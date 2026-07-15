അർജന്റീന-ഇംഗ്ലണ്ട് സെമി ഫൈനൽ: ഇന്ന് കളി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെസ്സിയുടെ 'സ്വന്തം റഫറി'; ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാമ്പിൽ ആശങ്ക

By  Metro Desk Jul 15, 2026, 11:13 IST
റഫറി

2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീന ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാനിരിക്കെ, മത്സരത്തിലെ റഫറി നിയമനം വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. അമേരിക്കൻ-മൊറോക്കൻ റഫറിയായ ഇസ്മായിൽ എൽഫാത്ത് (Ismail Elfath) ആണ് അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ വമ്പൻ പോരാട്ടം നിയന്ത്രിക്കുക. ലയണൽ മെസ്സിയുടെ 'ലക്കി ചാം' (Lucky Charm) എന്നാണ് എൽഫാത്ത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത്.

​ഇസ്മായിൽ എൽഫാത്ത് നിയന്ത്രിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക പാനലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതോ ആയ ഒരു മത്സരത്തിൽ പോലും ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ടീം ഇതുവരെ തോറ്റിട്ടില്ല എന്ന അപൂർവ്വ റെക്കോർഡാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധകരെയും ക്യാമ്പിനെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്.

മെസ്സിയും ഇസ്മായിൽ എൽഫാത്തും തമ്മിലുള്ള കണക്കുകൾ:

 2022 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: അർജന്റീന ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് കിരീടം ചൂടിയ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എൽഫാത്ത് ഫോർത്ത് ഒഫീഷ്യൽ ആയിരുന്നു.

ലീഗ്‌സ് കപ്പ് ഫൈനൽ (2023): ഇന്റർ മയാമിക്ക് വേണ്ടി മെസ്സി ആദ്യ കിരീടം നേടിയ നാഷ്‌വില്ലിനെതിരെയുള്ള ലീഗ്‌സ് കപ്പ് ഫൈനലിലെ പ്രധാന റഫറി എൽഫാത്ത് ആയിരുന്നു.

 100% വിജയ റെക്കോർഡ്: എൽഫാത്ത് പങ്കാളിയായ മത്സരങ്ങളിൽ മെസ്സിയുടെ ടീമുകൾക്ക് 5-0 എന്ന ക്ലീൻ റെക്കോർഡാണുള്ളത് (ഒരു തോൽവിയോ സമനിലയോ പോലുമില്ല).

ചരിത്രം കുറിച്ച് റഫറി പാനൽ

​ലോകകപ്പ് പുരുഷന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പൂർണ്ണ അമേരിക്കൻ റഫറി പാനൽ (All-American Crew) ആണ് ഒരു സെമി ഫൈനൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇസ്മായിൽ എൽഫാത്തിനൊപ്പം അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിമാരായി അമേരിക്കയുടെ കോറി പാർക്കറും കെയ്‌ൽ അറ്റ്കിൻസും അണിനിരക്കും. ഇറ്റലിയുടെ മൗറിസ്യോ മരിയാനിയാണ് നാലാം ഒഫീഷ്യൽ.

​ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇതിനകം മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച എൽഫാത്ത്, ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ മടിയില്ലാത്ത റഫറിയാണ്. ഉറുഗ്വേ-സ്പെയിൻ മത്സരത്തിൽ ഉറുഗ്വേ താരം അഗസ്റ്റിൻ കാനോബിയോയ്ക്ക് എൽഫാത്ത് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കടുത്ത മത്സരത്തിൽ റഫറിയുടെ ഓരോ തീരുമാനവും നിർണ്ണായകമാകും.

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