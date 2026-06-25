ഖത്തറിനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം; ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി ബോസ്നിയ, അഭിമാനമെന്ന് ഗോൾകീപ്പർ വാസിലി
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ നിർണായക ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ ഖത്തറിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ നേടിയ ഈ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ ബോസ്നിയ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) യോഗ്യത നേടാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.
മത്സരശേഷം സംസാരിച്ച ബോസ്നിയൻ ഗോൾകീപ്പർ നിക്കോള വാസിലി (Nikola Vasilj), സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനെത്തിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആരാധകർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ഇതൊരു ഫെന്റാസ്റ്റിക് അനുഭവമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
ആരാധകരുടെ വൻ പങ്കാളിത്തം തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ കളിക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും വാസിലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മത്സരത്തിൽ 18 കാരനായ കെരിം അലാജ്ബെഗോവിച്ച്, എർമിൻ മഹ്മിച്ച് എന്നിവർ ബോസ്നിയക്കായി ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ സുൽത്താൻ അൽ-ബ്രേക്കിന്റെ വക ഒരു ഓൺ ഗോളും ടീമിന് തുണയായി. ഖത്തറിന്റെ ഏക ആശ്വാസ ഗോൾ ഹസൻ അൽ-ഹൈദോസ് നേടി. ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ 4 പോയിന്റോടെ ബോസ്നിയ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.