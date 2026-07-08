റെക്കോർഡ് കാർഡുടമയായ അർജന്റീനൻ റഫറി ഫക്യുണ്ടോ ടെല്ലോ ഫ്രാൻസ് - മൊറോക്കോ ക്വാർട്ടർ നിയന്ത്രിക്കും; ഒരൊറ്റ കളിയിൽ 10 ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകിയ ചരിത്രം
ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് കർക്കശക്കാരനായ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയും കാർഡുകൾ വാരി വിതറുന്നതിലൂടെയും പ്രശസ്തനായ അർജന്റീനൻ റഫറി ഫക്യുണ്ടോ ടെല്ലോ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്രാൻസ് - മൊറോക്കോ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫിഫ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെല്ലോ ഉൾപ്പെടുന്ന സമ്പൂർണ്ണ അർജന്റീനൻ റഫറിയിങ് നിരയെയാണ്. അർജന്റീന ലോകകപ്പ് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ സജീവമായി നിലനിൽക്കെ, മറ്റൊരു നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനൻ റഫറിയെ നിയോഗിച്ചതിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചകളും ആരോപണങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്.
മൈതാനത്ത് അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തുന്നവരോട് ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്ത റഫറിയാണ് ഫക്യുണ്ടോ ടെല്ലോ. 2022-ൽ അർജന്റീനയിലെ ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റായ 'ട്രോഫിയോ ഡി കാംപിയോൺസ്' ഫൈനലിൽ ബോക്ക ജൂനിയേഴ്സും റേസിംഗ് ക്ലബ്ബും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് ടെല്ലോ ചരിത്രം കുറിച്ചത്. അന്ന് കളിക്കാർ തമ്മിലുണ്ടായ വലിയ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ഒരൊറ്റ മത്സരത്തിൽ 10 ചുവപ്പ് കാർഡുകളാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തെടുത്തത്. മത്സരത്തിൽ ബോക്ക ജൂനിയേഴ്സിന്റെ ഏഴ് കളിക്കാർക്കും റേസിംഗ് ക്ലബ്ബിന്റെ മൂന്ന് കളിക്കാർക്കുമാണ് ടെല്ലോ ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി പുറത്താക്കിയത്.
കൂടാതെ, 2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ മൊറോക്കോ - പോർച്ചുഗൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിനിടെ മൊറോക്കൻ താരം വാലിദ് ചെദ്ദിരയ്ക്ക് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകിയ ടെല്ലോയുടെ തീരുമാനം വലിയ രീതിയിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഫ്രാൻസ് - മൊറോക്കോ പോരാട്ടത്തിൽ ഫക്യുണ്ടോ ടെല്ലോയ്ക്കൊപ്പം അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിമാരായി യുവാൻ പാബ്ലോ ബെലാറ്റി, ഗബ്രിയേൽ ചാഡെ എന്നിവരും ഫോർത്ത് ഒഫീഷ്യലായി ഡാരിയോ ഹെരേരയും ഉണ്ടാകും. ഈ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ടെല്ലോയുടെ കാർഡുകൾ വീണ്ടും മത്സരഗതിയെ സ്വാധീനിക്കുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.