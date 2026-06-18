ഐപിഎല്ലിൽ വലിയ മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി ബിസിസിഐ; 2027 സീസൺ മാർച്ച് 10-ഓടെ ആരംഭിക്കാൻ ചർച്ചകൾ
ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (IPL) ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായ ഇരുപതാം സീസണിന്റെ (IPL 2027) സമയക്രമത്തിൽ വലിയ മാറ്റത്തിന് ബി.സി.സി.ഐ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. സാധാരണയായി മാർച്ച് അവസാന വാരം ആരംഭിച്ച് മേയ് അവസാനത്തോടെ തീരുന്ന ഐ.പി.എൽ വിൻഡോ, രണ്ട് ആഴ്ചയോളം മുന്നോട്ട് നീട്ടാനാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രകാരം 2027 സീസൺ മാർച്ച് 10-ന് ആരംഭിച്ച് മേയ് 15-ഓടെ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് നിലവിലെ ചർച്ചകൾ.
ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ബി.സി.സി.ഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മേയ് പകുതിക്ക് ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത വേനൽച്ചൂടും, അതോടൊപ്പം പ്രീ-മൺസൂൺ (കാലവർഷത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള) മഴയും കളിക്കാർക്കും സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തുന്ന ആരാധകർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാനും ടൂർണമെന്റിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനുമാണ് ഈ പുതിയ മാറ്റം പരിഗണിക്കുന്നത്.
ഷെഡ്യൂൾ മാറ്റുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കലണ്ടറിലും ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്താൻ ഗെയിംസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ജനറൽ മാനേജർക്ക് ബി.സി.സി.ഐ നിർദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ടൂർണമെന്റ് നേരത്തെ തുടങ്ങുമെങ്കിലും നിലവിലുള്ള 74 മത്സരങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പദ്ധതിയില്ലെന്നും ബി.സി.സി.ഐ സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.