന്റെ പുറത്ത് എത്തിച്ചു.... പക്ഷേ ഇൗ ധൈര്യം അത് ഇനി വേണ്ട നിനക്ക്.... " അതും പറഞ്ഞു ജീവൻ അവളുടെ മുടികുത്തില് പിടിച്ച് വലിച്ച് അവളുടെ തല മതിലിൽ മുട്ടിച്ചു....

" എന്താ ഡീ വേദനികുന്നോ നിനക്ക്.... ഞാൻ നിന്നോട് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞ അല്ലേ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കേണ്ട എന്ന്.... അപ്പോ അഹങ്കാരം... " അതും പറഞ്ഞു അവളുടെ കൈകളിൽ അവൻ ഷൂസ് ഇട്ട് ഞെരിച്ചു..... " ആ... ആ.... " അവള് കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു.... " നിനക്ക് ഇനി ജീവിക്കണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ്ദേ ആ നില്കുന്ന എന്റെ അച്ഛനോട് പോയി മാപ്പ് പറയടി.... " അതും പറഞ്ഞു അവളെ അവൻ മുകുന്ദന്റെ കാലിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടു.... " പറ മോളെ.... " അയാള് അവളോട് വല്ലാത്ത ഭാവത്തോടെ പറഞ്ഞതും അവള് അയാളുടെ മുഖത്തേയ്ക്ക് തുപ്പിയതും ഒന്നിച്ച് ആണ്.... " ഡീ.... " ജീവിതയും ജീവനും ഒന്നിച്ച് വിളിച്ചു.... " നിന്നോട് ഒക്കെ മാപ്പ് പറയുന്നതിലും നല്ലത് അങ്ങ് ചാകുന്നത് തന്നെയാണ്.... നിന്റെ ഒന്നും ഭിക്ഷയായ ജീവിതം എനിക് വേണ്ട.... " " എന്താ ഡീ നിനക്ക് ഇത്ര നിഗളിപ്പ്‌..... തെളിവുകൾ കിട്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനുകൾ ഒക്കെ അവതാളത്തിൽ ആകിയതിന്റെ സന്തോഷം ആണോ.... എങ്കിൽ ഇത് കണ്ട് നോക്കഡീ.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ തന്റെ ഫോണിലെ ഒരു വീഡിയോ അവളെ കാണിച്ചു... അതിൽ സമീറയുടെ വണ്ടി പുറകിൽ നിന്നുമൊരു വണ്ടി ഇടികുന്നത് ആയിരുന്നു.... " ചേച്ചി.... " " തീർന്നടി ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ തീർന്നു.... പിന്നെ നീ അവളെ ഏൽപ്പിച്ച തെളിവുകൾ ഒക്കെ ഭദ്രം ആയി എന്റെ കൈയിൽ എത്തി.... " വിജയി ഭാവത്തോടെ അവൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവളുടെ മുഖത്ത് പുച്ഛം അല്ലാതെ മറ്റോരു ഭാവവും ഇല്ല എന്നത് അവനെ സംശയത്തിൽ ആഴ്ത്തി...

. അപ്പോഴാണ് മുകുന്ദന്റെ ഫോൺ ശബ്ദിച്ചത്.... " ഹലോ.... What.... " അതും പറഞ്ഞതും അയാളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ഫോൺ താഴേയ്ക്ക് വീണു... " എന്താ അച്ഛാ എന്ത് പറ്റി.... " " ഇൗ പന്ന മോൾ നമ്മളെ ചതിച്ച് ഡാ.... " " എന്തേ സാറുമാരെ ഇപ്പൊ തീർന്നോ.... എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക് അഹങ്കാരം ആണെന്ന് അല്ലേ... അതാ അഹങ്കാരം തന്നെയാ... ദൗത്യം വിജയിച്ചതിന്റെ അഹങ്കാരം.... വിളിച്ച് നോക്ക് ഡോ അപ്പോ അറിയാം ഇൗ ഉള്ളവളുടെ അഹങ്കാരം... " " എന്താ അച്ഛാ വ്യക്തമായി പറ.... " " ആ തെളിവുകൾ സ്ഥലം എസിപിയുടെ കൈകളിൽ ആണ് എത്തിയത്... നിനക്ക് അറിയാലോ അയാള് ഒരു മുരടൻ ആണെന്ന്.... അവൻ ആ ട്രക്ക് കണ്ടെത്തി കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചു.... നമ്മളാണ് ഇത് ചെയ്തെന്ന് തെളിവും ഉണ്ടെന്ന്.... ടിവിയിൽ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് ആണത്രേ.... " അയാള് തളർച്ചയോടെ പറഞ്ഞു.... " തെളിവുകൾ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ഉള്ളകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും.... അറിയാം... സമീറയുടെ വകയിലേ സഹോദരൻ ആണ് ഇൗ എസിപി.... ഇൗ തെളിവുകൾ കിട്ടിയ ഉടനെ whatsapp ചെയ്തിരുന്നു.... ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു മരണം ഞങ്ങളുടെ പുറകെ ഉണ്ടെന്ന്... എന്ത് വന്നാലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ഞങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.... " " ഡീ.... " അതും പറഞ്ഞു അടിക്കാൻ ആയി കൈ ഓങ്ങിയ ജീവന്റെ കൈ തടഞ്ഞു കൊണ്ട് അവന്റെ കവിളുകളിൽ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരുന്നു നീലു... ഇന്നേവരെ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാത്ത നീലുവിൽ അത്തരം ഒന്ന് ജീവനെ അതിശയിപ്പിച്ചു....

അതിശയം വിട്ട് മാറിയപ്പോൾ ജീവിത അവൾക്ക് നേരെ വന്നു.... " ഡീ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു എന്റെ ചേട്ടനെ അടിക്കുന്നോ നിന്നെ ഞാൻ.... " " തൊട്ടു പോകരുത്.... നീ തൊട്ടാൽ ഞാൻ ചാകണം... പുഴുത പേ പട്ടിയേലും ചീത്ത ആണ് നീ.... ഏത് ഗംഗയിൽ കുളിച്ചാലും പാപം പോകില്ല... അത്രക്ക് നീച... ഒരു പെണ്ണ് അല്ലേ ഡീ നീ... എന്നിട്ടും ചെ.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് തന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി.... 🍁🍁🍁🍁 ജീവന് തനിക്ക് ഏറ്റ വലിയൊരു അപമാനം ആയി തോന്നി... ആദ്യമായി അവളോട് പക തോന്നി.... അതിനെ കൂട്ടാൻ എന്ന രീതിയിൽ ജീവിത അവനിൽ വിഷം കുത്തി നിറച്ചു... " നിന്റെ കഴിവ്‌കെഡ് കൊണ്ടാണ് അവള് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പെരുമാറിയത്.... നീ ഒരു ആണ് അല്ലേ ഡാ.... " " ജീവിത.... " " എന്നോട് ഇൗ കിടന്നു ഒച്ച ഉണ്ടാകുന്ന നേരം നിന്റെ ഭാര്യയെ ഒന്ന് നേരെ ആക്ക്.... നീ അവളുടെ ഭർത്താവ് അല്ലേ എന്നിട്ട് നിന്നെ കൈ നീട്ടി അടിച്ചില്ലെ... നീ അവളെ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യില്ല എന്ന് അവൾക്ക് അറിയാം.... നാണം ഇല്ലല്ലോ ആണ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മീശയും വെച്ച് നടക്കാൻ... ചെ... " " ജീവിത just stop it.... " " നീ ഒക്കെ ഒരു ആണ് ആണോ ഡാ... വെറുതെ ആണുങ്ങളുടെ വില കളയാൻ.... " അത് കേട്ടതും അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ കൈയിൽ ഉള്ള ഗ്ലാസ് വലിച്ച് എറിഞ്ഞു മുകളിലേക്ക് പോയി....

തന്റെ ദൗത്യം വിജയിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ആയിരുന്നു ജീവിത.... മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ജീവന്റെ ഉള്ളിൽ അവള് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിറഞ്ഞു... ഒരു ആണ് ആണോ ഡാ.... കൂടാതെ തന്നെ കൈ നീട്ടി അടിച്ച നീലുവിന്റെ മുഖവും തെളിഞ്ഞു... അവൻ ഒരു ചെന്നായ ആയി.... കാമവെറി പൂത്ത പകയുള്ള ഒരു ചെന്നായ.... അകത്തേയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന നീലുവിനെ കണ്ടതും അവന്റെ സകല നിയന്ത്രണവും നഷ്ടം ആയിരുന്നു... പകയോട് ഒപ്പം ജീവിതയുടെ മയക്ക്‌ മരുന്ന് കൂടി ആയപ്പോൾ അവൻ ഒരു മൃഗമായി.... മനുഷ്യനെ കടിച്ച് കുടയുന്ന ഒരു മൃഗം.... അവൻ അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ച് കീറി.... എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ച അവളെ ആവോളം ഉപദ്രവിച്ചു... ഒരു തരം ഭ്രാന്തമായ ആവേശത്തോടെ അവളെ ഭോഗിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു..............( തുടരും )

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...