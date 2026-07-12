ലോകകപ്പ് വേദിയിലെ തീപ്പൊരി പോരാട്ടങ്ങൾ: അർജന്റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും അഞ്ച് തവണ നേർക്കുനേർ വന്നപ്പോൾ
Jul 12, 2026, 18:14 IST
ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അർജന്റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് എക്കാലത്തും യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണുള്ളത്. കേവലം ഒരു കായിക മത്സരത്തിനപ്പുറം രാഷ്ട്രീയവും വൈകാരികവുമായ ഒട്ടനവധി ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ അഞ്ച് തവണയാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ വൻശക്തികൾ നേർക്കുനേർ കൊമ്പുകോർത്തത്.
ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്ന് തവണ ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയം വരിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് തവണ അർജന്റീന വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു. എന്നാൽ വിജയസംഖ്യയേക്കാൾ ഉപരിയായി, ഈ മത്സരങ്ങളിൽ അരങ്ങേറിയ നാടകീയമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് അനശ്വരമായ സ്ഥാനം നൽകിയത്.
ഐതിഹാസികമായ ആ അഞ്ച് പോരാട്ടങ്ങൾ:
- 1962 (ചിലി ലോകകപ്പ്) - ആദ്യ പോരാട്ടം: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് അർജന്റീനയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകകപ്പ് പോരിന് തുടക്കമിട്ടത്.
- 1966 (ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പ്) - വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം: ഇംഗ്ലണ്ട് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഈ വർഷത്തെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. അർജന്റീന ക്യാപ്റ്റൻ അന്റോണിയോ റാറ്റിൻ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തുപോയതും, അർജന്റീന താരങ്ങളെ ഇംഗ്ലണ്ട് കോച്ച് "മൃഗങ്ങൾ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും കായിക വൈരത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 1-0 ന് ജയിച്ചു.
- 1986 (മെക്സിക്കോ ലോകകപ്പ്) - മറഡോണയുടെ മാജിക്: ഫോക്ക്ലാൻഡ് യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടന്ന ഈ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണ്. ഡീഗോ മറഡോണയുടെ കുപ്രസിദ്ധമായ 'ദൈവത്തിന്റെ കൈ' (Hand of God) ഗോളും, തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധത്തെ മുഴുവൻ വെട്ടിച്ച് അദ്ദേഹം നേടിയ 'നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗോളും' (Goal of the Century) പിറന്ന മത്സരത്തിൽ അർജന്റീന ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ജയിച്ചു.
- 1998 (ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പ്) - ബെക്കാമിന്റെ ചുവപ്പ് കാർഡ്: പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും 2-2 സമനില പാലിച്ചു. മത്സരത്തിനിടയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ യുവതാരം ഡേവിഡ് ബെക്കാം ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് നാടകീയമായി. ഒടുവിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ (4-3) അർജന്റീന വിജയം നേടി.
- 2002 (ജപ്പാൻ ലോകകപ്പ്) - ബെക്കാമിന്റെ മധുരപ്രതികാരം: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നടന്ന അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഗോൾ നേടി ഡേവിഡ് ബെക്കാം ഇംഗ്ലണ്ടിന് 1-0 ത്തിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചു. ഈ പരാജയം അർജന്റീനയുടെ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്നുള്ള പുറത്താകലിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.