ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കി 2025: ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം; ലോകകപ്പിന് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടി
ഒമാൻ: ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കി ടൂർണമെന്റിൽ ഫൈനലിൽ പാകിസ്താനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം. ഒമാൻ തലസ്ഥാനമായ മസ്കറ്റിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഈ കിരീട നേട്ടത്തോടെ അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഹോക്കി ലോകകപ്പിന് ഇന്ത്യ നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടി.
നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരു ടീമുകളും 2-2 എന്ന നിലയിൽ സമനില പാലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മത്സരം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഇന്ത്യ 5-4 എന്ന സ്കോറിന് പാകിസ്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
നേരത്തെ ടൂർണമെന്റിൽ ഉടനീളം മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം കാഴ്ചവെച്ചത്. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിങ് നിർണായക ഗോളുകൾ നേടി. ഈ വിജയം ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും അർപ്പണബോധത്തിന്റെയും ഫലമാണെന്ന് പരിശീലകൻ പ്രതികരിച്ചു.
ഈ കിരീടം നേടുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഹോക്കിയിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കും. ഇത് ലോക ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഫൈനൽ കാണാൻ ഒമാനിൽ ധാരാളം ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ എത്തിയിരുന്നു. ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ വിജയം സഹായിക്കുമെന്ന് കായിക വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.