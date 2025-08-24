ആഴ്സണലിന്റെ 15-കാരൻ പ്രതിഭ മാക്സ് ഡോവ്മാൻ: 'സന്തോഷവും വികാരവും നൽകുന്ന താരം'
Aug 24, 2025, 12:34 IST
ലണ്ടൻ: ആഴ്സണൽ അക്കാദമിയിലെ യുവതാരം മാക്സ് ഡോവ്മാൻ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചാവിഷയമാകുന്നു. ക്ലബ്ബിന്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങൾ ഈ 15-കാരൻ അത്ഭുതപ്രതിഭയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. 'സന്തോഷവും വികാരവും നൽകുന്ന താരം' എന്നാണ് അക്കാദമി പരിശീലകർ മാക്സിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അസാധാരണമായ പന്തടക്കവും വേഗതയും കളിക്കളത്തിലെ ബുദ്ധിയും മാക്സിനെ മറ്റ് യുവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിർത്തുന്നു. ആഴ്സണൽ അക്കാദമിയിൽ കളിച്ചു വളർന്ന സാക്ഷാൽ ജാക്ക് വിൽഷെയറിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാക്സിന്റെ കളിശൈലി. പ്രീമിയർ ലീഗ് ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനം നടത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴെല്ലാം മാക്സ് തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. അതിവേഗം വളരുന്ന ഈ യുവതാരത്തിന് വലിയ ഭാവിയുണ്ടെന്നാണ് ഫുട്ബോൾ വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ക്ലബ്ബിന്റെ അടുത്ത തലമുറയിലെ പ്രധാന കളിക്കാരനായി മാക്സ് മാറുമെന്നും ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആഴ്സണലിന്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മാക്സ്, ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കാണികളുടെ ഹൃദയം കവർന്നു കഴിഞ്ഞു.