2026 ലോകകപ്പ് പ്രവചനങ്ങൾ; കിരീടം ആർക്ക് : വില്ലനാകുന്നത് ആര്?

By  Metro Desk Jun 11, 2026, 13:56 IST
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മെഗാ ടൂർണമെന്റിൽ ആര് മുത്തമിടും? ഗോൾഡൻ ബൂട്ടും ഗോൾഡൻ ബോളും ആർക്കൊക്കെ? ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന 2026 ലോകകപ്പിലെ പ്രധാന പ്രവചനങ്ങളും സാധ്യതകളും താഴെ നൽകുന്നു:

​🏆 ചാമ്പ്യൻമാർ (Championship Pick)

  • സ്പെയിൻ (Spain) അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് (France): നിലവിലെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനും, വമ്പൻ താരനിരയുമായി എത്തുന്ന ഫ്രാൻസുമാണ് ഇത്തവണ വിദഗ്ധരുടെ പ്രധാന കിരീടസാധ്യതയുള്ള ടീമുകൾ. കളം നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്ന സ്പാനിഷ് യുവനിരയോടൊപ്പം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ഫ്രാൻസും ഫേവറിറ്റുകളാണ്.

​🥇 ഗോൾഡൻ ബോൾ (മികച്ച താരം)

  • ലാമിൻ യമാൽ (Lamine Yamal - Spain) / കിലിയൻ എംബാപ്പെ (France): ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനുള്ള ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരത്തിനായി സ്പെയിന്റെ കൗമാര വിസ്മയം ലാമിൻ യമാലും ഫ്രഞ്ച് നായകൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെയുമാണ് മുൻപന്തിയിലുള്ളത്. തന്റെ ആറാം ലോകകപ്പിനിറങ്ങുന്ന ലയണൽ മെസ്സിയും സാധ്യതാ പട്ടികയിലുണ്ട്.

​👟 ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് (കൂടുതൽ ഗോൾ)

  • ഹാരി കെയ്ൻ (Harry Kane - England) / കിലിയൻ എംബാപ്പെ (France): ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനായി ഈ സീസണിൽ ഗോളടിച്ചു കൂട്ടിയ ഹാരി കെയ്ൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഗോൾ വേട്ട നടത്തുമെന്നാണ് പ്രവചനം. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ ടോപ്പ് സ്കോററായ എംബാപ്പെയും നോർവേയുടെ എർലിങ് ഹാലൻഡും (Erling Haaland) കടുത്ത വെല്ലുവിളിയുയർത്തും.

​📉 വലിയ നിരാശ (Biggest Disappointments)

  • പോർച്ചുഗൽ (Portugal) / അർജന്റീന (Argentina): വൻ താരനിരയുണ്ടെങ്കിലും ടീം കോമ്പിനേഷനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലോ, നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയോ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിന് മുൻപ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പുറത്തായി ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്ന് ഫുട്ബോൾ അനലിസ്റ്റുകൾ കരുതുന്നു.

​🐴 കറുത്ത കുതിരകൾ (Dark Horses)

  • നെതർലൻഡ്സ് (Netherlands) / ജപ്പാൻ (Japan): വിർജിൽ വാൻ ഡൈക് നയിക്കുന്ന ശക്തമായ പ്രതിരോധ നിരയുമായി എത്തുന്ന ഡച്ചുകാരും, ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ജപ്പാനും വമ്പന്മാരെ അട്ടിമറിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള കറുത്ത കുതിരകളാണ്.

​📊 പ്രവചനങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ (Predictions At a Glance)

പുരസ്കാരം / പദവി

പ്രധാന സാധ്യത

കടുത്ത വെല്ലുവിളി

ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ

🇪🇸 സ്പെയിൻ / 🇫🇷 ഫ്രാൻസ്

🏴󐁧󐁢󐁥󐁮󐁧󐁿 ഇംഗ്ലണ്ട് / 🇦🇷 അർജന്റീന

ഗോൾഡൻ ബോൾ

🇪🇸 ലാമിൻ യമാൽ

🇫🇷 കിലിയൻ എംബാപ്പെ

ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്

🏴󐁧󐁢󐁥󐁮󐁧󐁿 ഹാരി കെയ്ൻ

🇫🇷 കിലിയൻ എംബാപ്പെ / 🇳🇴 എർലിങ് ഹാലൻഡ്

ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ്

🇳🇱 നെതർലൻഡ്സ്

🇯🇵 ജപ്പാൻ

48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകകപ്പ് ആയതിനാൽ അപ്രതീക്ഷിത അട്ടിമറികൾക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടങ്ങളിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ഇത്തവണ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

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