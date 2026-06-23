ഓസ്ട്രിയയെ തകർത്ത് അർജന്റീന; ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരം ഇനി ലയണൽ മെസ്സി

By  Metro Desk Updated: Jun 23, 2026, 00:46 IST
Messi

ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ സുവർണ്ണ അധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്ത് അർജന്റീനൻ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഗോൾ നേടിയതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി മെസ്സിക്ക് സ്വന്തം (17 ഗോളുകൾ). ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ (16 ഗോളുകൾ) ദീർഘകാലത്തെ റെക്കോർഡാണ് മെസ്സി മറികടന്നത്. മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന തകർപ്പൻ വിജയവും സ്വന്തമാക്കി.

​മത്സരത്തിന്റെ ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി മെസ്സി പുറത്തേക്കടിച്ച് കളഞ്ഞെങ്കിലും, 38-ാം മിനിറ്റിൽ തകർപ്പൻ ഫിനിഷിംഗിലൂടെ മെസ്സി അർജന്റീനയെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയും ചരിത്ര റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഫാകുണ്ടോ മെദീന നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ഈ ചരിത്ര ഗോൾ.

​കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അൾജീരിയക്കെതിരെ ഹാട്രിക് നേടിക്കൊണ്ടാണ് മെസ്സി ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തിയത്. ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെയുള്ള ഗോളോടെ ലോകകപ്പിൽ തുടർച്ചയായി ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരം എന്ന റെക്കോർഡിനൊപ്പവും മെസ്സിയെത്തി. കൂടാതെ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ (28 മത്സരങ്ങൾ) കളിച്ച താരമെന്ന തന്റെ തന്നെ റെക്കോർഡും മെസ്സി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു.

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