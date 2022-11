💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 83

രചന: AVANIYA

" ഏട്ടാ പോകല്ലേ.... " " എന്താണ് മോളെ.... " ആദിയുടെ വിളി കേട്ട് പോകാൻ നിന്നിരുന്ന സായ് നിന്നു.... " അത്... ഞാൻ... ഞാനും വരുന്നു.... " കിതച്ച് കൊണ്ട് അവള് പറഞ്ഞു.... " എന്തിന് ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം.... " " അതെന്താ ഞാൻ വരുന്ന കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ.... " " അങ്ങനെ അല്ല കുട്ടി നിനക്ക് ഇവിടെ പണി ഇല്ലെ.... " " ഞാൻ എന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് വരുന്നത്..... അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എനിക് Mr വാസുദേവൻ അയ്യരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെയും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ട്..... " ഗൗരവത്തോടെ ഉള്ള അവളുടെ സംസാരം കേട്ട് അവൻ അവളെ നോക്കി.... " എന്തിനാ വലിയച്ചനെയും വലിയമ്മെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.... " സായ് ആകുലതയോടെ ചോദിച്ചു.... " നീലുവിന്റെ മരണ സമയത്ത് അവരും ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.... അവർ യാത്രയിൽ ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത്.... " " മ്മ്‌.... " " ഏട്ടൻ ഒരു അഞ്ചുമിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യു.... ഞാൻ ദെ വരുന്നു.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് അകത്തേയ്ക്ക് ഓടി...... സായ് അത് കൊണ്ട് തന്റെ പദ്ധതികൾ പാളുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ നിന്നു.... ഇന്നത്തോടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം എന്ന് കരുതിയത് ആണ്...

ഇനി ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഒരു ശല്യം ആകരുത് എന്ന് കരുതിയത് ആണ്.... പക്ഷേ ആദി വന്നാൽ.... അവള് അത് അനുവദിക്കില്ല..... പക്ഷേ അവൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഇട കൊടുക്കുന്നതിനു മുന്നേ അവള് ഡ്രെസ്സും മാറി റിവോൾവറും പേഴ്സും എടുത്ത് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.... ആദിയും സായിയും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് കണ്ട അനു മോളും അമ്മച്ചിയും വല്ലാത്ത സങ്കടത്തിൽ ആയി.... പരിഭവത്തോടെ നില്കുന്ന അവരെ അവള് ഉടനെ തിരികെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആശ്വസിപ്പിച്ചു.... എന്നാല് ഇതേ സമയം ആനി വല്ലായിമയോടെ അനുവിനേ നോക്കുക ആയിരുന്നു.... അതോടൊപ്പം സായിയേയും.... വല്ലാത്ത ആത്മബന്ധം ഉള്ള 2 പേര് പിരിയും പോലെയാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം.....അവളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പല രീതിയിൽ ഉള്ള ചിന്തകള് കടന്നു വന്നിരുന്നു.... ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണോ അവൾക്ക് ഒരു അച്ഛന്റെ സ്നേഹം.... ഞാനായി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആണോ ആ അച്ഛന്റെ തണൽ.... കലങ്ങി മറിയുന്ന ആനിയുടെ മനസ്സിന്റെ വിങ്ങൽ അവളുടെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു.... ആദി അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.... 🍁🍁🍁🍁🍁 വഴിയിൽ ഒന്ന് രണ്ടിടത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒക്കെ നിർത്തിയാണ് അവർ അവിടേക്ക് എത്തിയത്....

സായ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് ആകണം വാസുദേവനും അയാളുടെ ഭാര്യയും വാതിലിൽ നിന്നിരുന്നു.... ഐശ്വര്യവതിയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു വലിയമ്മ.... ആഡ്യത്തം വിളിച്ചോതുന്ന മുഖം.... ആദി അവരെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു.... സ്ത്രീയാണ് ഇൗ വീട്ടിൽ മനസാക്ഷി ഉള്ള ഏക സ്ത്രീ..... കരുണ ഉള്ളൊരു സ്ത്രീ.... അവളുടെ ഉള്ളിൽ അവരോട് ചെറിയൊരു മതിപ്പ് തോന്നി.... പൊടുന്നനെ അവളുടെ ഭാവം മാറി.... പാടില്ല.... വിശ്വസിച്ച് കൂടാ ഒരാളെയും.... ചിലപ്പോ ഇവരും ആകാം നീലുവിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ.... അവർ 2 പേരും ആധിയെ സംശയത്തോടെ നോക്കി.... അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് അവളെ മനസിലായില്ല എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി.... " സായ് കുട്ടാ ഇൗ കുട്ടിയാരാണ്.... " വലിയമ്മയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് പറയാൻ വന്ന സായിയെ ആദി തടഞ്ഞു.... " ഞാൻ എസിപി അഥീന ജോൺ കുരിയാക്കോസ്... നീലാംബരി വധകേസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ ആണ്.... " അവള് സ്വയം പരിചയപെടുത്തി....

ജോൺ കുരിയാക്കോസ് എന്ന പേര് കേട്ടതും വാസുദേവൻ അവളെ വല്ലാതെ നോക്കി.... അവരുടെ ഉള്ളിലിരുപ്പ് അറിയാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അവള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും.... അപ്പോ ഇയാള് മറ്റുള്ളവരുടെ ബാക്കി ആണ്... അവള് ഊഹിച്ചു... എന്നാല് വലിയമ്മ ആശങ്കയോടെ ആണ് അവളെയും തന്റെ ഭർത്താവിനെയും നോക്കിയത്.... " മോളെ നീ അകത്തേയ്ക്ക് ചെല്ല്... വലിയമ്മെ... അവളെ അകത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ട് പോ..." " വരൂ കുട്ടി.... " അതും പറഞ്ഞു അവർ അവളുമായി അകത്തേയ്ക്ക് പോയി.... അകത്ത് കയറാൻ പോയ സായിയെ വാസുദേവൻ പിടിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നു.... " എന്താ വലിയച്ച... " " എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം.... " " എന്ത് ഉദ്ദേശം.... " " അല്ല ഒരു അന്യ മതസ്ഥയും കൊണ്ട് ഇവിടെ കേറാൻ " " അവള് ആദ്യമായല്ല ഇവിടെ കേറുന്നത്... അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ കൊറേ കേറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ട്.... " " അവള് ചത്താലും ഇൗ വീടിന് സമാധാനം തരില്ല അല്ലേ.... " അത് പറഞ്ഞ അയാളെ അവൻ ദേഷിച്ച് നോക്കി.... " ഇത് പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ... ഇനി എന്റെ അനിയത്തിയെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് സായിയുടെ മറ്റൊരു മുഖം ആയിരിക്കും കാണുക.... അറിയാലോ സായിയെ.... ഭൂമിയോളം ക്ഷമിച്ചിട്ട്‌ ഉള്ളൂ...

പ്രായത്തിനു മുതിർന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സ് കൊണ്ട് ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും എതിർ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല.... ബഹുമാനിച്ചിട്ട്‌ ഉള്ളൂ.... പക്ഷേ ഇന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രായത്തെ അല്ല.... ബഹുമാനിക്കപെടെണ്ടവർ മുതിർന്നവർ അല്ല.... പ്രായമല്ല മറിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ആണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്.... ഒരുവന്റെ പ്രവർത്തികൾ ആകണം അവനോട് ഉള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ അടിത്തറ.... മുതിർന്നതോ ഇളയതോ ആയികോട്ടേ അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ ബഹുമാനാർഹം ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം... അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് നൽകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് എന്തിന്റെ പേരിൽ ആയാലും.... " അവന്റെ വാക്കുകളിൽ അയാളിൽ ഒരു പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.... പറയുന്നത് എല്ലാം മിണ്ടാതെ കേട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട്‌ ഉള്ളൂ സായ്... അതിൽ നിന്നും ഇങ്ങനൊരു മാറ്റം.... " ആദർശങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയുന്നു നീ.... വന്ന വഴികൾ മറകുക ആണോ... ആ പോലീസുകാരി പെണ്ണാണോ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്.... " അയാളൊരു പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു.... " അതേ എനിക്ക് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് തന്നത് അവള് തന്നെയാണ്...

. And I am proud to say that.... പ്രായത്തിനു ഇളയത് ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇന്നു ഇൗ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തി അതാണ് എസിപി അഥീന ജോൺ " അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ അഭിമാനം നിറഞ്ഞിരുന്നു.... " മതി നിന്റെ പുകഴ്ത്തൽ.... അവള് ഏത് ദേവത വേണമെങ്കിലും ആയികൊട്ടേ.... ഒരു അന്യമതസ്ഥയെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം താമസിപ്പിക്കാൻ ആകില്ല.... അതും ഇറച്ചിയും മീനും ഒക്കെ തിന്നുന്ന ഒന്നിനെ.... ഞാൻ അതിനു ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല " അതിനു അവൻ വല്ലാതെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു..... " അവൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്നും സമ്മതം ആവശ്യം ഇല്ല.... എനിക്കൊപ്പം തന്നെ അധികാരം ഉണ്ട് അവൾക്ക്.... അവള് എന്റെ പെങ്ങളാണ്.... " " കണ്ണിൽ കണ്ടവളെ ഒക്കെ നീ അങ്ങനെ കരുതിക്കോ... ഞങ്ങൾക്ക് ആകില്ല.... " " നിങ്ങൾക്ക് ആകും വലിയച... നിങ്ങള് ആയെ മതിയാകൂ.... കാരണം നീലുവിന്റെ ഒപ്പം ഒരേ വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അവളും.... അവളുടെ ഇരട്ട സഹോദരി.... എന്റെ ജീവനോടെ ഉള്ള ഏക പെങ്ങൾ.... " പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ശബ്ദം ഇടറി.... " മറ്റാരേക്കാളും ഇൗ വീട്ടിൽ അവൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ട്.... അത് കൊണ്ട് ഇനിയും വലിയച്ചൻ വലിയ ആദർശങ്ങളും പറഞ്ഞു വരേണ്ട...

പിന്നെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവളുടെ ക്വാർട്ടെസിൽ താമസിക്കുന്ന സഹോദരനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം.... ആദി എന്ന മകൾ എങ്ങനെ നവീൻ എന്ന മകൻ ആയെന്ന്.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ അകത്തേയ്ക്ക് കയറി പോയി.... അവിടെ വലിയമ്മ അവളെ സൽകരികുക ആണ്.... " കുട്ടി.... കുട്ടിക്ക് ഇവിടുത്തെ വാസുകിയുടെ നല്ല മുഖഛായ ഉണ്ട്... " അത് കേട്ട് ആധിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു.... " മ്മ്‌... " അവള് താൽപര്യം ഇല്ലാതെ മൂളി.... " വലിയമ്മേ.... പാട്ടി എന്തേ.... ഇവിടെ എങ്ങും കണ്ടില്ല അല്ലോ.... " ചോദ്യം കേട്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് സംശയം നിറഞ്ഞു.... " അപ്പോ നീ കാര്യങ്ങള് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ വന്നത്.... " " എന്ത് കാര്യം.... " " അത് അമ്മ ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് വീണത് ആണ്... അശോകന്റെ ( ഇളയച്ഛൻ ) വീട്ടിൽ വെച്ച്.... പ്രായം ആയത് അല്ലേ... വീഴ്ചയിൽ നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതം ഏറ്റു.... കൂടാതെ ഇടത് വശം തളർന്നു പോയി... വീഴ്ചയിൽ തലയിൽ ഏതോ ഞെരമ്പ് ക്ഷതം ഏറ്റു എന്ന അറിഞ്ഞത്... ഇപ്പൊ പരസഹായം ഇല്ലാതെ അനങ്ങാൻ പോലും ആകില്ല....

മുറിയിൽ ഉണ്ട്... ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കിടക്കണം എങ്കിൽ പോലും മറ്റൊരാൾ സഹായിക്കണം... " " എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചില്ലെ.... " " അവർ കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു.... അമ്മയുടെ അവസ്ഥ അവിടെ വളരെ കഷ്ടം ആയിരുന്നു.... തളർന്നതോടെ അവർ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ആയി.... ഞങൾ തിരിച്ച് എത്തിയപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ രത്നമ്മ ആണ് അപ്പുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്... നിങ്ങള് ഇവിടുന്ന് മാറി എന്നും അമ്മയെ അവന്റെ വീട്ടിൽ ആകി എന്നുമൊക്കെ.... " " നിങ്ങള് contact ചെയ്യാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലോ.... " " മ്മ്‌ അത് വാസു ഏട്ടൻ ആരോടും സംസാരവും വിളിയും ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതാ ഞാൻ.... " " മ്മ്‌ എന്നിട്ട്.... " " ഞങ്ങൾ അമ്മയെ കാണാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല... ഞങ്ങൾ കരുതിയത് അവർ എല്ലാവരും കൂടി എവിടെയോ പോയെന്നാണ്.... അപ്പോഴാണ് അകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം വെള്ളം എന്നും പറഞ്ഞു ഒരു ഞെരുക്കം കേട്ടത്.... അയൽക്കാരെ ഒക്കെ വിളിച്ച് വാതിൽ ചവിട്ടി തുറന്നു....

ഞെരുക്കം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് മണം കൊണ്ട് പോകാൻ ആകുന്നില്ല ആയിരുന്നു.... ഞാനും ഏട്ടനും എങ്ങനെ ഒക്കെയോ അവിടേക്ക് ചെന്നു.... അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച.... എന്റെ മോനെ.... " ആ ഓർമയിൽ തന്നെ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറിച്ച് വരുന്നത് കാണാം ആയിരുന്നു.... " മല മൂത്ര വിസർജനങ്ങൾക്ക്‌ ഇടയിൽ ഒരു മെല്ലിച്ച രൂപം.... വെള്ളം കണ്ടിട്ട് നാളുകൾ ആയെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം.... പഴയ വീടല്ലെ എലി ശല്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.... കട്ടിലിൽ അമ്മയുടെ മേത്ത് ഒക്കെ എലികൾ ഓടി നടന്നു.... ഞങൾ എങ്ങനെ ഒക്കെയോ അമ്മയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു... ജീവൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു.... ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് 3 ദിവസങ്ങളോളം ആയി മൂത്രത്തിൽ കുളിച്ച് കിടകുന്നത് എന്നാണ്... മുതുക് മുഴുവൻ പൊട്ടി ഒലിച്ചിട്ട്‌ ഉണ്ട്..... അതോടൊപ്പം എലിയും കാലിൽ ഒക്കെ കരണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ്.... " " എന്നിട്ട് പാട്ടി എന്തേ.... " " വരു.... " അതും പറഞ്ഞു വലിയമ്മ അവരുമായി അവിടേക്ക് പോയി... അകത്തേയ്ക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു.... " ഇന്നു രാവിലെ കൂടി കുളിപ്പിച്ച ആണ് മോനെ... പക്ഷേ മൂത്രം ഒക്കെ.... " " മ്മ്‌ മനസിലായി.... " .........( തുടരും )

