വിക്ടർ ഒസിമെനായി ചർച്ചകൾ നടത്തി ആർസനലും ഗലാതസറയും; സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ ലണ്ടനിലേക്ക്
ലണ്ടൻ: നൈജീരിയൻ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ വിക്ടർ ഒസിമനെ (Victor Osimhen) ടീമിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബ് ആർസനൽ തുർക്കിഷ് ക്ലബ്ബായ ഗലാതസറയുമായി (Galatasaray) ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്.
ആർസനൽ താരങ്ങളായ ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലി, ഈഥൻ എൻവാനേരി എന്നിവരെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഗലാതസറ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഒസിമന്റെ പേരും ചർച്ചകളിലേക്ക് ഉയർന്നുവന്നത്. പുതിയ സീസണിന് മുന്നോടിയായി മുന്നേറ്റനിര കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ആർസനൽ പരിശീലകൻ മീക്കൽ ആർറ്റെറ്റ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
മാർട്ടിനെല്ലിക്ക് ഓഫർ: മാർട്ടിനെല്ലിക്കായി ഗലാതസറ വൻ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായാണ് വിവരം.
സ്വെപ്പ് ഡീൽ സാധ്യത: മാർട്ടിനെല്ലിയെയോ എൻവാനേരിയോ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒസിമനെ ലണ്ടനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സ്വെപ്പ് ഡീലിനും (Swap Deal) വഴിയൊരുങ്ങിയേക്കാം.
അറ്റ്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് താരം ജൂലിയൻ അൽവാരസിനായി ആർസനൽ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഉയർന്ന ട്രാൻസ്ഫർ തുക കാരണം ഒസിമനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഗണ്ണേഴ്സ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ചർച്ചകൾ വിജയകരമായാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നീക്കങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് മാറും.