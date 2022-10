💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 63

രചന: AVANIYA

അവൻ അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ച് കീറി.... എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ച അവളെ ആവോളം ഉപദ്രവിച്ചു... ഒരു തരം ഭ്രാന്തമായ ആവേശത്തോടെ അവളെ ഭോഗിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു.... ലഹരിയുടെ ഉന്മാദ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞതും അവൻ അവളിൽ നിന്നും അടർന്നു മാറിയിരുന്നു.... നഗ്ന ആയ അവളെ കാണും തോറും അവനിൽ കാമാഗ്നി ഉണ്ടായി കൊണ്ടിരുന്നു.... എന്നാല് ഇൗ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് താൻ വെറുമൊരു ശവം ആണെന്ന് തോന്നി പോയിരുന്നു.... ജീവൻ ഉണ്ട് എന്നതിന് കണ്ണുനീർ മാത്രം തെളിവായി.... തന്റെ ദേഹം മറക്കാൻ അവളുടെ കൈകൾ പൊന്തിയില്ല.... അവ തളർന്നിരുന്നു.... ഒരു പുച്ഛ ചിരിയോടെ അവളെ നോക്കി അവൻ.... എന്നിട്ട് ടേബിളിൽ ഇരുന്നിരുന്ന cigarette ചുണ്ടോട് ചേർത്തു.... എന്നിട്ട് അവൾക്ക് അടുത്തേയ്ക്ക് ഇരുന്നു.... " നിന്നെ ഞാൻ ഇത്ര നാളും തൊടാതെ ഇരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നിനക്ക്.... എന്നെ പ്രീതി പെടുത്താൻ നിനക്ക് ആവില്ല.... നിനക്ക് എന്നല്ല ഒരു പെണ്ണിനും ആകില്ല.... കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ.... എന്നെ മോഹിപിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് പിഞ്ച് ശരീരങ്ങൾ ആണ്.... അവയുടെ ആ മൃദുത്വും ഉഫ്.... " എന്തൊ ഓർമയിൽ അവൻ പറഞ്ഞു.... അത് കേട്ടതും അവൾക്ക് അവനോട് വെറുപ്പ് തോന്നി... " ചെ " അതും പറഞ്ഞു അവള് മുഖം തിരിച്ചു....

അപ്പോഴേക്കും അവളുടെ വയറിൽ അവന്റെ കൈകളിലെ cigrette അമർന്നിരുന്നു.... " ആ.... " " വേദനിക്കണം... നിനക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേദനിക്കണം..... സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഉടനെ നിന്നെ അങ്ങ് കൊന്നു തള്ളാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല.... പക്ഷേ എവിടെയോ ഒരു സിമ്പതി.... എന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നോ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു സ്ഥാനം നീ നേടിയിരുന്നു.... അത്കൊണ്ട്.... അത് കൊണ്ടാണ് നീ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്.... പക്ഷേ അപ്പോ നിനക്ക് അഹങ്കാരം.... ഇന്നലെയും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവളെ കൊന്നു കളഞ്ഞത്.... അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ നിന്നെ കൊല്ലുമായിരുന്നു.... പക്ഷേ നീ.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ മാറിടത്തിൽ അത് അമർത്തി.... " ആ.... അമ്മേ.... " " നിന്റെ ശരീരത്തെ നേടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല.... കാരണം എനിക് എന്നും ഹരം ആ ലോല ശരീരം തന്നെ ആയിരുന്നു.... ഇൗ ജീവൻ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ പണി അല്ല ഇത്.... പതിനഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് ഞാൻ അതിന്റെ സുഖം ആദ്യമായി അറിയുന്നത്.... അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്റെ കൈകളിൽ ഞെരിഞ്ഞു അമർന്ന ആയിര കണക്കിന് കുട്ടികൾ.... എനിക് മാത്രമല്ല അങ്ങ് വിദേശത്തും ഇൗ പിള്ളേർക്ക് നല്ല റേറ്റ് ആണ് ഡീ....

പക്ഷേ അത് ഇതിന് വേണ്ടി അല്ല എന്ന് മാത്രം.... ഇവരുടെ അവയവങ്ങൾക്ക്.... ഇവരുടെ സ്കിനിന് ഒക്കെ നല്ല റേറ്റ് ആണ്.... അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അവശിഷ്ടം പോലും പുറത്ത് എത്താതെ അതൊക്കെ അങ്ങ് നാട് കടക്കും.... " അവൻ ഒരു വിജയി ഭാവത്തോടെ പറഞ്ഞു.... " നീ ഒക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആണോ ഡാ.... ചെകുത്താൻ എന്ന് കൂടി വിളിക്കാൻ ആകില്ല.... അത്രക്ക് ദുഷ്ടൻ ആണ് നീ ഒക്കെ.... ചെ.... " " അതേ ഡീ ഞാൻ ദുഷ്ടൻ തന്നെയാണ്.... എന്റെ ദുഷ്ടതരം നീ ഇനി അറിയാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളൂ.... " " അറപ്പ് തോന്നുക ആണ്... നിന്നെ ഒരു സമയം എങ്കിലും ഒരു സഹോദരൻ ആയി കണ്ട എന്നോട് തന്നെ.... " " എപ്പോ മുതൽ ആണ് ഡീ... നിനക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് ആയത്.... അവള് ആ നശിച്ചവൾ നിന്നെ വന്നു കണ്ടതിനു ശേഷം.... നിനക്ക് അറിയോ നിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് അഞ്ജലി അവള് എന്റെ ആൾ ആയിരുന്നു.... എനിക് വേണ്ടി അവളാണ് നിന്നെ അവിടെ തന്ത്രപൂർവം എത്തിച്ചത്.... " കേട്ടതിന്റെ ഞെട്ടലിൽ ആയിരുന്നു അവള്.... " എന്താ... എന്താ നിങ്ങള് പറഞ്ഞത്... എന്റെ അഞ്ചു.... നോ അവൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിനു കഴിയില്ല.... You are lying.... Just lying.... " അപ്പോ തന്നെ ജീവൻ അവന്റെ ഫോണിലെ ഒരു വീഡിയോ അവൾക്ക് കാണിച്ച് കൊടുത്തു.... അഞ്ജു അവനു ഒപ്പം നിൽക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരുന്നു അത്... അഭിക്ക്‌ വേണ്ടി.... എതിരാളിയെ മാനസികമായി തളർത്താൻ അവൻ വിജയിച്ചു... അവള് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി പൊട്ടി കരഞ്ഞു....

അവൾക്ക് സ്വന്തം കൂടാപിറപ്പ്‌ തന്നെ ആയിരുന്നു അഞ്ജലി.... " എന്തിനാ.... എന്തിനാ നിങ്ങള് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത്.... ഒരിത്തിരി സന്തോഷിച്ച് വരുക ആയിരുന്നില്ലേ ഞാൻ... എന്നിട്ടും എന്തിനാ.... " " ഞാൻ ആണോ നിന്റെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കിയത്.... നീ അല്ലേ... ആവശ്യം ഇല്ലാത്തത് ഒക്കെ കുത്തി പൊക്കി വന്നത്.... എനിക് പറ്റിയ ഒരു കൈയബദ്ധം അതായിരുന്നു ആ നശിച്ചവളുടെ മകൾ.... ആ സമീറയുടെ മകൾ.... എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ജീവനുണ്ടാകും.... വിദേശത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവരാണ് ബാക്കി നോക്കുന്നത്.... പക്ഷേ അന്ന് നില വിട്ട് പോയി.... ആ കൊച്ച് കോമയിൽ ആയി പോയി... അത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ്‌ എടുത്തത്.... കൃത്യമായി മറവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്.... പക്ഷേ അവിടെയും അബദ്ധം പറ്റി.... ആരോ വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ട കൊണ്ട് അവന്മാർ റോഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു.... ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ ആദ്യമായി കിട്ടിയ തെളിവ്.... അത് വെറുമൊരു rape case ആകാൻ ഞങൾ ആവതും ശ്രമിച്ചു.... ഞങൾ അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.... അപ്പോഴാണ് ആ @₹#&മോൻ ഡിജിപി ജോൺ കുരിയാക്കോസ് എങ്ങും ഇല്ലാത്ത സംശയങ്ങളും ആയി വന്നത്.... വഴി തിരിച്ച് വിട്ട കേസ് നേർ വഴിക്ക് ആകാൻ നോക്കി..

ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു.... പക്ഷേ കൊന്നു കളഞ്ഞു.... ഒരു തെളിവ് പോലും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ.... " അവൻ അട്ടാഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞു.... ഒരു വേള അവൾക്ക് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയം തോന്നി.... " എന്തിനാ... എന്തിനാ നീ വീണ്ടും അതിനു പുറകെ പോയത്.... അതല്ലേ എനിക്.... എല്ലാം മറക്കാം... ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാം നമുക്ക്.... " " നിങ്ങളെ പോലൊരു മൃഗത്തിന്റെ കൂടെ ജീവികുന്നതിലും ഭേദം എന്നെ അങ്ങ് പച്ചക്ക് കത്തിക്കുന്നത് ആണ്... " അത് കേട്ടതും ജീവനിൽ വീണ്ടും പഴയ ആ ക്രൗര്യം നിറഞ്ഞു.... അവളെ ആവോളം വേദനിപ്പിച്ചു അവളെ അവൻ ഭോഗിച്ചു.... വേദന അനുഭവിക്കാൻ ഇനിയൊരു ഇട ഇല്ലാതെ ആ പെണ്ണ് ആർത്ത് കരഞ്ഞു.... പതിയെ അവളുടെ നിലവിളികൾ നിലച്ചു.... താഴെ മറ്റു 2 പേരും തങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് നടന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ആയിരുന്നു .. അവളുടെ നിലവിളി അവർക്ക് മനോഹര സംഗീതം ആയി തോന്നി.... അവൻ തളർന്നപ്പോൾ അവളിൽ നിന്നും മാറി കിടന്നു.... രാത്രി ആയിട്ടും അവള് എഴുന്നേക്കാതത് അവനിൽ ഒരു ഭീതി പടർത്തി.... എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയ അവൻ ബെഡിൽ പരന്നിരികുന്ന ചോര കണ്ട് ഒന്ന് ഭയന്നു.... " നീലു.... മോളെ.... " ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു എങ്കിലും അവള് എഴുന്നേറ്റില്ല....

കാര്യങ്ങള് കൈ വിട്ട് പോയെന്ന് അവന് മനസിലായി... ഇത് പുറംലോകം അറിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷത് ഓർത്ത് അവൻ.... " അച്ഛാ.... " ഒരു അലർച്ചയോടെ അവൻ താഴേയ്ക്ക് ഓടി.... " എന്താ മോനെ... " " നീലു... അവള്... അവള് എഴുന്നേക്കുന്നില്ല.... കാർ എടുക്കു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് പോകണം... " " അവിടെ കിടന്നു ചാകട്ടെ അവള് അഹങ്കാരി.... " ജീവിത അമർഷത്തോടെ പറഞ്ഞു... എന്നാല് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നോട്ടം ആയിരുന്നു അവൻ അവൾക്ക് നേരെ നൽകിയത്.... " പോയി കാർ എടുക്കടി.... " അതൊരു അലർച്ച ആയിരുന്നു... അതിൽ ഭയന്നു ജീവിത പുറത്തേയ്ക്ക് ഓടി.... അവർ നീലുവിനെ എത്രയും വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു.... അതും മുകുന്ദന്റെ ഒരു സെറ്റ് അപ്പ് ആയ റീനയുടെ അടുത്ത് ആയിരുന്നു.... ചെന്ന ഉടനെ അവളെ casuality യില് കയറ്റി.... സമയം പോകും തോറും ആപത്ത് ആന്നെണ് മനസിലാക്കിയതും അവർ അവളെ ഐസിയു വിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.... " എന്താ റീന രക്ഷപ്പെടുമോ.... " മുകുന്ദൻ അവരോട് തിരക്കി.... " മുകുന്ദ് ഏട്ടാ എന്താണ് ഇൗ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.... ആ പെണ്ണിന്റെ ദേഹത്ത് cigrette പാട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇടം പോലുമില്ല.... തീവ്രമായി ഭോഗിച്ചിട്ട്‌ ഉണ്ട്.... അതിൽ ചെറു കുടൽ ഒക്കെ ചതഞ്ഞ് അരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്.... ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രേ ഉള്ള്.... Hope ഇല്ല.... ട്രൈ ചെയ്യാം അത്രേ പറയാൻ ആകു.... " അവരുടെ വായിൽ നിന്നും കേട്ടത് അയാളിൽ ഒരു പേടി നിറച്ചു.... ജീവന്റെ അവസ്ഥയും മറിച്ച് ആയിരുന്നില്ല....

അവളുടെ വീട്ടുകാർ അടങ്ങി ഇരിക്കും... പക്ഷേ അവളുടെ ചേട്ടനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്... ഇതൊരു പോലീസ് കേസ് ആയാൽ പുറം ലോകം കാണില്ല ഉറപ്പാണ്..... " ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ അറിയികുന്നുണ്ടോ.... " റീന അവരോട് തിരക്കി... " അത്... അത് ശേരിയാകില്ലാ.... " അപ്പോഴാണ് ദൈവ ദൂതനെ പോലെ സായ് അവിടെ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് ആയി വന്നത്.... അവനെ കണ്ടതും അവർ ഞെട്ടി.... " ആ അളിയൻ എന്താ ഇവിടെ... നീലു എന്തേ.... " " അത് അവള്.... " " എന്താ അളിയാ.... " ജീവന്റെ മുഖത്തെ ടെൻഷൻ കണ്ടതും സായിയും ഒന്ന് പേടിച്ചു.... അപ്പോഴാണ് ഐസിയുവിൽ നിന്ന് വെന്റിലേറ്ററിലേക് മാറ്റാൻ ആയി നീലുവിനെ പുറത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ട് വന്നത്.... അവളെ കണ്ടതും സായിയുടെ നെഞ്ച് വിങ്ങി.... മുഖം മുഴുവൻ അടി കൊണ്ടാ പാടുകളും മുറിവുകളും cigrette കുറ്റിയുടെ പാടും ആയിരുന്നു.... " മോളെ... എന്താ എന്റെ കുഞ്ഞിന് പറ്റിയത്.... " അവൻ വേവലാതിയോടെ ചോദിച്ചു.... " സർ... മാറി നിൽകു... കുട്ടിക്ക് സ്വയം ശ്വസിക്കാൻ ആകുന്നില്ല... Brutally raped ആണ്.... " അത് കേട്ടതും ശില കണക്കെ തറഞ്ഞു നിന്ന് പോയി സായ്....

പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്ത പോലെ ജീവന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെന്ന് അവന്റെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞ് അടിച്ചു.... കഴുത്തിൽ കുത്തി പിടിചു... " കൊന്നോട നീ അതിനെ.... " " സായ്.... ഇത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ്... നീ ജീവനെ വിട്... അവനു ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് ആണ്.... " അത് കേട്ടതും അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ള മുകുന്ദന്റെ ആഞ്ഞ് അടിച്ചിരുന്നു അവൻ.... " അബദ്ധമോ.... കൊന്നു കൊണ്ട് ആണോ ഡോ @#₹ മോനെ അബദ്ധം പറ്റുന്നത്.... " അവന്റെ ആ ഭാവം അവരിൽ ഭയം സൃഷ്ടിച്ചു.... ഇതേ സമയം ജീവനോട് മല്ലിടുന്ന നീലുവിന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... തനിക്കായി ഒരാള് സംസാരിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം ആ അവസ്ഥയിലും അവള് അറിഞ്ഞത് പോലെ...............( തുടരും )

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...