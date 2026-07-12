​രണ്ടു ഗോളുകളോടെ ബെല്ലിങ്ഹാം വീണ്ടും രക്ഷകൻ; നോർവേയെ തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ!

By  Metro Desk Jul 12, 2026, 07:14 IST
SP

മയാമി: സൂപ്പർ താരം ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിൽ നോർവേയെ തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആവേശകരമായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയം. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി സമനില പാലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ട മത്സരത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്.

​മത്സരത്തിന്റെ 36-ാം മിനിറ്റിൽ ആൻഡ്രിയാസ് ഷെൽഡ്രപ്പിലൂടെ നോർവേയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. എന്നാൽ ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (45+2') ബെല്ലിങ്ഹാം ഇംഗ്ലണ്ടിന് സമനില സമ്മാനിച്ചു. തുടർന്ന് എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ (93-ാം മിനിറ്റ്) നോർവേ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ബെല്ലിങ്ഹാം തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും ടീമിന്റെ വിജയഗോളും സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ ആറാമത്തെ ഗോളാണിത്. സെമി ഫൈനലിൽ അർജന്റീന - സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാകും ഇംഗ്ലണ്ട് നേരിടുക.

Tags

Share this story

Featured

You may like