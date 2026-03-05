അഭിഷേക് ശർമ്മ പുറത്ത്; ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം
Mar 5, 2026, 19:19 IST
രണ്ടാം ഓവർ എറിയാനെത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് സ്പിന്നർ വിൽ ജാക്സിനെ സിക്സറിന് ശ്രമിച്ച അഭിഷേകിനെ ലോങ് ഓണിൽ ഫിൽ സാൾട്ട് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. 7 പന്തിൽ രണ്ട് ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 9 റൺസ് മാത്രമാണ് താരത്തിന് നേടാനായത്.
സ്കോർ നില (2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ)
- ഇന്ത്യ: 20/1
- ക്രീസിൽ: സഞ്ജു സാംസൺ (11*), ഇഷാൻ കിഷൻ (പുതുതായി ഇറങ്ങിയത്).
ഗെയിം അനാലിസിസ്
അടുത്തത് എന്ത്? അഭിഷേക് പുറത്തായതോടെ ഇഷാൻ കിഷനും സഞ്ജുവും ചേർന്ന് പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ കൂടുതൽ റൺസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരിക്കും. ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് അടുത്തതായി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങും.
- സ്പിൻ കെണി: സ്പിന്നർമാർക്കെതിരെ അഭിഷേക് ശർമ്മ വീണ്ടും പതറുന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിനെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ടൂർണമെന്റിലുടനീളം ഓഫ് സ്പിന്നർമാർക്കെതിരെ താരം വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
- സഞ്ജുവിന്റെ പോരാട്ടം: മറുവശത്ത് സഞ്ജു സാംസൺ മികച്ച ഫോമിലാണ്. ആദ്യ ഓവറിൽ ജോഫ്ര ആർച്ചറെ ഒരു സിക്സറും ഫോറും അടിച്ച് സഞ്ജു ഇന്ത്യക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്.