അർജന്റീനയോ അതോ സ്പെയിനോ? രണ്ട് വമ്പന്മാരെയും വിറപ്പിച്ച വൊസിൻഹയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൗതുകകരമായ പേരിന്റെ കഥയും
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുത കഥകളിലൊന്നാണ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കേപ് വെർദെയുടെയും (Cabo Verde) അവരുടെ 40-കാരനായ ഗോൾകീപ്പർ വൊസിൻഹയുടെയും (Vozinha). ടൂർണമെന്റിലെ വമ്പന്മാരായ സ്പെയിനെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചും, പിന്നീട് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് വഴിതുറന്ന് സാക്ഷാൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയെ വിറപ്പിച്ചും വൊസിൻഹ ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.
എന്നാൽ കളിക്കളത്തിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിനപ്പുറം, തന്റെ പേരിന് പിന്നിലെ അർജന്റീന-ബ്രസീൽ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് താരം വെളിപ്പെടുത്തിയ കൗതുകകരമായ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്.
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുത കഥകളിലൊന്നാണ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കേപ് വെർദെയുടെയും (Cabo Verde) അവരുടെ 40-കാരനായ ഗോൾകീപ്പർ വൊസിൻഹയുടെയും (Vozinha). ടൂർണമെന്റിലെ വമ്പന്മാരായ സ്പെയിനെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചും, പിന്നീട് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് വഴിതുറന്ന് സാക്ഷാൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയെ വിറപ്പിച്ചും വൊസിൻഹ ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.
എന്നാൽ കളിക്കളത്തിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിനപ്പുറം, തന്റെ പേരിന് പിന്നിലെ അർജന്റീന-ബ്രസീൽ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് താരം വെളിപ്പെടുത്തിയ കൗതുകകരമായ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്.
വൊസിൻഹയുടെ കൗതുകകരമായ മറുപടിയും പേരിന്റെ കഥയും
കളിക്കളത്തിൽ വൊസിൻഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കേപ് വെർദെ നായകന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ജോസിമർ ഡയസ് (Josimar Dias) എന്നാണ്. സ്പെയിനുമായുള്ള മത്സരത്തിന് ശേഷം ഫിഫയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ തന്റെ പേരിന് പിന്നിലെ കൗതുകകരമായ ഒരു കഥ താരം പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി:
ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ഞാൻ വൊസിൻഹ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും എന്റെ പേരിന് പ്രചോദനമായ അർജന്റീനയുടെ ജോർജ് വല്ദാനോയ്ക്കും (Jorge Valdano) ബ്രസീലിന്റെ ജോസിമറിനും (Josimar) ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു."
1986-ൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ച സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ തർക്കം നടന്നു. ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശൻ ബ്രസീൽ ആരാധകനായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജന്റീനൻ ഇതിഹാസം ജോർജ് വല്ദാനോയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ മറ്റൊരു കുടുംബാംഗത്തിന് കുഞ്ഞിന് വല്ദാനോയുടെ പേരിടണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ഒടുവിൽ ഈ ബ്രസീൽ-അർജന്റീന തർക്കത്തിനൊടുവിൽ ഒരു രജിസ്ട്രി ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് 'ജോസിമർ' (1986 ലോകകപ്പിലെ ബ്രസീലിയൻ താരം) എന്ന പേര് ഉറപ്പിച്ചത്.
കുട്ടിക്കാലത്ത് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിയത്. മുതിർന്ന കുട്ടികളോടൊപ്പം തെരുവിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ വീണു പരിക്കേൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തോൽക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്ന താരത്തിന് അവർ സ്നേഹത്തോടെ നൽകിയ വിളിപ്പേരായിരുന്നു 'വൊസിൻഹ' (പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ കുട്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ).
ലോകകപ്പിലെ വൊസിൻഹ തരംഗം
സ്പെയിനെതിരെ മതിൽക്കെട്ടായി: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ടൂർണമെന്റിലെ കരുത്തരായ സ്പെയിനെതിരെ 7 കിടിലൻ സേവുകളോടെയാണ് വൊസിൻഹ കേപ് വെർദെയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായ 0-0 സമനില സമ്മാനിച്ചത്.
മെസ്സിയെ പൂട്ടിയ നിമിഷങ്ങൾ: നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ കേപ് വെർദെ പൊരുതി വീണെങ്കിലും മെസ്സിയുടെ 4 ഗോളുറച്ച ഷോട്ടുകളാണ് വൊസിൻഹ അവിശ്വസനീയമായി തടഞ്ഞിട്ടത്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കുതിപ്പ്: ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വെറും 50,000 ഫോളോവേഴ്സ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന വൊസിൻഹയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് സ്പെയിൻ മത്സരത്തിന് ശേഷം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുമായാണ് കുതിച്ചുയർന്നത്.
നിലവിൽ പോർച്ചുഗീസ് ക്ലബ്ബായ ഷാവേസുമായുള്ള കരാർ അവസാനിച്ച 40-കാരനായ താരം ഒരു ഫ്രീ ഏജന്റാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാത്ത, തന്റെ കളി മികവിനെ മാനിക്കുന്ന ക്ലബ്ബുകളിലേക്ക് മാത്രമേ ഇനി ചേക്കേറൂ എന്ന് താരം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.