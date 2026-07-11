ലാംപ്രാൻസിന്റെ പിഴവിൽ ബെൽജിയം വീണു; മെറീനോയുടെ മിന്നും ഗോളിൽ സ്പെയിൻ ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ!
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ബെൽജിയത്തെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്പെയിൻ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ബെൽജിയം പകരക്കാരൻ ഗോൾകീപ്പർ സെൻ ലാമെൻസിന് (Senne Lammens) പറ്റിയ ഗുരുതരമായ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് സൂപ്പർ സബ് മിഷേൽ മെറീനോ (Mikel Merino) നേടിയ ഗോളാണ് സ്പെയിനിന് നാടകീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
മത്സരത്തിന്റെ മുപ്പതാം മിനിറ്റിൽ ഫാബിയൻ റൂയിസിലൂടെ സ്പെയിനാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. എന്നാൽ 41-ാം മിനിറ്റിൽ തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ചാൾസ് ഡി കെറ്റലാറെ ബെൽജിയത്തിന് സമനില സമ്മാനിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകളും കടുത്ത പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും 71-ാം മിനിറ്റിൽ ബെൽജിയത്തിന്റെ സൂപ്പർ ഗോൾകീപ്പർ തിബോ കോർട്ടുവ പരിക്കേറ്റ് കണ്ണീരോടെ കളം വിട്ടത് അവർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. കോർട്ടുവയ്ക്ക് പകരക്കാരനായാണ് യുവ ഗോൾകീപ്പർ ലാമെൻസ് വലകാക്കാൻ എത്തിയത്.
മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെ 88-ാം മിനിറ്റിൽ സ്പെയിൻ താരം പോ ക്യൂബാർസി ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ട് കൃത്യമായി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ ലാമെൻസിന് സാധിച്ചില്ല. ലാമെൻസിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് തെറിച്ചുവീണ പന്ത് കൃത്യമായ സമയത്ത് ഓടിയെത്തിയ മിഷേൽ മെറീനോ വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ വിജയത്തോടെ സ്പെയിൻ സെമി ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനെ നേരിടും. അവസാന നിമിഷത്തെ പിഴവിലൂടെ ബെൽജിയത്തിന്റെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇതോടെ പൊലിഞ്ഞത്.