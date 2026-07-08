അർജന്റീന വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന് പരാതി; ഫിഫയുടെ 'X' ചിഹ്നം കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച ഈജിപ്ത് പരിശീലകന് മഞ്ഞക്കാർഡ്: ലോകകപ്പിൽ വൻ വിവാദം
ഫിഫ ലോകകപ്പ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ വംശീയ അധിക്ഷേപം നേരിട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഈജിപ്ത് പരിശീലകൻ ഹൊസാം ഹസൻ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം കായികലോകത്ത് വലിയ വിവാദത്തിന് വഴിവെക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയോട് 3-2 ന് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഫിഫയുടെ വംശീയ വിരുദ്ധ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമുള്ള 'X' ചിഹ്നം (ഇരു കൈകളും എക്സ് ആകൃതിയിൽ പിണച്ചുപിടിക്കുന്നത്) കാണിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധിച്ചത്. എന്നാൽ, പരാതിപ്പെട്ട ഈജിപ്ഷ്യൻ പരിശീലകന് ഫ്രഞ്ച് റഫറി ഫ്രാങ്കോയിസ് ലെറ്റക്സിയർ മഞ്ഞക്കാർഡ് നൽകുകയായിരുന്നു.
അർജന്റീന മൂന്നാമത്തെ വിജയഗോൾ നേടിയ ശേഷമുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെയാണ് വംശീയ അധിക്ഷേപം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഹൊസാം ഹസൻ ആരോപിക്കുന്നത്. വംശീയ വിവേചനം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് കളിക്കാർക്കും പരിശീലകർക്കും റഫറിയെ അറിയിക്കാനായി 2024-ലെ ഫിഫ കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചതാണ് ഈ 'X' ചിഹ്നം. ഈ ചിഹ്നം കാണിച്ചാൽ സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ റഫറിക്ക് മത്സരം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാനും അധിക്ഷേപം തുടർന്നാൽ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കാനും വരെ അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ, റഫറി മത്സരം നിർത്താൻ തയ്യാറാകാത്തതിനൊപ്പം തനിക്ക് മഞ്ഞക്കാർഡ് നൽകുക കൂടി ചെയ്തതിൽ പരിശീലകൻ കടുത്ത അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തി.
ടൂർണമെന്റിൽ അർജന്റീനയെയും ലയണൽ മെസിയെയും നിലനിർത്താൻ ഫിഫയും റഫറിമാരും ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും, എല്ലാം പണത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും ഹൊസാം ഹസൻ മത്സരശേഷം കടുത്ത ഭാഷയിൽ ആരോപിച്ചു. മത്സരത്തിനിടെ ഈജിപ്തിന്റെ ഒരു ഗോൾ വാർ (VAR) പരിശോധനയിലൂടെ നിഷേധിച്ചതും, എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് അർജന്റീനയുടെ വിജയഗോൾ നേടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഈജിപ്ത് താരത്തിന് ബോക്സിൽ വെച്ച് ഫൗൾ സംഭവിച്ചിട്ടും റഫറി പെനൽറ്റി നൽകാതിരുന്നതും ഈജിപ്ഷ്യൻ ക്യാമ്പിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
മത്സരത്തിൽ രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് ലയണൽ മെസി, ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ, എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലൂടെ അർജന്റീന 3-2 ന് ജയിച്ച് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. റഫറിങ്ങിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ഇനി താൻ ഒരു ലോകകപ്പ് മത്സരവും കാണില്ലെന്നും ഈജിപ്ത് പരിശീലകൻ വ്യക്തമാക്കി.