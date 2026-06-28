ജോർദാനെ തകർത്തുവിട്ട് അർജന്റീന; ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി നോക്കൗട്ടിലേക്ക്
ഡാളസ് (ടെക്സാസ്): ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ജോർദാനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി അർജന്റീന. ഗ്രൂപ്പ് ജെ-യിൽ കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് 9 പോയിന്റോടെയാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) യോഗ്യത നേടിയത്.
ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി അർജന്റീന മത്സരത്തിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. 19-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച ഫ്രീ കിക്ക് മനോഹരമായി വലയിലെത്തിച്ച് ജിയോവാനി ലോ സെൽസോ ആണ് അർജന്റീനയുടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. തുടർന്ന് 31-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ലൗട്ടാരോ മാർട്ടീനസ് ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ 55-ാം മിനിറ്റിൽ മൂസ അൽ തമാരിയിലൂടെ ഒരു ഗോൾ മടക്കി ജോർദാൻ തിരിച്ചുവരവിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അർജന്റീന പ്രതിരോധം കൂടുതൽ പിഴവുകൾ വരുത്തിയില്ല. സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി ഈ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ മെസ്സി, 80-ാം മിനിറ്റിൽ അർജന്റീനയുടെ മൂന്നാം ഗോളും നേടി ടീമിന്റെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം അർജന്റീന സമ്പൂർണ്ണമാക്കി. റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ കേപ് വെർദെയാണ് അർജന്റീനയുടെ അടുത്ത എതിരാളികൾ.