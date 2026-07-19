10 ഗോൾ ത്രില്ലർ; ഫ്രാൻസിനെ തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലോകകപ്പിൽ വെങ്കലം
മിയാമി: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെ രണ്ടിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകൾക്ക് (6-4) പരാജയപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി. ആകെ 10 ഗോളുകൾ പിറന്ന ഈ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ബുകായോ സാക്കയുടെ ഹാട്രിക്കും യൂദാ ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വെങ്കല മെഡൽ സമ്മാനിച്ചത്. 1966-ന് ശേഷമുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ലോകകപ്പ് ഫിനിഷാണിത്.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തി. ഡെക്ലാൻ റൈസ്, എസ്രി കോൻസ, ബുകായോ സാക്ക എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് 4-0 ന് മുന്നിലായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി എംബാപ്പെ ഫ്രാൻസിനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ഗോളുകളോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരം (22 ഗോളുകൾ) എന്ന ലയണൽ മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡ് എംബാപ്പെ മറികടന്നു.
തുടർന്ന് ബ്രാഡ്ലി ബാർക്കോളയും ഒസ്മാനെ ഡെംബലെയും ഫ്രാൻസിനായി സ്കോർ ചെയ്തതോടെ കളി ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തി. എങ്കിലും, 86-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ സാക്ക തന്റെ ഹാട്രിക് തികയ്ക്കുകയും, ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ യൂദാ ബെല്ലിങ്ഹാം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആറാം ഗോൾ നേടുകയും ചെയ്തതോടെ ഫ്രാൻസിന്റെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു. 1982-ന് ശേഷം ലോകകപ്പിൽ ഇത്രയധികം ഗോളുകൾ പിറക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരം കൂടിയാണിത്.