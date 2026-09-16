റിപ്പോര്ട്ടര് ടിവിയിലെ പൊലീസ് ഗുണ്ടായിസം; അടിയന്തിരാവസ്ഥയെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്ന അതിക്രമം: പിണറായി വിജയന്
കൊച്ചി: റിപ്പോര്ട്ടര് ടി വി ആസ്ഥാനത്തെ ന്യൂസ് ഡസ്കില് കടന്നു കയറി വാര്ത്താ പ്രക്ഷേപണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയ കേരളാ പൊലീസിന്റെ നടപടി അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാര്ഹമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. അതിരാവിലെ കൊച്ചിയിലെ ന്യൂസ് ഡസ്കില് ഒരു സംഘം പൊലീസുകാര് ഇരച്ചുകയറി മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരുടെ ഫോണുകള് പിടിച്ചു വാങ്ങി. ഒന്നര മണിക്കൂറോളമാണ് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചത്. പൊലീസ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ദൃശ്യങ്ങളും പകര്ത്തി.
അടിയന്തിരാവസ്ഥയെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്ന അതിക്രമമാണ് പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുളള ഡല്ഹിയിലും മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമമാണ് കേരളത്തിലും നടന്നിരുക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ഓഫീസില് അതിക്രമിച്ചു കയറി ഉപകരണങ്ങള് പിടിച്ചെടുക്കുകയും പത്രാധിപരെ ജയിലില് അടക്കുകയും ചെയ്തതിന് സമാനമായ നടപടിയാണ് ഇവിടെയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളുടെ വായടപ്പിക്കുന്ന ഈ അതിക്രമം കേരളം അംഗീകരിക്കാന് പോകുന്നില്ല.
മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് നേരെ നടന്ന ഈ കടന്നാക്രമണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെ നടന്ന നിന്ദ്യമായ ഈ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും പിണറായി വിജയന് പ്രതികരിച്ചു.