ജീവനെടുത്ത ഒരു സെൽഫ് ഗോൾ; ആന്ദ്രേ എസ്കോബാറിന്റെ ദാരുണമായ കൊലപാതകത്തിന് 32 വർഷം
മെഡെലിൻ, കൊളംബിയ: സ്പോർട്സ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരവും ദാരുണവുമായ ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുകയാണ് കായിക ലോകം. 1994-ലെ യു.എസ്.എ ലോകകപ്പിൽ വഴങ്ങിയ ഒരു സെൽഫ് ഗോളിന്റെ പേരിൽ കൊളംബിയൻ ഡിഫെൻഡർ ആന്ദ്രേ എസ്കോബാർ തെരുവിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ച സംഭവം ഇന്നും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളിൽ വലിയൊരു നടുക്കമാണ്.
ആ നിർണായക മത്സരം
1994 ജൂൺ 22-നായിരുന്നു ആ കറുത്ത ദിനം. അമേരിക്കയ്ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ യു.എസിന്റെ ഒരു ക്രോസ് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ എസ്കോബാറിന്റെ കാലിൽ തട്ടി പന്ത് സ്വന്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറി (Own Goal). ഈ ഒരൊറ്റ പിഴവോടെ കൊളംബിയ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. പെലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ കിരീടസാധ്യത കൽപ്പിച്ച കൊളംബിയൻ ടീമിന്റെ ഈ പതനം അവിടുത്തെ ചൂതാട്ട മാഫിയകളെയും ഡ്രഗ് കാർട്ടലുകളെയും വല്ലാതെ ചൊടിപ്പിച്ചു.
ആറാം നാൾ തെരുവിൽ വീണ ചോര
ലോകകപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കൊളംബിയയിൽ തിരിച്ചെത്തി കൃത്യം ആറാം ദിവസം (1994 ജൂലൈ 2) മെഡെലിൻ നഗരത്തിലെ ഒരു നൈറ്റ് ക്ലബിന് പുറത്തുവെച്ച് എസ്കോബാറിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. ഒരു സംഘം ആളുകൾ അദ്ദേഹവുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും, തുടർന്ന് 6 തവണ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയുമായിരുന്നു. ഓരോ തവണ വെടിവെക്കുമ്പോഴും ഘാതകൻ ക്രൂരമായി "ഗോൾ" എന്ന് ആക്രോശിച്ചിരുന്നതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തി. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും 27-കാരനായ ആ യുവതാരത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
"ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയേ തീരൂ."—
മരണത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൊളംബിയൻ പത്രമായ എൽ ടിഎംപോയിൽ എസ്കോബാർ എഴുതിയ വരികൾ.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
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വിഭഗം
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വിവരങ്ങൾ
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താരം
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ആന്ദ്രേ എസ്കോബാർ (ഡിഫെൻഡർ, കൊളംബിയ)
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പ്രായം
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27 വയസ്സ്
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സംഭവം
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1994 ജൂൺ 22-ലെ യു.എസ്.എയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള സെൽഫ് ഗോൾ
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കൊലപാതകം നടന്നത്
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1994 ജൂലൈ 2 (മെഡെലിൻ, കൊളംബിയ)
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പ്രധാന കാരണം
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ചൂതാട്ട മാഫിയകളുടെ പണനഷ്ടവും ഡ്രഗ് കാർട്ടലുകളുടെ പ്രതികാരവും
കൊളംബിയയിലെ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളും ഫുട്ബോളും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം അവിശുദ്ധമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. കളിക്കളത്തിലെ ഒരു പിഴവിന് കായികതാരം സ്വന്തം ജീവൻ നൽകി വിലയൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ഈ ദുരന്തം ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണീരോർമ്മയായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.