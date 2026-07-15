അർജന്റീന-ഇംഗ്ലണ്ട് സെമി ഫൈനൽ: ഇന്ന് കളി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെസ്സിയുടെ 'സ്വന്തം റഫറി'; ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാമ്പിൽ ആശങ്ക
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീന ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാനിരിക്കെ, മത്സരത്തിലെ റഫറി നിയമനം വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. അമേരിക്കൻ-മൊറോക്കൻ റഫറിയായ ഇസ്മായിൽ എൽഫാത്ത് (Ismail Elfath) ആണ് അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ വമ്പൻ പോരാട്ടം നിയന്ത്രിക്കുക. ലയണൽ മെസ്സിയുടെ 'ലക്കി ചാം' (Lucky Charm) എന്നാണ് എൽഫാത്ത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത്.
ഇസ്മായിൽ എൽഫാത്ത് നിയന്ത്രിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക പാനലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതോ ആയ ഒരു മത്സരത്തിൽ പോലും ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ടീം ഇതുവരെ തോറ്റിട്ടില്ല എന്ന അപൂർവ്വ റെക്കോർഡാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധകരെയും ക്യാമ്പിനെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്.
മെസ്സിയും ഇസ്മായിൽ എൽഫാത്തും തമ്മിലുള്ള കണക്കുകൾ:
2022 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: അർജന്റീന ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് കിരീടം ചൂടിയ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എൽഫാത്ത് ഫോർത്ത് ഒഫീഷ്യൽ ആയിരുന്നു.
ലീഗ്സ് കപ്പ് ഫൈനൽ (2023): ഇന്റർ മയാമിക്ക് വേണ്ടി മെസ്സി ആദ്യ കിരീടം നേടിയ നാഷ്വില്ലിനെതിരെയുള്ള ലീഗ്സ് കപ്പ് ഫൈനലിലെ പ്രധാന റഫറി എൽഫാത്ത് ആയിരുന്നു.
100% വിജയ റെക്കോർഡ്: എൽഫാത്ത് പങ്കാളിയായ മത്സരങ്ങളിൽ മെസ്സിയുടെ ടീമുകൾക്ക് 5-0 എന്ന ക്ലീൻ റെക്കോർഡാണുള്ളത് (ഒരു തോൽവിയോ സമനിലയോ പോലുമില്ല).
ചരിത്രം കുറിച്ച് റഫറി പാനൽ
ലോകകപ്പ് പുരുഷന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പൂർണ്ണ അമേരിക്കൻ റഫറി പാനൽ (All-American Crew) ആണ് ഒരു സെമി ഫൈനൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇസ്മായിൽ എൽഫാത്തിനൊപ്പം അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിമാരായി അമേരിക്കയുടെ കോറി പാർക്കറും കെയ്ൽ അറ്റ്കിൻസും അണിനിരക്കും. ഇറ്റലിയുടെ മൗറിസ്യോ മരിയാനിയാണ് നാലാം ഒഫീഷ്യൽ.
ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇതിനകം മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച എൽഫാത്ത്, ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ മടിയില്ലാത്ത റഫറിയാണ്. ഉറുഗ്വേ-സ്പെയിൻ മത്സരത്തിൽ ഉറുഗ്വേ താരം അഗസ്റ്റിൻ കാനോബിയോയ്ക്ക് എൽഫാത്ത് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കടുത്ത മത്സരത്തിൽ റഫറിയുടെ ഓരോ തീരുമാനവും നിർണ്ണായകമാകും.