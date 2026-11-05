പോർച്ചുഗൽ ജേഴ്സിയിൽ 23 വർഷം; ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ അറിയാം

പോർച്ചുഗൽ ജേഴ്സിയിൽ 23 വർഷം; ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ അറിയാം
പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിനൊപ്പമുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ 23 വർഷത്തെ യാത്രയ്ക്ക് വിരാമമായെന്ന വാർത്ത ഏറെ ഞെട്ടലോടെയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ കേട്ടത്. ദേശീയ ടീമിനായി ഇനി കളിക്കില്ലെന്ന് 41-കാരനായ താരം വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2003ൽ ആരംഭിച്ച രാജ്യാന്തര കരിയറിൽ നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ റൊണാൾഡോ 234 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 146 ഗോളുകളുമായാണ് പോർച്ചുഗൽ ജേഴ്സിയോട് വിടപറയുന്നത്. പുരുഷ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളും ഗോളുകളും നേടിയ താരമെന്ന റെക്കോർഡും റൊണാൾഡോയുടെ പേരിലാണ്.
പോർച്ചുഗൽ ജേഴ്സിയിൽ റൊണാൾഡോയുടെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ അറിയാം
2003 ഓഗസ്റ്റ് 20: 18-ാം വയസിൽ കസാഖിസ്ഥാനെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗലിനായി അരങ്ങേറ്റം. മത്സരം പോർച്ചുഗൽ 1-0ന് ജയിച്ചു.
2004 ജൂൺ 12: യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗ്രീസിനെതിരേ രാജ്യാന്തര കരിയറിലെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. മത്സരം പോർച്ചുഗൽ 1-2ന് തോറ്റു.
2006 ജൂൺ 17: ജർമനിയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ഇറാനെതിരേ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഗോൾ നേടി. പോർച്ചുഗൽ 2-0ന് ജയിച്ചു.
2007 ഫെബ്രുവരി 6: ബ്രസീലിനെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ആദ്യമായി പോർച്ചുഗൽ നായകനായി കളത്തിലിറങ്ങി.
2012 ഒക്റ്റോബർ 16: വടക്കൻ അയർലൻഡിനെതിരായ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിലൂടെ നൂറാം രാജ്യാന്തര മത്സരം പൂർത്തിയാക്കി.
2013 സെപ്റ്റംബർ 6: വടക്കൻ അയർലൻഡിനെതിരേ 4-2ന് ജയിച്ച ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ രാജ്യാന്തര ഹാട്രിക് നേടി.
2014 മാർച്ച് 5: കാമറൂണിനെതിരേ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി പോർച്ചുഗലിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി. അന്ന് 49 ഗോളുകളുമായി മുൻ പോർച്ചുഗൽ താരം പൗലെറ്റയെ മറികടന്നു.
2016 ജൂൺ 18: യൂറോ കപ്പിൽ ഓസ്ട്രിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിലൂടെ പോർച്ചുഗലിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരമായി. 128 മത്സരങ്ങളെന്ന നേട്ടത്തോടെ ലൂയിസ് ഫിഗോയെ മറികടന്നു.
2016 ജൂലൈ 10: ഫ്രാൻസിനെതിരായ യൂറോ കപ്പ് ഫൈനലിൽ പരുക്കേറ്റ് നേരത്തെ പുറത്തായെങ്കിലും അധികസമയത്ത് 1-0ന് ജയിച്ച പോർച്ചുഗൽ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. ദേശീയ ടീമിനൊപ്പമുള്ള റൊണാൾഡോയുടെ ആദ്യ പ്രധാന കിരീടമായിരുന്നു ഇത്.
2018 ജൂൺ 15: റഷ്യൻ ലോകകപ്പിൽ സ്പെയിനിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഹാട്രിക് നേടി. മത്സരം 3-3ന് സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു.
2019 ജൂൺ 9: നെതർലൻഡ്സിനെ ഫൈനലിൽ 1-0ന് തോൽപ്പിച്ച് പോർച്ചുഗൽ ആദ്യ നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടം നേടിയപ്പോൾ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
2019 ജൂൺ 9: നെതർലൻഡ്സിനെ ഫൈനലിൽ 1-0ന് തോൽപ്പിച്ച് പോർച്ചുഗൽ ആദ്യ നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടം നേടിയപ്പോൾ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
2020 സെപ്റ്റംബർ 8: സ്വീഡനെതിരേ 2-0ന് ജയിച്ച നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ രാജ്യാന്തര കരിയറിലെ 100-ാം ഗോൾ നേടി. അന്നുതന്നെ 101-ാം ഗോളും സ്വന്തമാക്കി.
2021 ജൂൺ 15: ഹംഗറിക്കെതിരേ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി യൂറോ കപ്പിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി. മിഷേൽ പ്ലാറ്റിനിയുടെ ഒൻപത് ഗോളുകളെന്ന റെക്കോർഡ് മറികടന്നു.
2021 സെപ്റ്റംബർ 1: അയർലൻഡിനെതിരേ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി അലി ദായിയുടെ 109 ഗോളുകളെന്ന റെക്കോർഡ് മറികടന്നു. പുരുഷ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി.
2022 നവംബർ 24: ഘാനയ്ക്കെതിരേ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഗോൾ നേടി അഞ്ച് ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി.
2023 മാർച്ച് 23: ലിച്ചൻസ്റ്റെയ്നെതിരായ മത്സരത്തിലൂടെ 197-ാം രാജ്യാന്തര മത്സരം പൂർത്തിയാക്കി പുരുഷ ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരമായി. കുവൈത്തിന്റെ ബദർ അൽ മുതാവയുടെ റെക്കോർഡാണ് മറികടന്നത്.
2023 ജൂൺ 20: ഐസ്ലൻഡിനെതിരായ മത്സരത്തിലൂടെ 200 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ആദ്യ പുരുഷ താരമായി. മത്സരത്തിലെ വിജയഗോളും റൊണാൾഡോയുടെ വകയായിരുന്നു.
2024 ജൂൺ 18: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ ആറ് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ താരമായി.
2025 ജൂൺ 8: സ്പെയിനിനെതിരായ നേഷൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ ഗോൾ നേടി പോർച്ചുഗലിന് രണ്ടാം കിരീടം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. നിശ്ചിത സമയത്ത് 2-2ന് സമനിലയായ മത്സരത്തിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പോർച്ചുഗൽ 5-3ന് ജയിച്ചു.
2026 ജൂൺ 23: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരേ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ പുരുഷ താരമായി. ഇതോടെ പോർച്ചുഗലിനായി ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ യൂസേബിയോയുടെ റെക്കോർഡും മറികടന്നു. ലോകകപ്പ് ഗോൾ നേട്ടം പത്തായി.
2026 സെപ്റ്റംബർ 30: പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയ ടീമിന്റെ ക്യാംപ് വിട്ടു.
2026 ഒക്റ്റോബർ 19: ദേശീയ ടീമിന്റെ ക്യാംപ് വിട്ട സംഭവത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് 30 ദിവസത്തെ സസ്പെൻഷനും 255 യൂറോ പിഴയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
2026 നവംബർ 5: രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 234 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 146 ഗോളുകൾ നേടിയ ശേഷമാണ് പോർച്ചുഗൽ ജേഴ്സിയോട് വിടപറഞ്ഞത്.