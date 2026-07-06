ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ ഇരട്ട പ്രഹരം; പോരാട്ടവീര്യവുമായി തിരിച്ചടിച്ച് ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോ

By  Metro Desk Jul 6, 2026, 07:28 IST
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മെക്സിക്കോ സിറ്റി: ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ആവേശകരമായ തിരിച്ചുവരവ്. രണ്ട് മിനിറ്റിനിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സൂപ്പർ താരം ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളിൽ തകർന്ന മെക്സിക്കോ, സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടവീര്യത്തോടെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചടിക്കുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

​തുടക്കം മുതൽ ഇരു ടീമുകളും ആക്രമിച്ച് കളിച്ച മത്സരത്തിൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ ബെല്ലിങ്ഹാമിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ലീഡ് എടുത്തത്. രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ താരം മെക്സിക്കൻ വലയിൽ രണ്ടുതവണ പന്തെത്തിച്ചതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് മികച്ച മേധാവിത്വം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വൈകി ആരംഭിച്ച മത്സരത്തിൽ സ്വന്തം തട്ടകത്തിന്റെ ആനുകൂല്യവും കാണികളുടെ വലിയ പിന്തുണയും മുതലാക്കി മെക്സിക്കോ കളിയിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരികയായിരുന്നു.

ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ബ്രസീലിനെ അട്ടിമറിച്ചെത്തിയ നോർവേയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ എതിരാളി.

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