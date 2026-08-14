വിക്ടർ ഒസിമെനായി ചർച്ചകൾ നടത്തി ആർസനലും ഗലാതസറയും; സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ ലണ്ടനിലേക്ക്

By  Metro Desk Aug 14, 2026, 00:06 IST
SP

ലണ്ടൻ: നൈജീരിയൻ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ വിക്ടർ ഒസിമനെ (Victor Osimhen) ടീമിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബ് ആർസനൽ തുർക്കിഷ് ക്ലബ്ബായ ഗലാതസറയുമായി (Galatasaray) ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്.

​ആർസനൽ താരങ്ങളായ ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലി, ഈഥൻ എൻവാനേരി എന്നിവരെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഗലാതസറ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഒസിമന്റെ പേരും ചർച്ചകളിലേക്ക് ഉയർന്നുവന്നത്. പുതിയ സീസണിന് മുന്നോടിയായി മുന്നേറ്റനിര കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ആർസനൽ പരിശീലകൻ മീക്കൽ ആർറ്റെറ്റ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

മാർട്ടിനെല്ലിക്ക് ഓഫർ: മാർട്ടിനെല്ലിക്കായി ഗലാതസറ വൻ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായാണ് വിവരം.

സ്വെപ്പ് ഡീൽ സാധ്യത: മാർട്ടിനെല്ലിയെയോ എൻവാനേരിയോ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒസിമനെ ലണ്ടനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സ്വെപ്പ് ഡീലിനും (Swap Deal) വഴിയൊരുങ്ങിയേക്കാം.

​അറ്റ്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് താരം ജൂലിയൻ അൽവാരസിനായി ആർസനൽ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഉയർന്ന ട്രാൻസ്ഫർ തുക കാരണം ഒസിമനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഗണ്ണേഴ്സ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ചർച്ചകൾ വിജയകരമായാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നീക്കങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് മാറും.

Tags

Share this story

Featured

You may like